Incident la aeroportul din Oslo: Turistul care a lansat drona, pedepsit
Noi.md, 26 septembrie 2025 00:30
Un turist din Singapore, care, luni seara, a lansat o dronă în centrul orașului Oslo și a provocat închiderea temporară a aeroportului, a fost amendat pentru încălcarea regulilor aviatice.Luni seara, un cuplu din Singapore, cu vîrste cuprinse între 50 și 60 de ani, a fost reținut pentru zborul ilegal al unei drone deasupra fortăreței Akershus din Oslo, în apropierea căreia se află clădiri guve
Acum 30 minute
01:30
Alegerile 2025, aproape inaccesibile pentru persoanele cu dizabilități – raport preliminar de monitorizare # Noi.md
Procesele electorale din Republica Moldova rămîn în mare parte inaccesibile pentru persoanele cu dizabilități, arată un raport preliminar prezentat de Alianța INFONET, în cadrul campaniei „Acces la vot pentru toți”.Monitorizarea a vizat perioada 29 august – 21 septembrie și a inclus zece raioane ale țării.Din cele 55 de sedii de partide vizitate, doar două au fost parțial accesibile. În re
Acum o oră
01:00
În Finlanda a fost găsită întîmplător schița originală a artistului simbolist austriac Gustav Klimt, unul dintre cei mai emeriți reprezentanți ai modernismului vienez.Desenul este o schiță parțială a picturii pierdute a lui Klimt, „Prietenele”, care a fost probabil distrusă de naziști în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.{{836803}}Schița a fost găsită în timpul pregătirii expoziției
Acum 2 ore
00:30
Xi Jinping la spectacolul "Frumosul Xinjiang", dedicat celor 70 de ani de la înființarea regiunii # Noi.md
Marele Teatru al Centrului Cultural Urumqi a fost cuprins, miercuri seara, de o atmosferă festivă, aici fiind organizată Gala culturală "Frumosul Xinjiang", prin care au fost marcați cei 70 de ani de la înființarea Regiunii Autonome Xinjiang Uigur, scrie romanian.cgtn.com.Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele Republicii Populare Chineze, președin
00:30
00:00
Un moment spectaculos a fost surprins în sudul Chile, unde o bucată imensă din ghețarul Brüggen, cunoscut și ca Pío XI, s-a desprins și s-a prăbușit în mare cu o forță explozivă.Evenimentul rar a fost filmat, iar imaginile au devenit virale.Martorii au surprins cum o secțiune înaltă de gheață s-a rupt, s-a înclinat și a căzut în apa rece, provocînd un zgomot puternic.Videoclipul se opr
Acum 4 ore
23:30
Actorul american Leonardo DiCaprio a povestit că agentul său l-a sfătuit să-și schimbe numele în Lenny Williams, deoarece numele său era „prea etnic”.Potrivit Oxu.Az, artistul a povestit această întîmplare în podcastul New Heights al lui Jason și Travis Kelsey pe platforma YouTube. {{831201}}DiCaprio a recunoscut că acest sfat a fost unul dintre cele mai neplăcute momente din cariera s
23:00
Vlad Plahotniuc este vizat în mai multe dosare penale nu doar în Moldova, dar și în România sau Rusia. {{838462}}La noi, oligarhul va trebui să dea socoteală în fața magistraților în cel mai mare dosar de fraudă din istoria țării noastre „furtul miliardului”, dar și în altele trei, pornite pentru escrocherie în proporții deosebit de mari, spălare de bani și conducerea unei grupări criminal
23:00
Membrul consiliului din Tirolul de Sud, Luis Valcher, a propus introducerea în orașul Bolzano, situat în această provincie italiană, a unei taxe turistice pentru cîini, ceea ce va constitui un precedent în istoria țării.{{837928}}El propune perceperea de la turiștii care călătoresc cu cîini 1,5 euro pe zi pentru fiecare animal, scrie Sky TG24.Proiectul de lege prezentat de Valcher prev
22:30
