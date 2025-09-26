ELECTORALA 2025 // Armata la urne: militarii moldoveni vor participa la alegerile din 28 septembrie
26 septembrie 2025
Militarii în termen și cei prin contract din cadrul Armatei Naționale își vor exercita dreptul la vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie, în conformitate cu prevederile constituționale. Potrivit Ministerului Apărării, soldații din garnizoanele Bălți, Cahul și Chișinău vor putea vota la secțiile de votare din raza de circumscripție a unităților militare în care își desfășoară activitatea.
• • •
Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au descins vineri dimineață cu percheziții în raionul Criuleni, într-o cauză penală ce vizează coruperea alegătorilor de către fostul partid „Șor”, declarat neconstituțional. Sunt vizate nouă persoane suspectate că ar fi implicate într-o schemă organizată de cumpărare a voturilor pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Siegfried Mureșan: „Votul de duminică este o alegere între o Moldovă prosperă în UE și o Moldovă vulnerabilă în sfera Rusiei"
Alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova au o miză care depășește granițele țării, fiind decisive nu doar pentru viitorul european al acesteia, ci și pentru securitatea României și a Uniunii Europene. Președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, Siegfried Mureșan, afirmă că scrutinul reprezintă o alegere clară între integrarea în Uniunea Europeană și vulnerabilitatea țării noastre în fața influenței Rusiei.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis vineri, 26 septembrie, o avertizare meteorologică de Cod galben de înghețuri, valabilă în perioada 27 – 29 septembrie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
ELECTORALA 2025 // Socialiștii reclamă la Curtea Constituțională un „abuz" în raport cu limitarea activității Partidului „Inima Moldovei"
Partidul Socialiștilor, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP), a solicitat vineri, 26 septembrie, Curții Constituționale să declare neconstituțional articolul din Legea cu privire la partidele politice, care permite limitarea activității formațiunilor în perioada electorală.
Arest preventiv pentru corupere electorală. Suspectul a recunoscut că racola persoane pentru a participa la proteste
O persoană din Bălți a fost reținută preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectată de corupere electorală. Aceasta ar fi racolat persoane pentru a participa la proteste contra bani.
ELECTORALA 2025 // BEP critică relocarea secțiilor de votare pentru alegătorii transnistreni: „O diversiune politică"
Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) califică decizia Comisiei Electorale Centrale de relocare a unor secții de votare organizate pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului drept „o diversiune politică împotriva propriului popor”. Formațiunea contestă motivele de securitate invocate de autoritatea electorală și acuză o îngreunare deliberată a accesului la vot pentru acești alegători.
ELECTORALA 2025 // Vineri, 26 septembrie, ultima zi de agitație electorală înaintea alegerilor parlamentare
Vineri, 26 septembrie, este ultima zi de agitație electorală înaintea alegerilor parlamentare de duminică. Respectiv, astăzi este ultima zi în care sunt admise acțiuni de agitație electorală, atenționează Comisia Electorală Centrală (CEC).
FC Barcelona a repurtat a cincea victorie în La Liga și rămâne la două puncte de liderul clasamentului Real Madrid
FC Barcelona își continuă seria de invincibilitate în actuala ediție a primei divizii spaniole de fotbal. În ultimul meci al etapei a 6-a, echipa condusă de germanul Hans-Dieter Flick a învins în deplasare pe 3:1 pe Real Oviedo. Gruparea „blaugrana” putea deshide scorul în minutul 31. Echipa din comunitatea autonomă Asturia a avut noroc după ce brazilianul Raphinha a trimis balonul în bară, iar portarul Aaron Escandell a intervenit în fața englezului Marcus Rashford.
Vinificatorii din Republica Moldova se confruntă cu probleme semnificative legate de productivitate, costuri ridicate de export, lipsa infrastructurii și a subvențiilor, ceea ce îi face mai puțin competitivi pe piețele internaționale. La o reuniune desfășurată de organizația civică „Europa 2028”, antreprenorii au subliniat că integrarea în Uniunea Europeană ar aduce investiții, infrastructură modernă și acces mai facil la piețele externe.
