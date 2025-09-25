Investiții în bunăstare: 41 de familii sunt ajutate să-și termoizoleze locuințele
Moldova1, 25 septembrie 2025 20:50
Mai multe familii vulnerabile din țară vor ierna în case termoizolate, cu mai puține costuri pentru încălzire și pierderi de energie. Lucrările sunt în curs de desfășurare și ar trebui să fie încheiate până se lasă frigul. Investițiile, în proporție de 95%, vin de la Uniunea Europeană, Guvernul Germaniei și Fondul național de vulnerabilitate energetică. Iar cele 41 de gospodării selectate acoperă doar 5% din cheltuieli.
„Și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției”. Politicieni din R. Moldova comentează diferit extrădarea lui Vladimir Plahotniuc # Moldova1
Extrădarea din Grecia și plasarea în detenție, la Penitenciarul nr. 13, a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc sunt comentate diferit de către politicieni și reprezentanți ai societății civile din R. Moldova. În timp ce unii își exprimă public satisfacția privind înfăptuirea justiției și „succesul” reformei sistemului judiciar, alții se arată sceptici, spun bancuri la subiect sau lansează avertismente legate de posibile evoluții politice.
„Riscuri majore la adresa securității: CEC a schimbat adresele unor secții de votare pentru cetățenii din stânga Nistrului # Moldova1
Adresele unor secții de votare organizate pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului au fost modificate. Decizia a fost luată pe 25 septembrie de Comisia Electorală Centrală (CEC) în urma unei sesizări a Inspectoratului General al Poliției (IGP), care a atenționat despre existența unor riscuri majore la adresa securității, inclusiv posibile alerte cu bombă și provocări în ziua votării.
R. Moldova este invitată să adere la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri # Moldova1
Consiliul Uniunii Europene (UE) a invitat R. Moldova să adere la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri. Astfel, din 1 noiembrie 2025, țara noastră va putea deveni parte la Convenție, prin depunerea Instrumentului de Aderare la Secretariatul general al Consiliului UE.
Activitatea Partidului „Inima Moldovei”, parte a Blocului „Patriotic”, limitată temporar. Irina Vlah: „Decizie motivată politic” # Moldova1
Activitatea Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah și parte a concurentului Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei de la alegerile parlamentare, a fost limitată până la pronunțarea unei hotărâri definitive pe marginea solicitării depuse de Ministerul Justiției. Verdictul a fost dictat joi, 25 septembrie, de Curtea de Apel Centru. Lidera formațiunii, Irina Vlah, cataloghează decizia instanței ca fiind una „vădit motivată politic”.
UE sprijină R. Moldova în efortul de a asigura integritatea procesului electoral: „Trebuie să conteze votul cetățenilor, liber de orice ingerință străină” # Moldova1
Alegeri parlamentare din 28 septembrie sunt „decisive” pentru viitorul european al R. Moldova, iar Uniunea Europeană (UE) susține autoritățile R. Moldova în efortul lor de a asigura integritatea procesului electoral.
Alegerile parlamentare: MAE din România acuză o campanie de manipulare, după un deepfake pe internet # Moldova1
Ministerul Afacerilor Externe al României avertizează că circulă pe rețelele de socializare un material cu declarații legate de Republica Moldova atribuite fals ministrei române, Oana Țoiu.
Japonia a donat Centrului Național de Transfuzie a Sângelui 20 de congelatoare și 20 de frigidere medicale. Valoarea echipamentelor de ultimă generație se ridică la 158.000 de dolari.
După Lituania, și Polonia, Estonia și Letonia au decis s-o declare pe Irina Vlah, fosta bașcană a Găgăuziei și lidera Partidului Republican „Inima Moldovei” persona non grata pe o perioadă de cinci ani.
România va doborî dronele și avioanele militare cu pilot, dacă vor încălca spațiul aerian al țării # Moldova1
Comandanții din Armata Română vor avea dreptul să doboare dronele și avioanele militare cu pilot, dacă acestea vor încălca spațiul aerian al României. Decizia a fost luată joi, 25 septembrie, la București, de Consiliul Suprem de Apărare, convocat de președintele Nicușor Dan. Întrunirea a avut loc în contextul celor mai recente provocări generate de Federația Rusă.
