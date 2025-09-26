Cursul valutar BNM pentru 26 septembrie
Noi.md, 26 septembrie 2025 08:00
La sfîrșitul săptămînii de muncă leul moldovenesc s-a mai devalorizat puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene circa 2 bani, dar dolarului american – mai mult de 2 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 26 septembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,6468 lei pentru un euro (+1,89 ba
Acum 10 minute
08:00
08:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că, la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, alegătorii vor primi stickere speciale „Am VOTAT”, ca simbol al implicării civice și al mîndriei de a-și exercita dreptul constituțional.Pentru copii care îi însoțesc pe părinți sau bunici, vor fi distribuite stickere „Viitor alegător”, menite să transmită de la vîrste fragede importanța participării
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:26 septembrie — a 269-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 96 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Mc. Cornelie sutaşul. Înainteprăznuirea Înălţării Sf. CruciCe se sărbător
08:00
Procurorii i-au adus astăzi la cunoștință lui Vlad Plahotniuc învinuirile în patru cauze penale, aflate la faza de urmărire penală, ca urmare a extrădării sale în Moldova, transmite IPN.Procuratura Generală informează că, în cadrul cauzei penale aflate pe rolul instanței de judecată, acuzatorii i-au înmînat rechizitoriul, în conformitate cu procedura legală.PG precizează, într-un comunic
Acum o oră
07:30
Pentru astăzi, meteorologii prognozează cer variabil, fără precipitații.În orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse, la suprafața solului, se prevăd înghețuri cu intensitatea de -1...-2 °C. Vîntul va sufla slab pînă la moderat, din nord-est.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +15...+18°C.În centru se așteaptă +14...+16°C, iar în nord termometrele vor ind
Acum 2 ore
07:00
Fostul ministru al Justiției din Moldova, fost judecător al Curții Europene a Drepturilor Omului și expert în domeniul dreptului, Stanislav Pavlovschi, a criticat, în cadrul emisiunii „Федорова Show”, campania electorală desfășurată de partidul de la guvernare.{{836812}}Potrivit acestuia, această campanie a depășit limitele civilizației și a devenit un exemplu de cum nu trebuie organizate aleg
06:30
Dmitri Calac: „Trebuie să ne concentrăm pe problemele interne ale Moldovei, pe propriile noastre interese” # Noi.md
Moldova este obligată să aleagă și să facă propria alegere geopolitică, iar în final autoritățile sînt cel mai puțin preocupate de rezolvarea problemelor cetățenilor și ale mediului de afaceri, fiind mai interesate de îndeplinirea condițiilor impuse de partenerii externi care acordă bani țării, deși ar putea să se concentreze pe resursele și rezervele interne pentru a dezvolta țara.Această opi
06:30
Demidețchii, despre extrădarea lui Plahotniuc: „Guvernarea va avea încă multe bătăi de cap cu el” # Noi.md
Jurnalistul Valeriu Demidețchi a comentat, în cadrul emisiunii „Федорова Show”, situația cu privire la extrădarea oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc. În opinia sa, autoritățile au întîrziat intenționat procesul, temîndu-se de compromisurile pe care oligarhul le are asupra multor politicieni din Moldova.{{838408}}„Autoritățile se tem de revenirea lui Plahotniuc, care deține informații compro
Acum 4 ore
06:00
Corneliu Popovici: Școlile și universitățile nu trebuie transformate în instrumente electorale # Noi.md
Fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, a atras atenția asupra implicării elevilor, studenților și cadrelor didactice în activități politice în incinta instituțiilor de învățămînt, menționînd că în ultimele săptămîni rețelele sociale au fost pline de imagini cu distribuirea de materiale electorale și participarea la evenimente politice, transmite Noi.md.„Codul educației interzice în m
05:30
Peste 686.000 de persoane mor în fiecare an în Uniunea Europeană din cauza diabetului sau a bolilor asociate - un deces la fiecare 46 de secunde.Cifrele alarmante au fost prezentate la Forumul European al Diabetului din Roma, transmite mediafax.roÎn prezent, 31,6 milioane de europeni suferă de diabet, echivalentul populației combinate a Olandei, Portugaliei și Croației. Pînă în 2030, număr
