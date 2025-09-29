Dominic Fritz, după victoria proeuropeană din Republica Moldova: „O palmă răsunătoare pentru Putin și prietenii lui”
Adevarul (Moldova), 29 septembrie 2025 09:10
Președintele USR, Dominic Fritz, a salutat victoria categorică obținută de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) în alegerile din Republica Moldova, pe care o consideră „o palmă răsunătoare pentru Putin și prietenii lui de pe meleagurile noastre”.
Acum 30 minute
09:10
Acum 2 ore
08:10
A câștigat Rusia războiul hibrid în Republica Moldova? Analist: „în aceeași măsură în care propaganda rusă a învins în România” # Adevarul (Moldova)
„Putem vorbi despre un câștig al propagandei ruse în Republica Moldova în aceeași măsură în care putem vorbi despre un câștig al acesteia în România sau în oricare alt stat din UE”, spune analistul Cătălin Done. El este optimist moderat cu privire la parcursul pro-european al Republicii Moldova.
Acum 12 ore
00:50
Partidul „surpriză” al alegerilor din Republica Moldova. Liderul său are legături cu Rusia, dar și cu George Simion # Adevarul (Moldova)
Partidul Politic „Alternativa Acasă” (PPDA), condus de Vasile Costiuc, este pe locul al patrulea, cu 5, 52 %, ceea ce înseamnă că va putea intra în Parlamentul Moldovei.
28 septembrie 2025
23:40
Blocul prorus Patriotic protestează în fața autorității electorale de la Chișinău. Printre participanți, socialistul Igor Dodon # Adevarul (Moldova)
Membrii și susținătorii Blocului Patriotic protestează în fața autorității electorale de la Chișinău, manifestația având loc în timp ce are loc numărare voturilor după alegerile parlamentare din data de 28 septembrie.
23:00
Traian Băsescu vrea să-și recupereze cetățenia moldovenească: „O voi face după alegeri” # Adevarul (Moldova)
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat duminică seară că intenționează să facă demersurile pentru a-și redobândi cetățenia Republicii Moldova, pe care a pierdut-o în urma unei decizii a fostului președinte Igor Dodon.
22:50
Partidul Maiei Sandu conduce alegerile istorice din Republica Moldova. „Blocul Patriotic” pierde teren # Adevarul (Moldova)
Potrivit celor mai recente rezultate centralizate de Comisia Electorală Centrală (CEC), Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de președinta Maia Sandu, se situează în fruntea preferințelor alegătorilor, acumulând peste 40% din voturi, în timp ce „Blocul Patriotic” obține 31%.
22:10
Igor Grosu îndeamnă la vigilență și responsabilitate, după închiderea urnelor: „Tentativele Rusiei de a deturna procesul electoral au fost imense” # Adevarul (Moldova)
Ziua alegerilor din Republica Moldova a fost marcată de alerte cu bombă și tentative de destabilizare, a declarat duminică seara Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în mesajul adresat cetățenilor după închiderea secțiilor de votare.
22:00
Igor Dodon, primele declarații după închiderea urnelor. Anunță un miting „pașnic” pentru apărarea democrației în Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Fostul președinte Igor Dodon a declarat că Blocul Patriotic va organiza luni, de la ora 12:00, un miting „pașnic” pentru „apărarea democrației”, după ce rezultatele votului i-au surprins pe liderii PAS.
Acum 24 ore
17:40
Un nou val de alerte cu bombă ce vizează votul de la Chișinău. 14 cazuri au fost înregistrate în secțiile de vot din țară # Adevarul (Moldova)
Poliția Republicii Moldova anunță că a fost alertată cu privire la existența unor obiecte explozibile în 14 locații din Zona de Securitate, unde alegătorii din regiunea separatistă își exercită dreptul de vot.
