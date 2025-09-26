Datoria publică a Franței continuă să crească

Datoria publică a Franțel a continuat să crească în trimestrul al doilea din 2025, ajungînd la 115,6% din produsul intern brut și la un record absolut de peste 3400 de miliarde de euro, arată datele preluate de la Institutul Naţional de Statistică (INSEE).Franța se afla pe locul al treilea ca pondere a datoriilor in zona euro, fiind depăşită la acest capitol doar de Grecia şi Italia. Francezii