Un nou studiu al Băncii Centrale Europene arată că oamenii ar trebui să păstreze bani cash acasă pentru a face față situațiilor de criză. Experiențele recente confirmă că numerarul rămîne un mijloc de plată esențial atunci cînd metodele digitale devin indisponibile.Analiza a luat în considerare patru evenimente recente care au afectat Europa, printre care pandemia de Covid-19, invazia Rusiei î
22:00
Situație critică la granița dintre România și Republica Moldova: un transport de ovine este blocat de cinci zile între vămile Albița și Leușeni.Din cauza unor probleme financiare ale importatorului, animalele riscă să fie sacrificate, în ciuda faptului că au trecut deja de controlul veterinar, scrie adevarul.ro.{{837589}}Un TIR care transporta 32 de ovine este blocat de cinci zile în zona
22:00
Arhitectul chinez de renume mondial Kongjian Yu și regizorii Luis Ferraz și Rubens Crispim Jr. se aflau la bordul avionului care s-a prăbușit în apropierea orașului brazilian Aquidauana.Potrivit Oxu.Az, cu referire la portalul Metropoles, în seara zilei de 24 septembrie, avionul Cessna cu patru membri ai echipajului și pasageri la bord s-a prăbușit. La impactul cu solul, avionul a explodat. Ac
22:00
Președintele Chinei, Xi Jinping, a anunțat o serie de măsuri pentru promovarea cooperării în gestionarea climatică globală, cerînd tuturor țărilor să își asume responsabilitățile și să ajute la controlul emisiilor de carbon.Xi a făcut aceste remarci în cadrul mesajului video prezentat în cadrul Summitului ONU pentru Climă 2025, scrie romanian.cgtn.com.În 2025, se împlinesc zece ani de la
22:00
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a convocat de urgență sute de generali și amirali fără a oferi explicații.Potrivit gazeta.ru, ordinul vizează aproape toți ofițerii cu grad de general de brigadă și superior, inclusiv comandanții aflați în zone de conflict armat din întreaga lume.{{834966}}Unul dintre interlocutorii publicației a declarat că acțiunile lui Hegseth au provocat o îngrijorare
Acum 6 ore
21:30
Cursa aeriană Atena-Chișinău, care l-a transportat acasă pe fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, a provocat emoții printre oamenii care se aflau în avion. {{838338}}Un pasager care s-a aflat pe o banchetă alăturată, povestește că temutul oligarh era calm, chiar dacă era flancat de mascați, și că tot zborul a citit o carte de eseuri filozofice din care lua notițe, transmite Unimedia.M
21:30
S-a aflat că Rihanna și A$AP Rocky au devenit părinți pentru a treia oară. Cuplul are o fetiță.Potrivit Oxu.Az, fericiții părinți au împărtășit vestea îmbucurătoare pe Instagram. Artiștii au publicat o postare emoționantă în care Rihanna ține în brațe fiica nou-născută. Bebelușul a venit pe lume pe 13 septembrie. Reamintim că vedeta a confirmat oficial a treia sarcină pe covorul ro
21:00
Activitatea Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a fost limitată timp de un an. Este decizia Curții de Apel Chișinău, la cererea Ministerului Justiției. Irina Vlah a venit cu o reacție pe pagina de Facebook, în care menționează că „decizia este una vădit motivată politic”.Decizia este executorie și poate fi atacată în timp de 15 zile, transmite Radio Moldova.{{838053}}„De fap
21:00
În orașul chinez Hangzhou se află Regent International, una dintre cele mai impresionante construcții rezidențiale din lume. Clădirea găzduiește aproximativ 30.000 de locatari, o populație mai mare decât a multor orașe mici.Proiectată inițial ca un hotel de lux, construcția a fost transformată treptat într-o adevărată „cetate verticală”, unde viața se desfășoară aproape exclusiv în interior.
