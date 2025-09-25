Iurie Roșca, condamnat la patru ani de închisoare pentru trafic de influență. Fostul vicepreședinte al Parlamentului a fugit din R. Moldova
Radio Chisinau, 25 septembrie 2025 16:15
Fostul vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova, Iurie Roșca, a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență. Decizia a fost pronunțată astăzi, 25 septembrie de către Curtea de Apel Centru, care a menținut în mare parte sentința emisă anterior de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 30 minute
16:15
Iurie Roșca, condamnat la patru ani de închisoare pentru trafic de influență. Fostul vicepreședinte al Parlamentului a fugit din R. Moldova # Radio Chisinau
Fostul vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova, Iurie Roșca, a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență. Decizia a fost pronunțată astăzi, 25 septembrie de către Curtea de Apel Centru, care a menținut în mare parte sentința emisă anterior de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Acum o oră
15:55
Serviciul Hidrometeorlogic de Stat a emis cod galben de înghețuri pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Aerta este valabilă de sâmbătă, 27 septembrie până duminică, 28 septembrie.
15:40
Ora de Vârf | Ion Tăbârță: Decizia autorităților de a nu acredita observatori ruși la alegerile parlamentare este „pe deplin justificată” și urmărește protejarea integrității procesului electoral (Audio) # Radio Chisinau
Decizia autorităților moldovene de a nu acredita observatori ruși la alegerile parlamentare din 28 septembrie este „pe deplin justificată” și urmărește protejarea integrității procesului electoral, a declarat analistul Ion Tăbârță în cadrul emisiunii „Ora de Vârf” de la Radio Chișinău. El a subliniat că Republica Moldova nu are „nicio garanție” că persoanele respective sunt cu adevărat observatori legitimi și admite că acestea ar putea veni cu scopuri de destabilizare a scrutinului.
Acum 2 ore
15:20
Ucraina susține că a distrus două avioane rusești An-26 și două stații radar în Crimeea. Imagini cu operațiunea (VIDEO) # Radio Chisinau
Serviciul ucrainean de informații militare (HUR) a anunțat, joi, că a distrus două avioane de transport rusești An-26 și două stații radar într-un atac cu drone în Crimeea ocupată și a publicat imagini cu operațiunea, relatează Kyiv Independent.
15:10
VOX Radio Chișinău | Ce spun cetățenii despre alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Ziua alegerilor este foarte importantă, pentru R. Moldova și pentru Europa” (VIDEO) # Radio Chisinau
Pe 28 septembrie, Rep. Moldova își alege noul Parlament, într-un scrutin considerat decisiv pentru direcția țării. Radio Chișinău a întrebat cetățenii dacă vor merge la vot în această zi și dacă văd viitorul țării în Uniunea Europeană.
14:40
Un bărbat de 47 de ani din Bălți, activist al organizației criminale „Șor”, a fost reținut pentru 72 de ore, fiind bănuit de coruperea alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
Acum 4 ore
14:25
Maia Sandu: „Arestarea lui Vladimir Plahotniuc este cel mai important test pentru justiția din Republica Moldova” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a declarat că reținerea și arestarea lui Vladimir Plahotniuc reprezintă „cel mai important test” pentru justiția moldovenească, subliniind că sistemul urmează să demonstreze dacă rezistă sau nu tentativelor de corupere. Declarațiile au fost făcute de șefa statului în cadrul emisiunii „Interviuri fără protocol”, moderată de Dorin Galben, transmite MOLDPRES.
14:00
Andrei Curăraru, despre extrădarea lui Vladimir Plahotniuc: „Este o victorie intermediară. Judecarea oligarhului depinde foarte mult de rezultatele alegerilor parlamentare” # Radio Chisinau
Vladimir Plahotniuc a fost adus astăzi în Republica Moldova din Grecia unde a fost reținut în urmă cu două luni. Extrădarea oligarhului, vizat în mai multe dosare penale, inclusiv „Furtul miliardului”, nu garantează un proces echitabil, care depinde de rezultatul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, susține analistul Andrei Curăraru. În același timp, avocatul fostului lider al partidului democrat, Lucian Rogac, a declarat că procesul de extrădare este „un spectacol politic” în pragul alegerilor parlamentare, transmite Radio Chișinău.
