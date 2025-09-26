Alegerile parlamentare din R. Moldova, „un test pentru întreaga Uniune Europeană”, afirmă Siegfried Mureșan

17:00

Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost condamnat la cinci ani de închisoare, acuzat că a acceptat finanțarea campaniei sale electorale din 2007 din partea fostului lider libian Muammar Gaddafi. Instanța l-a achitat pe celelalte capete de acuzare, inclusiv corupție și deturnare de fonduri publice. Pe lângă pedeapsa cu închisoare, fostul președinte francez a fost amendat cu 100.000 de euro și i s-a interzis să participe la alegeri timp de cinci ani, informează The Insider.