04:30
O echipă internațională de oameni de știință avertizează că omenirea pune în pericol stabilitatea sistemelor de susținere a vieții de pe Pămînt, după ce șapte dintre cele nouă „granițe planetare” au fost deja depășite.Un nou raport publicat miercuri și preluat de AFP arată că acidifierea oceanelor se adaugă listei de procese critice afectate, alături de schimbările climatice, pierderea biodive
Acum 6 ore
03:30
Genomul Mariei Branyas, catalana care a trăit peste 117 ani, a dezvăluit secretele longevității extreme într-un studiu cuprinzător realizat de Institutul de Cercetare Josep Carreras din Spania și publicat în revista Cell Reports Medicine.Cercetătorii coordonați de Manel Esteller au cartografiat genomul centenarei, proteinele din organismul ei și microbiota intestinală, folosind probe obținute
02:30
Datoria publică a Franțel a continuat să crească în trimestrul al doilea din 2025, ajungînd la 115,6% din produsul intern brut și la un record absolut de peste 3400 de miliarde de euro, arată datele preluate de la Institutul Naţional de Statistică (INSEE).Franța se afla pe locul al treilea ca pondere a datoriilor in zona euro, fiind depăşită la acest capitol doar de Grecia şi Italia. Francezii
Acum 8 ore
01:30
Alegerile 2025, aproape inaccesibile pentru persoanele cu dizabilități – raport preliminar de monitorizare # Noi.md
Procesele electorale din Republica Moldova rămîn în mare parte inaccesibile pentru persoanele cu dizabilități, arată un raport preliminar prezentat de Alianța INFONET, în cadrul campaniei „Acces la vot pentru toți”.Monitorizarea a vizat perioada 29 august – 21 septembrie și a inclus zece raioane ale țării.Din cele 55 de sedii de partide vizitate, doar două au fost parțial accesibile. În re
01:00
În Finlanda a fost găsită întîmplător schița originală a artistului simbolist austriac Gustav Klimt, unul dintre cei mai emeriți reprezentanți ai modernismului vienez.Desenul este o schiță parțială a picturii pierdute a lui Klimt, „Prietenele”, care a fost probabil distrusă de naziști în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.{{836803}}Schița a fost găsită în timpul pregătirii expoziției
00:30
Xi Jinping la spectacolul "Frumosul Xinjiang", dedicat celor 70 de ani de la înființarea regiunii # Noi.md
Marele Teatru al Centrului Cultural Urumqi a fost cuprins, miercuri seara, de o atmosferă festivă, aici fiind organizată Gala culturală "Frumosul Xinjiang", prin care au fost marcați cei 70 de ani de la înființarea Regiunii Autonome Xinjiang Uigur, scrie romanian.cgtn.com.Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele Republicii Populare Chineze, președin
00:30
Un turist din Singapore, care, luni seara, a lansat o dronă în centrul orașului Oslo și a provocat închiderea temporară a aeroportului, a fost amendat pentru încălcarea regulilor aviatice.Luni seara, un cuplu din Singapore, cu vîrste cuprinse între 50 și 60 de ani, a fost reținut pentru zborul ilegal al unei drone deasupra fortăreței Akershus din Oslo, în apropierea căreia se află clădiri guve
Acum 12 ore
00:00
Un moment spectaculos a fost surprins în sudul Chile, unde o bucată imensă din ghețarul Brüggen, cunoscut și ca Pío XI, s-a desprins și s-a prăbușit în mare cu o forță explozivă.Evenimentul rar a fost filmat, iar imaginile au devenit virale.Martorii au surprins cum o secțiune înaltă de gheață s-a rupt, s-a înclinat și a căzut în apa rece, provocînd un zgomot puternic.Videoclipul se opr
25 septembrie 2025
23:30
Actorul american Leonardo DiCaprio a povestit că agentul său l-a sfătuit să-și schimbe numele în Lenny Williams, deoarece numele său era „prea etnic”.Potrivit Oxu.Az, artistul a povestit această întîmplare în podcastul New Heights al lui Jason și Travis Kelsey pe platforma YouTube. {{831201}}DiCaprio a recunoscut că acest sfat a fost unul dintre cele mai neplăcute momente din cariera s
23:00