Moldova 1 organizează vineri, 26 septembrie, ultima rundă de dezbateri electorale, începând cu ora 19:00. De această dată, în platou sunt invitați reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), ai Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP), ai Blocului Electoral „Alternativa” și ai Partidului Nostru (PN).
Aston Villa a debutat cu o victorie în grupa unică a Ligii Europei, iar Ollie Watkins a ratat un penalty în minutul 68
Meciuri echilibrate în prima etapă a grupei unice a Ligii Europei. Aston Villa Birmingham, Olympique Lyon sau FC Porto au repurtat victorii la limită, iar Panathinaikos Atena a învins cu 4:1 în deplasare pe Young Boys Berna.
Ana Groza, Director Executiv al Asociației Investitorilor Străini, Natalia Sturza, Director General al Grupului de Companii Felicia, și Ruxanda Lipcan, Director de Vânzări și Marketing la Fautor Winery, fac parte din generația de lideri care cred că parcursul european al Republicii Moldova este singura cale spre un viitor sigur și prosper.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis vineri o avertizare meteorologică de cod galben de înghețuri, valabilă în perioada 27–29 septembrie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Investigație Reuters: Preoți ortodocși, în slujba Moscovei pentru a influența rezultatele alegerilor parlamentare din R. Moldova
Rusia ar fi folosit influența Bisericii Ortodoxe pentru a orienta opinia publică din R. Moldova împotriva cursului prooccidental al Guvernului de la Chișinău, arată o investigație realizată de Reuters. După „pelerinajele” de anul trecut ale preoților în Federația Rusă, zeci de canale de Telegram ale parohiilor din R. Moldova au transmis, în ultima perioadă, mesaje identice împotriva parcursului european al statului și îndemnuri privind „alegerea corectă” ce ar trebui făcută la alegerile de pe 28 septembrie.
Radio Moldova organizează vineri, 26 septembrie, ultima rundă de dezbateri electorale, începând cu ora 17:00. De această dată, în platou sunt invitați reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), ai Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP), ai Blocului Electoral „Alternativa” și ai Partidului Nostru (PN).
Scară rulantă blocată, prompter defect și probleme de sunet: Trump acuză ONU de „sabotaj". Explicațiile organizației
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat critici dure la adresa ONU din cauza unor probleme tehnice apărute în timpul discursului său de marți la Adunarea Generală a organizației. Într-o postare pe Truth Social, liderul de la Casa Albă a scris că la ONU „s-a produs o adevărată rușine - nu unul, nu două, ci trei incidente extrem de suspecte”. ONU respinge acuzațiile și aduce explicații, relatează publicația The Moscow Times.
ELECTORALA 2025 // Apeluri din Guvern: „Fiecare vot construiește un viitor liber, demn și prosper"
Vicepremieri, miniștri și alți oficiali din Guvernul Recean, care nu se regăsesc pe listele electorale, au transmis vineri, 26 septembrie, mesaje de mobilizare înaintea alegerilor parlamentare de duminică. Ei au încurajat alegătorii să se prezinte la urne și să sprijine continuarea parcursului european al Republicii Moldova.
O alertă cu bombă întârzie ședința în dosarul „furtului miliardului", singurul ajuns în instanță pe numele lui Vladimir Plahotniuc
Alertă cu bombă la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde urma înceapă ședința în singurul dosar trimis în judecată pe numele lui Vladimir Plahotniuc. Din cauza alertei, examinarea dosarului „furtului miliardului” a fost întârziată, iar toate persoanele aflate în clădire au fost evacuate.
Mandatele de arest pe numele lui Plahotniuc, prezentate de magistrați în lipsă. Inculpatul a invocat motive de sănătate
Mandatele de arest pe numele lui Vladimir Plahotniuc au fost prezentate vineri, 26 septembrie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, în lipsa acestuia. Fostul lider democrat nu s-a prezentat în fața instanței, invocând motive de sănătate.
