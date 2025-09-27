File din trecut: Independența Mexicului și sfârșitul dominației spaniole
UNIMEDIA, 27 septembrie 2025 10:10
Pe 27 septembrie, istoria a fost marcată de evenimente semnificative.
• • •
Acum 10 minute
10:30
(video) Adriana Ochișanu a povestit de pe scenă despre Cristi, internat în spital: „Să ne rugăm pentru toți copiii și pentru fiul meu” # UNIMEDIA
Interpreta Adriana Ochișanu a povestiti pe scena despre momentele prin care trece de când fiul său Cristi a fost internat. Artista a mărturisit cum se simte băiatul său și a îndemnat oamenii să se roage pentru sănătatea copiilor.
Acum 30 minute
10:10
Acum o oră
09:50
„Ziua tăcerii”: Agitația electorală în ajunul și în timpul scrutinului din 28 septembrie, interzisă # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală (CEC) atenționează că ieri, 26 septembrie 2025, a fost ultima zi în care au fost admise acțiuni de agitație electorală în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
Acum 2 ore
09:40
Gemenii se confruntă cu dileme, iar Taurii vor avea parte de o zi pozitivă: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite revelații și schimbări neașteptate pentru toate semnele zodiacale. Fiecare nativ va avea parte de momente care vor testa echilibrul dintre rațiune și instinct, între acțiune și contemplare. Ce secrete ale destinului vor dezvălui astrele? Horoscopul zilnic vă va ghida pașii în această călătorie astrală.
09:20
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi Înălțarea Sfintei Cruci Dătătoare de Viață: Tradiții și superstiții # UNIMEDIA
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi, 27 septembrie, Înălțarea Sfintei Cruci Dătătoare de Viață. Este a doua mare sărbătoare a lunii septembrie, după Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică.
09:10
În Moldova, vremea se prezintă favorabilă astăzi, cu condiții generale care nu indică precipitații. Cerul va rămâne în mare parte clar, iar temperaturile sunt caracteristice perioadei de toamnă.
Acum 12 ore
22:00
(video) „Surpriză” de alegeri pentru Igor Dodon. S-a „trezit” înregistrat la o secție de vot din Moscova: „E o probă că PAS încearcă să se bage în baza de date” # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, a lansat acuzații grave la adresa guvernării, susținând că datele sale au fost modificate în Registrul alegătorilor și că a fost indicat să voteze în Federația Rusă. „E o probă că PAS încearcă să se bage în baza de date. Voi ce credeți, că prin asemenea metode o să faceți să câștigați? Nu o să vă permitem!”, a declarat fostul președinte la UNInterviu pentru UNIMEDIA.
Acum 24 ore
21:40
Ultima oră! Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, exclus din cursa electorală # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis excluderea partidului politic „Moldova Mare” din cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
21:20
Acordul pentru funcționarea TikTok în SUA, aprobat de Donald Trump prin ordin executiv. Afacerea ar fi evaluată la 14 miliarde de dolari # UNIMEDIA
Preşedintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care aprobă propunerea care permite TikTok să continue să funcţioneze în Statele Unite, într-o tranzacţie pe care vicepreşedintele JD Vance a evaluat-o la 14 miliarde de dolari, scrie adevarul.ro.
21:00
(video) Ping pong pe mormanul cu mere de la Soroca: Ministra Agriculturii acuză liderul PSRM că a lansat un fals. Dodon: „Pentru bîdle, trebuie suc din putregai?!” # UNIMEDIA
O grămadă de mere abandonate pe un câmp din raionul Soroca a devenit subiect de confruntare politică între fostul liderul PSRM, Igor Dodon și ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga. Ultima s-a filmat și ea lângă mormanul de cu fructe și l-a acuzat pe fostul președinte de „fals” și că acestea urmează să fie procesate. „Eu nu știu ce profesie are doamna, dar eu știu că mogilă se pune sfecla de zahăr, dar nu merele. Sau, pentru bîdle, trebuie suc din putregai?!”, a venit cu replică Dodon la UNInterviu pentru UNIMEDIA.
20:40
(video) Boris Volosatîi: „Diaspora este perfuzia care ține pe picioare acest stat. Opriți umilința oamenilor plecați la muncă peste hotare!” # UNIMEDIA
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a criticat dur prevederile legislative care obligă cetățenii reveniți din diasporă să demonstreze „proveniența banilor” până la ultimul euro, calificând această practică drept o umilință la adresa celor care au susținut țara în cele mai grele momente, se arată într-un comunicat.