21:00
Victor Furtuna, procurorul-șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), a fost propus pentru promovare după ce a trecut cu succes evaluarea de integritate financiară și etică.Alături de el, a fost evaluat și procurorul Mihail Ivanov de la Procuratura Anticorupție, transmite realitatea.md.{{838478}}Comisia de evaluare a analizat decla
21:00
Moldova, invitată să adere la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri # Noi.md
Consiliul Uniunii Europene a comunicat astăzi, 25 septembrie 2025, decizia prin care Republica Moldova este invitată să adere la Convenția din 20 mai 1987 privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri.Este un pas istoric pentru Serviciul Vamal și pentru întreaga țară, care confirmă direcția fermă de integrare europeană și eforturile constante de modernizare și armonizare cu stand
20:30
Ceremonie dedicată împlinirii celor 70 de ani de la fondarea Regiunii Autonome Xinjiang Uigure # Noi.md
Ceremonia dedicată împlinirii a 70 de ani de la fondarea Regiunii Autonome Xinjiang Uigure a avut loc joi, la Urumqi, reședința Regiunii, scrie romanian.cgtn.comSecretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele Chinei, președintele Comisiei Militare Centrale, Xi Jinping, a participat, alături de locuitori de diferite naționalități și din diferite cercuri soc
20:30
Elevii Liceului Teoretic „Ștefan Vodă” din orașul Ștefan Vodă vor avea posibilitatea să experimenteze și să dezvolte proiecte inovative, notează Noi.md.În instituție a fost deschis primul Laborator FabLab de dezvoltare a competențelor la elevi (Științe, Tehnologie, Inginerie, Arte, Matematică).{{837266}}Liceul este parte a proiectului Rețelei Școlilor Model, iar în ultima perioadă trece pr
20:00
Site-ul Ministerului Apărării din Finlanda a fost ținta unui atac cibernetic ieri. Ministerul a scris despre asta în mesajul său din X.Potrivit Ministerului Apărării finlandez, site-ul ministerului a fost ținta unui atac de tip „refuz de serviciu”, în timpul căruia site-ul a fost supraîncărcat cu un număr mare de cereri create artificial.{{836580}}După un timp, atacul a încetat, dar din ca
Acum 8 ore
19:30
Vineri, unii consumatori din mun. Chișinău vor rămîne temporar fără apă, notează Noi.md.Astfel, în intervalul 09:00 – 17:00, în data de 26 septembrie, fără apă vor fi consumatorii de pe adresele:-str. Petricani, 174-212;19-23. inclusiv cu fracții.Stopările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.Toţi consumatorii de pe adresele ind
19:30
Jocul minții: La Biblioteca pentru copii din capitală, este organizat un curs de șah gratuit # Noi.md
Copiii pasionați de șah participă de trei ori pe săptămînă la un curs special la Biblioteca pentru copii „Ion Creangă” din Chișinău.Șahul ajută copiii să-și dezvolte abilitățile cognitive, să-și îmbunătățească creativitatea, să-și antreneze răbdarea și să-și sporească încrederea în sine.{{837707}}"Atunci cînd copilul vine la antrenament, el are o mare posibilitate de a juca cu colegii lui,
19:00
Comisia de evaluare a procurorilor a format patru noi complete de evaluare. Astfel, numărul completelor ce vor evalua integritatea etică și financiară a procurorilor se modifică de la două la șase.Potrivit Comisiei, reorganizarea activității, prin constituirea de noi complete menite să asigure o repartizare mai echilibrată a dosarelor de evaluare, a avut loc în contextul modificării Legii nr.
19:00
Inspectorii de mediu din Cahul au desfășurat o razie pe direcția localităților Cahul–Giurgiulești, în urma căreia au fost întocmite procese-verbale cu privire la contravenție, notează Noi.md.Verificările au vizat localitățile Giurgiulești, Colibași și Manta.În timpul acțiunii, inspectorii au găsit și au ridicat aproximativ 100 de metri de plasă de pescuit instalată ilegal în apele rîului P
18:30
Președinții a două oficii teritoriale ale fostului partid Șor”, condamnați la 4 ani de închisoare # Noi.md
La data de 25 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președinților Oficiilor Teritoriale Dondușeni și Fălești ale fostului Partid Politic „Șor”, pentru săvîrșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat.Instanța le-a aplicat ambilor o pedeapsă cu înc
18:00
Valoarea totală a patrimoniului public al Republicii Moldova însuma 167,07 miliarde de lei la începutul anului 2025, fiind administrat în proporții aproape egale de autoritățile publice locale și cele centrale. Față de anul precedent, valoarea patrimoniului a crescut cu 11.26 de miliarde lei sau cu 6.74%, potrivit datelor Registrul patrimoniului public gestionat de Agenția Proprietății Pub
18:00
Pe bulevardul Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana al Capitalei au fost plantați arbuști din specia Photinia, care vor forma un gard viu decorativ ce va înfrumuseța zona și va contribui la îmbunătățirea calității aerului. Acțiunea a fost realizată de echipele Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, transmite Noi.md.În paralel, muncitorii au efectuat lucrări de întreținere a spații
18:00
