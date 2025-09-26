ELECTORALA 2025 // Partidul „Inima Moldovei” nu are dreptul să participe la alegerile parlamentare: CEC a obligat BEP să elimine membrii acestei formațiuni de pe lista electorală
Radio Moldova, 26 septembrie 2025 14:00
Partidul Republican „Inima Moldovei” nu are dreptul să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie, iar Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) este obligat să elimine din lista de candidați pentru funcția de deputat membrii formațiunii conduse de Irina Vlah în termen de 24 de ore. Decizia a fost aprobată vineri, 26 septembrie, de Comisia Electorală Centrală (CEC) cu șase voturi „pentru” și trei „împotrivă”.
Scenarii post-electorale ADEPT: O guvernare monocoloră depinde de un rezultat electoral excepțional # Radio Moldova
Viitorul politic al Republicii Moldova depinde nu doar de rezultatul numeric al scrutinului parlamentar de duminică, ci și de modul în care vor fi gestionate riscurile externe și capacitatea instituțională de a răspunde provocărilor hibride. O guvernare monocoloră, deși, fără îndoială, cea mai stabilă formulă politică, este puțin probabilă și depinde de un rezultat electoral excepțional. Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, care a analizat posibilele scenarii post-electorale, menționează că cele mai verosimile vizează coalițiile binare, dar nu poate fi neglijată nici probabilitatea destabilizării situației după alegeri.
13:30
Avioane de vânătoare rusești au survolat din nou Marea Baltică în apropierea spațiului aerian al NATO # Radio Moldova
Avioane de vânătoare ungare au interceptat cinci aeronave militare ruse, care zburau în apropierea spațiului aerian al NATO, încălcând regulile internaționale de siguranță a zborurilor, a anunțat Comandamentul NATO. Interceptoarele au identificat și escortat cele cinci avioane deasupra Mării Baltice, în largul coastelor Letoniei – trei MiG-31, un Su-30 și un Su-35, transmite DW.
13:10
ELECTORALA 2025 // Partidul „Democrația Acasă” rămâne în cursa pentru alegerile parlamentare: a îndeplinit condițiile impuse de CEC # Radio Moldova
Partidul Politic „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, rămâne în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, după ce a eliminat din lista electorală candidații „cu probleme”, identificați de Comisia Electorală Centrală (CEC). Decizia a fost luată de autoritatea electorală centrală vineri, 26 septembrie.
Fostul deputat Vladimir Andronachi, cu avere nejustificată de aproape 10 milioane de lei # Radio Moldova
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, cercetat penal pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, ar putea rămâne fără aproximativ zece milioane de lei. Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un Act de constatare în privința acestuia, stabilind mai multe încălcări grave ale legislației privind declararea averii și intereselor personale.
Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au descins vineri dimineață cu percheziții în raionul Criuleni, într-o cauză penală ce vizează coruperea alegătorilor de către fostul partid „Șor”, declarat neconstituțional. Sunt vizate nouă persoane suspectate că ar fi implicate într-o schemă organizată de cumpărare a voturilor pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Alegerile parlamentare din R. Moldova, „un test pentru întreaga Uniune Europeană”, afirmă Siegfried Mureșan # Radio Moldova
Alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova au o miză care depășește granițele țării, fiind decisive nu doar pentru viitorul european al acesteia, ci și pentru securitatea României și a Uniunii Europene. Președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, Siegfried Mureșan, afirmă că scrutinul reprezintă o alegere clară între integrarea în Uniunea Europeană și vulnerabilitatea țării noastre în fața influenței Rusiei.
ELECTORALA 2025 // Soldații și pacificatorii moldoveni, așteptați la vot în țară și peste hotare # Radio Moldova
Militarii în termen și cei prin contract din cadrul Armatei Naționale își vor exercita dreptul la vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie, în conformitate cu prevederile constituționale. Potrivit Ministerului Apărării, soldații din garnizoanele Bălți, Cahul și Chișinău vor putea vota la secțiile de votare din raza de circumscripție a unităților militare în care își desfășoară activitatea.
ELECTORALA 2025 // Socialiștii, la Curtea Constituțională: „Abuz” legislativ, care permite limitarea activității partidelor în perioada electorală # Radio Moldova
Partidul Socialiștilor, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP), a solicitat vineri, 26 septembrie, Curții Constituționale să declare neconstituțional articolul din Legea cu privire la partidele politice, care permite limitarea activității formațiunilor în perioada electorală.
În arest pentru corupere electorală, la Bălți: suspectul promitea bani alegătorilor și recruta oameni pentru proteste # Radio Moldova
O persoană din Bălți a fost reținută preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectată de corupere electorală. Aceasta ar fi racolat persoane pentru a participa la proteste contra bani.
