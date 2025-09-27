2 055 de plicuri cu vot prin corespondență, recepționate de CEC. Ce pot face cetățenii care nu au reușit să le expedieze la timp
UNIMEDIA, 27 septembrie 2025 19:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că cele patru birouri electorale ale secțiilor de votare pentru votul prin corespondență au recepționat 2 055 plicuri cu exprimarea votului prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
• • •
Acum 30 minute
19:40
Acum o oră
19:30
Secretul longevității: Ce au descoperit cercetătorii la femeia din Spania care a trăit 117 ani # UNIMEDIA
Maria Branyas Morera din Spania a ajuns la venerabila vârstă de 117 ani, înainte ca viața ei să se încheie în 2024. De-a lungul timpului, femei a trăit atât clipe frumoase, cât și numeroase pierderi: moartea părinților, a celor trei frați, a unuia dintre copii și, mai târziu, a soțului, care s-a stins la 72 de ani. La 113 ani, a reușit chiar să învingă o infecție cu coronavirus, relatează Blick, citată de libertatea.ro.
19:10
(foto) Aur și argint pentru Moldova: Sportivii Gabriel Ojog și Alexandru Borș au urcat pe podium la Campionatul mondial de lupte pe plajă # UNIMEDIA
Luptătorii de stil liber, Gabriel Ojog și Alexandru Borș, au urcat pe podium la Campionatul Mondial de lupte pe plajă. Potrivit Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, competiția s-a desfășurat în orașul Katerini din Grecia.
Acum 2 ore
18:50
(video) Un bărbat implicat în schemele lui Șor, documentat de Poliție. Un Porsche Macan a fost ridicat în urma perchezițiilor # UNIMEDIA
Un bărbat de 29 de ani, care ar fi implicat în schemele organizației „Șor”, a fost documentat de oamenii legii. Potrivit Poliției, investigațiile au arătat că acesta avea rol în schimbarea sumelor din criptomonedă în numerar, ulterior transportate din regiunea transnistreană.
18:50
Bashar al-Assad, dat în urmărire prin Interpol. Siria a emis un mandat de arestare pe numele fostului președinte, acuzat de crime și tortură # UNIMEDIA
Autoritățile siriene au emis un mandat de arestare pe numele fostului președinte Bashar al-Assad, care a fugit în Rusia după ce a fost înlăturat de la putere în decembrie anul trecut în urma unei ofensive fulgerătoare a rebelilor islamiști conduși de actualul președinte Ahmed al-Sharaa, a anunțat sâmbătă un judecător, care a precizat că fostul președinte va fi dat în urmărire internațională prin Interpol, potrivit agenției SANA, citată de hotnews.ro.
18:30
(foto) O Honda, grav avariată după un accident cu un troleibuz pe str. Miorița din capitală. Poliția, la fața locului # UNIMEDIA
Un accident a avut loc pe strada Miorița din capitală. Potrivit imaginilor expediate la adresa redacției noastre, în impact este implicat un troleibuz și o Honda. Oamenii legii sunt la fața locului.
18:10
(video) „Dorul de tine m-a învățat să cânt.” The Motans își bucură fanii cu o nouă piesă, în această toamnă. Cum sună „Rămâi cu bine” # UNIMEDIA
The Motans a lansat o nouă piesă, intitulată „Rămâi cu bine”. În scurt timp, melodia a adunat aproape 80 de mii de vizualizări și numeroase reacții din partea fanilor.
Acum 4 ore
17:50
Captură impresionantă de țigări de contrabandă, cea mai mare făcută vreodată în Italia. Cum funcționa fabrica clandestină care putea produce 7 milioane de țigări pe zi # UNIMEDIA
Peste 150 de tone de țigări de contrabandă au fost confiscate dintr-o fabrică clandestină – cea mai mare descoperită vreodată în Italia – ascunsă într-un buncăr subteran lângă Cassino, la sud-est de Roma, a anunțat sâmbătă poliția vamală italiană, conform AFP, citată de hotnews.ro.
17:10
(video) Irina Vlah, îndemn către moldoveni: Lupta continuă. BEP este singura forță capabilă să scoată țara din colaps # UNIMEDIA
Alegeri 2025. Lidera Partidului Republica Inima Moldovei, Irina Vlah, îndeamnă moldovenii să iasă la vot și să voteze „blocul unit al opoziției - Blocul Electoral Patriotic.
