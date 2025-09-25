10:20

Presa internațională relatează despre o serie de noi incidente cu impact asupra securității țărilor NATO, de care e suspectată Rusia. Mai multe ziare și agenții de presă explică schimbarea bruscă a retoricii lui președintelui american Donald Trump față de războiul ruso-ucrainean. În atenția mai multor publicații e scăderea cheltuielilor militare ale Rusiei, care se confruntă din ce în ce mai mult cu o criză economică provocată de consecințele războiului. Unele publicații străine consemnează un incident neobișnuit cu escalatorul din sediul ONU, care s-a oprit brusc când în el se afla președintele american.