ELECTORALA 2025 // Apel BEP după decizia CEC de relocare a secțiilor de votare pentru alegătorii transnistreni # Radio Moldova
Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) califică decizia Comisiei Electorale Centrale de relocare a unor secții de votare organizate pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului drept „o diversiune politică împotriva propriului popor”. Formațiunea contestă motivele de securitate invocate de autoritatea electorală și acuză o îngreunare deliberată a accesului la vot pentru acești alegători.
ELECTORALA 2025 // Campania electorală se încheie: vineri, 26 septembrie, ultima zi de agitație, atenționează CEC # Radio Moldova
Vineri, 26 septembrie, este ultima zi de agitație electorală înaintea alegerilor parlamentare de duminică. Respectiv, astăzi este ultima zi în care sunt admise acțiuni de agitație electorală, atenționează Comisia Electorală Centrală (CEC).
FC Barcelona a repurtat a cincea victorie în La Liga și rămâne la două puncte de liderul clasamentului Real Madrid # Radio Moldova
FC Barcelona își continuă seria de invincibilitate în actuala ediție a primei divizii spaniole de fotbal. În ultimul meci al etapei a 6-a, echipa condusă de germanul Hans-Dieter Flick a învins în deplasare pe 3:1 pe Real Oviedo. Gruparea „blaugrana” putea deshide scorul în minutul 31. Echipa din comunitatea autonomă Asturia a avut noroc după ce brazilianul Raphinha a trimis balonul în bară, iar portarul Aaron Escandell a intervenit în fața englezului Marcus Rashford.
Piața europeană deschide noi oportunități pentru vinificatorii din Republica Moldova # Radio Moldova
Vinificatorii din Republica Moldova se confruntă cu probleme semnificative legate de productivitate, costuri ridicate de export, lipsa infrastructurii și a subvențiilor, ceea ce îi face mai puțin competitivi pe piețele internaționale. La o reuniune desfășurată de organizația civică „Europa 2028”, antreprenorii au subliniat că integrarea în Uniunea Europeană ar aduce investiții, infrastructură modernă și acces mai facil la piețele externe.
Radio Moldova organizează vineri, 26 septembrie, ultima rundă de dezbateri electorale, începând cu ora 17:00. De această dată, în platou sunt invitați reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), ai Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP), ai Blocului Electoral „Alternativa” și ai Partidului Nostru (PN).
Aston Villa a debutat cu o victorie în grupa unică a Ligii Europei, iar Ollie Watkins a ratat un penalty în minutul 68 # Radio Moldova
Meciuri echilibrate în prima etapă a grupei unice a Ligii Europei. Aston Villa Birmingham, Olympique Lyon sau FC Porto au repurtat victorii la limită, iar Panathinaikos Atena a învins cu 4:1 în deplasare pe Young Boys Berna.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis vineri o avertizare meteorologică de cod galben de înghețuri, valabilă în perioada 27–29 septembrie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Reuters: Cum ar fi folosit Rusia preoți ortodocși pentru a influența alegerile din R. Moldova # Radio Moldova
Rusia ar fi folosit influența Bisericii Ortodoxe pentru a orienta opinia publică din R. Moldova împotriva cursului prooccidental al Guvernului de la Chișinău, arată o investigație realizată de Reuters. După „pelerinajele” de anul trecut ale preoților în Federația Rusă, zeci de canale de Telegram ale parohiilor din R. Moldova au transmis, în ultima perioadă, mesaje identice împotriva parcursului european al statului și îndemnuri privind „alegerea corectă” ce ar trebui făcută la alegerile de pe 28 septembrie.
ONU respinge acuzațiile lui Trump privind „incidentele suspecte” de la Adunarea Generală. Argumentele președintelui american # Radio Moldova
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat critici dure la adresa ONU din cauza unor probleme tehnice apărute în timpul discursului său de marți la Adunarea Generală a organizației. Într-o postare pe Truth Social, liderul de la Casa Albă a scris că la ONU „s-a produs o adevărată rușine - nu unul, nu două, ci trei incidente extrem de suspecte”. ONU respinge acuzațiile și aduce explicații, relatează publicația The Moscow Times.
ELECTORALA 2025 // Oficiali din Guvern mobilizează o prezență masivă la vot duminică, 28 septembbrie # Radio Moldova
Vicepremieri, miniștri și alți oficiali din Guvernul Recean, care nu se regăsesc pe listele electorale, au transmis vineri, 26 septembrie, mesaje de mobilizare înaintea alegerilor parlamentare de duminică. Ei au încurajat alegătorii să se prezinte la urne și să sprijine continuarea parcursului european al Republicii Moldova.