17:10
Dinamo Kiev, decizie în privința lui Vladislav Blănuță. Gest surprinzător al fraților Surkis # UNIMEDIA
Dinamo Kiev a luat o decizie importantă cu privire la viitorul lui Vladislav Blănuță, jucătorul transferat de la FC U Craiova 1948, scrie fanatik.ro.
16:50
Alertă în Danemarca: Drone neidentificate au survolat cea mai mare bază militară din țară. Rusia ar putea fi implicată # UNIMEDIA
Drone neidentificate au fost observate vineri seară deasupra celei mai mari baze militare din Danemarca, după alte survoluri la aeroporturi în această săptămână, ţara nordică sugerând că Rusia ar putea fi implicată, scrie protv.ro.
16:10
Victor Ponta a fost păcălit de doi comedianți ruși, care s-au dat drept Poroșenko. Ce le-a spus despre Maia Sandu și Vlad Plahotniuc # UNIMEDIA
Victor Ponta a fost păcălit de doi farsori ruși. Realizatorii emisiunii „Vovan & Lexus” l-au sunat pe fostul premier aflat în mașină, iar acesta a crezut că discută cu fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko. El a vorbit minute bune, în limba engleză, despre anularea alegerilor prezidențiale din România, Călin Georgescu, Vlad Plahotniuc, liderii politici de la București, Chișinău și Kiev, a criticat Bruxelles și pe Volodimir Zelenski, scrie digi24.ro.
Acum 6 ore
15:50
Val de decese în Leningrad din cauza alcoolului contrafăcut: Cel puțin 25 de oameni au murit # UNIMEDIA
Numărul deceselor cauzate de consumul de alcool contrafăcut de la începutul lunii septembrie în regiunea Leningrad, din nord-vestul Rusiei, a ajuns la 25, au anunțat sâmbătă autoritățile locale, potrivit AFP, citată de hotnews.ro.
15:30
(video) Alexandr Petcov: Două zile fără apă – nu este o avarie, ci o bătaie de joc față de bălțeni. Am înaintat o sesizare către serviciile speciale. Consider acțiunile conducerii Apă-Canal o diversiune # UNIMEDIA
În următoarele ore, alimentarea cu apă în Bălți va fi restabilită. Despre aceasta a anunțat primarul municipiului, Alexandr Petcov. El califică situația drept o diversiune a conducerii Apă-Canal Bălți, pe care o acuză de incompetență. Petcov s-a arătat revoltat de situația în care s-au pomenit locuitorii celui mai mare cartier rezidențial, rămași două zile fără apă.
15:20
(video) „O mare dezamăgire a vieții mele”. S-a destrămat prietenia între Svetlana Sainsus și Gabriel Nebunu: „Este o etapă închisă” # UNIMEDIA
„Lovitură” pentru interpretul Gabriel Nebunu, după ce co-fondatoarea platformei caritate.md, Svetlana Sainsus, a declarat că nu ar mai vorbi vreodată cu el. „E o mare dezamăgire a vieții mele”, a mărturisit aceasta în cadrul unui interviu de la Bandstage.
15:10
164 de ziare, ridicate de la o biserică din Hîncești. IGP: „Preotul ar fi împărțit, în timpul slujbei, exemplare cu îndemnuri de ură și influențare a alegătorilor” # UNIMEDIA
164 de ziare au fost ridicate de la o biserică din Hîncești, de oamenii legii. Potrivit informațiilor, preotul ar fi distribuit enoriașilor exemplare cu titlul „Sare și Lumină”, tipărite într-o tipografie clandestină, despre care a comunicat recent Poliția.
14:50
Curtea Supremă a SUA îi dă câștig de cauză lui Trump: poate bloca ajutoare internaționale de 4 miliarde de dolari # UNIMEDIA
Curtea Supremă a Statelor Unite a permis administrației Trump să suspende temporar ajutoare internaționale în valoare de peste patru miliarde de dolari, chiar dacă acestea au fost aprobate anterior de Congres, notează AFP, citată de adevărul.ro.
14:50
(video) „Cântă pentru cine vrei să audă vocea ta”: Satoshi surprinde cu o colaborare neașteptată alături de un celebru rapper de peste Prut # UNIMEDIA
Satoshi revine în forță pe scena muzicală cu o colaborare neașteptată alături de unul dintre cei mai cunoscuți artiști de peste Prut, Guess Who. Cei doi au lansat împreună piesa „Hai să recunoaștem”, o producție cu versuri puternice și un mesaj social profund, scrie SHOK.md.