Vlad Plahotniuc este vizat în mai multe dosare penale nu doar în Moldova, dar și în România sau Rusia. {{838462}}La noi, oligarhul va trebui să dea socoteală în fața magistraților în cel mai mare dosar de fraudă din istoria țării noastre „furtul miliardului”, dar și în altele trei, pornite pentru escrocherie în proporții deosebit de mari, spălare de bani și conducerea unei grupări criminal
23:00
Membrul consiliului din Tirolul de Sud, Luis Valcher, a propus introducerea în orașul Bolzano, situat în această provincie italiană, a unei taxe turistice pentru cîini, ceea ce va constitui un precedent în istoria țării.{{837928}}El propune perceperea de la turiștii care călătoresc cu cîini 1,5 euro pe zi pentru fiecare animal, scrie Sky TG24.Proiectul de lege prezentat de Valcher prev
22:30
Un nou studiu al Băncii Centrale Europene arată că oamenii ar trebui să păstreze bani cash acasă pentru a face față situațiilor de criză. Experiențele recente confirmă că numerarul rămîne un mijloc de plată esențial atunci cînd metodele digitale devin indisponibile.Analiza a luat în considerare patru evenimente recente care au afectat Europa, printre care pandemia de Covid-19, invazia Rusiei î
22:00
Situație critică la granița dintre România și Republica Moldova: un transport de ovine este blocat de cinci zile între vămile Albița și Leușeni.Din cauza unor probleme financiare ale importatorului, animalele riscă să fie sacrificate, în ciuda faptului că au trecut deja de controlul veterinar, scrie adevarul.ro.{{837589}}Un TIR care transporta 32 de ovine este blocat de cinci zile în zona
22:00
Arhitectul chinez de renume mondial Kongjian Yu și regizorii Luis Ferraz și Rubens Crispim Jr. se aflau la bordul avionului care s-a prăbușit în apropierea orașului brazilian Aquidauana.Potrivit Oxu.Az, cu referire la portalul Metropoles, în seara zilei de 24 septembrie, avionul Cessna cu patru membri ai echipajului și pasageri la bord s-a prăbușit. La impactul cu solul, avionul a explodat. Ac
22:00
Președintele Chinei, Xi Jinping, a anunțat o serie de măsuri pentru promovarea cooperării în gestionarea climatică globală, cerînd tuturor țărilor să își asume responsabilitățile și să ajute la controlul emisiilor de carbon.Xi a făcut aceste remarci în cadrul mesajului video prezentat în cadrul Summitului ONU pentru Climă 2025, scrie romanian.cgtn.com.În 2025, se împlinesc zece ani de la
22:00
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a convocat de urgență sute de generali și amirali fără a oferi explicații.Potrivit gazeta.ru, ordinul vizează aproape toți ofițerii cu grad de general de brigadă și superior, inclusiv comandanții aflați în zone de conflict armat din întreaga lume.{{834966}}Unul dintre interlocutorii publicației a declarat că acțiunile lui Hegseth au provocat o îngrijorare
21:30
Cursa aeriană Atena-Chișinău, care l-a transportat acasă pe fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, a provocat emoții printre oamenii care se aflau în avion. {{838338}}Un pasager care s-a aflat pe o banchetă alăturată, povestește că temutul oligarh era calm, chiar dacă era flancat de mascați, și că tot zborul a citit o carte de eseuri filozofice din care lua notițe, transmite Unimedia.M
21:30
S-a aflat că Rihanna și A$AP Rocky au devenit părinți pentru a treia oară. Cuplul are o fetiță.Potrivit Oxu.Az, fericiții părinți au împărtășit vestea îmbucurătoare pe Instagram. Artiștii au publicat o postare emoționantă în care Rihanna ține în brațe fiica nou-născută. Bebelușul a venit pe lume pe 13 septembrie. Reamintim că vedeta a confirmat oficial a treia sarcină pe covorul ro
21:00
Activitatea Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a fost limitată timp de un an. Este decizia Curții de Apel Chișinău, la cererea Ministerului Justiției. Irina Vlah a venit cu o reacție pe pagina de Facebook, în care menționează că „decizia este una vădit motivată politic”.Decizia este executorie și poate fi atacată în timp de 15 zile, transmite Radio Moldova.{{838053}}„De fap
21:00
În orașul chinez Hangzhou se află Regent International, una dintre cele mai impresionante construcții rezidențiale din lume. Clădirea găzduiește aproximativ 30.000 de locatari, o populație mai mare decât a multor orașe mici.Proiectată inițial ca un hotel de lux, construcția a fost transformată treptat într-o adevărată „cetate verticală”, unde viața se desfășoară aproape exclusiv în interior.