13:40
CC nu a admis sesizarea Partidului „Inima Moldovei”. Curtea de Apel Centru va relua examinarea cererii privind limitarea activității formațiunii politice # Radio Chisinau
Curtea de Apel Centru urmează să examineze solicitarea Ministerului Justiției cu privire la limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”, care face parte din Blocul Electoral Patriotic, pentru un termen de 12 luni.
13:30
FILIT Chișinău a debutat de Ziua Limbilor Europene. Cristian-Leon Țurcanu: „În ultimii ani, Republica Moldova s-a deschis spre Europa, iar Europa s-a deschis spre Republica Moldova” # Radio Chisinau
Cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere (FILIT Chișinău) a fost lansată oficial astăzi, la Chișinău, evenimentul debutând cu Ziua Europeană a Limbilor. Festivalul, organizat în perioada 25 – 28 septembrie 2025 reunește scriitori, traducători, editori și critici literari din 11 țări, transmite Radio Chișinău.
13:10
Bulgaria va rezilia, în anul viitor, acordul privind tranzitul de gaz rusesc, și îl va exclude de pe piața sa energetică. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul bulgar, Rosen Jeleazkov, în marja celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a Națiunilor Unite, transmite IPN.
12:55
Percheziții la Glodeni și Dondușeni, într-un dosar de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. Șapte persoane sunt vizate de oamenii legii # Radio Chisinau
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la Glodeni și Dondușeni. Acțiunile au avut loc într-un dosar ce vizează fapte de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice.
12:35
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 25 septembrie.
Acum 6 ore
12:15
Drone de origine necunoscută au fost identificate în noaptea de miercuri spre joi deasupra a patru aeroporturi daneze, provocând închiderea unuia dintre ele timp de câteva ore, a indicat poliția, scrie AFP, transmite News.ro.
12:00
VIDEO | Dorin Junghietu dezminte declarațiile unor concurenți electorali care promit gaz rusesc cu 5 lei: „Ei sau nu pricep nimic în livrarea gazului sau mint intenționat” # Radio Chisinau
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, dezminte declarațiile unor concurenți electorali care promit gaz rusesc cu 5, 8 sau 10 lei. Oficialul a subliniat că „gaz cu 5 lei nu există”, menționând că cei care fac asemena promisiuni „sau nu pricep nimic în livrarea gazului sau mint intenționat”.
11:40
Zilele Filmului Românesc revin la Chișinău. Vor fi difuzate, în premieră, 5 dintre cele mai așteptate filme ale anului, inclusiv propunerea României la Premiile Oscar (FOTO, VIDEO) # Radio Chisinau
Cinci dintre cele mai așteptate filme ale anului, între care noile producții de regizori cunoscuți precum Tudor Giurgiu și Igor Cobileanski, dar și propunerea României la Premiile Oscar, se vor vedea în premieră în Republica Moldova la ediția 11 a Zilelor Filmului Românesc la Chișinău, care va avea loc între 16 și 19 octombrie la Cinematograful Cineplex-Loteanu.
11:25
Autoritățile de la Chișinău au aprobat un mecanism de protejare a comerțului cu Uniunea Europeană # Radio Chisinau
Guvernul a aprobat un regulament privind mecanismul de informare și monitorizare a obstacolelor majore în calea comerțului. Instrumentul va proteja mai eficient interesele producătorilor autohtoni, va preveni pierderile economice generate de blocaje comerciale și va asigura condiții mai sigure pentru exportul produselor moldovenești către Uniunea Europeană
11:10
Un cutremur de magnitudinea 6,2 a avut loc miercuri seara în vestul Venezuelei, potrivit institutului american de geofizică USGS și a fost resimțit la Caracas, fără să facă „pagube majore”, potrivit ministrului venezuelean de Interne Diosdado Cabello, relatează AFP, citată de News.ro.
