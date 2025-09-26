ELECTORALA 2025 // Partidul „Moldova Mare” a fost exclus din cursa electorală: bani din străinătate pentru coruperea alegătorilor
Moldova1, 26 septembrie 2025 21:40
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, a fost exclus din cursa pentru alegerile parlamentare. Decizia a fost luată de Comisia Electorală Centrală (CEC) vineri-seară, 26 septembrie, cu șase voturi „pentru” și trei abțineri.
• • •
Acum o oră
21:40
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, a fost exclus din cursa pentru alegerile parlamentare. Decizia a fost luată de Comisia Electorală Centrală (CEC) vineri-seară, 26 septembrie, cu șase voturi „pentru” și trei abțineri.
21:20
Economia Rusiei se află într-o stare proastă din cauza războiului din Ucraina, iar armata rusă aproape că a încetat să mai cucerească teritorii ucrainene, a declarat președintele SUA, Donald Trump, citat de publicația The Moscow Times.
Acum 2 ore
21:10
Jurnalistul rus Aleksandr Nevzorov avertizează alegătorii din Republica Moldova că o apropiere de Kremlin ar transforma țara „într-un spațiu de război”, cu case arse și libertăți anihilate, și îi îndeamnă să respingă candidații care „miros a Moscova”. Într-un interviu exclusiv pentru Moldova 1, Nevrozov accentuează amenințarea strategică pe care, în opinia sa, o reprezintă Rusia pentru viitorul european al R. Moldova.
21:10
Două zile au mai rămas până la Campionatul European de futsal „sub 19 ani”: Arena Chișinău este gata de marele eveniment # Moldova1
Momentul adevărului pentru fotbalul în sală din Republica Moldova. Două zile au mai rămas până la unul dintre mai importante evenimente sportive găzduite de țara noastă în acestă toamnă. Campionatul European de juniori „sub 19 ani” va avea loc la Arena Chișinău în perioada 28 septembrie - 5 octombrie.
21:00
Jurnalistul rus Aleksandr Nevzorov avertizează alegătorii din Republica Moldova că o apropiere de Kremlin ar transforma țara „într-un spațiu de război”, cu case arse și libertăți anihilate, și îi îndeamnă să respingă candidații care „miros a Moscova”. Într-un interviu exclusiv pentru Moldova 1, Nevrozov accentuează amenințarea strategică pe care, în opinia sa, o reprezintă Rusia pentru viitorul european al R. Moldova.
21:00
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu: „Poliția va acționa cu intensitate maximă pentru a garanta democrația votului” # Moldova1
Inspectoratul General al Poliției anunță măsuri sporite de securitate pentru ziua scrutinului parlamentar din 28 septembrie. Șeful instituției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că obiectivul principal al poliției este protejarea democrației și a siguranței cetățenilor, în condițiile unor riscuri crescute de corupere a alegătorilor, campanii masive de dezinformare și încercări de destabilizare a ordinii publice.
20:50
Un fost viceprimar de Chișinău, condamnat la închisoare pentru fals în acte publice: a fost luat sub strajă din sala de judecată # Moldova1
Fostul viceprimar al municipiului Chișinău, Vladimir Coteț, a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru fals în acte publice și privat de dreptul de a ocupa funcții publice timp de șapte ani. Decizia a fost luată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, care a recunoscut vinovate șapte persoane pentru corupere pasivă, fals în acte publice, trafic de influență și corupere activă.
20:30
Jurnaliști georgieni, interziși în R. Moldova. Poliția de Frontieră: „Nu aveau documente justificative” # Moldova1
Poliția de Frontieră a interzis accesul în R. Moldova pentru jurnalistul georgian Saba Khvichia și operatorul său, angajați ai postului de televiziune Imedi, considerat proguvernamental în Georgia.
Acum 4 ore
19:50
Nevzorov avertizează R. Moldova: Alegerea pro-rusă va transforma țara într-un spațiu de război # Moldova1
Într-un interviu exclusiv pentru Moldova 1, jurnalistul rus Aleksandr Nevzorov avertizează ferm alegătorii din Republica Moldova că o apropiere de Kremlin ar transforma țara „într-un spațiu de război”, cu case arse și libertăți anihilate, și îi îndeamnă să respingă candidații care „miros a Moscova”. Interviul, difuzat de postul public, pune în lumină amenințarea strategică pe care, în opinia sa, Rusia o reprezintă pentru viitorul european al R. Moldova.
