Jocul minții: La Biblioteca pentru copii din capitală, este organizat un curs de șah gratuit
Noi.md, 25 septembrie 2025 19:30
Copiii pasionați de șah participă de trei ori pe săptămînă la un curs special la Biblioteca pentru copii „Ion Creangă” din Chișinău.Șahul ajută copiii să-și dezvolte abilitățile cognitive, să-și îmbunătățească creativitatea, să-și antreneze răbdarea și să-și sporească încrederea în sine.{{837707}}"Atunci cînd copilul vine la antrenament, el are o mare posibilitate de a juca cu colegii lui,
Vineri, unii consumatori din mun. Chișinău vor rămîne temporar fără apă, notează Noi.md.Astfel, în intervalul 09:00 – 17:00, în data de 26 septembrie, fără apă vor fi consumatorii de pe adresele:-str. Petricani, 174-212;19-23. inclusiv cu fracții.Stopările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.Toţi consumatorii de pe adresele ind
Jocul minții: La Biblioteca pentru copii din capitală, este organizat un curs de șah gratuit
Comisia de evaluare a procurorilor a format patru noi complete de evaluare. Astfel, numărul completelor ce vor evalua integritatea etică și financiară a procurorilor se modifică de la două la șase.Potrivit Comisiei, reorganizarea activității, prin constituirea de noi complete menite să asigure o repartizare mai echilibrată a dosarelor de evaluare, a avut loc în contextul modificării Legii nr.
Inspectorii de mediu din Cahul au desfășurat o razie pe direcția localităților Cahul–Giurgiulești, în urma căreia au fost întocmite procese-verbale cu privire la contravenție, notează Noi.md.Verificările au vizat localitățile Giurgiulești, Colibași și Manta.În timpul acțiunii, inspectorii au găsit și au ridicat aproximativ 100 de metri de plasă de pescuit instalată ilegal în apele rîului P
Președinții a două oficii teritoriale ale fostului partid Șor”, condamnați la 4 ani de închisoare # Noi.md
La data de 25 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președinților Oficiilor Teritoriale Dondușeni și Fălești ale fostului Partid Politic „Șor”, pentru săvîrșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat.Instanța le-a aplicat ambilor o pedeapsă cu înc
Valoarea totală a patrimoniului public al Republicii Moldova însuma 167,07 miliarde de lei la începutul anului 2025, fiind administrat în proporții aproape egale de autoritățile publice locale și cele centrale. Față de anul precedent, valoarea patrimoniului a crescut cu 11.26 de miliarde lei sau cu 6.74%, potrivit datelor Registrul patrimoniului public gestionat de Agenția Proprietății Pub
Pe bulevardul Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana al Capitalei au fost plantați arbuști din specia Photinia, care vor forma un gard viu decorativ ce va înfrumuseța zona și va contribui la îmbunătățirea calității aerului. Acțiunea a fost realizată de echipele Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, transmite Noi.md.În paralel, muncitorii au efectuat lucrări de întreținere a spații
În cadrul ședinței de astăzi, Consiliul Audiovizualului (CA) a aplicat sancțiuni totale de 70 000 de lei și 6 avertizări publice pentru încălcări ale Codului serviciilor media audiovizuale (CSMA) și legislației electorale, în contextul alegerilor parlamentare programate pentru duminică, 28 septembrie, transmite Noi.md.Sancțiunile au vizat nerespectarea normelor privind informarea corectă a pub
Deputații din Kîrgîzstan au dizolvat joi parlamentul țării și au decis organizarea de alegeri legislative pînă la finalul lui 2025, în cadrul unui scrutin în care rolul partidelor politice va fi redus, așa cum dorește liderul acestei țări din Asia Centrală cu o viață politică turbulentă, notează France Presse.Decizia a fost luată de 84 dintre cei 90 de deputați din Jogorku Keneș, parlamentul u
Alegerile parlamentare din 2025 vin cu o regulă simplă și categorică: nu există turul II.Spre deosebire de prezidențiale, unde există două runde, la parlamentare totul se decide într-o singură zi. Dacă alegi să nu mergi la vot pe 28 septembrie, îți lași dreptul de a decide în mâinile altora. Nu există o a doua șansă.Istoria arată cât de mult poate conta fiecare vot. În Republica Moldova,
