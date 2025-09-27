2 055 de plicuri cu vot prin corespondență, recepționate de CEC. Ce pot face cetățenii care nu au reușit să le expedieze la timp

21:00

O grămadă de mere abandonate pe un câmp din raionul Soroca a devenit subiect de confruntare politică între fostul liderul PSRM, Igor Dodon și ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga. Ultima s-a filmat și ea lângă mormanul de cu fructe și l-a acuzat pe fostul președinte de „fals” și că acestea urmează să fie procesate. „Eu nu știu ce profesie are doamna, dar eu știu că mogilă se pune sfecla de zahăr, dar nu merele. Sau, pentru bîdle, trebuie suc din putregai?!”, a venit cu replică Dodon la UNInterviu pentru UNIMEDIA.