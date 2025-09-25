Investigații medicale la standarde internaționale: Institutul Mamei și Copilului deschide Cabinetul RMN
Radio Moldova, 25 septembrie 2025 11:30
Micii pacienți de la Institutul Mamei și Copilului vor beneficia de investigații diagnostice de o precizie sporită, datorită noului echipament de rezonanță magnetică nucleară. Cabinetul RMN, ca parte a Serviciului de Radiologie și Medicină Nucleară, a fost inaugurat joi, 25 septembrie, în prezența oficialilor de la Ministerul Sănătății.
Micii pacienți de la Institutul Mamei și Copilului vor beneficia de investigații diagnostice de o precizie sporită, datorită noului echipament de rezonanță magnetică nucleară. Cabinetul RMN, ca parte a Serviciului de Radiologie și Medicină Nucleară, a fost inaugurat joi, 25 septembrie, în prezența oficialilor de la Ministerul Sănătății.
ELECTORALA 2025 // Sondaj CBS-Research: în următorul Parlament ar accede patru formațiuni politice
Două partide politice și două blocuri electorale ar accede în Parlament, potrivit unui sondaj prezentat de compania CBS-Research. Cercetarea, realizată în perioada 12-22 septembrie, arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) se menține în fruntea clasamentului, cu o intenție de vot a alegătorilor de 28.6%.
Procesul de reținere al lui Vladimir Plahotniuc, extrădat din Grecia, este în desfășurare. Oligarhul va fi dus în fața instanței pentru confirmarea arestului
În aceste momente se desfășoară formalitățile pentru procesul de reținere al lui Vladimir Plahotniuc, în baza mandatelor de arest emise anterior pe numele său. Declarația a fost făcută de procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, la scurt timp după ce oligarhul a fost extrădat în Republica Moldova și preluat de oamenii legii de pe Aeroportul Internațional Chișinău.
Vladimir Plahotniuc a fost adus la Chișinău și va fi deținut în celulă separată la Penitenciarul nr.13
Aeronava la bordul căreia se află fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, extrădat din Grecia, a aterizat pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Oligarhul a fost escortat în Republica Moldova după mai bine de șase ani și trei luni de la fuga sa din țară. Pista aeroportului a fost păzită de numeroase echipaje de poliție, iar momentul a fost urmărit de zeci de jurnaliști și transmis în direct la Moldova 1, în cadrul unei Ediții speciale.
Elena Iovu cucerește Japonia cu vinurile moldovenești Din studentă bursieră a Guvernului japonez, tânăra a devenit un veritabil ambasador al culturii vinului moldovenesc în Țara Soarelui Răsare. Este stabilită de 14 ani în Japonia. Adaptarea nu a fost ușoară la început, mai ales din cauza barierelor lingvistice, însă studiile și experiența profesională au ajutat-o să se integreze și să stabilească legături solide cu diaspora moldovenească.
Revista presei internaționale // Noi provocări ale Rusiei în spațiul aerian al UE; Cheltuielile militare ruse scad pentru prima dată de la începutul războiului
Presa internațională relatează despre o serie de noi incidente cu impact asupra securității țărilor NATO, de care e suspectată Rusia. Mai multe ziare și agenții de presă explică schimbarea bruscă a retoricii lui președintelui american Donald Trump față de războiul ruso-ucrainean. În atenția mai multor publicații e scăderea cheltuielilor militare ale Rusiei, care se confruntă din ce în ce mai mult cu o criză economică provocată de consecințele războiului. Unele publicații străine consemnează un incident neobișnuit cu escalatorul din sediul ONU, care s-a oprit brusc când în el se afla președintele american.
Vladimir Plahotniuc, the former leader of the Democratic Party and a controversial political figure, is scheduled to land in the Moldovan capital, Chișinău, shortly after being extradited from Greece.