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), au fost încadrate în cîmpul muncii 16 005 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 5190 șomeri (32,4%) și 500 șomeri-zilieri sau șomeri angajați pe perioadă determinată pînă la 3 luni.„În această săptămînă, a
Patru centre de sănătate – Băcioi, Volintiri, Leova și Gordinești – și două centre sociale din Sănătăuca și Lăpușna vor beneficia de lucrări de eficiență energetică și instruire profesională, în cadrul proiectului „SOLIDES”, susținut de organizația franceză Électriciens sans frontières, transmite Noi.md.Proiectul, lansat cu sprijinul financiar al Agenției Franceze pentru Dezvoltare, are o valo
Aeroportul din Berlin încă nu și-a reluat activitatea normală după atacul cibernetic care a avut loc pe 19 septembrie.Potrivit reprezentantului aeroportului, Axel Schmidt, aeroportul continuă să funcționeze în „regim de urgență”. Astăzi au fost anulate trei zboruri, iar ieri au fost anulate douăsprezece zboruri de plecare și sosire, relatează Bild.{{837679}}Cele mai mari dificultăți sînt l
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat în Raportul său anual 2024 modul de gestionare a patrimoniului public, notează Noi.md.Potrivit datelor oficiale din Registrul patrimoniului public, gestionat de Agenția Proprietății Publice (APP), la începutul anului 2025 valoarea totală a patrimoniului public al Republicii Moldova a atins suma de 167,07 miliarde lei.{{827709}}Auditu
Liceul "Alexandr Pușkin" din Anenii Noi a găzduit un eveniment important pentru integrarea copiilor refugiați din Ucraina în comunitate. Cei 29 de elevi refugiați înscriși la acest liceu au prezentat o serie de proiecte de cercetare și activități interactive dedicate cunoașterii aprofundate a culturii și istoriei Republicii Moldova, transmite Noi.md. Inițiativa, care a culminat cu un eveniment
Guvernul Moldovei a aprobat Conceptul Sistemului informațional „Sistemul de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS)” și Regulamentul resursei informaționale aferente.Noua resursă digitală va deveni un instrument cheie în modernizarea sectorului agricol al țării, a anunțat Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.Noul sistem informațional AKIS va conecta fermierii cu cercetători
În data de 25 septembrie, Blocul electoral Patriotic a desfășurat un marș și un miting dedicate promovării alegerilor libere și corecte.{{837298}}La eveniment au participat liderii Blocului – Igor Dodon, Irina Vlah și Vasile Tarlev, împreună cu deputați din Parlament."Marșul Blocului Patriotic în centrul Chișinăului. Poporul Moldovei este pentru alegeri libere și corecte! Jos dictatura „ga
La scrutinul parlamentar de duminică, pe lîngă urnele mobile, persoanele care votează la domiciliu vor beneficia de cabine mobile de vot.Măsura, implementată pentru prima dată, are scopul de a asigura secretul votului pentru alegătorii cu dizabilități sau vîrstnicii care nu se pot deplasa la secțiile de votare.{{838336}}Șefa Direcției comunicare, relații publice și mass-media a Comisiei El
Curtea de Apel a redus pedeapsa lui Iurie Roșca, dar el a fugit din țară pînă la pronunțarea sentinței # Noi.md
Curtea de Apel Centru a menținut astăzi sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, prin care fostul vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova, Iurie Roșca a fost condamnat pentru trafic de influență, dar a decis să micșoreze pedeapsa de la șase la patru ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis. Totodată, fostul lider al PPCD a părăsit teritoriul Republici
La sediul ONU din New York a avut loc o discuție scurtă, dar remarcabilă, între președinții Turciei și Franței, Recep Tayyip Erdogan și Emmanuel Macron.Liderii au sosit în SUA pentru a participa la cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU. Comunicînd prin intermediul unui traducător, Erdogan și Macron s-au salutat și s-au întrebat „ce mai faci”, relatează Noi.md, cu referire la oxu.