18:20
„Tu ce faci duminică?”: PAS a organizat un marș înaintea alegerilor parlamentare. Igor Grosu: „Pe 28 septembrie, toți ieșim la vot!” # Moldova1
Sute de simpatizanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), însoțiți de mai mulți candidați ai formațiunii la alegerile parlamentare din 28 septembrie, au organizat vineri, 26 septembrie, în ultima zi a campaniei electorale, un marș cu genericul: „Tu ce faci duminică?”.
Acum 6 ore
18:10
Două terenuri de sport, construite cu sprijinul Uniunii Europene, au fost inaugurate la Cimișlia. Au fost create condiții moderne pentru practicarea tenisului de câmp, baschetului sau voleiului. Antrenorii spun că, astfel, tinerii vor fi mai motivați să practice sportul în aer liber.
17:50
Comisia Electorală Centrală a publicat adresele secțiilor de votare realocate pentru alegătorii localităților din stânga Nistrului. Adresele au fost modificate în urma unei sesizări despre existența unor riscuri majore la adresa securității, inclusiv posibile alerte cu bombă și provocări în ziua votării.
17:20
Europarlamentari, în R. Moldova pentru a supraveghea alegerile. Sandu: „Monitorizarea este esențială pentru a proteja integritatea procesului electoral” # Moldova1
Voința alegătorilor din R. Moldova poate fi subminată de riscurile generate de finanțarea ilegală a unor formațiuni politice, rețelele create pentru cumpărarea voturilor, campaniile de dezinformare, atacurile cibernetice și chiar pregătirea unor posibile violențe, susține președinta Maia Sandu.
17:20
Buletinele de vot pentru secția de votare din Ottawa vor fi retipărite și transmise prin curierat diplomatic # Moldova1
Comisia Electorală Centrală a decis retipărirea buletinelor de vot pentru secția de votare din Ottawa și transmiterea lor print-un serviciu de curierat diplomatic, în condițiile grevei serviciului poștal canadian, care poate să întârzie livrarea buletinelor expediate anterior.
17:00
O clădire părăsită de pe strada Sprâncenoaia din municipiul Chișinău a fost cuprinsă de flăcări în după-amiaza zilei de 26 septembrie. Incendiul a izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic Republican „Aristotel”, fiind sesizat printr-un apel la 112 la ora 16:02.
16:50
INTERVIU // Jonas Sjöstedt: „Sper că moldovenii nu numai că își aleg politicienii pe care îi preferă, dar își vor apăra democrația și independența” # Moldova1
Interviu cu Jonas Sjöstedt, eurodeputat suedez, acordat lui Dan Alexe, corespondentul Teleradio-Moldova la Bruxelles
16:50
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) a protestat împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale privind imposibilitatea participării la alegeri a Partidului Republican „Inima Moldovei”, inclusiv în calitate de membru al blocului electoral, în urma unei încheieri judecătorești de suspendare a activității formațiunii pe motive de finanțare ilegală. Manifestanții au acuzat încălcarea dreptului la vot.
16:40
ELECTORALA 2025 // Viitorul politic al Republicii Moldova în scenariile postelectorale ale ADEPT # Moldova1
Viitorul politic al Republicii Moldova depinde nu doar de rezultatul numeric al scrutinului parlamentar de duminică, ci și de modul în care vor fi gestionate riscurile externe și capacitatea instituțională de a răspunde provocărilor hibride. O guvernare monocoloră, deși, fără îndoială, cea mai stabilă formulă politică, este puțin probabilă și depinde de un rezultat electoral excepțional. Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, care a analizat posibilele scenarii postelectorale, menționează că cele mai verosimile vizează coalițiile binare, dar nu poate fi neglijată nici probabilitatea destabilizării situației după alegeri.
16:40
Republica Moldova a urcat pe locul 4 în lume la exportul de vișine, înregistrând un „un record absolut”, potrivit expertului economic Veaceslav Ioniță. Doar în luna iunie, exporturile au atins 3,1 milioane de dolari, ceea ce este cu 50% mai mult decât întregul volum obținut în 2024.