Examinarea dosarului „furtului miliardului”, blocată de o alertă cu bombă la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani # Radio Moldova
Alertă cu bombă la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde urma înceapă ședința în singurul dosar trimis în judecată pe numele lui Vladimir Plahotniuc. Din cauza alertei, examinarea dosarului care vizează un episod din „frauda bancară” întârzie, după ce toate persoanele aflate în clădire au fost evacuate.
Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința de judecată unde au fost prezentate mandatele sale de arest # Radio Moldova
Mandatele de arest pe numele lui Vladimir Plahotniuc au fost prezentate vineri, 26 septembrie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, în lipsa acestuia. Fostul lider democrat nu s-a prezentat în fața instanței, invocând motive de sănătate.
Moldoveanul care veghează tranzacțiile financiare la Bruxelles: „Lucrurile în R. Moldova se schimbă spre bine” # Radio Moldova
„Diaspora este acea vâslă care salvează barca Republica Moldova deja a câta oară”. De această părere este Marian Cepoi, ofițer financiar în cadrul Comisiei Europene de la Bruxelles, declarația fiind făcută în cadrul emisiunii „Departe-Aproape”, de la Moldova 1.
Revista presei internaționale // Țările membre ale UE analizează crearea unui „zid de drone” împotriva incursiunilor aeriene rusești # Radio Moldova
Presa internațională relatează despre noile incursiuni aeriene ale Rusiei în spațiul aerian al Uniunii Europene și despre măsurile de combatere a acestora pe care le analizează liderii blocului comunitar. Planul SUA privind soluționarea conflictului militar din Fâșia Gaza este un alt subiect abordat de publicațiile occidentale.
ELECTORALA 2025 // Raport: Persoanele cu dizabilități continuă să se confrunte cu bariere în participarea la vot # Radio Moldova
Persoanele cu dizabilități continuă să se confrunte cu bariere semnificative în participarea la viața politică din Republica Moldova, potrivit raportului preliminar de monitorizare a alegerilor realizat de Alianța INFONET. Principalele provocări țin de lipsa de infrastructură la secțiile de votare, dar și dificultățile în asigurarea secretului votului în cazul urnei mobile.
Nevzorov: „Simțul de autoconservare al poporului R. Moldova trebuie să se trezească” # Radio Moldova
Jurnalistul și publicistul rus Aleksandr Nevzorov, fost deputat al Dumei de Stat din Adunarea Federală a Rusiei, îndeamnă cetățenii R. Moldova, prin intermediul unui interviu acordat în exclusivitate postului Moldova 1, să facă „alegerea corectă” la scrutinul parlamentar din 28 septembrie.
Metodele prin care Rusia intervine în alegerile din R. Moldova pentru a-i împiedica parcursul european, enumerate de The Insider # Radio Moldova
Rusia a elaborat un plan de intervenție în alegerile parlamentare din R. Moldova, cu scopul de a îndepărta de la putere Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), de a împiedica integrarea europeană a țării și consolidarea relațiilor cu Ucraina, transmite The Insider.
Revista Presei // Kremlinul stabilește condiții pentru a genera proteste, posibil violente, pentru a o înlătura de la putere pe președinta R. Moldova, Maia Sandu, în urma alegerilor parlamentare # Radio Moldova
Extrădarea fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc a fost principalul subiect discutat joi în presa moldovenească. Reacția șefei statului, comentariul experților, dar și opinii pe ultima sută de metri a campaniei electorale, inclusiv avertismente despre posibile proteste după alegerile parlamentare – aflați din revista presei.
Spațiul aerian al Danemarcei, restricționat noaptea trecută după apariția unor noi drone. Presa: Ar putea proveni de pe o navă rusă # Radio Moldova
Spațiul aerian din zona aeroportului Aalborg, în nordul Danemarcei, a fost închis temporar în noaptea de vineri, 26 septembrie, din cauza unor rapoarte privind drone neidentificate. Restricțiile au fost impuse între orele 23:40 și 00:35, ora locală, a relatat agenția daneză Ritzau, scrie DW.
Producția de miere a scăzut la jumătate față de anul trecut, cea de salcâm sau tei în general lipsește. Înghețurile din primăvară au afectat grav florile, iar apicultorii au fost nevoiți să hrănească albinele cu miere din rezervele proprii sau cu zahăr, pentru a preveni pierderea stupilor. Mierea care se mai găsește pe piață este cea din rezervele de anul trecut, doar că mai scumpă, în medie cu 20 la sută.
