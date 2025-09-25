Procurorul-șef interimar al PCCOCS a promovat evaluarea externă

20:05

Republica Moldova este prezentată drept model de reziliență și progres într-un amplu articol publicat de renumita publicație europeană „POLITICO”. Sub titlul „Energy as a sovereignty project: Moldova’s road from crisis to Europe” („Energia ca proiect de suveranitate: drumul Republicii Moldova de la criză la Europa”), materialul descrie modul în care țara noastră a transformat una dintre cele mai mari crize energetice într-un proiect de independență și integrare europeană.