20:00
Dosarul destabilizărilor: Doi organizatori din tabere de instruire din Serbia, care pregăteau tineri pentru acțiuni violente în RM, reținuți # UNIMEDIA
Autoritățile din Serbia au destructurat două tabere de instruire, unde tineri erau pregătiți pentru acțiuni violente cu scopul de a destabiliza Republica Moldova. În urma reținerii organizatorilor, anchetatorii au ridicat arme, echipamente speciale și dispozitive electronice, cazul fiind legat de investigațiile desfășurate de Chișinău împreună cu partenerii internaționali, anunță oamenii legii.
19:40
Netanyahu, huiduit copios în timpul discursului de la ONU: „Israelul nu vă va permite să ne băgaţi pe gât un stat terorist”. Mai multe delegaţii au părăsit sala # UNIMEDIA
Prim-ministrul israelian şi-a făcut vineri intrarea în sala Adunării Generale a ONU sub huiduielile unei părţi din public, iar mai multe delegaţii au părăsit sala, lăsând o mare parte din ea goală, relatează Le Figaro şi CNN, citate de adevarul.ro.
19:20
(video) „Dusea - 10 000, Iura - 1 315 000”. Percheziții în sudul țării într-un dosar de corupere electorală. O persoană a fost reținută # UNIMEDIA
Polițiștii și procurorii din UTA Găgăuzia au efectuat mai multe percheziții într-un dosar penal pornit pentru corupere electorală. Ancheta vizează o schemă prin care sume de bani provenite din Federația Rusă, transferate prin aplicațiile băncii Promsvyazbank – instituție aflată sub sancțiuni internaționale – erau convertite în lei moldovenești și folosite pentru a influența alegătorii în favoarea unui candidat sau partid politic, se arată într-un comunicat.
19:00
(video) Alertă cu bombă la Judecătoria Buiucani, unde era așteptat Plahotniuc la ședința în dosarul „furtul miliardului” # UNIMEDIA
Vlad Plahotniuc a fost așteptat astăzi, 26 septembrie, la Judecătoria Buiucani, unde urma să aibă loc ședința de judecată în dosarul „furtul miliardului”.
18:50
Traian Băsescu susține că România nu a oferit niciodată energie electrică sau gaze naturale gratuit Republicii Moldova # UNIMEDIA
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că statul român nu a oferit niciodată energie electrică sau gaze naturale gratuit Republicii Moldova, adăugând că sprijinul acordat Ucrainei nu este atât de consistent pe cât se vehiculează, scrie adevarul.ro.
18:30
„Un om deosebit, dedicat educației și comunității”. Profesorul Sicinschi Andrei s-a stins din viață # UNIMEDIA
Profesorul Sinchevici Andrei, un dascăl apreciat și respectat în comunitatea din Cricova, s-a stins din viață. Familia, colegii și foștii săi elevi îl vor conduce pe ultimul drum în ziua de 28 septembrie, se arată într-un mesaj.
18:10
Tensiuni între Kiev și Budapesta: Zelenski acuză Ungaria că trimite drone de recunoaștere în spațiul aerian al Ucrainei # UNIMEDIA
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, că Ungaria ar fi făcut zboruri cu drone de recunoaștere în spațiul aerian al Ucrainei, scrie adevarul.ro.
17:40
(video) Cu mâna pe volan și alta pe telefon: Candidatul PAS, Maxim Potîrniche, se filma, în timp ce conducea mașina # UNIMEDIA
Maxim Potîrniche, fotbalist și candidat al Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare, s-a filmat în timp ce conducea și folosea telefonul mobil. În videoclipul publicat pe rețelele de socializare, el povestește cum, la un meci, un bărbat s-a apropiat de el și i-a spus că ar trebui să renunțe la politică.
17:30
Abbas, discurs la Adunarea Generală a ONU. Președintele Autorității Palestiniene se angajează să lucreze cu Trump la un plan pentru Gaza # UNIMEDIA
Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, s-a adresat joi Adunării Generale a ONU, subliniind că atacurile din 7 octombrie „nu reprezintă poporul palestinian” și că Hamas nu va avea niciun rol în viitoarea guvernare palestiniană, relatează agențiile internaționale de presă, potrivit adevărul.ro.