FCSB, pe aripile „Vulturilor”: campioana României a debutat cu dreptul în grupa unică a Ligii Europei # Radio Moldova
Campioana României a debutat cu o victorie la limită în grupa unică a Ligii Europei la fotbal. FCSB a învins cu 1:0 în deplasare pe Go Ahead Eagles, laureata ultimei ediții a Cupei Țărilor de Jos. Echipa bucureșteană a deschis scorul în minutul 13. David Miculescu a înscris din pasa lui Denis Alibec.
Ungaria și Slovacia au fost excluse de la viitoarele discuții dintre statele membre UE privind un „zid anti-drone” pe cale de a fi creat pentru a contribui la securizarea flancului estic al blocului militar occidental. Această inițiativă își propune să sincronizeze eforturile existente de poliție aeriană cu apărarea aeriană terestră pe întregul flanc estic al NATO.
Raport: Persoanele cu dizabilități continuă să se confrunte cu bariere în participarea la viața politică # Radio Moldova
Persoanele cu dizabilități continuă să se confrunte cu bariere semnificative în participarea la viața politică din Republica Moldova, potrivit raportului preliminar de monitorizare a alegerilor realizat de Alianța Infonet, prezentat la o conferință de presă de la IPN. Potrivit documentului, principalele provocări țin de lipsa de infrastructură la secțiile de votare, dar și dificultățile în asigurarea secretului votului în cazul urnei mobile.
O explozie uriașă urmată de un incendiu a avut loc la un parc industrial din Swindon, Marea Britanie. Locuitorii orașului au fost avertizați să rămână în case. Potrivit presei locale, în zonă era planificată construcția unei fabrici de drone.
Extrădarea lui Plahotniuc, între satisfacții, ironii sau bancuri spuse de politicieni din R. Moldova # Radio Moldova
Extrădarea din Grecia și plasarea în detenție, la Penitenciarul nr. 13, a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc sunt comentate diferit de către politicieni și reprezentanți ai societății civile din R. Moldova. În timp ce unii își exprimă public satisfacția privind înfăptuirea justiției și „succesul” reformei sistemului judiciar, alții se arată sceptici, spun bancuri la subiect sau lansează avertismente legate de posibile evoluții politice.
Adresele unor secții de votare pentru cetățenii din stânga Nistrului au fost modificate, la solicitarea IGP # Radio Moldova
Adresele unor secții de votare organizate pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului au fost modificate. Decizia a fost luată pe 25 septembrie de Comisia Electorală Centrală (CEC) în urma unei sesizări a Inspectoratului General al Poliției (IGP), care a atenționat despre existența unor riscuri majore la adresa securității, inclusiv posibile alerte cu bombă și provocări în ziua votării.
R. Moldova, invitată să adere la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri # Radio Moldova
Consiliul Uniunii Europene (UE) a invitat R. Moldova să adere la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri. Astfel, din 1 noiembrie 2025, țara noastră va putea deveni parte la Convenție, prin depunerea Instrumentului de Aderare la Secretariatul general al Consiliului UE.
Activitatea Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, limitată temporar. Reacția fostei bașcane a Găgăuziei # Radio Moldova
Activitatea Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah și parte a concurentului Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei de la alegerile parlamentare, a fost limitată până la pronunțarea unei hotărâri definitive pe marginea solicitării depuse de Ministerul Justiției. Verdictul a fost dictat joi, 25 septembrie, de Curtea de Apel Centru. Lidera formațiunii, Irina Vlah, cataloghează decizia instanței ca fiind una „vădit motivată politic”.
UE, „impresionată” de eforturile autorităților R. Moldova de a asigura integritatea procesului electoral, în pofida ingerințelor străine # Radio Moldova
Alegeri parlamentare din 28 septembrie sunt „decisive” pentru viitorul european al R. Moldova, iar Uniunea Europeană (UE) susține autoritățile R. Moldova în efortul lor de a asigura integritatea procesului electoral.
MAE din România acuză o campanie de manipulare privind alegerile din R. Moldova, după un deepfake pe internet # Radio Moldova
Ministerul Afacerilor Externe al României avertizează că circulă pe rețelele de socializare un material cu declarații legate de Republica Moldova atribuite fals ministrei române, Oana Țoiu.
Fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, persona non grata în Polonia, Estonia și Letonia # Radio Moldova
După Lituania, și Polonia, Estonia și Letonia au decis s-o declare pe Irina Vlah, fosta bașcană a Găgăuziei și lidera Partidului Republican „Inima Moldovei” persona non grata pe o perioadă de cinci ani.
Donație de 158.000 de dolari, oferită de Japonia Centrului Național de Transfuzie a Sângelui # Radio Moldova
Japonia a donat Centrului Național de Transfuzie a Sângelui 20 de congelatoare și 20 de frigidere medicale. Valoarea echipamentelor de ultimă generație se ridică la 158.000 de dolari.