Ofițer financiar moldovean la Bruxelles: „Diaspora este acea vâslă care salvează barca Republica Moldova deja a câta oară"
„Diaspora este acea vâslă care salvează barca Republica Moldova deja a câta oară”. De această părere este Marian Cepoi, ofițer financiar în cadrul Comisiei Europene de la Bruxelles, declarația fiind făcută în cadrul emisiunii „Departe-Aproape”, de la Moldova 1.
ELECTORALA 2025 // Alianța INFONET semnalizează dificultăți în asigurarea secretului votului în cazul urnei mobile
Persoanele cu dizabilități continuă să se confrunte cu bariere semnificative în participarea la viața politică din Republica Moldova, potrivit raportului preliminar de monitorizare a alegerilor realizat de Alianța INFONET. Principalele provocări țin de lipsa de infrastructură la secțiile de votare, dar și dificultățile în asigurarea secretului votului în cazul urnei mobile.
Aleksandr Nevzorov, la Moldova 1: „Tot ce atinge Rusia se transformă în puroi. Alegeți corect"
Jurnalistul și publicistul rus Aleksandr Nevzorov, fost deputat al Dumei de Stat din Adunarea Federală a Rusiei, îndeamnă cetățenii R. Moldova, prin intermediul unui interviu acordat în exclusivitate postului Moldova 1, să facă „alegerea corectă” la scrutinul parlamentar din 28 septembrie.
The Insider: Planul Rusiei este să aducă în Parlamentul R. Moldova minimum 51 de deputați loiali regimului de la Kremlin
Rusia a elaborat un plan de intervenție în alegerile parlamentare din R. Moldova, cu scopul de a îndepărta de la putere Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), de a împiedica integrarea europeană a țării și consolidarea relațiilor cu Ucraina, transmite The Insider.
Spațiul aerian din zona aeroportului Aalborg, în nordul Danemarcei, a fost închis temporar în noaptea de vineri, 26 septembrie, din cauza unor rapoarte privind drone neidentificate. Restricțiile au fost impuse între orele 23:40 și 00:35, ora locală, a relatat agenția daneză Ritzau, scrie DW.
Producția de miere a scăzut la jumătate față de anul trecut, cea de salcâm sau tei în general lipsește. Înghețurile din primăvară au afectat grav florile, iar apicultorii au fost nevoiți să hrănească albinele cu miere din rezervele proprii sau cu zahăr, pentru a preveni pierderea stupilor. Mierea care se mai găsește pe piață este cea din rezervele de anul trecut, doar că mai scumpă, în medie cu 20 la sută.
FCSB, pe aripile „Vulturilor": campioana României a debutat cu dreptul în grupa unică a Ligii Europei
Campioana României a debutat cu o victorie la limită în grupa unică a Ligii Europei la fotbal. FCSB a învins cu 1:0 în deplasare pe Go Ahead Eagles, laureata ultimei ediții a Cupei Țărilor de Jos. Echipa bucureșteană a deschis scorul în minutul 13. David Miculescu a înscris din pasa lui Denis Alibec.
Ungaria și Slovacia au fost excluse de la viitoarele discuții dintre statele membre UE privind un „zid anti-drone” pe cale de a fi creat pentru a contribui la securizarea flancului estic al blocului militar occidental. Această inițiativă își propune să sincronizeze eforturile existente de poliție aeriană cu apărarea aeriană terestră pe întregul flanc estic al NATO.
Raport: Persoanele cu dizabilități se confruntă cu bariere în participarea la viața politică
Persoanele cu dizabilități continuă să se confrunte cu bariere semnificative în participarea la viața politică din Republica Moldova, potrivit raportului preliminar de monitorizare a alegerilor realizat de Alianța Infonet, prezentat la o conferință de presă de la IPN. Potrivit documentului, principalele provocări țin de lipsa de infrastructură la secțiile de votare, dar și dificultățile în asigurarea secretului votului în cazul urnei mobile.