21:00
Victor Furtuna, procurorul-șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), a fost propus pentru promovare după ce a trecut cu succes evaluarea de integritate financiară și etică.Alături de el, a fost evaluat și procurorul Mihail Ivanov de la Procuratura Anticorupție, transmite realitatea.md.{{838478}}Comisia de evaluare a analizat decla
21:00
Moldova, invitată să adere la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri # Noi.md
Consiliul Uniunii Europene a comunicat astăzi, 25 septembrie 2025, decizia prin care Republica Moldova este invitată să adere la Convenția din 20 mai 1987 privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri.Este un pas istoric pentru Serviciul Vamal și pentru întreaga țară, care confirmă direcția fermă de integrare europeană și eforturile constante de modernizare și armonizare cu stand
20:30
Ceremonie dedicată împlinirii celor 70 de ani de la fondarea Regiunii Autonome Xinjiang Uigure # Noi.md
Ceremonia dedicată împlinirii a 70 de ani de la fondarea Regiunii Autonome Xinjiang Uigure a avut loc joi, la Urumqi, reședința Regiunii, scrie romanian.cgtn.comSecretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele Chinei, președintele Comisiei Militare Centrale, Xi Jinping, a participat, alături de locuitori de diferite naționalități și din diferite cercuri soc
20:30
Elevii Liceului Teoretic „Ștefan Vodă” din orașul Ștefan Vodă vor avea posibilitatea să experimenteze și să dezvolte proiecte inovative, notează Noi.md.În instituție a fost deschis primul Laborator FabLab de dezvoltare a competențelor la elevi (Științe, Tehnologie, Inginerie, Arte, Matematică).{{837266}}Liceul este parte a proiectului Rețelei Școlilor Model, iar în ultima perioadă trece pr
20:00
Site-ul Ministerului Apărării din Finlanda a fost ținta unui atac cibernetic ieri. Ministerul a scris despre asta în mesajul său din X.Potrivit Ministerului Apărării finlandez, site-ul ministerului a fost ținta unui atac de tip „refuz de serviciu”, în timpul căruia site-ul a fost supraîncărcat cu un număr mare de cereri create artificial.{{836580}}După un timp, atacul a încetat, dar din ca
19:30
Vineri, unii consumatori din mun. Chișinău vor rămîne temporar fără apă, notează Noi.md.Astfel, în intervalul 09:00 – 17:00, în data de 26 septembrie, fără apă vor fi consumatorii de pe adresele:-str. Petricani, 174-212;19-23. inclusiv cu fracții.Stopările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.Toţi consumatorii de pe adresele ind
19:30
Jocul minții: La Biblioteca pentru copii din capitală, este organizat un curs de șah gratuit # Noi.md
Copiii pasionați de șah participă de trei ori pe săptămînă la un curs special la Biblioteca pentru copii „Ion Creangă” din Chișinău.Șahul ajută copiii să-și dezvolte abilitățile cognitive, să-și îmbunătățească creativitatea, să-și antreneze răbdarea și să-și sporească încrederea în sine.{{837707}}"Atunci cînd copilul vine la antrenament, el are o mare posibilitate de a juca cu colegii lui,
Acum 24 ore
19:00
Comisia de evaluare a procurorilor a format patru noi complete de evaluare. Astfel, numărul completelor ce vor evalua integritatea etică și financiară a procurorilor se modifică de la două la șase.Potrivit Comisiei, reorganizarea activității, prin constituirea de noi complete menite să asigure o repartizare mai echilibrată a dosarelor de evaluare, a avut loc în contextul modificării Legii nr.