16:30
Kremlinul și rețeaua lui Șor au intensificat campaniile de dezinformare pe Meta și YouTube, arată o analiză WatchDog # Moldova1
În luna august 2025, Federația Rusă, prin rețeaua condusă de oligarhul fugar Ilan Șor, dar și prin alți actori politici locali, a cheltuit peste 33.600 de euro pentru reclame pe platformele Meta, arată o analiză a organizației WatchDog. Pe YouTube, Șor, Andrei Năstase și Natalia Morari au difuzat în total 274 de reclame politice, însă sumele nu pot fi estimate, întrucât Google nu a activat eticheta „political ads” pentru Republica Moldova. Experții constată că aceste campanii ale rețelei Șor au urmărit subminarea parcursului european al Republicii Moldova și destabilizarea climatului politic, prin promovarea unor mesaje propagandistice și manipulatoare.
Acum 8 ore
16:10
Expert Promo-LEX la Moldova 1: Campania electorală – marcată de manipulare online, finanțare netransparentă și influență străină # Moldova1
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie este una dintre cele mai tensionate și complexe din ultimii ani, marcată de practici interne netransparente, influențe externe și polarizare, atestă un nou raport prezentat de Asociația Promo-LEX. Mihaela Duca Anghelici, șefa echipei de analiză, constată că procesul electoral este afectat de utilizarea abuzivă a resurselor administrative, implicarea cultelor religioase și finanțarea ilegală a partidelor politice de către Federația Rusă.
15:50
Mesajul președintei Maia Sandu înaintea alegerilor de duminică: „Republica Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot!” # Moldova1
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de mobilizare a cetățenilor înaintea alegerilor parlamentare din această duminică. „Republica Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot, pentru voi și pentru Moldova”, a declarat șefa statului.
15:40
Primele înghețuri din această toamnă ar putea afecta fructele și legumele care nu au fost încă recoltate, anunță Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în contextul avertizării Cod galben emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru acest sfârșit de săptămână.
15:30
Gospodarii din nordul țării au dat startul recoltării strugurilor și producerii vinului de casă. Deși mulți depun eforturi pentru a obține un vin de calitate, procesul de fermentație implică și riscuri și asta pentru că eliberează dioxid de carbon, un gaz incolor și inodor, dar extrem de periculos, care poate provoca intoxicații grave și chiar decese în spații închise fără ventilație corespunzătoare. Salvatorii avertizează populația să respecte măsurile de siguranță, pentru a preveni tragediile.
15:10
Israelul acuză Hamas că folosește spitalele ca ascunzători: încă o unitate medicală bombardată # Moldova1
Unul dintre cele mai mari spitale din Fâșia Gaza a fost bombardat de armata israeliană. Deocamdată nu se cunoaște dacă au există victime. Este a treia unitate din ultimele săptămâni care a devenit ținta armatei israeliene. Autoritățile de la Tel Aviv susțin că spitalele din enclavă sunt folosite drept ascunzători de către teroriștii Hamas. În același timp, președintele american, Donald Trump, spune că un acord de pace în Orientul Mijlociu este tot mai aproape.
14:40
Nereguli pe final de campanie: Promo-LEX constată peste 70 de cazuri de discurs de ură și finanțări netransparete de sute de mii de lei # Moldova1
Discursuri de ură, finanțare netransparentă, implicarea cultelor religioase, utilizarea resurselor administrative și intimidări – acestea sunt doar câteva dintre neregulile documentate de Promo-LEX în campania electorală. În raportul nr. 4, ultimul înaintea alegerilor de duminică, observatorii constată că scrutinul este marcat de atacuri discriminatorii, cheltuieli neraportate de sute de mii de lei și abuzuri ale partidelor aflate în competiție.
Acum 12 ore
14:00
ELECTORALA 2025 // Partidul „Inima Moldovei”, eliminat din cursa electorală: BEP, obligat să scoată membrii acestei formațiuni de pe lista de candidați pentru parlamentare # Moldova1
Partidul Republican „Inima Moldovei” nu are dreptul să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie, iar Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) este obligat să elimine din lista de candidați pentru funcția de deputat membrii formațiunii conduse de Irina Vlah în termen de 24 de ore. Decizia a fost aprobată vineri, 26 septembrie, de Comisia Electorală Centrală (CEC) cu șase voturi „pentru” și trei „împotrivă”.
14:00
13:30
Avioane de vânătoare ungare au interceptat cinci aeronave militare ruse, care zburau în apropierea spațiului aerian al NATO, încălcând regulile internaționale de siguranță a zborurilor, a anunțat Comandamentul NATO. Interceptoarele au identificat și escortat cele cinci avioane deasupra Mării Baltice, în largul coastelor Letoniei – trei MiG-31, un Su-30 și un Su-35, transmite DW.