14:30
Un bărbat, găsit decedat într-un apartament din Leova: Vecinii au alertat oamenii legii, după ce au văzut o persoană însângerată ieșind din apartamentul lui # UNIMEDIA
Un bărbat din Leova a murit după ce amicul său l-ar fi atacat cu un cuțit, în timpul unui conflict. Potrivit oamenilor legii, pe caz a fost pornit un proces penal pentru omor intenționat, iar bănuitul a fost reținut.
14:20
Selena Gomez și Benny Blanco spun astăzi „Da”: Marile celebrități care vor participa la evenimentul anului # UNIMEDIA
Pe data de 27 septembrie va avea loc un mare eveniment în showbiz-ul Hollywoodian: nunta Selenei Gomez. Numeroase celebrități îi vor fi alături starului american în ziua în care îi va jura iubire eternă partenerului ei, Benny Blanco, scrie spynews.ro.
Acum 8 ore
14:00
Tragedia de la Cahul: Ce spune Poliția despre decesul tinerei de 20 de ani, găsită moartă în pădure # UNIMEDIA
Poliția a confirmat faptul că tânăra de 20 de ani, dispărută de la Cahul, a fost găsită decedată. Potrivit informațiilor, în urma examinării de către medicul legist, pe corpul victimei au fost constatate doar leziuni caracteristice strangulării.
13:40
Ultima oră! Fata din Cahul, care a dispărut fără urmă, după ce a ieșit de la colegiu, a fost găsită moartă în pădure # UNIMEDIA
Fata din Cahul care era căutată de polițiști după ce a ieșit de la Colegiul unde studiază și nu a mai revenit acasă, a fost găsită decedată într-o pădure, scrie pulsmedia.md.
13:20
(video) Replici acide între foștii colegi. Maia Sandu: Filat este irelevant. Liderul PLDM, mesaj președintei „despre ipocrizie” # UNIMEDIA
Liderul PLDM, Vlad Filat, a reacționat după ce președinta Maia Sandu l-a catalogat drept „om irelevant”. Filat a subliniat că, deși a fost considerat irelevant, el a avut curajul să vorbească despre problemele esențiale ale țării, inclusiv criza demografică și exodul masiv de cetățeni, în timp ce „alții au preferat să tacă”.
13:00
Adolescentul care a trimis amenințări în școlile și spitalele din România a făcut declarații șocante: „Când era copil a rănit mai multe animale” # UNIMEDIA
Apar detalii alarmante în cazul adolescentului de 17 ani, arestat după ce a trimis peste 1.000 de mailuri de amenințare către școli și spitale. Surse apropiate anchetei susțin că tânărul ar fi mărturisit că se simte satisfăcut văzând panica creată în rândul oamenilor, scrie adevărul.ro.
12:40
Moldova a anunțat lotul stranierilor pentru amicalul cu România: Trei jucători provin din SuperLigă # UNIMEDIA
Naționala Moldovei de fotbal va disputa două partide în luna octombrie în cadrul competițiilor oficiale internaționale. Pe 9 octombrie, de la 21:00, tricolorii vor întâlni în deplasare selecționata României într-un meci amical pe Arena Națională din București, iar pe 14 octombrie este programat cel de-al șaselea joc din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026 contra Estoniei, pe stadionul A. Le Coq din Tallinn. Partida va începe de la ora 19:00.
12:20
(foto) Imagini rare cu Dan Bălan: Cum arată idolul femeilor, cu o avere de peste 10 milioane de euro, atunci când nu este pe scenă # UNIMEDIA
Dan Bălan are o carieră de succes în muzică și are o avere estimată la peste 10 milioane de euro. În ultimii ani, artistul a fost o apariție discretă în România, iar de curând, a fost surprins de paparazzii Spynews.ro.
Acum 12 ore
12:00
Vânătoarea și transportarea armelor în zona de frontieră, interzisă în ziua alegerilor: Ce riscă cei care vor încălca legea # UNIMEDIA
Poliția de Frontieră informează că, în data de 28 septembrie, este interzisă vânătoarea în zonele de frontieră pentru toate tipurile de vânat, precum și transportarea oricărui tip de arme de foc și muniție destinate vânătorii, inclusiv armele de vânătoare.
11:40
Regele Charles al III-lea și regina Camilia, prima întâlnire la Vatican cu noul suveran pontif: Când va avea loc vizita # UNIMEDIA
Regele Charles al III-lea, șeful Bisericii Anglicane și regina Camiila vor efectua o vizită de stat la Vatican la sfârșitul lunii octombrie, pentru a se întâlni cu Papa Leon al XIV-lea, fiind prima întâlnire a noului suveran pontif cu familia regală din Anglia, potrivit AFP, citat de digi24.ro.
