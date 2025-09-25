Moldova, invitată să adere la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri

13:30

Oamenii legii anunță reținerea a doi bănuiți de implicare în fabricarea de euro falși, ca urmare a unei capturi de 10.000 de euro falși, notează Noi.md.Suma de bani era ascunsă în preajma unei instituții administrative din Ialoveni (cu astfel de ascunzișuri folosite și în Chișinău și în raioanele învecinate), de către primul bănuit cu vîrsta de 24 de ani care ar face parte din grupul infracțio