Moldova este UE! Petru Scalețchi: „Moldova este UE – prin gastronomie, tradiție și creativitate” # Moldova1
Petru Scalețchi este bucătar și promotor al gastronomiei moldovenești, cu experiență acumulată în Franța, unde a învățat că bucătăria adevărată înseamnă nu doar gust, ci și respect pentru tradiții.
Investigație // Profesori din autonomia găgăuză, la forumuri „Evrazia” și cu bani primiți din Rusia # Moldova1
Trei directoare de școli din autonomia găgăuză și șefa Direcției Educație de la Comrat dețin carduri ale băncii rusești Promsvyazbank și au participat la forumuri pedagogice organizate la Sankt-Petersburg de Asociația „Evrazia”, structură fondată cu implicarea oligarhului fugar Ilan Șor. Dezvăluirile apar într-o investigație realizată de Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md.
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost condamnat la cinci ani de închisoare, acuzat că a acceptat finanțarea campaniei sale electorale din 2007 din partea fostului lider libian Muammar Gaddafi. Instanța l-a achitat pe celelalte capete de acuzare, inclusiv corupție și deturnare de fonduri publice. Pe lângă pedeapsa cu închisoare, fostul președinte francez a fost amendat cu 100.000 de euro și i s-a interzis să participe la alegeri timp de cinci ani, informează The Insider.
Valoarea totală a patrimoniului public al Republicii Moldova însuma 167,07 miliarde de lei la începutul anului 2025, fiind administrat în proporții aproape egale de autoritățile publice locale și cele centrale. Față de anul precedent, valoarea patrimoniului a crescut cu 11.26 de miliarde lei sau cu 6.74%, potrivit datelor Registrul patrimoniului public gestionat de Agenția Proprietății Publice (APP).
Vin înghețurile în Republica Moldova. Meteorologii au emis Cod galben pentru toată țara, în perioada 27-28 septembrie. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse la suprafața solului se prevăd înghețuri cu valori de -1…-2 grade Celsius.
ADVERTORIAL // Inspirație, motivație și sfaturi necesare pentru creatorii de conținut la RAM Impact, Bălți # Moldova1
RAM Impact a ajuns din nou la Bălți, eveniment realizat cu suportul StoryCrafters, acolo unde zeci de tineri i-au așteptat pe creatorii de conținut, pregătiți de o doză de inspirație, motivație și de sfaturi necesare pentru a-și dezvolta propriile idei.
Iurie Roșca va sta mai puțin la închisoare: instanța de apel i-a redus de la șase la patru ani termenul de detenție # Moldova1
Fostul vicepreședinte al Parlamentului, Iurie Roșca, va sta în arest patru ani, după ce Curtea de Apel Centru i-a redus cu doi ani termenul de detenție stabilit de prima instanță, care l-a condamnat pentru trafic de influență. Roșca nu se află în R. Moldova, reușind să părăsească statul până la pronunțarea sentinței.
Dosarul Plahotniuc – testul justiției. Expert: Totul depinde de calitatea probelor, nu de retorica politică # Moldova1
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc readuce în prim-plan un dosar simbolic pentru maturitatea sistemului de justiție și integritatea acestuia. Expertul în justiție Alexandru Bot susține că evoluția anchetei și a proceselor penale care îl vizează va arăta dacă reforma sistemului judiciar din ultimii ani produce rezultate – dacă au fost depășite provocările sistemice și dacă va întări încrederea cetățenilor justiție. Într-un interviu pentru Moldova 1, expertul subliniază că deciziile instanțelor trebuie să rămână strict în sfera juridică, în pofida încercărilor de a politiza cazul.
Maia Sandu: R. Moldova a curmat tentative de a introduce în țară componente pentru a construi drone în regiunea transnistreană # Moldova1
Federația Rusă încearcă să destabilizeze R. Moldova prin cumpărarea voturilor, manipularea opiniei publice, implicarea unor fețe bisericești și prin tentative de a folosi regiunea transnistreană în scopuri militare, afirmă președinta Maia Sandu. Șefa statului avertizează că toate aceste acțiuni ar putea compromite definitiv parcursul european al țării și ar transforma R. Moldova într-un instrument al Kremlinului, folosit inclusiv împotriva Ucrainei.
