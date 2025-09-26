Peste 30 de oi, blocate de 5 zile între România și Republica Moldova, riscă să fie ucise

08:30

Jaf armat în plină zi în Statele Unite. 25 de oameni au intrat într-un magazin de bijuterii din California şi au furat bunuri în valoare de peste un milion de dolari, scre observatornews.ro.Bărbaţii au intrat cu arme de foc, bâte şi au spart vitrinele în care se aflau obiectele de lux. Indivizii aveau feţele acoperite, iar alte şase persoane îi aşteptau cu maşinile cu care au fugit de poliţie.