10:55
Vladimir Plahotniuc, ajuns la Chișinău în cătușe. Mascații l-au preluat pentru a fi încarcerat la Penitenciarul nr. 13 # Radio Chisinau
Fostul lider al Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc a fost adus astăzi în Republica Moldova fiind extrădat din Grecia. Oligarhul care se ascunde de șase ani, a sosit pe aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău la ora 9.30 cu o cursă obișnuită de avion de la Atena.
10:50
Vladimir Plahotniuc a ajuns la Chișinău în cătușe. Mascații l-au preluat pentru a fi încarcerat la Penitenciarul nr. 13 # Radio Chisinau
Fostul lider al Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc a fost adus astăzi în Republica Moldova fiind extrădat din Grecia. Oligarhul care se ascunde de șase ani, a sosit pe aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău la ora 9.30 cu o cursă obișnuită de avion de la Atena.
Acum 8 ore
10:30
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani a fostului partid „Șor”, trimis pe banca acuzaților pentru implicare în finanțări ilegale # Radio Chisinau
Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat că a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală în care este vizat secretarul organizației teritoriale Rîșcani a Partidului Politic „Șor”. Acesta este acuzat de complicitate la finanțarea ilegală a partidului din partea unui grup criminal organizat.
10:10
Atenție, călători! Trafic intens la PTF „Otaci”. Recomandările polițiștilor de frontieră # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră atenționează că, la această oră, în PTF „Otaci” se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, aglomerată fiind direcția intrare în Republica Moldova.
09:55
PAS ar acumula cele mai multe voturi, dacă alegerile parlamentare ar avea loc mâine # Radio Chisinau
Dacă alegerile parlamentare din Republica Moldova ar avea loc mâine, Partidul Acțiune și Solidaritate ar ocupa cele mai multe fotolii în Parlamentul Republicii Moldova. Datele reies din Barometrul Opiniei Publice, prezentat astăzi de Institutul Politici Publice.
09:40
LIVE | Avionul în care se afla Vladimir Plahotniuc a aterizat pe aeroportul din Chișinău # Radio Chisinau
Urmăriți live extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova pe site-ul Radio Chișinău.
09:35
Urmăriți live extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova pe site-ul Radio Chișinău.
09:20
Înregistrările audio cu discuțiile dintre Ceban și Iaralov sunt autentice. E posibil ca Plahotniuc să fie sursa primară a acestor dezvăluiri (Revista Presei) # Radio Chisinau
Jurnaliștii scriu despre înregistrările audio scurse în mediul online a unei discuții dintre Ion Ceban și Serghei Iaralov, confirmând autenticitatea acestora, dar și a unei discuții dintre Ion Chicu și Vladimir Plahotniuc. Presa de la Chișinău se referă și la alegerile parlamentare de duminică - „un scrutin vital pentru viitorul Republicii Moldova”.
09:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru joi, 25 septembrie, un curs valutar oficial de 19 lei și 62 de bani pentru euro și de 16 lei și 70 de bani pentru dolar, transmite MOLDPRES.
08:40
VIDEO | Nicușor Dan îndeamnă cetățenii Republicii Moldova din România să voteze la alegerile parlamentare de duminică: „Reprezintă un moment crucial ” # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un îndemn cetățenilor Republicii Moldova din România, printr-un mesaj video postat pe rețelele de socializare, să voteze în alegerile parlamentare de duminică la una din cele 23 de secții de vot deschise în dreapta Prutului.
Acum 12 ore
08:25
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru astăzi, 25 septembrie, temperaturi în scădere și ploi slabe, cu temperaturi de până la 19+ grade Celsius.
08:05
Vladimir Plahotniuc, înconjurat de mascați, zboară din Atena pentru a fi condus la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău # Radio Chisinau
Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în Republica Moldova astăzi, 25 septembrie. Conform procedurilor, Plahotniuc urmează a fi condus la Penitenciarul numărul 13, întrucât anterior pe numele acestuia a fost emis un mandat de arestare.