În cadrul ședinței de astăzi, Consiliul Audiovizualului (CA) a aplicat sancțiuni totale de 70 000 de lei și 6 avertizări publice pentru încălcări ale Codului serviciilor media audiovizuale (CSMA) și legislației electorale, în contextul alegerilor parlamentare programate pentru duminică, 28 septembrie, transmite Noi.md.Sancțiunile au vizat nerespectarea normelor privind informarea corectă a pub
18:00
Deputații din Kîrgîzstan au dizolvat joi parlamentul țării și au decis organizarea de alegeri legislative pînă la finalul lui 2025, în cadrul unui scrutin în care rolul partidelor politice va fi redus, așa cum dorește liderul acestei țări din Asia Centrală cu o viață politică turbulentă, notează France Presse.Decizia a fost luată de 84 dintre cei 90 de deputați din Jogorku Keneș, parlamentul u
Acum 12 ore
17:30
Alegerile parlamentare din 2025 vin cu o regulă simplă și categorică: nu există turul II.Spre deosebire de prezidențiale, unde există două runde, la parlamentare totul se decide într-o singură zi. Dacă alegi să nu mergi la vot pe 28 septembrie, îți lași dreptul de a decide în mâinile altora. Nu există o a doua șansă.Istoria arată cât de mult poate conta fiecare vot. În Republica Moldova,
17:30
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), au fost încadrate în cîmpul muncii 16 005 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 5190 șomeri (32,4%) și 500 șomeri-zilieri sau șomeri angajați pe perioadă determinată pînă la 3 luni.„În această săptămînă, a
17:30
Patru centre de sănătate – Băcioi, Volintiri, Leova și Gordinești – și două centre sociale din Sănătăuca și Lăpușna vor beneficia de lucrări de eficiență energetică și instruire profesională, în cadrul proiectului „SOLIDES”, susținut de organizația franceză Électriciens sans frontières, transmite Noi.md.Proiectul, lansat cu sprijinul financiar al Agenției Franceze pentru Dezvoltare, are o valo
17:00
Aeroportul din Berlin încă nu și-a reluat activitatea normală după atacul cibernetic care a avut loc pe 19 septembrie.Potrivit reprezentantului aeroportului, Axel Schmidt, aeroportul continuă să funcționeze în „regim de urgență”. Astăzi au fost anulate trei zboruri, iar ieri au fost anulate douăsprezece zboruri de plecare și sosire, relatează Bild.{{837679}}Cele mai mari dificultăți sînt l
17:00
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat în Raportul său anual 2024 modul de gestionare a patrimoniului public, notează Noi.md.Potrivit datelor oficiale din Registrul patrimoniului public, gestionat de Agenția Proprietății Publice (APP), la începutul anului 2025 valoarea totală a patrimoniului public al Republicii Moldova a atins suma de 167,07 miliarde lei.{{827709}}Auditu
17:00
Liceul "Alexandr Pușkin" din Anenii Noi a găzduit un eveniment important pentru integrarea copiilor refugiați din Ucraina în comunitate. Cei 29 de elevi refugiați înscriși la acest liceu au prezentat o serie de proiecte de cercetare și activități interactive dedicate cunoașterii aprofundate a culturii și istoriei Republicii Moldova, transmite Noi.md. Inițiativa, care a culminat cu un eveniment
17:00
Guvernul Moldovei a aprobat Conceptul Sistemului informațional „Sistemul de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS)” și Regulamentul resursei informaționale aferente.Noua resursă digitală va deveni un instrument cheie în modernizarea sectorului agricol al țării, a anunțat Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.Noul sistem informațional AKIS va conecta fermierii cu cercetători
16:30
În data de 25 septembrie, Blocul electoral Patriotic a desfășurat un marș și un miting dedicate promovării alegerilor libere și corecte.{{837298}}La eveniment au participat liderii Blocului – Igor Dodon, Irina Vlah și Vasile Tarlev, împreună cu deputați din Parlament."Marșul Blocului Patriotic în centrul Chișinăului. Poporul Moldovei este pentru alegeri libere și corecte! Jos dictatura „ga
16:30
La scrutinul parlamentar de duminică, pe lîngă urnele mobile, persoanele care votează la domiciliu vor beneficia de cabine mobile de vot.Măsura, implementată pentru prima dată, are scopul de a asigura secretul votului pentru alegătorii cu dizabilități sau vîrstnicii care nu se pot deplasa la secțiile de votare.{{838336}}Șefa Direcției comunicare, relații publice și mass-media a Comisiei El
16:30
Curtea de Apel a redus pedeapsa lui Iurie Roșca, dar el a fugit din țară pînă la pronunțarea sentinței # Noi.md
Curtea de Apel Centru a menținut astăzi sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, prin care fostul vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova, Iurie Roșca a fost condamnat pentru trafic de influență, dar a decis să micșoreze pedeapsa de la șase la patru ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis. Totodată, fostul lider al PPCD a părăsit teritoriul Republici
16:30
La sediul ONU din New York a avut loc o discuție scurtă, dar remarcabilă, între președinții Turciei și Franței, Recep Tayyip Erdogan și Emmanuel Macron.Liderii au sosit în SUA pentru a participa la cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU. Comunicînd prin intermediul unui traducător, Erdogan și Macron s-au salutat și s-au întrebat „ce mai faci”, relatează Noi.md, cu referire la oxu.