Nici nu au apucat locuitorii să se bucure de toamna caldă, că vremea se schimbă brusc. Meteorologii au anunțat cod galben.Serviciul meteorologic de stat a anunțat că în noaptea de 27 spre 28 septembrie 2025 îunt așteptate primele înghețuri. Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse la suprafața solului, se prevăd înghețuri
Partidul Nostru propune un proiect de lege prin care statul va finanța studiile tinerilor în străinătate, cu angajamentul ca, după finalizarea acestora, să revină acasă și să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova.Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, candidatul Partidului Nostru la funcția de deputat, în cadrul dezbaterilor electorale de la TVR Moldova.„Politica Partidul
Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP) a identificat și a sancționat șoferul, care a ignorat prevederile regulamentului circulației rutiere la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare și strada Armenească din capitală.Cazul a fost înregistrat pe 20 septembrie curent, iar la volanul mașinii se afla o femeie de 42 de ani, originară din municipiul Chișinău.În privința acesteia a
În Moldova va fi testată o tehnologie inovativă care permite livrarea energiei de la un vehicul electric în rețea # Noi.md
În Republica Moldova va fi testată funcționarea tehnologiei „Vehicul către Rețea (V2G)” , care presupune livrarea energiei de la o mașină electrică în rețea.Exercițiul va fi desfășurat în cadrul spațiului de testare inovativă în domeniul energiei, cunoscut generic ca Sandbox, transmite moldpres.Pentru a desfășura procedura de testare, Ministerul Energiei a inițiat procesul de elaborare a u
Zelenski este gata să demisioneze din funcția de președinte al Ucrainei după încheierea războiului # Noi.md
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că nu intenționează să conducă țara în timp de pace.Potrivit RBC-Ucraina, el a declarat despre aceasta într-un interviu acordat publicației Axios.„Scopul meu este să pun capăt războiului, nu să continui să candidez pentru această funcție”, a spus el.Zelenski a promis, de asemenea, că va solicita parlamentului Ucrainei să organizeze a
Alegerea de către popor a procurorului general și a judecătorilor Curții Constituționale, „unirea” light și Codul fiscal conform standardelor UE. Ce promit candidații la funcția de deputat? Partea I # Noi.md
„Niciodată nu se minte atît de mult ca în timpul războiului, după vînătoare și înainte de alegeri” – această frază, actuală în toate timpurile, îi este atribuită „cancelarului de fier” Otto von Bismarck.Campania electorală în stil moldovenesc corespunde în totalitate acestui aforism. Încă de la alegerile parlamentare anticipate din 2021, după ce a analizat promisiunile și programele electorale
Maia Sandu, despre extrădarea lui Vladimir Plahotniuc: „Este testul cel mai important al justiției în fața cetățenilor” # Noi.md
Reținerea și extrădarea în Republica Moldova a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc este „o știre bună pentru toată lumea”, însă finalitatea dosarelor acestuia răm îne „cel mai important test” pentru justiția națională, susține președinta Maia Sandu. Șefa statului avertizează că există riscul ca fostul lider democrat să încerce să corupă judecătorii și procurorii cu „sume mari de bani”
Diaspora, resursă strategică: Proiect de lege care prevede crearea Registrului Național al Emigranților # Noi.md
Diaspora moldovenească trebuie transformată într-o resursă strategică pentru dezvoltarea țării, afirmă vicepreședintele Alianței „MOLDOVENII”, Dumitru Roibu. Formațiunea a prezentat un proiect de lege ce prevede crearea Registrului Național al Emigranților și lansarea unor programe de reintegrare profesională și socială a celor peste un milion de cetățeni care trăiesc peste hotare.„Potențialul
Astăzi, este marcată Ziua mondială a farmacistului. Cu un mesaj de felicitare a venit Universitatea de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu" (USMF), notează Noi.md.Profesia de farmacist este esențială pentru asigurarea sănătății publice. Avînd o misiune nobilă de a servi oamenii, farmaciștii sînt asemeni unor gardieni ai bunăstării noastre, oferind suport, expertiză și soluții bazate pe d