Dosarul Plahotniuc – un test pentru justiție. Expert: Totul depinde de calitatea probelor, nu de retorica politică
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc readuce în prim-plan un dosar simbolic pentru maturitatea sistemului de justiție și integritatea acestuia. Expertul în justiție Alexandru Bot susține că evoluția anchetei și a proceselor penale care îl vizează va arăta dacă reforma sistemului judiciar din ultimii ani produce rezultate – dacă au fost depășite provocările sistemice și dacă va întări încrederea cetățenilor în justiție. Într-un interviu pentru Moldova 1, expertul subliniază că deciziile instanțelor trebuie să rămână strict în sfera juridică, în pofida încercărilor de a politiza cazul.
Alegerile parlamentare: MAE din România acuză o campanie de manipulare, după un deepfake pe internet cu ministra Țoiu
Ministerul Afacerilor Externe al României avertizează că pe rețelele de socializare este promovat un material cu declarații legate de Republica Moldova atribuite fals ministrei de la București, Oana Țoiu.
O explozie uriașă urmată de un incendiu a avut loc la un parc industrial din Swindon, Marea Britanie. Locuitorii orașului au fost avertizați să rămână în case. Potrivit presei locale, în zonă era planificată construcția unei fabrici de drone.
„Și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției". Politicieni din R. Moldova comentează diferit extrădarea lui Vladimir Plahotniuc
Extrădarea din Grecia și plasarea în detenție, la Penitenciarul nr. 13, a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc sunt comentate diferit de către politicieni și reprezentanți ai societății civile din R. Moldova. În timp ce unii își exprimă public satisfacția privind înfăptuirea justiției și „succesul” reformei sistemului judiciar, alții se arată sceptici, spun bancuri la subiect sau lansează avertismente legate de posibile evoluții politice.
„Riscuri majore la adresa securității: CEC a schimbat adresele unor secții de votare pentru cetățenii din stânga Nistrului
Adresele unor secții de votare organizate pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului au fost modificate. Decizia a fost luată pe 25 septembrie de Comisia Electorală Centrală (CEC) în urma unei sesizări a Inspectoratului General al Poliției (IGP), care a atenționat despre existența unor riscuri majore la adresa securității, inclusiv posibile alerte cu bombă și provocări în ziua votării.
R. Moldova este invitată să adere la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri
Consiliul Uniunii Europene (UE) a invitat R. Moldova să adere la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri. Astfel, din 1 noiembrie 2025, țara noastră va putea deveni parte la Convenție, prin depunerea Instrumentului de Aderare la Secretariatul general al Consiliului UE.
Mai multe familii vulnerabile din țară vor ierna în case termoizolate, cu mai puține costuri pentru încălzire și pierderi de energie. Lucrările sunt în curs de desfășurare și ar trebui să fie încheiate până se lasă frigul. Investițiile, în proporție de 95%, vin de la Uniunea Europeană, Guvernul Germaniei și Fondul național de vulnerabilitate energetică. Iar cele 41 de gospodării selectate acoperă doar 5% din cheltuieli.
Activitatea Partidului „Inima Moldovei", parte a Blocului „Patriotic", limitată temporar. Irina Vlah: „Decizie motivată politic"
Activitatea Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah și parte a concurentului Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei de la alegerile parlamentare, a fost limitată până la pronunțarea unei hotărâri definitive pe marginea solicitării depuse de Ministerul Justiției. Verdictul a fost dictat joi, 25 septembrie, de Curtea de Apel Centru. Lidera formațiunii, Irina Vlah, cataloghează decizia instanței ca fiind una „vădit motivată politic”.
UE sprijină R. Moldova în efortul de a asigura integritatea procesului electoral: „Trebuie să conteze votul cetățenilor, liber de orice ingerință străină"
Alegeri parlamentare din 28 septembrie sunt „decisive” pentru viitorul european al R. Moldova, iar Uniunea Europeană (UE) susține autoritățile R. Moldova în efortul lor de a asigura integritatea procesului electoral.