13:10
ELECTORALA 2025 // Partidul „Democrația Acasă” a înlăturat neregulile depistate de CEC și rămâne în cursa pentru parlamentare # Moldova1
Partidul Politic „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, rămâne în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, după ce a eliminat din lista electorală candidații „cu probleme”, identificați de Comisia Electorală Centrală (CEC). Decizia a fost luată de autoritatea electorală centrală vineri, 26 septembrie.
13:10
Vladimir Andronachi ar putea rămâne fără 10 milioane de lei. ANI sesizează instanța pentru confiscarea averii nejustificate # Moldova1
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, cercetat penal pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, ar putea rămâne fără aproximativ zece milioane de lei. Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un Act de constatare în privința acestuia, stabilind mai multe încălcări grave ale legislației privind declararea averii și intereselor personale.
12:50
Percheziții la Criuleni: Schema de corupere a alegătorilor implementată la prezidențiale, reluată la parlamentare # Moldova1
Rețeaua controlată de condamnatul Ilan Șor a ajuns și la Criuleni. Ofițerii și procurorii anticorupție au descins vineri-dimineață, 26 septembrie, cu percheziții în acest raion, într-o cauză penală ce vizează coruperea alegătorilor de către fostul partid „Șor”, declarat neconstituțional. Nouă persoane sunt suspectate că ar fi implicate în schema de cumpărare a voturilor pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
12:40
Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au descins vineri dimineață cu percheziții în raionul Criuleni, într-o cauză penală ce vizează coruperea alegătorilor de către fostul partid „Șor”, declarat neconstituțional. Sunt vizate nouă persoane suspectate că ar fi implicate într-o schemă organizată de cumpărare a voturilor pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
12:30
Siegfried Mureșan: „Votul de duminică este o alegere între o Moldovă prosperă în UE și o Moldovă vulnerabilă în sfera Rusiei” # Moldova1
Alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova au o miză care depășește granițele țării, fiind decisive nu doar pentru viitorul european al acesteia, ci și pentru securitatea României și a Uniunii Europene. Președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, Siegfried Mureșan, afirmă că scrutinul reprezintă o alegere clară între integrarea în Uniunea Europeană și vulnerabilitatea țării noastre în fața influenței Rusiei.
12:30
ELECTORALA 2025 // Armata la urne: militarii moldoveni vor participa la alegerile din 28 septembrie # Moldova1
Militarii în termen și cei prin contract din cadrul Armatei Naționale își vor exercita dreptul la vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie, în conformitate cu prevederile constituționale. Potrivit Ministerului Apărării, soldații din garnizoanele Bălți, Cahul și Chișinău vor putea vota la secțiile de votare din raza de circumscripție a unităților militare în care își desfășoară activitatea.
12:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis vineri, 26 septembrie, o avertizare meteorologică de Cod galben de înghețuri, valabilă în perioada 27 – 29 septembrie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
12:10
ELECTORALA 2025 // Socialiștii reclamă la Curtea Constituțională un „abuz” în raport cu limitarea activității Partidului „Inima Moldovei” # Moldova1
Partidul Socialiștilor, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP), a solicitat vineri, 26 septembrie, Curții Constituționale să declare neconstituțional articolul din Legea cu privire la partidele politice, care permite limitarea activității formațiunilor în perioada electorală.
12:10
Arest preventiv pentru corupere electorală. Suspectul a recunoscut că racola persoane pentru a participa la proteste # Moldova1
O persoană din Bălți a fost reținută preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectată de corupere electorală. Aceasta ar fi racolat persoane pentru a participa la proteste contra bani.
12:10
ELECTORALA 2025 // BEP critică relocarea secțiilor de votare pentru alegătorii transnistreni: „O diversiune politică” # Moldova1
Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) califică decizia Comisiei Electorale Centrale de relocare a unor secții de votare organizate pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului drept „o diversiune politică împotriva propriului popor”. Formațiunea contestă motivele de securitate invocate de autoritatea electorală și acuză o îngreunare deliberată a accesului la vot pentru acești alegători.
11:50
ELECTORALA 2025 // Vineri, 26 septembrie, ultima zi de agitație electorală înaintea alegerilor parlamentare # Moldova1
Vineri, 26 septembrie, este ultima zi de agitație electorală înaintea alegerilor parlamentare de duminică. Respectiv, astăzi este ultima zi în care sunt admise acțiuni de agitație electorală, atenționează Comisia Electorală Centrală (CEC).