17:00
Lidera de la Chișinău, un nou mesaj în ziua votului: Moldova este țara noastră, nu a grupării criminale Șor # Adevarul (Moldova)
Lidera de la Chișinău, Mai Sandu, a venit cu un nou apel către cetățeni, îndemnându-i să fie mai activi și să-și exercite dreptul constituțional. Președintele Republicii Moldova a subliniat că țara nu este a grupării criminale Șor.
16:00
Un cuplu din Republica Moldova și-a exercitat dreptul de vot chiar în ziua nunții, iar poze cu ei în timp ce votează au fost făcute publice de autoritatea electorală de la Chișinău.
16:00
Pragul de prezenţă la vot necesar validării scrutinului din Republica Moldova a fost depășit # Adevarul (Moldova)
Peste 33% din electorat a votat până acum în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, astfel că scrutinul poate fi considerat valabil din acest punct de vedere.
15:10
Val de alerte cu bombă în mai multe secții de vot din diaspora, inclusiv în România și Italia. Reacția Chișinăului # Adevarul (Moldova)
Alerte cu bombă au fost înregistrate în mai multe secții de vot din Belgia, Italia, România, SUA și Spania, iar autoritățile moldovene subliniază că au avertizat anterior în legătură cu acestea, în contextul influenței Kremlinului asupra votului din 28 septembrie.
14:30
Cum prezintă presa rusăCum prezintă presa rusă alegerile din Republica Moldova? # Adevarul (Moldova)
Parlamentarele din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie, sunt tratate în presa rusă drept un eveniment geopolitic cu implicații majore.
14:00
Prezență record la vot în diaspora moldovenească, cu aglomerație în mai multe capitale europene # Adevarul (Moldova)
Autoritățile de la Chișinău raportează o mobilizare fără precedent a alegătorilor moldoveni din străinătate, în cadrul alegerilor parlamentare ce se desfășoara astăzi.
13:40
Maia Sandu, mesaj în ziua votului pentru moldovenii din diasporă: Vă rog să ținem Moldova dreaptă și pașnică # Adevarul (Moldova)
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj moldovenilor din diasporă, rugându-i să protejeze țara, care riscă să fie pierdută, și subliniind că Rusia nu este un prieten al ei.
13:30
Peste 4.000 de site-uri restricționate în Republica Moldova în urma unui val de atacuri cibernetice # Adevarul (Moldova)
Serviciul de Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) al Republicii Moldova informează că a blocat un val de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale.
12:40
Poliția Republicii Moldova: Mai mulți moldoveni au fost aduși organizat din Rusia în Belarus pentru vot # Adevarul (Moldova)
Poliția Republicii Moldova anunță că mai mulți votanți moldoveni au fost transportați organizat din Rusia pentru a-și exercita dreptul de vot în Belarus. Autoritățile subliniază că anchetează cazul pentru a stabili și pedepsi persoanele implicate în această ilegalitate.
12:10
Cozi de mașini cu alegători din regiunea separatistă Transnistria sunt pe un pod peste râul Nistru # Adevarul (Moldova)
Pe podul peste Nistru, care leagă orașul Rîbnița din regiunea separatistă transnistreană de orașul Rezina din Republica Moldova, s-au format cozi de mașini cu alegători din stânga Nistrului, veniți să voteze la alegerile parlamentare, relatează presa rusă.
11:40
Cozi la secțiile de votare pentru moldovenii din Moscova: votanții au venit cu steagurile Republicii Moldova și ale Rusiei # Adevarul (Moldova)
În Rusia sunt deschise două secții de votare, iar la ambele s-au format cozi. Oamenii așteaptă să își exercite dreptul de vot, potrivit presei ruse.
11:10
Alegători din regiunea separatistă Transnistria, aduși organizat la vot: primele încălcări ale scrutinului parlamentar # Adevarul (Moldova)
Două cazuri de transportare organizată a alegătorilor din regiunea separatistă transnistreană au fost înregistrate în orașul Căușeni, situat pe malul drept al Nistrului, potrivit Misiunii de Observare Promo-LEX, în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
11:00
Europarlamentarul Eugen Tomac spune că a votat pentru ca Republica Moldova să vină în UE alături de România # Adevarul (Moldova)
Europarlamentarul Eugen Tomac a votat duminică, pentru alegerile legislative din Republica Moldova, la secţia organizată la Ambasada de la Bucureşti.