Opinie: Soarta dosarelor deschise pe numele lui Plahotniuc, strâns legată de rezultatul alegerilor parlamentare din 28 septembrie
Extrădarea în R. Moldova a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc este „victoria guvernării” de la Chișinău, iar acum „vine testul justiției”, susține Sorin Ioniță, directorul executiv al „Expert Forum România”. Totodată, Eugen Muravschi de la WatchDog.md susține că soarta dosarelor deschise pe numele oligarhului va fi determinată inclusiv de guvernarea care va fi instalată în R. Moldova după alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Vladimir Plahotniuc, extrădat în R. Moldova. fostul lider democrat a fost preluat de oamenii legii
Aeronava la bordul căreia se află fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, extrădat din Grecia, a aterizat miercuri seară pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Oligarhul revine în Republica Moldova după mai bine de șase ani și trei luni de la fuga sa din țară. Pista aeroportului este păzită de numeroase echipaje de poliție, iar momentul este urmărit de zeci de jurnaliști și transmis în direct la Moldova 1, în cadrul unei ediții speciale.
Sorin Ioniță: Extrădarea lui Plahotniuc este „victoria guvernării" R. Moldova și urmează „testul justiției"
Extrădarea în R. Moldova a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc este „victoria guvernării” de la Chișinău, iar acum „vine testul justiției”, susține Sorin Ioniță, directorul executiv al „Expert Forum România”. Totodată, Eugen Muravschi de la WatchDog.md susține că soarta dosarelor deschise pe numele oligarhului va fi determinată inclusiv de guvernarea care se va instala în R. Moldova după alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Vladimir Plahotniuc, extrădat în R. Moldova: aeronava cu fostul lider democrat, a aterizat la Chișinău
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, extrădat din Grecia, urmează să aterizeze în scurt timp la Chișinău. Oligarhul a fost fotografiat de reporterii Agora în avionul care îl aduce acasă după mai bine de șase ani și trei luni de la fuga sa din R. Moldova. Echipa Teleradio-Moldova se află în aceste momente la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău. Reporterul Maria Brînca transmite că la fața locului sunt numeroase echipaje de poliție și jurnaliști.
ELECTORALA 2025 // Președintele României îi îndeamnă pe moldovenii din România să voteze la parlamentarele din 28 septembrie
Legătura dintre România și Republica Moldova „nu este doar una istorică, ci o legătură vie, construită zilnic prin oameni, familii și valori comune”, a declarat președintele României, Nicușor Dan. Șeful statului român a subliniat importanța alegerilor parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc duminică, 28 septembrie, apreciindu-le drept „un moment crucial pentru viitorul cetățenilor moldoveni”.
Vladimir Plahotniuc, extrădat în R. Moldova: prima poză cu fostul lider democrat în avionul care îl aduce la Chișinău
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, extrădat din Grecia, urmează să aterizeze în scurt timp la Chișinău. Oligarhul a fost fotografiat de reporterii Agora în avionul care îl aduce acasă după mai bine de șase ani și trei luni de la fuga sa din R. Moldova.
Aeroportul din orașul Aalborg, din nordul Danemarcei, care este folosit și ca bază aeriană a Forțelor Aeriene, a fost închis târziu, miercuri seara, 24 septembrie, după ce în spațiul său aerian au fost observate drone, a anunțat poliția locală. Se desfășoară o anchetă a incidentului, produs la doar două zile după un caz similar la aeroportul din capitală, Copenhaga, scrie DW.
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, extrădat din Grecia, urmează să aterizeze în scurt timp la Chișinău. Oligarhul a fost fotografiat în avionul care îl aduce acasă după mai bine de șase ani și trei luni de la fuga sa din R. Moldova.
Republica Moldova va avea prima cale ferată electrificată cu ecartament european, pe ruta Chișinău–Ungheni. Proiectul este considerat unul strategic, menit să conecteze direct țara la rețeaua modernă de transport feroviar a Uniunii Europene și să aducă beneficii majore în ceea ce privește mobilitatea cetățenilor, siguranța călătoriilor și dezvoltarea economică.