11:50
FC Barcelona a repurtat a cincea victorie în La Liga și rămâne la două puncte de liderul clasamentului Real Madrid # Moldova1
FC Barcelona își continuă seria de invincibilitate în actuala ediție a primei divizii spaniole de fotbal. În ultimul meci al etapei a 6-a, echipa condusă de germanul Hans-Dieter Flick a învins în deplasare pe 3:1 pe Real Oviedo. Gruparea „blaugrana” putea deshide scorul în minutul 31. Echipa din comunitatea autonomă Asturia a avut noroc după ce brazilianul Raphinha a trimis balonul în bară, iar portarul Aaron Escandell a intervenit în fața englezului Marcus Rashford.
11:40
Vinificatorii din Republica Moldova se confruntă cu probleme semnificative legate de productivitate, costuri ridicate de export, lipsa infrastructurii și a subvențiilor, ceea ce îi face mai puțin competitivi pe piețele internaționale. La o reuniune desfășurată de organizația civică „Europa 2028”, antreprenorii au subliniat că integrarea în Uniunea Europeană ar aduce investiții, infrastructură modernă și acces mai facil la piețele externe.
11:30
Moldova 1 organizează vineri, 26 septembrie, ultima rundă de dezbateri electorale, începând cu ora 19:00. De această dată, în platou sunt invitați reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), ai Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP), ai Blocului Electoral „Alternativa” și ai Partidului Nostru (PN).
11:30
Aston Villa a debutat cu o victorie în grupa unică a Ligii Europei, iar Ollie Watkins a ratat un penalty în minutul 68 # Moldova1
Meciuri echilibrate în prima etapă a grupei unice a Ligii Europei. Aston Villa Birmingham, Olympique Lyon sau FC Porto au repurtat victorii la limită, iar Panathinaikos Atena a învins cu 4:1 în deplasare pe Young Boys Berna.
11:30
Ana Groza, Director Executiv al Asociației Investitorilor Străini, Natalia Sturza, Director General al Grupului de Companii Felicia, și Ruxanda Lipcan, Director de Vânzări și Marketing la Fautor Winery, fac parte din generația de lideri care cred că parcursul european al Republicii Moldova este singura cale spre un viitor sigur și prosper.
11:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis vineri o avertizare meteorologică de cod galben de înghețuri, valabilă în perioada 27–29 septembrie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
11:10
Investigație Reuters: Preoți ortodocși, în slujba Moscovei pentru a influența rezultatele alegerilor parlamentare din R. Moldova # Moldova1
Rusia ar fi folosit influența Bisericii Ortodoxe pentru a orienta opinia publică din R. Moldova împotriva cursului prooccidental al Guvernului de la Chișinău, arată o investigație realizată de Reuters. După „pelerinajele” de anul trecut ale preoților în Federația Rusă, zeci de canale de Telegram ale parohiilor din R. Moldova au transmis, în ultima perioadă, mesaje identice împotriva parcursului european al statului și îndemnuri privind „alegerea corectă” ce ar trebui făcută la alegerile de pe 28 septembrie.
11:10
Radio Moldova organizează vineri, 26 septembrie, ultima rundă de dezbateri electorale, începând cu ora 17:00. De această dată, în platou sunt invitați reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), ai Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP), ai Blocului Electoral „Alternativa” și ai Partidului Nostru (PN).
11:00
Scară rulantă blocată, prompter defect și probleme de sunet: Trump acuză ONU de „sabotaj”. Explicațiile organizației # Moldova1
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat critici dure la adresa ONU din cauza unor probleme tehnice apărute în timpul discursului său de marți la Adunarea Generală a organizației. Într-o postare pe Truth Social, liderul de la Casa Albă a scris că la ONU „s-a produs o adevărată rușine - nu unul, nu două, ci trei incidente extrem de suspecte”. ONU respinge acuzațiile și aduce explicații, relatează publicația The Moscow Times.
10:50
ELECTORALA 2025 // Apeluri din Guvern: „Fiecare vot construiește un viitor liber, demn și prosper” # Moldova1
Vicepremieri, miniștri și alți oficiali din Guvernul Recean, care nu se regăsesc pe listele electorale, au transmis vineri, 26 septembrie, mesaje de mobilizare înaintea alegerilor parlamentare de duminică. Ei au încurajat alegătorii să se prezinte la urne și să sprijine continuarea parcursului european al Republicii Moldova.
