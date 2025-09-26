Două sute de dolari pentru un vot? Poliția documentează tentative de corupere a cetățenilor din regiunea transnistreană

15:10

Unul dintre cele mai mari spitale din Fâșia Gaza a fost bombardat de armata israeliană. Deocamdată nu se cunoaște dacă au există victime. Este a treia unitate din ultimele săptămâni care a devenit ținta armatei israeliene. Autoritățile de la Tel Aviv susțin că spitalele din enclavă sunt folosite drept ascunzători de către teroriștii Hamas. În același timp, președintele american, Donald Trump, spune că un acord de pace în Orientul Mijlociu este tot mai aproape.