Măceș, piper negru boabe sau ridiche cu miere: când și cum putem folosi remedii naturiste pentru a trata răcelile
Sezonul rece aduce, tradițional, viroze și răceli, iar tot mai mulți moldoveni aleg remedii naturiste pentru a-și întări sistemul imunitar. Medicul fitoterapeut Nadejda Slivciuc-Gorceac a explicat, la Moldova 1, cum pot fi folosite plantele medicinale, rădăcinoasele și alte remedii tradiționale pentru a preveni simptomele, fără a înlocui tratamentul prescris de medic.
Președintele României îi îndeamnă pe moldovenii din România să voteze la parlamentarele din 28 septembrie
Legătura dintre România și Republica Moldova „nu este doar una istorică, ci o legătură vie, construită zilnic prin oameni, familii și valori comune”, a declarat președintele României, Nicușor Dan.
Super-taifunul Ragasa devastează Asia: 17 morți în Taiwan, haos în Hong Kong și stare de urgență în sudul Chinei
Cel mai puternic ciclon tropical din lume din acest an, super-taifunul Ragasa, a atins miercuri orașul Yangjiang din sudul Chinei, după ce a ucis 17 oameni în Taiwan și a provocat haos în Hong Kong. Ragasa, care s-a format săptămâna trecută în Pacificul de Vest și a atins luni intensitatea maximă de categoria 5, cu rafale de peste 260 km/h, se deplasează acum spre Maoming, unul dintre cele mai mari centre petroliere ale Chinei, aflat în provincia Guangdong, notează Reuters.
Portretul oligarhului fugar: Vladimir Plahotniuc revine în cătușe, după șase ani și trei luni de la fuga din R. Moldova
Vladimir Plahotniuc, fost politician și om de afaceri, una dintre cele mai controversate și influente figuri din istoria recentă a Republicii Moldova, se întoarce acasă după șase ani și trei luni de la fuga sa din țară. Acesta este extrădat joi, 25 septembrie, din Grecia și adus în cătușe la Chișinău, unde este cercetat penal inclusiv pentru spălare de bani, escrocherie și crearea unei organizații criminale. Fostul lider democrat, aflat în lista de sancțiuni internaționale, a fost reținut pe 22 iulie 2025 pe aeroportul din Atena, în timp ce încerca să plece spre Dubai, fiind însoțit de fostul deputat democrat Constantin Țuțu.
Corespondență Dan Alexe // Ce este tratatul de denuclearizare START a cărui prelungire e propusă de Putin
Vladimir Putin a declarat luni că este dispus să mențină voluntar limitele asupra armelor nucleare strategice desfășurate, stabilite în ultimul tratat de control al armelor dintre principalele două puteri nucleare, odată ce acesta expiră anul viitor, dacă SUA vor face același lucru. Noul acord START din 2010, care expiră în februarie 2026, limitează teoretic arsenalele nucleare ale celor două mari puteri. Mulți experți se tem că expirarea acordului ar putea declanșa o cursă a înarmărilor, deoarece ambele părți își intensifică fabricarea și desfășurarea de arme strategice.
Accesul în Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău va fi limitat de astăzi, 25 septembrie, până pe 30 septembrie. În terminal vor putea intra doar pasagerii care dețin bilete și acte necesare pentru călătorie.
Experți, la Radio Moldova: „Rusia intervine flagrant în procesul electoral și încearcă să-l influențeze prin toate mijloacele"
Moscova folosește toate instrumentele - de la cumpărarea de voturi și propagandă online până la finanțarea protestelor - pentru a destabiliza situația din Republica Moldova și a submina calea europeană a țării, susțin experții în probleme de securitate și politici publice. Aceștia au confirmat, la Radio Moldova, gravitatea situației descrise pe 24 septembrie de premierul Dorin Recean, care a acuzat public Federația Rusă că a pus la cale o operațiune complexă de corupere, manipulare și intimidare, cu scopul de a schimba rezultatul scrutinului.
