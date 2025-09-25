Extrădarea lui Plahotniuc, între satisfacții, ironii sau bancuri spuse de politicienii din R. Moldova
Radio Moldova, 25 septembrie 2025 17:40
Extrădarea din Grecia și plasarea în detenție, la Penitenciarul nr.13, a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc sunt comentate diferit de către politicienii și reprezentanții societății civile din R. Moldova. În timp ce unii își exprimă public satisfacția privind înfăptuirea justiției și „succesul” reformei justiției, alții se arată sceptici, spun bancuri la subiect sau lansează avertismente legate de posibile evoluții politice.
• • •
Acum 5 minute
18:00
Proiect de renovare energetică a locuințelor: beneficiarii acoperă doar 5% din cheltuieli # Radio Moldova
Mai multe familii vulnerabile din țară vor ierna în case termoizolate, cu mai puține costuri pentru încălzire și pierderi de energie. Lucrările sunt în curs de desfășurare și ar trebui să fie încheiate până se lasă frigul. Investițiile, în proporție de 95%, vin de la Uniunea Europeană, Guvernul Germaniei și Fondul național de vulnerabilitate energetică. Iar cele 41 de gospodării selectate acoperă doar 5% din cheltuieli.
18:00
Ministrul român al Apărării: „Vom doborî dronele și avioanele militare cu pilot, dacă vor încălca spațiul aerian al țării” # Radio Moldova
Comandanții din Armata Română vor avea dreptul să doboare dronele și avioanele militare cu pilot, dacă acestea vor încălca spațiul aerian al României. Decizia a fost luată joi, 25 septembrie, la București, de Consiliul Suprem de Apărare, convocat de președintele Nicușor Dan. Întrunirea a avut loc în contextul celor mai recente provocări generate de Federația Rusă.
Acum 30 minute
17:40
Acum 2 ore
17:00
Cadre didactice din autonomia găgăuză, implicate în forumuri „Evrazia” și cu bani primiți din Federația Rusă - investigație # Radio Moldova
Trei directoare de școli din autonomia găgăuză și șefa Direcției Educație de la Comrat dețin carduri ale băncii rusești Promsvyazbank și au participat la forumuri pedagogice organizate la Sankt-Petersburg de Asociația „Evrazia”, structură fondată cu implicarea oligarhului fugar Ilan Șor. Dezvăluirile apar într-o investigație realizată de Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md.
17:00
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost condamnat la cinci ani de închisoare, acuzat că a acceptat finanțarea campaniei sale electorale din 2007 din partea fostului lider libian Muammar Gaddafi. Instanța l-a achitat pe celelalte capete de acuzare, inclusiv corupție și deturnare de fonduri publice. Pe lângă pedeapsa cu închisoare, fostul președinte francez a fost amendat cu 100.000 de euro și i s-a interzis să participe la alegeri timp de cinci ani, informează The Insider.
17:00
Valoarea patrimoniului public al R. Moldova a crescut cu 11.26 de miliarde de lei față de 2024 # Radio Moldova
Valoarea totală a patrimoniului public al Republicii Moldova însuma 167,07 miliarde de lei la începutul anului 2025, fiind administrat în proporții aproape egale de autoritățile publice locale și cele centrale. Față de anul precedent, valoarea patrimoniului a crescut cu 11.26 de miliarde lei sau cu 6.74%, potrivit datelor Registrul patrimoniului public gestionat de Agenția Proprietății Publice (APP).
17:00
Vin înghețurile în Republica Moldova. Meteorologii au emis Cod galben pentru toată țara, în perioada 27-28 septembrie. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse la suprafața solului se prevăd înghețuri cu valori de -1…-2 grade Celsius.
16:40
Fostul vicepreședinte al Parlamentului, Iurie Roșca, patru ani de închisoare pentru corupție: acesta nu se află în R. Moldova # Radio Moldova
Fostul vicepreședinte al Parlamentului, Iurie Roșca, va sta în arest patru ani, după ce Curtea de Apel Centru i-a redus cu doi ani termenul de detenție stabilit de prima instanță, care l-a condamnat pentru trafic de influență. Roșca nu se află în R. Moldova, reușind să părăsească statul până la pronunțarea sentinței.