Doi tineri, reținuți pentru vânzare de euro falși: Poliția anunță o captură de 10.000 de euro # Moldova1
Vindeau euro falși, bancnote de 50 și 100 de euro, pentru a obține 25% din valoarea nominală. Doi bărbați au fost reținuți de ofițerii de urmărire penală și mascații de la „Fulger” în urma unei capturi de 10.000 de euro falși. Suma de bani era ascunsă lângă o instituție administrativă din Ialoveni, iar unul dintre bănuiți, un tânăr de 24 de ani, ar face parte dintr-un grup infracțional coordonat de un cetățean al Republicii Moldova care se află în afara țării.
The FILIT International Literature and Translation Festival opened in Chișinău, Moldova, on Thursday, September 25.
Persoanele adulte din grupurile cu risc crescut de infectare cu hepatita virală B vor putea fi imunizate gratuit, după ce depozitul național de vaccinuri al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică a recepționat un lot de 4.800 de doze de vaccin.
Celebrul fotbalist argentinian a marcat două goluri în meciul câștigat de Inter Miami în fața lui FC New York City, scor 4:0. Messi a ajuns la 24 de goluri înscrise în actuala ediție de campionat.
Un nou fals circulă pe canalele de Telegram: pretinse citații în instituțiile militare. Ministerul Apărării precizează că nu a transmis niciun fel de citații și că „toate aceste informații sunt mincinoase”.
Fostul „stăpân al Moldovei”, adus în cătușe la Chișinău: extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, în presa internațională # Moldova1
Extrădarea în Republica Moldova a fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, are ecouri și în presa internațională. Media străină relatează despre revenirea, pe 25 septembrie, în țară a lui Plahotniuc, care este prezentat ca fiind unul dintre cei mai bogați oameni din R. Moldova și unul dintre principalii suspecți în așa-numitul „furt al secolului”.
Festivalul Internațional de Literatură și Traducere FILIT a început joi, 25 septembrie, la Chișinău. Conferința de deschidere FILIT Chișinău – CHILL Edition a adunat pe aceeași scenă personalități marcante din domeniul cultural, diplomatic și instituțional, care au subliniat importanța literaturii și a dialogului intercultural.
Maia Sandu, despre extrădarea lui Vladimir Plahotniuc: „Este testul cel mai important al justiției în fața cetățenilor” # Moldova1
Reținerea și extrădarea în Republica Moldova a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc este „o știre bună pentru toată lumea”, însă finalitatea dosarelor acestuia rămâne „cel mai important test” pentru justiția națională, susține președinta Maia Sandu. Șefa statului avertizează că există riscul ca fostul lider democrat să încerce să corupă judecătorii și procurorii cu „sume mari de bani” și subliniază că sistemul trebuie să reziste pentru ca procesul de curățare a justiției să continue.
Moldova 1 organizează joi, 24 septembrie, cea de-a cincea rundă de dezbateri electorale, începând cu ora 19:00. De această dată, în platou sunt invitați reprezentanții Partidului Democrația Acasă (DA), ai Partidului Social Democrat European (PSDE), ai Blocului electoral „Împreună” și cei ai Ligii Orașelor și Comunelor (LOC).
Secrete naturiste, dezvăluite de medicul fitoterapeut la Moldova 1: Cum ne protejăm de răceli și viroze în perioada rece # Moldova1
Sezonul rece aduce, tradițional, viroze și răceli, iar tot mai mulți moldoveni aleg remedii naturiste pentru a-și întări sistemul imunitar. Medicul fitoterapeut Nadejda Slivciuc-Gorceac a explicat, la Moldova 1, cum pot fi folosite plantele medicinale, rădăcinoasele și alte remedii tradiționale pentru a preveni simptomele, fără a înlocui tratamentul prescris de medic.
