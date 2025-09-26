ELECTORALA 2025 // Partidul „Inima Moldovei”, eliminat din cursa electorală: BEP, obligat să scoată membrii acestei formațiuni de pe lista de candidați pentru parlamentare

08:00

Producția de miere a scăzut la jumătate față de anul trecut, cea de salcâm sau tei în general lipsește. Înghețurile din primăvară au afectat grav florile, iar apicultorii au fost nevoiți să hrănească albinele cu miere din rezervele proprii sau cu zahăr, pentru a preveni pierderea stupilor. Mierea care se mai găsește pe piață este cea din rezervele de anul trecut, doar că mai scumpă, în medie cu 20 la sută.