19:00
Inspectorii de mediu din Cahul au desfășurat o razie pe direcția localităților Cahul–Giurgiulești, în urma căreia au fost întocmite procese-verbale cu privire la contravenție, notează Noi.md.Verificările au vizat localitățile Giurgiulești, Colibași și Manta.În timpul acțiunii, inspectorii au găsit și au ridicat aproximativ 100 de metri de plasă de pescuit instalată ilegal în apele rîului P
18:30
Președinții a două oficii teritoriale ale fostului partid Șor”, condamnați la 4 ani de închisoare # Noi.md
La data de 25 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președinților Oficiilor Teritoriale Dondușeni și Fălești ale fostului Partid Politic „Șor”, pentru săvîrșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat.Instanța le-a aplicat ambilor o pedeapsă cu înc
18:00
Valoarea totală a patrimoniului public al Republicii Moldova însuma 167,07 miliarde de lei la începutul anului 2025, fiind administrat în proporții aproape egale de autoritățile publice locale și cele centrale. Față de anul precedent, valoarea patrimoniului a crescut cu 11.26 de miliarde lei sau cu 6.74%, potrivit datelor Registrul patrimoniului public gestionat de Agenția Proprietății Pub
18:00
Pe bulevardul Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana al Capitalei au fost plantați arbuști din specia Photinia, care vor forma un gard viu decorativ ce va înfrumuseța zona și va contribui la îmbunătățirea calității aerului. Acțiunea a fost realizată de echipele Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, transmite Noi.md.În paralel, muncitorii au efectuat lucrări de întreținere a spații
18:00
În cadrul ședinței de astăzi, Consiliul Audiovizualului (CA) a aplicat sancțiuni totale de 70 000 de lei și 6 avertizări publice pentru încălcări ale Codului serviciilor media audiovizuale (CSMA) și legislației electorale, în contextul alegerilor parlamentare programate pentru duminică, 28 septembrie, transmite Noi.md.Sancțiunile au vizat nerespectarea normelor privind informarea corectă a pub
18:00
Deputații din Kîrgîzstan au dizolvat joi parlamentul țării și au decis organizarea de alegeri legislative pînă la finalul lui 2025, în cadrul unui scrutin în care rolul partidelor politice va fi redus, așa cum dorește liderul acestei țări din Asia Centrală cu o viață politică turbulentă, notează France Presse.Decizia a fost luată de 84 dintre cei 90 de deputați din Jogorku Keneș, parlamentul u
17:30
Alegerile parlamentare din 2025 vin cu o regulă simplă și categorică: nu există turul II.Spre deosebire de prezidențiale, unde există două runde, la parlamentare totul se decide într-o singură zi. Dacă alegi să nu mergi la vot pe 28 septembrie, îți lași dreptul de a decide în mâinile altora. Nu există o a doua șansă.Istoria arată cât de mult poate conta fiecare vot. În Republica Moldova,
17:30
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), au fost încadrate în cîmpul muncii 16 005 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 5190 șomeri (32,4%) și 500 șomeri-zilieri sau șomeri angajați pe perioadă determinată pînă la 3 luni.„În această săptămînă, a
17:30
Patru centre de sănătate – Băcioi, Volintiri, Leova și Gordinești – și două centre sociale din Sănătăuca și Lăpușna vor beneficia de lucrări de eficiență energetică și instruire profesională, în cadrul proiectului „SOLIDES”, susținut de organizația franceză Électriciens sans frontières, transmite Noi.md.Proiectul, lansat cu sprijinul financiar al Agenției Franceze pentru Dezvoltare, are o valo
17:00
Aeroportul din Berlin încă nu și-a reluat activitatea normală după atacul cibernetic care a avut loc pe 19 septembrie.Potrivit reprezentantului aeroportului, Axel Schmidt, aeroportul continuă să funcționeze în „regim de urgență”. Astăzi au fost anulate trei zboruri, iar ieri au fost anulate douăsprezece zboruri de plecare și sosire, relatează Bild.{{837679}}Cele mai mari dificultăți sînt l
17:00
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat în Raportul său anual 2024 modul de gestionare a patrimoniului public, notează Noi.md.Potrivit datelor oficiale din Registrul patrimoniului public, gestionat de Agenția Proprietății Publice (APP), la începutul anului 2025 valoarea totală a patrimoniului public al Republicii Moldova a atins suma de 167,07 miliarde lei.{{827709}}Auditu
17:00
Liceul "Alexandr Pușkin" din Anenii Noi a găzduit un eveniment important pentru integrarea copiilor refugiați din Ucraina în comunitate. Cei 29 de elevi refugiați înscriși la acest liceu au prezentat o serie de proiecte de cercetare și activități interactive dedicate cunoașterii aprofundate a culturii și istoriei Republicii Moldova, transmite Noi.md. Inițiativa, care a culminat cu un eveniment