10:40
Presa internațională consideră alegerile din Republica Moldova drept o „bătălie” pentru viitorul țării # Adevarul (Moldova)
Presa internațională consideră alegerile din Moldova drept o „bătălie” pentru viitorul țării și scrie despre tensiunile dintre forțele pro-europene și cele pro-ruse, dar și despre riscurile de influență externă.
10:30
Liderul puterii de la Chișinău, despre scrutin: Nu sunt alegeri simple, vor marca cum vom trăi mulți ani înainte # Adevarul (Moldova)
Igor Grosu, președintele Parlamentului și liderul PAS, a afirmat că alegerile parlamentare din 28 septembrie își vor pune amprenta asupra modului în care vor trăi moldovenii în următorii ani, subliniind că este vorba despre o bătălie pentru o majoritate parlamentară proeuropeană.
10:00
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Speranțele localnicilor din al doilea oraș ca mărime din Basarabia: „Europa ar fi o șansă” | Reportaj # Adevarul (Moldova)
Atmosferă relaxată cu ocazia alegerilor parlamentare, la Bălți, cel de-al doilea oraș ca populație al Republicii Moldova. Localnicii, mulți dintre ei vorbitori de limbă rusă, speră ca rezultatul alegerilor să aducă o schimbare radicală în viața lor.
Ieri
09:20
Maia Sandu a votat: Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie. Să nu permitem hoților și trădătorilor să decidă # Adevarul (Moldova)
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a votat la o secție de vot din Chișinău, subliniind că țara este în primejdie și îndemnând moldovenii să iasă la vot și să nu permită hoților și trădătorilor să decidă pentru ei.
09:10
Moldoveanca stabilită în China care a parcurs 1400 de km pentru a vota: A venit la urne cu copiii # Adevarul (Moldova)
O moldoveancă stabilită de 10 ani în China a parcurs 1400 de km împreună cu cei doi copii, pentru a vota la alegerile parlamentare, la secţia organizată de Ambasada Republicii Moldova, la Beijing, anunţă Ministerul de Externe de la Chişinău.
09:10
Mobilizare totală a oamenilor lui Ilan Șor în ziua scrutinului: instrucțiuni din Rusia pentru raportarea prezenței la urne # Adevarul (Moldova)
Oamenii lui Ilan Șor trebuie să raporteze prezența la vot a membrilor Blocului Victorie, conform unui ordin înaintat de coordonatorii lor de la Kremlin, potrivit unor mesaje audio ajunse în posesia presei de la Chișinău.
08:50
Traian Băsescu anticipează o victorie a pro-europenilor în alegeri. „Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin” # Adevarul (Moldova)
Fostul preşedinte Traian Băsescu a postat pe pagina sa Facebook un mesaj cu ocazia alegerilor parlamentare de duminică, din Republica Moldova, afirmând că ”va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin”.
07:30
O studentă din Japonia a dat startul votului la alegerile parlamentare din Republica Moldova. „Viitorul Moldovei se scrie prin fiecare vot onest” # Adevarul (Moldova)
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început odată cu deschiderea secţiei de votare la sediul ambasadei din Japonia, iar primul votant, după intonarea imnului de stat, a fost Ana Teişanu, studentă la Universitatea din Tsukuba, Japonia.
07:10
A început votarea în Republica Moldova. Miza crucială a alegerilor parlamentare din acest an # Adevarul (Moldova)
În Republica Moldova au loc alegeri parlamentare, în urma cărora va fi ales viitorul Parlament, care va avea un mandat de patru ani. Votul poate fi exercitat între orele 07:00 și 21:00, în cadrul a 2.274 de secții de votare, printre care 1.973 sunt deschise pe teritoriul Republicii Moldova.