17:20
(video) Cum se simte fiul Adrianei Ochișanu, internat de mai multe zile în spital. Declarațiile interpretei # UNIMEDIA
Fiul interpretei Adriana Ochișanu, Cristian Botgros, care este internat de mai multe zile în spital, se simte mai bine. „Suntem încrezători”, a declarat artista la „O seară perfectă”.
17:00
(video) „Când Veronica se apropia cel mai mult de Plahotniuc, prin Pîrlog, președinta Sandu i-a retras paza”. Elena Dragalin: „Întrebare e: de ce atunci?” # UNIMEDIA
Elena Dragalin, mama fostei șefe a Procuraturii Anticorupție, afirmă că fiicei sale, Veronica Dragalin, i-a fost retrasă paza de stat exact în perioada în care se apropia cel mai mult de fostul deputat Vladimir Plahotniuc. „O mișcare mai josnică decât asta nu am văzut. Aș vrea să zic din partea PAS, dar paza de stat e în subordinea președintei, nu. Întrebarea este: „De ce exact atunci?””, a declarat aceasta.
16:50
(video) Incendiu pe teritoriul liceului „Aristotel” din capitală: Cinci echipaje de pompieri luptă cu focul # UNIMEDIA
Un incendiu a izbucnit pe teritoriul Liceului Republican „Aristotel” din capitală. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, a declarat pentru UNIMEDIA că patru echipaje de pompieri luptă cu focul.
16:40
16:30
(video) Costume cu 3000 de lei, cu zbor la Istanbul după stofă. Maia Sandu: „Îmi cheltui marea majoritate a salariului pe haine” # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a dezvăluit că cea mai mare parte a salariului său este cheltuită pe haine. „Să reprezinți o țară înseamnă să vorbești frumos despre ea și să te asculte lumea, dar înseamnă și, într-o anumită măsură, cum arăți”, a declarat șefa statului într-un interviu acordat lui Dorin Galben.
16:30
Un incendiu a izbucnit în cartierul Telecentru. Potrivit imaginilor expediate la adresa redacției noastre, s-a ridicat fum dens deasupra unui bloc de locuit.
16:10
(video) Care este cea mai mare sumă primită de Svetlana Sainsus pentru o colaborare? „Îmi place să cheltui banii pe copii, părinți, soră și frate” # UNIMEDIA
Co-fondatoarea platformei caritate.md, Svetlana Sainsus, a dezvăluit care a fost cea mai mare sumă de bani primită în urma unei colaborări. Într-un interviu de la Bandstage, aceasta a spus că are o taxă fixă pentru toți cei care o contactează - 40.000 de lei, dacă e vorba de un contract de exclusivitate.
16:10
Andrei Năstase: Se pregătește o nouă lovitură pentru cetățeni - Din 2026, trimiterile poștale vor fi supuse taxelor vamale și TVA, care vor depăși cu mult 20%. # UNIMEDIA
„Se pregătește o nouă lovitură pentru cetățeni – atât pentru cei de acasă, cât și pentru diaspora. Deși încearcă să nege acest lucru, prin documente oficiale actuala putere și-a asumat ca imediat după alegeri să introducă noi poveri fiscale, cu efecte directe asupra oamenilor simpli”. Declarația aparține candidatului independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Andrei Năstase.
16:00
Ce este Serratia marcescens, bacteria care ar fi provocat moartea a şase copii la spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi # UNIMEDIA
Șase copii internați la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași au murit în ultimele două săptămâni, după ce ar fi fost infectați cu bacteria Serratia marcescens. Aceasta este rezistentă în mediu, se găsește mai ales la nivelul instalațiilor sanitare, care trebuie curățate foarte bine cu produse pe bază de clor. Bacteria poate provoca, mai ales în cazul pacienților care au și alte afecțiuni, infecții urinare, sepsis sau septicemie și se răspândește ușor în mediul spitalicesc, scrie observatornews.ro.
15:50
Victoriabank extinde accesul la finanțare pentru antreprenori printr-un acord de garantare cu Grupul BEI # UNIMEDIA
Victoriabank, împreună cu Banca Europeană de Investiții (BEI) și Fondul European de Investiții (FEI), a lansat un nou program de garantare dedicat întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova. Cu sprijinul Uniunii Europene, prin EU4Business Guarantee Facility, banca va oferi credite IMM-urilor în condiții mai avantajoase, acoperite de garanții europene în valoare totală de 30 de milioane de euro.