11:20
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 27 - 28 septembrie 2025, în sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.
11:00
O fetiță de 8 ani dintr-o localitate din județul Cluj a fost strangulată cu o sfoară de un coleg de clasă. Fata a ajuns la spital cu multiple răni în zona gâtului, iar polițiștii au deschis un dosar penal, scrie digi24.ro.
10:30
(video) Adriana Ochișanu a povestit de pe scenă despre Cristi, internat în spital: „Să ne rugăm pentru toți copiii și pentru fiul meu” # UNIMEDIA
Interpreta Adriana Ochișanu a povestiti pe scena despre momentele prin care trece de când fiul său Cristi a fost internat. Artista a mărturisit cum se simte băiatul său și a îndemnat oamenii să se roage pentru sănătatea copiilor.
10:10
Pe 27 septembrie, istoria a fost marcată de evenimente semnificative.
09:50
„Ziua tăcerii”: Agitația electorală în ajunul și în timpul scrutinului din 28 septembrie, interzisă # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală (CEC) atenționează că ieri, 26 septembrie 2025, a fost ultima zi în care au fost admise acțiuni de agitație electorală în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
09:40
Gemenii se confruntă cu dileme, iar Taurii vor avea parte de o zi pozitivă: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite revelații și schimbări neașteptate pentru toate semnele zodiacale. Fiecare nativ va avea parte de momente care vor testa echilibrul dintre rațiune și instinct, între acțiune și contemplare. Ce secrete ale destinului vor dezvălui astrele? Horoscopul zilnic vă va ghida pașii în această călătorie astrală.
09:20
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi Înălțarea Sfintei Cruci Dătătoare de Viață: Tradiții și superstiții # UNIMEDIA
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi, 27 septembrie, Înălțarea Sfintei Cruci Dătătoare de Viață. Este a doua mare sărbătoare a lunii septembrie, după Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică.
09:10
În Moldova, vremea se prezintă favorabilă astăzi, cu condiții generale care nu indică precipitații. Cerul va rămâne în mare parte clar, iar temperaturile sunt caracteristice perioadei de toamnă.
Acum 24 ore
22:00
(video) „Surpriză” de alegeri pentru Igor Dodon. S-a „trezit” înregistrat la o secție de vot din Moscova: „E o probă că PAS încearcă să se bage în baza de date” # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, a lansat acuzații grave la adresa guvernării, susținând că datele sale au fost modificate în Registrul alegătorilor și că a fost indicat să voteze în Federația Rusă. „E o probă că PAS încearcă să se bage în baza de date. Voi ce credeți, că prin asemenea metode o să faceți să câștigați? Nu o să vă permitem!”, a declarat fostul președinte la UNInterviu pentru UNIMEDIA.
21:40
Ultima oră! Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, exclus din cursa electorală # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis excluderea partidului politic „Moldova Mare” din cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
21:20
Acordul pentru funcționarea TikTok în SUA, aprobat de Donald Trump prin ordin executiv. Afacerea ar fi evaluată la 14 miliarde de dolari # UNIMEDIA
Preşedintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care aprobă propunerea care permite TikTok să continue să funcţioneze în Statele Unite, într-o tranzacţie pe care vicepreşedintele JD Vance a evaluat-o la 14 miliarde de dolari, scrie adevarul.ro.
21:00
(video) Ping pong pe mormanul cu mere de la Soroca: Ministra Agriculturii acuză liderul PSRM că a lansat un fals. Dodon: „Pentru bîdle, trebuie suc din putregai?!” # UNIMEDIA
O grămadă de mere abandonate pe un câmp din raionul Soroca a devenit subiect de confruntare politică între fostul liderul PSRM, Igor Dodon și ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga. Ultima s-a filmat și ea lângă mormanul de cu fructe și l-a acuzat pe fostul președinte de „fals” și că acestea urmează să fie procesate. „Eu nu știu ce profesie are doamna, dar eu știu că mogilă se pune sfecla de zahăr, dar nu merele. Sau, pentru bîdle, trebuie suc din putregai?!”, a venit cu replică Dodon la UNInterviu pentru UNIMEDIA.