16:40
Dosarul Plahotniuc // Alexandru Bot: Deciziile instanțelor trebuie să rămână strict în sfera juridică # Radio Moldova
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc readuce în prim-plan un dosar simbolic pentru maturitatea sistemului de justiție și integritatea acestuia. Expertul în justiție Alexandru Bot susține că evoluția anchetei și a proceselor penale care îl vizează va arăta dacă reforma sistemului judiciar din ultimii ani produce rezultate – dacă au fost depășite provocările sistemice și dacă va întări încrederea cetățenilor justiție. Într-un interviu pentru Moldova 1, expertul subliniază că deciziile instanțelor trebuie să rămână strict în sfera juridică, în pofida încercărilor de a politiza cazul.
16:20
Maia Sandu, un nou avertisment privind planurile Moscovei: „Cel mai mare risc este ca R. Moldova să fie folosită împotriva Ucrainei” # Radio Moldova
Federația Rusă încearcă să destabilizeze R. Moldova prin cumpărarea voturilor, manipularea opiniei publice, implicarea unor fețe bisericești și prin tentative de a folosi regiunea transnistreană în scopuri militare, afirmă președinta Maia Sandu. Șefa statului avertizează că toate aceste acțiuni ar putea compromite definitiv parcursul european al țării și ar transforma R. Moldova într-un instrument al Kremlinului, folosit inclusiv împotriva Ucrainei.
Acum 4 ore
15:30
Persoanele adulte din grupurile cu risc crescut de infectare cu hepatita virală B vor putea fi imunizate gratuit, după ce depozitul național de vaccinuri al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică a recepționat un lot de 4.800 de doze de vaccin.
15:20
Celebrul fotbalist argentinian a marcat două goluri în meciul câștigat de Inter Miami în fața lui FC New York City, scor 4:0. Messi a ajuns la 24 de goluri înscrise în actuala ediție de campionat.
15:00
Un nou fals circulă pe canalele de Telegram: pretinse citații în instituțiile militare. Ministerul Apărării precizează că nu a transmis niciun fel de citații și că „toate aceste informații sunt mincinoase”.
14:50
Vindeau euro falși pentru a obține 25% din valoarea nominală: doi suspecți au ajuns pe mâna Poliției # Radio Moldova
Vindeau euro falși, bancnote de 50 și 100 de euro, pentru a obține 25% din valoarea nominală. Doi bărbați au fost reținuți de ofițerii de urmărire penală și mascații de la „Fulger” în urma unei capturi de 10.000 de euro falși. Suma de bani era ascunsă lângă o instituție administrativă din Ialoveni, iar unul dintre bănuiți, un tânăr de 24 de ani, ar face parte dintr-un grup infracțional coordonat de un cetățean al Moldovei care se află în afara țării.
14:40
Extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova, reflectată pe larg în presa internațională # Radio Moldova
Extrădarea în Republica Moldova a fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, are ecouri și în presa internațională. Media străină relatează despre revenirea, pe 25 septembrie, în țară a lui Plahotniuc, care este prezentat ca fiind unul dintre cei mai bogați oameni din R. Moldova și unul dintre principalii suspecți în așa-numitul „furt al secolului”.
14:20
14:20
Festivalul Internațional de Literatură și Traducere FILIT a început joi, 25 septembrie, la Chișinău. Conferința de deschidere FILIT Chișinău – CHILL Edition a adunat pe aceeași scenă personalități marcante din domeniul cultural, diplomatic și instituțional, care au subliniat importanța literaturii și a dialogului intercultural.