Remiză la Orhei! Milsami a scăpat printre degete victoria în meciul cu Petrocub Hîncești
Milsami Orhei a jucat pe teren propriu cu Petrocub Hîncești în meciul-restanță din cadrul etapei a 4-a a primei divizii a fotbalului moldovenesc.
O groapă uriașă, de înălțimea a 16 etaje, a apărut în Thailanda după ploile torențiale
O groapă uriașă, de înălțimea a 16 etaje, a apărut în centrul Bangkokului, lângă un spital, după ploile torențiale și fisurarea unei conducte. Pacienții și locuitorii din apartamentele aflate în apropiere au fost evacuați. Incidentul a provocat perturbări semnificative ale traficului și blocaje în regiune.
Unsprezece din cele 74 de persoane care au participat la taberele militare din Serbia au fost plasate în arest preventiv
Unsprezece dintre cele 74 de persoane care au participat la taberele militare din Serbia, organizate în scopul organizării dezordinilor în masă, au fost plasate în arest preventiv. Măsura a fost dispusă de magistrații Judecătoriei Ciocana. Celelalte persoane sunt cercetate în stare de libertate.
11 dintre cele 74 de persoane care au participat la taberele militare din Serbia au fost reținute
Unsprezece dintre cele 74 de persoane care au participat la taberele militare din Serbia, organizate în scopul organizării dezordinilor în masă, au fost plasate în arest preventiv. Măsura a fost dispusă de magistrații Judecătoriei Ciocana. Celelalte persoane sunt cercetate în stare de libertate.
Președintele Ucrainei: „Europa nu-și poate permite să piardă R. Moldova în fața Rusiei"
Europa nu-și poate permite să lase Republica Moldova să revină pe orbita Rusiei, a spus miercuri, 24 septembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în discursul susținut la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, relatează AFP.
O tipografie din capitală pregătea ziare cu mesaje denigratoare. Trei persoane reținute
Polițiștii și angajații Serviciului Informații și Securitate au descins la o tipografie clandestină din capitală, unde erau tipărite ziare cu mesaje denigratoare și instigatoare la ură. Tipografia activa într-o încăpere din Chișinău și era echipată cu sisteme de securitate și limitare a accesului.
Analiză ADEPT // Programele electorale ale concurenților de la parlamentare, între populism și acțiuni fezabile: note pentru PAS, BEP, „Alternativa" și PN
Platformele electorale prezentate de principalele partide pentru alegerile parlamentare din 2025 sunt utilizate, mai degrabă, ca instrumente de mobilizare politică decât ca programe realiste de guvernare. Aceasta este concluzia generală a unei analize realizate de Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT), prezentate public miercuri, 24 septembrie. Potrivit experților, multe dintre promisiunile electorale, în special cele privind majorările salariilor, a pensiilor sau proiectele de amploare, depășesc posibilitățile bugetului de stat.
Racing Club de Avellaneda s-a calificat în semifinalele turneului Copa Libertadores după o pauză de 28 de ani. În manșa a doua a sferturilor de finală formația din Buenos Aires a învins pe Velez Sarsfield, la fel o echipă din capitala Argentinei, cu 1:0, scor similar cu cel din primul meci.
Republica Moldova se confruntă cu o campanie coordonată de destabilizare electorală, orchestrată de Federația Rusă prin instrumente sofisticate de influență externă, avertizează politologul Laurențiu Pleșca. Într-un interviu acordat postului public Moldova 1, expertul a analizat tacticile utilizate pentru a submina alegerile parlamentare din 28 septembrie, subliniind că, dincolo de competiția politică internă, țara este vizată de un asalt hibrid, care urmărește erodarea încrederii publice în alegeri, democrație și statul de drept.
