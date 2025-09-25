Iurie Roșca, condamnat la patru ani de închisoare pentru trafic de influență. Fostul vicepreședinte al Parlamentului a fugit din R. Moldova

15:40

Decizia autorităților moldovene de a nu acredita observatori ruși la alegerile parlamentare din 28 septembrie este „pe deplin justificată” și urmărește protejarea integrității procesului electoral, a declarat analistul Ion Tăbârță în cadrul emisiunii „Ora de Vârf” de la Radio Chișinău. El a subliniat că Republica Moldova nu are „nicio garanție” că persoanele respective sunt cu adevărat observatori legitimi și admite că acestea ar putea veni cu scopuri de destabilizare a scrutinului.