Începe votul pentru Parlamentul Republicii Moldova: Alegătorii din Japonia, așteptați deja la urne

Maria Branyas Morera din Spania a ajuns la venerabila vârstă de 117 ani, înainte ca viața ei să se încheie în 2024. De-a lungul timpului, femei a trăit atât clipe frumoase, cât și numeroase pierderi: moartea părinților, a celor trei frați, a unuia dintre copii și, mai târziu, a soțului, care s-a stins la 72 de ani. La 113 ani, a reușit chiar să învingă o infecție cu coronavirus, relatează Blick, citată de libertatea.ro.