14:20
Maia Sandu, despre extrădarea lui Vladimir Plahotniuc: „Justiția moldovenească a avut șase ani de libertate. Nu mai există nicio scuză” # Radio Moldova
Reținerea și extrădarea în Republica Moldova a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc este „o știre bună pentru toată lumea”, însă finalitatea dosarelor acestuia rămâne „cel mai important test” pentru justiția națională, susține președinta Maia Sandu. Șefa statului avertizează că există riscul ca fostul lider democrat să încerce să corupă judecătorii și procurorii cu „sume mari de bani” și subliniază că sistemul trebuie să reziste pentru ca procesul de curățare a justiției să continue.
Acum 6 ore
13:50
Radio Moldova organizează joi, 24 septembrie, cea de-a cincea rundă de dezbateri electorale, începând cu ora 17:00. De această dată, în platou sunt invitați reprezentanții Partidului Democrația Acasă (DA), ai Partidului Social Democrat European (PSDE), ai Blocului electoral „Împreună” și cei ai Ligii Orașelor și Comunelor (LOC).
13:30
Două partide politice și un bloc electoral ar accede în Parlament, potrivit Barometrului Opiniei Publice (BOP) prezentat joi, 25 septembrie, de Institutul de Politici Publice.
13:20
Șapte persoane sunt vizate într-un dosar intentat pe fapte de corupere electorală, spălare de bani și finanțarea ilegală a partidelor politice. Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din Bălți, au anunțat joi, 25 septembrie, acțiuni de urmărire penală la Glodeni și Dondușeni.
13:10
Zeci de companii își prezintă echipamentele medicale de ultimă generație la expoziția „MoldMedizin & MoldDent” # Radio Moldova
Peste 50 de companii din țară și de peste hotare prezintă echipamente medicale de ultimă generație, produse farmaceutice, tehnologii dentare și soluții pentru un stil de viață sănătos la expoziția „MoldMedizin & MoldDent 2025”. Evenimentul se desfășoară la Centrul internațional de expoziții „Moldexpo” din capitală, în perioada 25-27 septembrie. Programul include, de asemenea, conferințe științifice, workshopuri și demonstrații practice.
13:10
ELECTORALA 2025 // Sesizarea Partidului „Inima Moldovei”, declarată inadmisibilă de Curtea Constituțională: Demersul MJ, examinat la Curtea de Apel Centru # Radio Moldova
Curtea de Apel Centru va relua examinarea cererii Ministerului Justiției, care a solicitat limitarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei”. Curtea Constituțională a declarat joi, 25 septembrie, inadmisibilă sesizarea formațiunii conduse de Irina Vlah privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea partidelor politice. Decizia este definitivă, nu poate fi atacată și urmează să fie publicată în Monitorul Oficial.
12:50
AS Roma a pășit cu dreptul în noua ediție a Ligii Europei. „I Giallo-rossi” au învins pe Olympique Nizza în deplasare cu 2-1. Și formațiile Sporting Braga și Dinamo Zagreb au obținut victorii frumoase.
12:40
Site-uri pro-Kremlin, reînviate după blocare: cum operează rețeaua lui Ilan Șor și Rusia # Radio Moldova
Peste o sută de site-uri care răspândesc știri false și propagandă pro-Kremlin au fost blocate în Republica Moldova de la începutul războiului în Ucraina. Doar în acest an, Serviciul de Informații și Securitate a interzis accesul la peste 35 de pagini online care publicau conținut fals generat cu ajutorul inteligenței artificiale și mesaje menite să destabilizeze opinia publică înainte de alegeri. Investigațiile RISE Moldova arată că multe dintre aceste portaluri reapar la scurt timp pe alte servere. Unele dintre ele sunt controlate de oligarhul fugar Ilan Șor, inclusiv site-ul Partidului Șor, declarat neconstituțional.
12:10
ELECTORALA 2025 // Sondaj CBS-Research: în următorul Parlament ar accede trei formațiuni politice # Radio Moldova
Două partide politice și un bloc electoral ar accede în Parlament, potrivit Batometrului Opiniei Publice prezentat joi, 25 septembrie, de Institutul de Politici Publice. Cercetarea, realizată de CBS-Research în perioada 12-22 septembrie, arată că Partidul Acțiune și Solidaritate se menține în fruntea clasamentului, cu o intenție de vot a alegătorilor de 28.6%.