20:40
(video) Boris Volosatîi: „Diaspora este perfuzia care ține pe picioare acest stat. Opriți umilința oamenilor plecați la muncă peste hotare!” # UNIMEDIA
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a criticat dur prevederile legislative care obligă cetățenii reveniți din diasporă să demonstreze „proveniența banilor” până la ultimul euro, calificând această practică drept o umilință la adresa celor care au susținut țara în cele mai grele momente, se arată într-un comunicat.
Ieri
20:00
Dosarul destabilizărilor: Doi organizatori din tabere de instruire din Serbia, care pregăteau tineri pentru acțiuni violente în RM, reținuți # UNIMEDIA
Autoritățile din Serbia au destructurat două tabere de instruire, unde tineri erau pregătiți pentru acțiuni violente cu scopul de a destabiliza Republica Moldova. În urma reținerii organizatorilor, anchetatorii au ridicat arme, echipamente speciale și dispozitive electronice, cazul fiind legat de investigațiile desfășurate de Chișinău împreună cu partenerii internaționali, anunță oamenii legii.
19:40
Netanyahu, huiduit copios în timpul discursului de la ONU: „Israelul nu vă va permite să ne băgaţi pe gât un stat terorist”. Mai multe delegaţii au părăsit sala # UNIMEDIA
Prim-ministrul israelian şi-a făcut vineri intrarea în sala Adunării Generale a ONU sub huiduielile unei părţi din public, iar mai multe delegaţii au părăsit sala, lăsând o mare parte din ea goală, relatează Le Figaro şi CNN, citate de adevarul.ro.
19:20
(video) „Dusea - 10 000, Iura - 1 315 000”. Percheziții în sudul țării într-un dosar de corupere electorală. O persoană a fost reținută # UNIMEDIA
Polițiștii și procurorii din UTA Găgăuzia au efectuat mai multe percheziții într-un dosar penal pornit pentru corupere electorală. Ancheta vizează o schemă prin care sume de bani provenite din Federația Rusă, transferate prin aplicațiile băncii Promsvyazbank – instituție aflată sub sancțiuni internaționale – erau convertite în lei moldovenești și folosite pentru a influența alegătorii în favoarea unui candidat sau partid politic, se arată într-un comunicat.
19:00
(video) Alertă cu bombă la Judecătoria Buiucani, unde era așteptat Plahotniuc la ședința în dosarul „furtul miliardului” # UNIMEDIA
Vlad Plahotniuc a fost așteptat astăzi, 26 septembrie, la Judecătoria Buiucani, unde urma să aibă loc ședința de judecată în dosarul „furtul miliardului”.
18:50
Traian Băsescu susține că România nu a oferit niciodată energie electrică sau gaze naturale gratuit Republicii Moldova # UNIMEDIA
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că statul român nu a oferit niciodată energie electrică sau gaze naturale gratuit Republicii Moldova, adăugând că sprijinul acordat Ucrainei nu este atât de consistent pe cât se vehiculează, scrie adevarul.ro.
18:30
„Un om deosebit, dedicat educației și comunității”. Profesorul Sicinschi Andrei s-a stins din viață # UNIMEDIA
Profesorul Sinchevici Andrei, un dascăl apreciat și respectat în comunitatea din Cricova, s-a stins din viață. Familia, colegii și foștii săi elevi îl vor conduce pe ultimul drum în ziua de 28 septembrie, se arată într-un mesaj.
18:10
Tensiuni între Kiev și Budapesta: Zelenski acuză Ungaria că trimite drone de recunoaștere în spațiul aerian al Ucrainei # UNIMEDIA
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, că Ungaria ar fi făcut zboruri cu drone de recunoaștere în spațiul aerian al Ucrainei, scrie adevarul.ro.
17:40
(video) Cu mâna pe volan și alta pe telefon: Candidatul PAS, Maxim Potîrniche, se filma, în timp ce conducea mașina # UNIMEDIA
Maxim Potîrniche, fotbalist și candidat al Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare, s-a filmat în timp ce conducea și folosea telefonul mobil. În videoclipul publicat pe rețelele de socializare, el povestește cum, la un meci, un bărbat s-a apropiat de el și i-a spus că ar trebui să renunțe la politică.
17:30
Abbas, discurs la Adunarea Generală a ONU. Președintele Autorității Palestiniene se angajează să lucreze cu Trump la un plan pentru Gaza # UNIMEDIA
Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, s-a adresat joi Adunării Generale a ONU, subliniind că atacurile din 7 octombrie „nu reprezintă poporul palestinian” și că Hamas nu va avea niciun rol în viitoarea guvernare palestiniană, relatează agențiile internaționale de presă, potrivit adevărul.ro.