Acum 24 ore
21:05
ELECTORALA 2025 | Angela Grămadă: „Republica Moldova este ca ultimul câmp de luptă, ultima linie de front. Este esențial să obținem un rezultat bun la alegeri” # Radio Chisinau
Resursele folosite pentru influențarea alegerilor depășesc cu mult orice precedent din istoria electorală a Republicii Moldova, susține Vadim Pistrinciuc, director executiv al Institutului pentru Politici și Informație Strategică (IPIS). Declarația a fost făcută în cadrul unei dezbateri la IPN, cu tema „Influența forțelor externe în campania electorală din Moldova: rolul Rusiei, al UE și al României”.
20:50
15 elevi și studenți vor beneficia de Bursa Președintelui Republicii Moldova. Lista beneficiarilor # Radio Chisinau
Pe parcursul anul de studii 2025-2026, 15 elevi și studenți vor primi burse de merit pentru rezultate excepționale la învățătură. Lista beneficiarilor a fost aprobată de Cabinetul de miniștri.
20:25
Ministerul Justiției cere restricționarea activității PDMM până la o decizie finală. Reacția formațiunii # Radio Chisinau
Ministerul Justiției a depus o nouă cerere la Curtea de Apel Centru, solicitând restricționarea activității Partidului Democrat Modern din Moldova pe întreaga durată a procesului aflat pe rol, până la pronunțarea unei decizii finale. Demersul vine în completarea solicitării anterioare de suspendare a activității formațiunii pentru un an, transmite IPN.
20:05
Publicația europeană „Politico” prezintă Republica Moldova drept un „exemplu de succes energetic și model de reziliență” # Radio Chisinau
Republica Moldova este prezentată drept model de reziliență și progres într-un amplu articol publicat de renumita publicație europeană „POLITICO”. Sub titlul „Energy as a sovereignty project: Moldova’s road from crisis to Europe” („Energia ca proiect de suveranitate: drumul Republicii Moldova de la criză la Europa”), materialul descrie modul în care țara noastră a transformat una dintre cele mai mari crize energetice într-un proiect de independență și integrare europeană.
19:40
Expert WatchDog: „Majoritatea concurenților la parlamentare ignoră sau tratează cu superficialitate domeniul apărării în programele lor electorale” # Radio Chisinau
Domeniul apărării este ignorat sau tratat superficial de majoritatea concurenților electorali, constată experții în securitate de la WatchDog. Partidele ignoră apărarea în plină criză de securitate regională, în pofida faptului că țara vecină se confruntă cu războiul de agresiune al Rusiei, trupe de ocupație sunt dislocate în Transnistria și Republica Moldova este ținta unei agresiuni hibride din partea Rusiei, transmite Radio Chișinău.
19:20
Dosarul participǎrii la instruiri în Serbia: 11 învinuiți au fost plasați în arest preventiv, iar o persoană a fost eliberată # Radio Chisinau
PCCOCS anunță că procurorii au obținut plasarea în arest preventiv a 11 învinuiți în dosarul participǎrii la instruiri în Serbia pentru crearea dezordinilor în masă în Republica Moldova.
19:00
ELECTORALA 2025 | Europarlamentarul român Siegfried Mureșan: Republica Moldova trebuie să învingă Rusia prin vot, pe 28 septembrie # Radio Chisinau
Europarlamentarul român Siegfried Mureșan afirmă că Rusia pregătea mișcări de stradă în Republica Moldova după alegerile parlamentare, cu oameni plătiți direct de la Moscova, lucru demascat de autoritățile de la Chișinău. Însă, oficialul a mai spus că duminică „Rusia trebuie învinsă”, prin votul cetățenilor Republicii Moldova.
18:40
Republica Moldova va construi prima cale ferată electrificată cu ecartament european, pe segmentul Chișinău–Ungheni # Radio Chisinau
Republica Moldova ar putea avea în curând prima cale ferată electrificată cu ecartament european, pe segmentul Chișinău–Ungheni, ceea ce va asigura o conectare directă la rețeaua modernă de căi ferate europene.
18:25
Volodimir Zelenski, de la tribuna ONU: „Europa nu își poate permite să piardă și Republica Moldova” # Radio Chisinau
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, susține că Europa nu poate să-și permită ca Republica Moldova să intre pe „orbita” Federației Ruse. De la tribuna Națiunilor Unite, acesta a acuzat Rusia că încearcă să întreprindă aceleași acțiuni în raport cu Moldova, cum Iranul a făcut odată cu Liban.
