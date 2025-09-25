Zilele Filmului Românesc revin la Chișinău. Vor fi difuzate, în premieră, 5 dintre cele mai așteptate filme ale anului, inclusiv propunerea României la Premiile Oscar (FOTO, VIDEO)

14:10

Republica Moldova se confruntă cu atacuri masive de dezinformare în contextul alegerilor din 28 septembrie. Campaniile sunt orchestrate de serviciile secrete ruse și vizează în special diaspora prin rețele sociale și canale Telegram, la fel s-a întâmplat în România la ultimele alegeri prezidențiale, observă experții care au participat la o dezbatere publică organizată de agenția de presă IPN. Ei au subliniat că aceste operațiuni fac parte din războiul hibrid pe care Federația Rusă îl duce împotriva țărilor din regiune, transmite Radio Chișinău.