15:40
Motorina se scumpește ușor, în acest weekend, arată cifrele afișate de Agenția pentru Reglementare în Energetică.
15:40
Soțul propagandistei ruse Margarita Simonian s-a stins din viață: Tigran Keosaian avea 59 de ani # UNIMEDIA
Regizorul, scenaristul și prezentatorul de televiziune rusă, Tigran Keosaian, a decedat la vârsta de 59 de ani. Anunțul a fost făcut de soția sa, Margarita Simonyan, redactor-șef la postul Russia Today, printr-un mesaj publicat pe canalul său de Telegram.
15:30
Alianța „MOLDOVENII”: „Alegerea din 28 septembrie nu este între Est și Vest, dar între trecut și viitor” # UNIMEDIA
Alegeri 2025! „Viitoarele alegeri vor fi momentul în care se va alege calea strategică de dezvoltare a țării”, a declarat liderul noului partid pro-moldovenesc Denis Roșca, adresîndu-se cetățenilor cu un mesaj preelectoral.
15:30
De la sat, la oraș: CEC mută patru secții de vot pentru alegătorii din stânga Nistrului pe adrese noi # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală a decis modificarea mai multor adrese ale secțiilor de votare destinate alegătorilor din stânga Nistrului și municipiul Bender, invocând necesitatea asigurării securității și a unei desfășurări corecte a scrutinului din 28 septembrie.
15:30
Jador și Oana Ciocan se pregătesc de viața de familie și vor să facă schimbări importante în viața lor. Cei doi au achiziționat o locuință nouă și vor să se mute curând. Artistul a împărtășit deja primele imagini cu noua casă care se află în renovări, scrie cancan.ro.
15:10
UNInterviu cu Igor Dodon despre „cea mai murdară” campanie, granițe „închise”, scenarii cu anticipate, Plahotniuc, mere putregăite și îndemn la vot: Să demonstrăm că nu suntem bîdle # UNIMEDIA
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, a comentat, în exclusivitate, la UNInterviu pentru UNIMEDIA, cum este afectată formațiunea după decizia ComisieI Electorale Centrale de a exclude o componentă a sa din alegeri - Partidul Republican Inima Moldovei. „Juridic este o decizie absolut ilegală, politic însă nu are cum să ne afecteze, poate chiar din contra, iar Irina Vlah rămâne parte a echipei noastre, a echipei guvernamentale”, a declarat Igor Dodon.
15:10
AUR din Republica Moldova respinge falsurile: „Nu ne retragem. Nu suntem o filială a AUR România” # UNIMEDIA
Partidul AUR din Republica Moldova a venit astăzi cu o reacție oficială, după ce la București, reprezentanții AUR România au anunțat „retragerea AUR din cursa electorală” pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova.
14:50
Prima reacție a Irinei Vlah, după ce Partidul „Inima Moldovei” a fost exclus din cursa electorală: „Ultimul act dintr-un spectacol politic, pus la cale pentru a ne reduce la tăcere” # UNIMEDIA
Lidera Partidului Republican „Inima Moldovei”, Irina Vlah, a venit cu o prima reacție după ce formațiunea a fost exclusă din cursa electorală. „Această decizie reprezintă ultimul act dintr-un spectacol politic, pus la cale cu mult timp în urmă cu scopul de a ne reduce la tăcere”, a scris președinta partidului pe rețele.
14:50
Confuzie și îngrijorare la Pentagon: Secretarul apărării a convocat la o reuniune neprevăzută sute de generali americani # UNIMEDIA
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a convocat sute de generali și amirali săptămâna viitoare la baza militară Quantico din Virginia, pentru o reuniune neprevăzută, relatează Washington Post, care citează surse familiarizate cu situația, potrivit adevarul.ro.