Ministerul Apărării informează că pe unele canalele de Telegram circulă din nou așa-numite „citații” de chemare în instituțiile militare, adresate cetățenilor."Aceste documente sînt false și fac parte dintr-o nouă tentativă de a răspîndi minciuna că ar exista o pregătire de război", menționează instituția.{{837922}}Ministerul Apărării precizează că nu a transmis niciun fel de citații cetăț
Președintele SUA, Donald Trump, s-a plîns de „triplu sabotaj” în timpul participării sale la Adunarea Generală a ONU.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd Casa Albă.Potrivit lui Trump, mai întîi s-a oprit brusc escalatorul pe care îl folosea. Mai tîrziu, în timpul discursului său în sală, a încetat să funcționeze prompterul, iar apoi a fost deconectat sunetul.„Nu este o coincid
Polițiștii din Bălți desfășoară acțiuni într-o cauză penală legată de coruperea alegătorilor în perspectiva alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Principalul vizat este un bărbat de 47 de ani, membru activ al organizației criminale „Șor” și susținător al unei formațiuni politice aflate în cursa electorală, transmite Noi.md.Potrivit anchetei, începînd cu luna mai, acesta ar fi racolat mai
Republica Moldova va acredita observatori internaționali pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie în conformitate cu legislația națională și angajamentele internaționale ale țării, a anunțat Ministerul de Externe de la Chișinău.Declarația a fost făcută în contextul în care ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, a fost convocat, miercuri, de șeful diplomației ruse pentr
Alegerile în Ucraina pot avea loc dacă se va reuși asigurarea unui armistițiu și a unui nivel adecvat de securitate.Despre acest lucru a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, transmite RBC-Ucraina, cu referire la un interviu acordat de șeful statului pentru canalul de televiziune Fox News.{{838284}}„Sîntem pregătiți. Dacă va fi armistițiu, chiar dacă este complicat conform Co
O nouă rută de autobuz este pusă de astăzi pe linie în municipiul Chișinău care era atît de așteptată de locuitori.La solicitarea oamenilor care locuiesc sau lucrează pe strada Varnița și strada Calea Moșilor, municipalitatea a lansat, cu titlu de proiect pilot, noua rută de autobuz nr. 50 „str. Henri Coandă – str. Varnita”, cu următorul itinerar:Tur: str. Henri Coandă – Piața Dimitrie Can
Comerțul Moldovei cu Uniunea Europeană crește rapid, iar odată cu el și nevoia de soluții logistice mai inteligente, de aceea la Chișinău urmează a fi construit un terminal multimodal de marfă.Despre acest lucru a comunicat Delegația Uniunii Europene în țara noastră, menționînd căacesta se regăsește printre acțiunile cu impact imediat din Planul de Acțiune TEN-T al Uniunii Europene. Noul hub e
În holul Casei Albe, unde sînt expuse în mod tradițional portretele președinților americani, în locul lui Joe Biden nu mai este fotografia sa, dar imaginea unui dispozitiv pentru semnarea automată a documentelor.Fotografiile galeriei actualizate au fost publicate de administrația lui Donald Trump pe rețeaua de socializare X. Lîngă fotografia așa-numitului „autoper” sînt agățate portretele lui
Un tribunal din Franța l-a găsit vinovat pe fostul președinte Nicolas Sarkozy de conspirație criminală în cazul finanțării campaniei sale electorale de către Libia.Ancheta a început în 2012, după publicarea în mass-media a unor documente în care se menționa faptul că autoritățile libiene au transferat 50 de milioane de euro pentru campania prezidențială a lui Sarkozy din 2007. {{835358}}Sa
Primăria Municipiului Chișinău, prin intermediul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), reconfirmă prioritatea absolută acordată sănătății și bunăstării elevilor, prin continuarea și consolidarea programului municipal de alimentație gratuită în școli și licee.Acest program reprezintă una dintre cele mai importante politici sociale și educaționale la nivel local, sprijinind dire
Oamenii legii anunță reținerea a doi bănuiți de implicare în fabricarea de euro falși, ca urmare a unei capturi de 10.000 de euro falși, notează Noi.md.Suma de bani era ascunsă în preajma unei instituții administrative din Ialoveni (cu astfel de ascunzișuri folosite și în Chișinău și în raioanele învecinate), de către primul bănuit cu vîrsta de 24 de ani care ar face parte din grupul infracțio