18:00
VIDEO | Tipografie clandestină cu publicații electorale, identificată la Chișinău. Ziarele, destinate distribuirii în nordul țării, cu implicarea unui preot de la Mitropolia Moldovei # Radio Chisinau
O tipografie clandestină din Chișinău, implicată în producerea și diseminarea de materiale cu caracter ilegal și conținut instigator, a fost identificată și neutralizată în urma unor acțiuni comune desfășurate de polițiștii Direcției de Poliție Chișinău și Inspectoratului Bălți, în comun cu angajații SIS.
17:40
Patru formațiuni politice ar accede în Parlament, potrivit unui sondaj realizat și prezentat astăzi de compania iData. În fruntea clasamentului se află Blocul Electoral Patriotic și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflate aproape la egalitate în intențiile de vot.
17:20
Reacția MAE de la Chișinău după acuzația Moscovei privind refuzul de acreditare a reprezentanților ruși ca observatori la alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău confirmă convocarea ambasadorului Lilian Darii la Ministerul rus de Externe și a dat asigurări că autoritățile moldovenești efectuează toate măsurile necesare pentru a asigura integritatea și transparența alegerilor parlamentare din 28 septembrie, transmite IPN.
17:05
Un lot de crupe de hrișcă, rechemat din comerț. ANSA: „Consumatorii care au procurat produsele sunt îndemnați sa nu îl consume” # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează consumatorii din Republica Moldova despre rechemarea unui lot de hrișcă, importat din Ucraina, marca comercială „ORA”.
16:45
Șeful IGP: Mii de routere Wi-Fi ale cetățenilor au fost transformate în arme cibernetice pentru a bloca CEC # Radio Chisinau
Mii de routere Wi-Fi din locuințele cetățenilor au fost compromise în această dimineață, a declarat pentru IPN și publicația franceză Le Figaro șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu.
16:40
Ambasadorului Lilian Darii, convocat la Moscova. Ministerul rus de Externe i-a înmânat o notă de protest # Radio Chisinau
Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, a fost convocat astăzi la Ministerul rus de Externe, unde i-a fost înmânată o notă de protest în legătură cu refuzul autorităților Republicii Moldova de a acredita reprezentanți ruși în calitate de observatori pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Ieri
16:30
Ambasadorului Lilian Darii, convocat la Moscova. Ministerul rus de Externe i-a înmânat o notă de protest # Radio Chisinau
Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, a fost convocat miercuri la Ministerul rus de Externe, unde i-a fost înmânată o notă de protest în legătură cu refuzul autorităților moldovene de a acredita reprezentanți ruși ca observatori pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, transmite IPN.
16:10
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
15:50
CNA și PA au efectuat peste 30 de percheziții în dosare de finanțare ilegală a unui partid politic # Radio Chisinau
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție, au efectuat în această dimineață peste 30 de percheziții în mai multe localități din țară. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează acceptarea finanțării ilegale a unui partid politic din partea unui grup criminal organizat.
15:30
ICR „Mihai Eminescu” sprijină organizarea FILIT Chișinău și reafirmă angajamentul de a promova diversitatea literară și dialogul intercultural în regiune # Radio Chisinau
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău susține organizarea celei de-a treia ediții a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere – FILIT Chișinău, un eveniment dedicat promovării literaturii contemporane, lecturii și traducerilor, stimulării dialogului intercultural și consolidării legăturilor dintre scriitori, traducători și cititori.
15:10
VIDEO | Buletine de vot cu ștampila deja pusă în dreptul blocului „Alternativa”, descoperite într-o tipografie din Chișinău. UPDATE: Reacția lui Ion Ceban # Radio Chisinau
Poliția a efectuat verificări la o tipografie din Chișinău, în urma unei informații primite de la Serviciul Fiscal de Stat. În cadrul percheziției, au fost depistate și ridicate 200 de buletine de vot deja ștampilate cu mențiunea „VOTAT” în dreptul blocului „Alternativa” care participă la alegerile parlamentare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.