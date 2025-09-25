Activitatea Partidului „Inima Moldovei”, parte a Blocului „Patriotic”, limitată temporar. Irina Vlah: „Decizie motivată politic”

12:40

Peste o sută de site-uri care răspândesc știri false și propagandă pro-Kremlin au fost blocate în Republica Moldova de la începutul războiului în Ucraina. Doar în acest an, Serviciul de Informații și Securitate a interzis accesul la peste 35 de pagini online care publicau conținut fals generat cu ajutorul inteligenței artificiale și mesaje menite să destabilizeze opinia publică înainte de alegeri. Investigațiile RISE Moldova arată că multe dintre aceste portaluri reapar la scurt timp pe alte servere. Unele dintre ele sunt controlate de oligarhul fugar Ilan Șor, inclusiv site-ul Partidului Șor, declarat neconstituțional.