ELECTORALA 2025 // Sondaj: BEP și PAS, aproape la egalitate în intențiile de vot ale alegătorilor
Două partide politice și două blocuri electorale ar accede în Parlament, potrivit unui sondaj iData, realizat în perioada 7-19 septembrie. Cele mai multe voturi în scrutinul parlamentar le-ar acumula Blocul Electoral „Patriotic”.
Experți, la Radio Moldova: „Rusia intervine flagrant în procesul electoral și încearcă să influențeze prin toate mijloacele"
Moscova folosește toate instrumentele - de la cumpărarea de voturi și propagandă online până la finanțarea protestelor - pentru a destabiliza situația din Republica Moldova și a submina calea europeană a țării, susțin experții în probleme de securitate și politici publice. Aceștia au confirmat, la Radio Moldova, gravitatea situației descrise pe 24 septembrie de premierul Dorin Recean, care a acuzat public Federația Rusă că a pus la cale o operațiune complexă de corupere, manipulare și intimidare, cu scopul de a schimba rezultatul scrutinului.
Cinci ani de când Filarmonica Națională a fost afectată de flăcări: „Este dureros că stă în ruine"
Se împlinesc cinci ani de când Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” a fost mistuită de flăcări. De atunci, colectivele artistice și-au mutat repetițiile și concertele la Palatul Republicii, dar nu și-au pierdut credința că Templul Muzicii va renaște. Între timp, unii dintre ei revin la vechea Filarmonică, unde, în fiecare zi răsună muzica clasică din ruine, semn că spiritul Filarmonicii nu a ars niciodată.
Îndemn la vot: „Tinerii sunt viitorul țării și trebuie să-și exercite dreptul constituțional"
Tinerii sunt viitorul țării și trebuie să-și exercite dreptul constituțional în mod obligatoriu - este mesajul transmis de Tatiana Rusnac, profesoară la Colegiul „Nicolae Botgros” din Soroca.
ELECTORALA 2025 // Blocul Patriotic și PAS, aproape la egalitate în intențiile de vot ale alegătorilor
Două partide politice și două blocuri electorale ar accede în Parlament, potrivit unui sondaj iData, realizat în perioada 7-19 septembrie. Cele mai multe voturi în scrutinul parlamentar le-ar acumula Blocul Electoral „Patriotic”.
Dosar de corupere a alegătorilor la Dondușeni: cinci persoane riscă până la șase ani de închisoare
Cinci persoane vor ajunge pe banca acuzaților fiind învinuite de coruperea alegătorilor. Potrivit Procuraturii Generale, acestea ar fi oferit produse alimentare cu scopul de a determina alegătorii să bifeze opțiunea „NU” la referendumul pentru integrare europeană din toamna anului trecut.
Moscova, nemulțumită că R. Moldova nu ar fi acreditat observatori ruși la parlamentare: ambasadorul moldovean, convocat la Ministerul rus de Externe
Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, a fost convocat, pe 24 septembrie, la Ministerul rus al Afacerilor Externe. Diplomatului i-a fost înmânată o notă de protest din partea Moscovei, după ce autoritățile de la Chișinău ar fi refuzat să acrediteze reprezentanți ruși în calitate de observatori la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Lot de hrișcă, retras din comerț. ANSA îndeamnă consumatorii să evite consumul produsului
Consumatorii din R. Moldova sunt atenționați să nu consume hrișca ce are inscripția „ORA” pe ambalaj și data fabricării/ preambalării: 24.07.2025/ 04.08.2025. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat retragerea de pe piață a acestui lot contaminat cu pesticide.
Tenismena româncă Sorana Cîrstea a început cu dreptul prestigiosul turneu WTA de la Beijing, în capitala Chinei. În runda inaugurală ea a învins-o pe Caroline Dolehide din Statele Unite ale Americii cu 6-2, 6-3 și s-a calificat în turul 2.