12:10
Rusia înăsprește pedepsele pentru dezertare și absență neautorizată în rândul foștilor deținuți trimiși pe front, pentru a-i menține în luptă. Guvernul rus a propus modificarea Codului Penal în vederea introducerii unor pedepse mai dure pentru cei recrutați din colonii și izolatoare.
Acum 8 ore
12:00
Reprezentant al fostului Partid „Șor”, judecat pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii # Radio Moldova
Secretarul oficiului teritorial Râșcani al fostului Partid „Șor” riscă până la șapte ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Potrivit procurorilor, învinuitul ar fi acceptat 1.4 milioane de lei pentru finanțarea partidului din surse ilicite.
11:30
Investigații medicale la standarde internaționale: Institutul Mamei și Copilului deschide Cabinetul RMN # Radio Moldova
Micii pacienți de la Institutul Mamei și Copilului vor beneficia de investigații diagnostice de o precizie sporită, datorită noului echipament de rezonanță magnetică nucleară. Cabinetul RMN, ca parte a Serviciului de Radiologie și Medicină Nucleară, a fost inaugurat joi, 25 septembrie, în prezența oficialilor de la Ministerul Sănătății.
11:00
10:40
Procesul de reținere al lui Vladimir Plahotniuc, extrădat din Grecia, este în desfășurare. Oligarhul va fi dus în fața instanței pentru confirmarea arestului # Radio Moldova
În aceste momente se desfășoară formalitățile pentru procesul de reținere al lui Vladimir Plahotniuc, în baza mandatelor de arest emise anterior pe numele său. Declarația a fost făcută de procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, la scurt timp după ce oligarhul a fost extrădat în Republica Moldova și preluat de oamenii legii de pe Aeroportul Internațional Chișinău.
10:20
Vladimir Plahotniuc a fost adus la Chișinău și va fi deținut în celulă separată la Penitenciarul nr.13 # Radio Moldova
Aeronava la bordul căreia se află fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, extrădat din Grecia, a aterizat pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Oligarhul a fost escortat în Republica Moldova după mai bine de șase ani și trei luni de la fuga sa din țară. Pista aeroportului a fost păzită de numeroase echipaje de poliție, iar momentul a fost urmărit de zeci de jurnaliști și transmis în direct la Moldova 1, în cadrul unei Ediții speciale.
10:20
Elena Iovu cucerește Japonia cu vinurile moldovenești Din studentă bursieră a Guvernului japonez, tânăra a devenit un veritabil ambasador al culturii vinului moldovenesc în Țara Soarelui Răsare. Este stabilită de 14 ani în Japonia. Adaptarea nu a fost ușoară la început, mai ales din cauza barierelor lingvistice, însă studiile și experiența profesională au ajutat-o să se integreze și să stabilească legături solide cu diaspora moldovenească.
10:20
Revista presei internaționale // Noi provocări ale Rusiei în spațiul aerian al UE; Cheltuielile militare ruse scad pentru prima dată de la începutul războiului # Radio Moldova
Presa internațională relatează despre o serie de noi incidente cu impact asupra securității țărilor NATO, de care e suspectată Rusia. Mai multe ziare și agenții de presă explică schimbarea bruscă a retoricii lui președintelui american Donald Trump față de războiul ruso-ucrainean. În atenția mai multor publicații e scăderea cheltuielilor militare ale Rusiei, care se confruntă din ce în ce mai mult cu o criză economică provocată de consecințele războiului. Unele publicații străine consemnează un incident neobișnuit cu escalatorul din sediul ONU, care s-a oprit brusc când în el se afla președintele american.
10:10
Vladimir Plahotniuc, the former leader of the Democratic Party and a controversial political figure, is scheduled to land in the Moldovan capital, Chișinău, shortly after being extradited from Greece.