06:40
Dilema diasporei care poate decide alegerile din Moldova: viitorul european al țării sau banii de case și mașini # Adevarul (Moldova)
Diaspora moldoveană poate înclina balanța alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Unul dintre argumentele care îi pune pe gânduri pe unii moldoveni din Occident are legătură devalorizarea banilor câștigați în Vest, după integrarea în UE, spune analistul Nicolae Țîbrigan.
27 septembrie 2025
20:50
Republica Moldova, teren de testare pentru dezinformare rusă. „Atât de subtil, încât oamenii au impresia că ei înșiși s-au gândit la asta” # Adevarul (Moldova)
Pe măsură ce Republica Moldova se apropie de alegerile parlamentare, spațiul public e invadat de o avalanșă de dezinformare și manipulare orchestrată de Kremlin. Amploarea operațiunilor face din Moldova un teren de testare pentru cele mai noi tactici de război informațional ale Rusiei.
16:30
Dominic Fritz, mesaj înainte de alegerile din Moldova: „Nu e o alegere complicată. E limpede: Europa şi libertatea sau Rusia şi frica” # Adevarul (Moldova)
Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că şi la Timişoara se poate vota pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova de duminică, 28 septembrie, iar fiecare vot e o declaraţie de libertate.
15:50
Speranțele basarabenilor de la frontiera cu România. Ce-și doresc după alegerile parlamentare localnicii dintr-unul dintre cele mai moderne orașe ale Republicii Moldova # Adevarul (Moldova)
La Ungheni, unul dintre cele mai moderne orașe din Republica Moldova oamenii se pregătesc intens pentru alegerile parlamentare.
14:40
Diaspora moldovenească, crucială în alegerile parlamentare. Cum vrea Kremlinul să-i influențeze votul # Adevarul (Moldova)
Diaspora moldovenească va juca un rol crucial în alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie, extrem de importante, în timp ce țara luptă împotriva unei operațiuni fără precedent de cumpărare de voturi orchestrată de Rusia, care încearcă să înlăture partidul pro-european aflat la guvernare, re
09:30
Posibile scenarii după alegerile din Republica Moldova. Ce coaliții de guvernare s-ar putea forma # Adevarul (Moldova)
Experţii Asociaţiei ADEPT din Republica Moldova au prezentat mai multe scenarii care ar avea loc după alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie, pe baza rezultatelor sondajelor de opinie.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
ISW avertizează: Rusia pregătește proteste violente după alegerile din Moldova. Ținta – Maia Sandu # Adevarul (Moldova)
Un institut de cercetare de la Washington avertizează că Rusia creează condiţii pentru a genera posibile proteste violente cu scopul de a o înlătura de la putere pe preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după alegerile parlamentare din 28 septembrie.
08:00
Alegerile din Republica Moldova, văzute din SUA: „roiuri întregi de drone ar putea fi lansate spre România din Tiraspol, din Moldova” # Adevarul (Moldova)
Alegerile din Republica Moldova nu s-au numărat printre prioritățile oficialilor americani, a arătat experta în securitate din Washington, Iulia Joja. Cel mai vocal la Adunarea ONU a fost președintele Zelenski, care a avertizat că după Georgia, Europa nu-și poate permite să piardă și Moldova.
00:10
Noul test al Republicii Moldova și rolul României: „Dacă vrem într-adevăr să fim împreună, trebuie să o avem în Uniunea Europeană” # Adevarul (Moldova)
Peste 70% din cetățeni sunt de părere că România depune suficient efort pentru a ajuta aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Analiștii punctează importanța susținerii statului vecin în continuare.
26 septembrie 2025
22:40
Doi organizatori ai instruirii moldovenilor și românilor pentru destabilizări, reținuți în Serbia # Adevarul (Moldova)
Autoritățile din Serbia anunță că au încătușat doi indivizi de 37 și, respectiv, 47 de ani, care au organizat instruirea mai multor persoane pentru destabilizarea Republicii Moldova și România. Reținerea vine după ce Chișinăul a încătușat zeci de moldoveni care au participat la instruiri.