ELECTORALA 2025 // R. Moldova a trimis capitalelor europene „profilul de risc" privind tentativele de corupere electorală a alegătorilor din diasporă
Autoritățile R. Moldova colaborează cu cele din statele membre ale Uniunii Europene pentru a asigura desfășurarea în siguranță a procesului electoral la secțiile de votare destinate diasporei. Premierul Dorin Recean susține că fiecare stat a primit deja din partea Chișinăului „profilul de risc” privind tentativele de corupere electorală coordonate de Moscova.
Linia electrică de 400 kV Strășeni–Gutinaș, care urmează să fie finalizată până în anul 2032, va definitiva inițiativele anunțate de autorități de conectare la rețeaua energetică europeană, pentru a consolida independența energetică a Republicii Moldova. Invitată la emisiunea „Spațiul Public”, de la Radio Moldova, secretara de stat a Ministerului Energiei, Carolina Novac, a afirmat că această linie, Strășeni–Gutinaș, va permite Republicii Moldova să devină și exportator de energie.
După declarațiile președintelui american Donald Trump potrivit cărora războiul prelungit a slăbit Rusia atât militar, cât și economic, iar Ucraina ar putea recâștiga întreg teritoriul cu sprijinul NATO și UE, Ministerul Finanțelor de la Moscova a anunțat o nouă măsură fiscală: majorarea taxei pe valoare adăugată (TVA) de la 20 la 22 la sută, începând cu 1 ianuarie 2026. Măsura este prevăzută în proiectul de buget pentru 2026 și perioada anilor 2027 – 2028, publicat miercuri, 24 septembrie.
Fostul șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Bălan, suspectat că a divulgat secrete de stat unor ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, „în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”, rămâne în arest preventiv până pe 10 octombrie peste Prut. Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție i-au respins, pe 24 septembrie, lui Alexandru Bălan contestația la măsura arestării, decisă în 10 septembrie de Curtea de Apel București.
ELECTORALA 2025 // Istoricul Octavian Țîcu: Să descurajăm „putinismul" printr-o prezență masivă la vot
România și Republica Moldova sunt în prima linie a atacurilor Rusiei și puterilor revanșiste „ahtiate să demoleze civilizația occidentală”, afirmă istoricul Octavian Țîcu, subliniind că „democrația este sub asediu în toată Europa”. În contextul scrutinului parlamentar de duminică, istoricul încurajează o prezență masivă la vot și o mobilizare totală, chiar din primele ore, pentru a descuraja „putinismul”.
Îmbină utilul cu plăcutul. Trei dintre componentele echipei de fotbal feminin a clubului Zimbru Chișinău au și alte pasiuni pe lângă antrenamente
Portărița de 27 de ani Cristina Costico activează la una dintre spălătoriile auto din capitală. Jucătoarea de 27 de ani își începe programamul la ora 8 dimineața și îl încheie la ora 21.
Reprezentanții Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor Inima și Viitorul Moldovei (BEP) solicită, cu patru zile înaintea alegerilor parlamentare, demisia actualei guvernări. Reprezentanți ai acestei entități politice au organizat pe 24 septembrie, în fața Guvernului, o acțiune „în susținerea păcii”, dar împotriva Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).
Dosar de corupere a alegătorilor la Dondușeni: cinci persoane riscă până la 6 ani de închisoare
Cinci persoane vor ajunge pe banca acuzaților fiind învinuite de coruperea alegătorilor. Potrivit Procuraturii Generale, acestea ar fi oferit produse alimentare cu scopul de a determina alegătorii să bifeze opțiunea „NU” la referendumul pentru integrare europeană din toamna anului trecut.
Dezbateri electorale: CUB, „Respect Moldova", AUR și „Moldova Mare", invitați la Radio Moldova
O nouă rundă de dezbateri va fi organizată miercuri, 24 septembrie, la Radio Moldova. De această dată au fost invitați reprezentanții Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), ai Mișcării „Respect Moldova”, ai Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) și ai Partidului „Moldova Mare”.