Acum 12 ore
10:00
Opinie: Soarta dosarelor deschise pe numele lui Plahotniuc, strâns legată de rezultatul alegerilor parlamentare din 28 septembrie # Radio Moldova
Extrădarea în R. Moldova a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc este „victoria guvernării” de la Chișinău, iar acum „vine testul justiției”, susține Sorin Ioniță, directorul executiv al „Expert Forum România”. Totodată, Eugen Muravschi de la WatchDog.md susține că soarta dosarelor deschise pe numele oligarhului va fi determinată inclusiv de guvernarea care va fi instalată în R. Moldova după alegerile parlamentare din 28 septembrie.
09:50
Vladimir Plahotniuc, extrădat în R. Moldova. fostul lider democrat a fost preluat de oamenii legii # Radio Moldova
Aeronava la bordul căreia se află fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, extrădat din Grecia, a aterizat miercuri seară pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Oligarhul revine în Republica Moldova după mai bine de șase ani și trei luni de la fuga sa din țară. Pista aeroportului este păzită de numeroase echipaje de poliție, iar momentul este urmărit de zeci de jurnaliști și transmis în direct la Moldova 1, în cadrul unei ediții speciale.
09:50
Sorin Ioniță: Extrădarea lui Plahotniuc este „victoria guvernării” R. Moldova și urmează „testul justiției” # Radio Moldova
Extrădarea în R. Moldova a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc este „victoria guvernării” de la Chișinău, iar acum „vine testul justiției”, susține Sorin Ioniță, directorul executiv al „Expert Forum România”. Totodată, Eugen Muravschi de la WatchDog.md susține că soarta dosarelor deschise pe numele oligarhului va fi determinată inclusiv de guvernarea care se va instala în R. Moldova după alegerile parlamentare din 28 septembrie.
09:40
Vladimir Plahotniuc, extrădat în R. Moldova: aeronava cu fostul lider democrat, a aterizat la Chișinău # Radio Moldova
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, extrădat din Grecia, urmează să aterizeze în scurt timp la Chișinău. Oligarhul a fost fotografiat de reporterii Agora în avionul care îl aduce acasă după mai bine de șase ani și trei luni de la fuga sa din R. Moldova. Echipa Teleradio-Moldova se află în aceste momente la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău. Reporterul Maria Brînca transmite că la fața locului sunt numeroase echipaje de poliție și jurnaliști.
09:20
ELECTORALA 2025 // Președintele României îi îndeamnă pe moldovenii din România să voteze la parlamentarele din 28 septembrie # Radio Moldova
Legătura dintre România și Republica Moldova „nu este doar una istorică, ci o legătură vie, construită zilnic prin oameni, familii și valori comune”, a declarat președintele României, Nicușor Dan. Șeful statului român a subliniat importanța alegerilor parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc duminică, 28 septembrie, apreciindu-le drept „un moment crucial pentru viitorul cetățenilor moldoveni”.
09:20
Vladimir Plahotniuc, extrădat în R. Moldova: prima poză cu fostul lider democrat în avionul care îl aduce la Chișinău # Radio Moldova
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, extrădat din Grecia, urmează să aterizeze în scurt timp la Chișinău. Oligarhul a fost fotografiat de reporterii Agora în avionul care îl aduce acasă după mai bine de șase ani și trei luni de la fuga sa din R. Moldova.
09:10
Aeroportul din orașul Aalborg, din nordul Danemarcei, care este folosit și ca bază aeriană a Forțelor Aeriene, a fost închis târziu, miercuri seara, 24 septembrie, după ce în spațiul său aerian au fost observate drone, a anunțat poliția locală. Se desfășoară o anchetă a incidentului, produs la doar două zile după un caz similar la aeroportul din capitală, Copenhaga, scrie DW.