22:40
Planul diabolic prin care Rusia încearcă să dea șah-mat României și să ia Moldova. Fost ministru moldovean: „Ar folosi în primul rând avioane de linie” # Adevarul (Moldova)
Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării în Republica Moldova, avertizează, într-un interviu pentru „Adevărul”, că Federația Rusă a pregătit în cele mai mici detalii un plan prin care vrea să pună mâna pe Chișinău, dacă forțele pro-ruse nu câștigă alegerile de duminică.
17:10
Fugarul Ilan Șor strânge voturi pentru Blocul prorus Patriotic la alegerile parlamentare din Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Ilan Șor și-a mobilizat gruparea criminală organizată pe care o conduce să adune voturi pentru Blocul Patriotic, conform unei convorbiri interceptate ajunsă în posesia jurnaliștilor de la Chișinău. Reprezentanții blocului nu au venit cu o reacție în acest caz.
17:10
„Mașinăria” de propagandă de pe TikTok inundă spațiul digital din Republica Moldova cu postări anti-PAS și anti-Maia Sandu # Adevarul (Moldova)
Conturi monitorizate în Republica Moldova au generat aproape 10.000 de videoclipuri pe TikTok – 9.882 mai exact –, care au strâns 93,1 milioane de vizualizări, peste 204.000 de distribuiri și 1,5 milioane de like-uri, între 1 și 23 septembrie 2025.
16:10
Mesajul Maiei Sandu, în ultima zi de campanie electorală: Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot # Adevarul (Moldova)
Campania electorală pentru alegerile parlamentare se încheie vineri, iar în ultima zi a acesteia, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj în calitate de cetățean. Ea a subliniat că țara merită mereu timpul și atenția și trebuie salvată de fiecare dată.
15:00
„Războiul sfânt” al Kremlinului: cum a instruit Rusia preoți în pelerinaje all-inclusive pentru a influența alegătorii din R. Moldova # Adevarul (Moldova)
Rusia a plătit preoților ortodocși moldoveni pelerinaje la Moscova și le-a oferit carduri de debit încărcate cu sute de dolari la întoarcerea acasă. În schimb, preoții au creat canale Telegram pentru a influența alegerile din Moldova.
14:20
Candidații partidului pro-rus al fostei bașcane a Găgăuziei, Irina Vlah, scoși din cursa pentru alegerile parlamentare # Adevarul (Moldova)
Candidații partidului pro-rus al fostei bașcane a Găgăuziei, Irina Vlah, au fost scoși din cursa pentru alegerile parlamentare, decizia fiind luată de autoritatea electorală de la Chișinău. Responsabilii formațiunii Inima Moldovei, parte a Blocului Patriotic, nu au formulat deocamdată un punct de ve
13:40
Planul secret al Rusiei pentru destabilizarea Moldovei. Tineri instruiți în Serbia, arma secretă a Kremlinului # Adevarul (Moldova)
Înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, Republica Moldova se confruntă cu o intensificare a tensiunilor politice și a activităților de destabilizare, alimentate de influențe externe.
12:30
CTP, avertisment înainte de alegerile din Moldova: „De această țărișoară depinde soarta României și a Europei” # Adevarul (Moldova)
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a avertizat asupra influenței masive pe care Rusia o exercită asupra alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova.
12:30
AUR se retrage din cursa electorală din Republica Moldova. Democrația Acasă rămâne singură pe culoarul unionist # Adevarul (Moldova)
Partidul lui George Simion a anunțat, vineri, retragerea din competiția electorală din Republica Moldova, decizia fiind comunicată într-o conferință de presă. Astfel, numărul formațiunilor înscrise la scrutinul de duminică scade, iar Democrația Acasă rămâne singurul unionist în cursă.