16:30
Nici nu au apucat locuitorii să se bucure de toamna caldă, că vremea se schimbă brusc. Meteorologii au anunțat cod galben.Serviciul meteorologic de stat a anunțat că în noaptea de 27 spre 28 septembrie 2025 îunt așteptate primele înghețuri. Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse la suprafața solului, se prevăd înghețuri
16:30
Partidul Nostru propune un proiect de lege prin care statul va finanța studiile tinerilor în străinătate, cu angajamentul ca, după finalizarea acestora, să revină acasă și să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova.Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, candidatul Partidului Nostru la funcția de deputat, în cadrul dezbaterilor electorale de la TVR Moldova.„Politica Partidul
16:30
Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP) a identificat și a sancționat șoferul, care a ignorat prevederile regulamentului circulației rutiere la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare și strada Armenească din capitală.Cazul a fost înregistrat pe 20 septembrie curent, iar la volanul mașinii se afla o femeie de 42 de ani, originară din municipiul Chișinău.În privința acesteia a
16:00
În Moldova va fi testată o tehnologie inovativă care permite livrarea energiei de la un vehicul electric în rețea # Noi.md
În Republica Moldova va fi testată funcționarea tehnologiei „Vehicul către Rețea (V2G)” , care presupune livrarea energiei de la o mașină electrică în rețea.Exercițiul va fi desfășurat în cadrul spațiului de testare inovativă în domeniul energiei, cunoscut generic ca Sandbox, transmite moldpres.Pentru a desfășura procedura de testare, Ministerul Energiei a inițiat procesul de elaborare a u
16:00
Zelenski este gata să demisioneze din funcția de președinte al Ucrainei după încheierea războiului # Noi.md
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că nu intenționează să conducă țara în timp de pace.Potrivit RBC-Ucraina, el a declarat despre aceasta într-un interviu acordat publicației Axios.„Scopul meu este să pun capăt războiului, nu să continui să candidez pentru această funcție”, a spus el.Zelenski a promis, de asemenea, că va solicita parlamentului Ucrainei să organizeze a
15:30
Alegerea de către popor a procurorului general și a judecătorilor Curții Constituționale, „unirea” light și Codul fiscal conform standardelor UE. Ce promit candidații la funcția de deputat? Partea I # Noi.md
„Niciodată nu se minte atît de mult ca în timpul războiului, după vînătoare și înainte de alegeri” – această frază, actuală în toate timpurile, îi este atribuită „cancelarului de fier” Otto von Bismarck.Campania electorală în stil moldovenesc corespunde în totalitate acestui aforism. Încă de la alegerile parlamentare anticipate din 2021, după ce a analizat promisiunile și programele electorale
15:30
Maia Sandu, despre extrădarea lui Vladimir Plahotniuc: „Este testul cel mai important al justiției în fața cetățenilor” # Noi.md
Reținerea și extrădarea în Republica Moldova a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc este „o știre bună pentru toată lumea”, însă finalitatea dosarelor acestuia răm îne „cel mai important test” pentru justiția națională, susține președinta Maia Sandu. Șefa statului avertizează că există riscul ca fostul lider democrat să încerce să corupă judecătorii și procurorii cu „sume mari de bani”
15:30
Diaspora, resursă strategică: Proiect de lege care prevede crearea Registrului Național al Emigranților # Noi.md
Diaspora moldovenească trebuie transformată într-o resursă strategică pentru dezvoltarea țării, afirmă vicepreședintele Alianței „MOLDOVENII”, Dumitru Roibu. Formațiunea a prezentat un proiect de lege ce prevede crearea Registrului Național al Emigranților și lansarea unor programe de reintegrare profesională și socială a celor peste un milion de cetățeni care trăiesc peste hotare.„Potențialul