Tehnologie de ultimă generație la Institutul Mamei și Copilului: Cabinet de rezonanță magnetică nucleară # Moldova1
Micii pacienți de la Institutul Mamei și Copilului vor beneficia de investigații diagnostice de o precizie sporită, datorită noului echipament de rezonanță magnetică nucleară (RMN). Cabinetul RMN, ca parte a Serviciului de Radiologie și Medicină Nucleară, a fost inaugurat joi, 25 septembrie, în prezența oficialilor de la Ministerul Sănătății.
Șapte persoane sunt vizate într-un dosar intentat pe fapte de corupere electorală, spălare de bani și finanțarea ilegală a partidelor politice. Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din Bălți, au anunțat joi, 25 septembrie, acțiuni de urmărire penală la Glodeni și Dondușeni.
Echipamente medicale de ultimă generație, prezentate la „MoldMedizin & MoldDent 2025” # Moldova1
Peste 50 de companii din țară și de peste hotare prezintă echipamente medicale de ultimă generație, produse farmaceutice, tehnologii dentare și soluții pentru un stil de viață sănătos la expoziția „MoldMedizin & MoldDent 2025”. Evenimentul se desfășoară la Centrul internațional de expoziții „Moldexpo” din capitală, în perioada 25-27 septembrie. Programul include, de asemenea, conferințe științifice, workshopuri și demonstrații practice.
ELECTORALA 2025 // Curtea Constituțională a respins sesizarea Partidului „Inima Moldovei”: Cauza privind limitarea activității formațiunii, reluată la Curtea de Apel Centru # Moldova1
Curtea de Apel Centru va relua examinarea cererii Ministerului Justiției, care a solicitat limitarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei”. Curtea Constituțională a declarat joi, 25 septembrie, inadmisibilă sesizarea formațiunii conduse de Irina Vlah privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea partidelor politice. Decizia este definitivă, nu poate fi atacată și urmează să fie publicată în Monitorul Oficial.
AS Roma a pășit cu dreptul în noua ediție a Ligii Europei. „I Giallo-rossi” au învins pe Olympique Nizza în deplasare cu 2-1. Și formațiile Sporting Braga și Dinamo Zagreb au obținut victorii frumoase.
Zeci de site-uri blocate migrează pe platforme noi. Caracatița dezinformării și lupta autorităților pentru un vot asumat # Moldova1
Peste o sută de site-uri care răspândesc știri false și propagandă pro-Kremlin au fost blocate în Republica Moldova de la începutul războiului în Ucraina. Doar în acest an, Serviciul de Informații și Securitate a interzis accesul la peste 35 de pagini online care publicau conținut fals generat cu ajutorul inteligenței artificiale și mesaje menite să destabilizeze opinia publică înainte de alegeri. Investigațiile RISE Moldova arată că multe dintre aceste portaluri reapar la scurt timp pe alte servere. Unele dintre ele sunt controlate de oligarhul fugar Ilan Șor, inclusiv site-ul Partidului Șor, declarat neconstituțional.
Marcel Dumbravan: procesul de reținere a lui Plahotniuc este în desfășurare, iar fostul lider democrat va fi prezentat în fața judecătorilor # Moldova1
Autoritățile R. Moldova desfășoară, în aceste momente, formalitățile pentru procesul de reținere a lui Vladimir Plahotniuc, în baza celor patru mandate de arest emise anterior pe numele său. Declarația a fost făcută de procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, la scurt timp după ce oligarhul a fost extrădat în Republica Moldova și preluat de oamenii legii de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău.
La Edineț, RAM Impact a adus din nou laolaltă voci curajoase, idei puternice și energie creativă, într-un eveniment realizat cu sprijinul StoryCrafters.Tineri implicați, creatori de conținut și lideri de opinie au transformat o zi obișnuită într-un spațiu al conexiunii și al schimbului autentic.
Rusia înăsprește pedepsele pentru dezertare și absență neautorizată în rândul foștilor deținuți trimiși pe front, pentru a-i menține în luptă. Guvernul rus a propus modificarea Codului Penal în vederea introducerii unor pedepse mai dure pentru cei recrutați din colonii și izolatoare.