Activitatea Partidului „Inima Moldovei", parte a Blocului „Patriotic", limitată timp de un an. Irina Vlah: „Decizia este vădit motivată politic"
Activitatea Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah și parte a concurentului Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei de la alegerile parlamentare, a fost limitată pentru un an. Verdictul a fost dictat joi, 25 septembrie, de Curtea de Apel Centru, la cererea Ministerului Justiției. Lidera formațiunii, Irina Vlah, cataloghează decizia instanței ca fiind una „vădit motivată politic”.
Alegerile parlamentare: MAE din România acuză o campanie de manipulare, după un deepfake pe internet
Ministerul Afacerilor Externe al României avertizează că circulă pe rețelele de socializare un material cu declarații legate de Republica Moldova atribuite fals ministrei române, Oana Țoiu.
Activitatea Partidului „Inima Moldovei", limitată timp de un an. Irina Vlah: „Decizia este vădit motivată politic"
Activitatea Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a fost limitată timp de un an. Este decizia Curții de Apel Chișinău, la cererea Ministerului Justiției. Irina Vlah a venit cu o reacție pe pagina de Facebook, în care menționează că „decizia este una vădit motivată politic”.
La alegerile parlamentare din 28 septembrie, alegătorii vor avea parte de o experiență electorală însoțită de un simbol aparte pentru implicare civică. Astfel, cei care vor vota vor primi stickere personalizate cu mesajul „Am VOTAT”.
Alegerile parlamentare // Cetățenii care vor vota vor primi stickere „Am VOTAT", iar copiii „Viitor alegător"
La alegerile parlamentare din 28 septembrie, alegătorii vor avea parte de o experiență electorală însoțită de un simbol aparte pentru implicare civică. Astfel, cei care vor vota vor primi stickere personalizate cu mesajul „Am VOTAT”.
Japonia a donat Centrului Național de Transfuzie a Sângelui 20 de congelatoare și 20 de frigidere medicale. Valoarea echipamentelor de ultimă generație se ridică la 158.000 de dolari.
După Lituania, și Polonia, Estonia și Letonia au decis s-o declare pe Irina Vlah, fosta bașcană a Găgăuziei și lidera Partidului Republican „Inima Moldovei” persona non grata pe o perioadă de cinci ani.
Mai multe familii vulnerabile din țară vor ierna în case termoizolate, cu mai puține costuri pentru încălzire și pierderi de energie. Lucrările sunt în curs de desfășurare și ar trebui să fie încheiate până se lasă frigul. Investițiile, în proporție de 95%, vin de la Uniunea Europeană, Guvernul Germaniei și Fondul național de vulnerabilitate energetică. Iar cele 41 de gospodării selectate acoperă doar 5% din cheltuieli.
România va doborî dronele și avioanele militare cu pilot, dacă vor încălca spațiul aerian al țării
Comandanții din Armata Română vor avea dreptul să doboare dronele și avioanele militare cu pilot, dacă acestea vor încălca spațiul aerian al României. Decizia a fost luată joi, 25 septembrie, la București, de Consiliul Suprem de Apărare, convocat de președintele Nicușor Dan. Întrunirea a avut loc în contextul celor mai recente provocări generate de Federația Rusă.
Moldova este UE! Petru Scalețchi: „Moldova este UE – prin gastronomie, tradiție și creativitate"
Petru Scalețchi este bucătar și promotor al gastronomiei moldovenești, cu experiență acumulată în Franța, unde a învățat că bucătăria adevărată înseamnă nu doar gust, ci și respect pentru tradiții.
„Și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției". Politicienii din R. Moldova comentează diferit extrădarea lui Vladimir Plahotniuc
Extrădarea din Grecia și plasarea în detenție, la Penitenciarul nr.13, a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc sunt comentate diferit de către politicienii și reprezentanții societății civile din R. Moldova. În timp ce unii își exprimă public satisfacția privind înfăptuirea justiției și „succesul” reformei justiției, alții se arată sceptici, spun bancuri la subiect sau lansează avertismente legate de posibile evoluții politice.