09:10
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, extrădat din Grecia, urmează să aterizeze în scurt timp la Chișinău. Oligarhul a fost fotografiat în avionul care îl aduce acasă după mai bine de șase ani și trei luni de la fuga sa din R. Moldova.
08:50
Republica Moldova va avea prima cale ferată electrificată cu ecartament european, pe ruta Chișinău–Ungheni. Proiectul este considerat unul strategic, menit să conecteze direct țara la rețeaua modernă de transport feroviar a Uniunii Europene și să aducă beneficii majore în ceea ce privește mobilitatea cetățenilor, siguranța călătoriilor și dezvoltarea economică.
08:40
Măceș, piper negru boabe sau ridiche cu miere: când și cum putem folosi remedii naturiste pentru a trata răcelile # Radio Moldova
Sezonul rece aduce, tradițional, viroze și răceli, iar tot mai mulți moldoveni aleg remedii naturiste pentru a-și întări sistemul imunitar. Medicul fitoterapeut Nadejda Slivciuc-Gorceac a explicat, la Moldova 1, cum pot fi folosite plantele medicinale, rădăcinoasele și alte remedii tradiționale pentru a preveni simptomele, fără a înlocui tratamentul prescris de medic.
08:10
Președintele României îi îndeamnă pe moldovenii din România să voteze la parlamentarele din 28 septembrie # Radio Moldova
Legătura dintre România și Republica Moldova „nu este doar una istorică, ci o legătură vie, construită zilnic prin oameni, familii și valori comune”, a declarat președintele României, Nicușor Dan.
08:00
Super-taifunul Ragasa devastează Asia: 17 morți în Taiwan, haos în Hong Kong și stare de urgență în sudul Chinei # Radio Moldova
Cel mai puternic ciclon tropical din lume din acest an, super-taifunul Ragasa, a atins miercuri orașul Yangjiang din sudul Chinei, după ce a ucis 17 oameni în Taiwan și a provocat haos în Hong Kong. Ragasa, care s-a format săptămâna trecută în Pacificul de Vest și a atins luni intensitatea maximă de categoria 5, cu rafale de peste 260 km/h, se deplasează acum spre Maoming, unul dintre cele mai mari centre petroliere ale Chinei, aflat în provincia Guangdong, notează Reuters.
07:40
Portretul oligarhului fugar: Vladimir Plahotniuc revine în cătușe, după șase ani și trei luni de la fuga din R. Moldova # Radio Moldova
Vladimir Plahotniuc, fost politician și om de afaceri, una dintre cele mai controversate și influente figuri din istoria recentă a Republicii Moldova, se întoarce acasă după șase ani și trei luni de la fuga sa din țară. Acesta este extrădat joi, 25 septembrie, din Grecia și adus în cătușe la Chișinău, unde este cercetat penal inclusiv pentru spălare de bani, escrocherie și crearea unei organizații criminale. Fostul lider democrat, aflat în lista de sancțiuni internaționale, a fost reținut pe 22 iulie 2025 pe aeroportul din Atena, în timp ce încerca să plece spre Dubai, fiind însoțit de fostul deputat democrat Constantin Țuțu.
07:30
Corespondență Dan Alexe // Ce este tratatul de denuclearizare START a cărui prelungire e propusă de Putin # Radio Moldova
Vladimir Putin a declarat luni că este dispus să mențină voluntar limitele asupra armelor nucleare strategice desfășurate, stabilite în ultimul tratat de control al armelor dintre principalele două puteri nucleare, odată ce acesta expiră anul viitor, dacă SUA vor face același lucru. Noul acord START din 2010, care expiră în februarie 2026, limitează teoretic arsenalele nucleare ale celor două mari puteri. Mulți experți se tem că expirarea acordului ar putea declanșa o cursă a înarmărilor, deoarece ambele părți își intensifică fabricarea și desfășurarea de arme strategice.
07:00
Accesul în Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău va fi limitat de astăzi, 25 septembrie, până pe 30 septembrie. În terminal vor putea intra doar pasagerii care dețin bilete și acte necesare pentru călătorie.