Partidul „Moldova Mare” susține că în sediul său central a fost descoperit un echipament de spionaj ascuns, pe care îl consideră dovada unor practici ilegale din partea autorităților. {{838045}}Lidera formațiunii, Victoria Furtuna, susține că incidentul arată cum ”guvernarea recurge la supraveghere și intimidare în loc să respecte standardele democratice”, transmite omniapres.md.Potriv
Au fost demarate lucrările de renovare energetică în primele 41 de gospodării vulnerabile din zonele rurale ale Republicii Moldova, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Ministerului Energiei al Republicii Moldova, proiectul vizează îmbunătățirea condițiilor de trai și reducerea consumului de energie în locuințele familiilor cu venituri reduse și este finanțat din Fondul pentru Eficiență Ene
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat joi, 25 septembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 26 septembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,25 lei/litru (-2 bani), iar al motorinei standard – 19,88 lei/litru (+1 ban), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 20
Natalia Paustovscaia s-a retras din concursul pentru funcția de membru în Colegiul disciplinar al judecătorilor # Noi.md
Natalia Paustovscaia, candidată desemnată din partea societății civile pentru funcția de membru în Colegiul disciplinar al judecătorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, s-a retras din concurs. {{838269}} Conform Legii nr. 26/2022 privind selecția candidaților la funcțiile din organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, în baza căreia Natalia Paustovsca
Ce urmează după ce Plahotniuc a fost plasat în penitenciar. Declarațiile avocatului și procurorul de caz # Noi.md
Procurorul de caz, Alexandru Cernei, a ieșit cu declarații în fața jurnaliștilor, imediat după ce Vlad Plahotniuc a fost preluat de mascați și escortat spre Penitenciarul 13."Conform procedurii, a fost întocmit un proces-verbal de reținere în prezența avocatului. Au fost aduse la cunoștința motivele și temeiurile care au stat la baza reținerii. Persoana a fost repartziată pentru detenție în Pe
Șapte persoane sînt vizate în investigațiile ofițerilor anticorupție desfășurate împreună cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, în raioanele Glodeni și Dondușeni, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Centrului Național Anticorupție (CNA), acheta vizează fapte de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice,Investigațiile au scos la
Angajații Poliției de Frontieră au participat activ la „Tîrgul locurilor de muncă”, eveniment organizat la 24 septembrie a.c. de Direcția Generală pentru Ocuparea Forței de Muncă a municipiului Chișinău, desfășurat la Palatul Republicii.Prin această inițiativă, Poliția de Frontieră și-a propus să promoveze imaginea instituției, să prezinte oportunitățile de carieră și să informeze tinerii, pre
Un bărbat în vîrstă de 75 de ani a fost salvat de angajații IGSU, după ce a căzut într-o fîntînă de acumulare a apelor pluviale dintr-o gospodărie din localitatea Caracui, raionul Hîncești.Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 24 septembrie 2025, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:24. Potrivit primelor informații, bărbatul desfășura lucrări în apropierea bazinului
O explozie puternică a zguduit orașul britanic Swindon. {{835750}} Potrivit Oxu.Az, informația a fost transmisă de Sky News. Au explodat depozite care, judecînd după sunete, sînt detonate. În imaginile difuzate pe internet de la locul incidentului se vede o minge de foc și un nor în formă de ciupercă. Publicațiile locale scriu că explozia a avut loc într-o zonă indu
11:23// Dubița cu Vladimir Plahotniuc a ajuns la Penitenciarul nr.13.11:06 // Vladimir Plahotniuc a fost scos din Aeroport și este transportat spre Penitenciarul nr.13.09:50 // Plahotniuc a coborît din avion.09:41 // Avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac, a ieșit din avion.09:31 // La Aeroport, au venit mai multe mașini de poliție și mascați cu pistoale automat. La fel,