14:40
(video) Elena Dragalin: „Litvinenco o convingea pe Veronica să nu-l pună pe Plahotniuc pe lista INTERPOL, pentru că e imposibil. PAS mereu îi sugera acest lucru” # UNIMEDIA
Elena Dragalin, mama fostei șefe a Procuraturii Anticorupție, susține că ex-liderul democrat, Vladimir Plahotniuc, a evitat, mult timp, includerea pe lista persoanelor urmărite internațional printr-o schemă bazată pe azilul politic, iar ministrul Justiției de atunci, Sergiu Litvinenco, ar fi încercat să o convingă pe Veronica Dragalin să nu înainteze dosarul către Interpol, invocând imposibilitatea juridică. „PAS i-a sugerat mereu să nu-l pună pe lista Interpol”, a spus activista.
14:10
Ultima oră! Partidul „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a fost exclus din cursa electorală # UNIMEDIA
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a fost exclus din cursa electorală. Decizia a fost luată astăzi, 26 septembrie, în cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale.
14:10
Susținere pentru Partidul Nostru și Renato Usatîi în diaspora: „E timpul să fim împreună!” # UNIMEDIA
Alegeri 2025. Pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, mobilizarea cetățenilor moldoveni din diaspora devine tot mai vizibilă. În Italia, mai multe comunități de moldoveni și-au exprimat susținerea pentru Partidul Nostru, în frunte cu Renato Usatîi, trimițând un mesaj clar: „E timpul să fim împreună!”.
14:10
Candidata independentă la alegerile parlamentare, Olesea Stamate, afirmă că cetățenii se află în fața unei alegeri decisive: să repete votul pentru partide care au dezamăgit sau să acorde încredere unui candidat independent.
14:00
„Cel mai important în afaceri este să nu lași pe mâine ceea ce poți face azi” – Dumitru Vataman, antreprenor, client Microinvest # UNIMEDIA
Istoria de succes a antreprenorului Dumitru Vataman, fondatorul afacerii Vataman Barbershop, demonstrează că vârsta nu este un obstacol în atingerea unor obiective mărețe. Tânărul antreprenor, client Microinvest, a împărtășit în acest interviu experiența sa de dezvoltare: de la primii pași în profesie și motivația de a deschide propria afacere – până la depășirea provocărilor și planurile de viitor. Află cum a reușit să transforme o idee într-o afacere de succes, în continuă dezvoltare, cu suportul financiar Microinvest.
13:50
(audio) „ - Trage cineva de ușă!” - Fuga zvârle tot după stencă și telefonul”: Discuții din dosarul de corupere a alegătorilor, după perchezițiile de la Criuleni # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție a publicat discuții din dosarul de corupere a alegătorilor, în cadrul căruia astăzi au avut loc percheziții în mai multe localități din Criuleni.
13:50
Focar de infecții la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. 5 copii ar fi murit în ultimele zile, secția ATI închisă. Ce s-a găsit # UNIMEDIA
Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecţii cu o bacterie, după ce o publicaţie ieşeană a scris că cinci copii ar fi murit în ultimele zile în secţia ATI, scrie protv.ro.
13:30
Blocul Electoral Patriotic, compus din Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor, „Inima Moldovei” și „Viitorul Moldovei”, a organizat astăzi o acțiune de protest în fața Comisiei Electorale Centrale cu genericul „Abuzurile regimului PAS împotriva opoziției”.
13:10
Marea Britanie introduce un act digital obligatoriu pentru toți cetățenii și rezidenții: Despre ce este vorba # UNIMEDIA
Marea Britanie a anunțat că va introduce un sistem obligatoriu de identificare digitală pentru cetățenii britanici și rezidenții care încep un nou loc de muncă, ca măsură de descurajare a imigrației ilegale, transmite Reuters, potrivit hotnews.ro.
13:00
(doc) Vladimir Andronachi, prins de ANI cu peste 10 mil. lei „în plus” la avere: Inspectorii cer confiscarea banilor # UNIMEDIA
Fostul deputat democrat, Vladimir Andronachi, a fost depistat de Autoritatea Națională de Integritate cu o avere nejustificată de peste 10 milioane de lei. Potrivit actului constatare emis, acesta riscă interdicția de a ocupa funcții publice timp de trei ani și confiscarea banilor,
12:40
Percheziții la Criuleni: CNA și PA investighează 9 persoane pentru coruperea alegătorilor # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție (PA) desfășoară, în dimineața zilei de astăzi, 26 septembrie 2025, acțiuni de urmărire penală în mai multe localități din raionul Criuleni, într-o cauză privind coruperea alegătorilor.
