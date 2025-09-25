Incident la aeroportul din Oslo: Turistul care a lansat drona, pedepsit

16:00

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că nu intenționează să conducă țara în timp de pace.Potrivit RBC-Ucraina, el a declarat despre aceasta într-un interviu acordat publicației Axios.„Scopul meu este să pun capăt războiului, nu să continui să candidez pentru această funcție”, a spus el.Zelenski a promis, de asemenea, că va solicita parlamentului Ucrainei să organizeze a