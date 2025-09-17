Federația SINDASP va avea un nou statut
Vocea Poporului, 17 septembrie 2025 14:50
Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice va avea un nou statut, iar odată ce statutul va fi aprobat la Congresul SINDASP din noiembrie anul curent, federația va avea și un vicepreședinte. Varianta de proiect a noului statut al federației a fost examinată la 5 septembrie, în cadrul ședinței Comitetului Executiv al SINDASP. Vlad Canțîr, președintele […]
• • •
Alte ştiri de Vocea Poporului
Acum 30 minute
14:50
Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice va avea un nou statut, iar odată ce statutul va fi aprobat la Congresul SINDASP din noiembrie anul curent, federația va avea și un vicepreședinte. Varianta de proiect a noului statut al federației a fost examinată la 5 septembrie, în cadrul ședinței Comitetului Executiv al SINDASP. Vlad Canțîr, președintele […]
Acum 4 ore
12:50
Membrii Biroului Executiv ai Federației Sindicatelor Lucrătorilor Instituțiilor Bancare și de Asigurări (SIBA) s-au reunit, recent, într-o ședință ordinară. Ei au examinat și au aprobat proiecte de hotărâri cu privire la unele modificări în componența Biroului Executiv al Federației SIBA, convocarea ședinței în plen a Consiliului Federației SIBA cu privire la desfășurarea Congresului VI al […]
Acum 8 ore
08:50
În 2024, numărul mediu de salariați din Republica Moldova a atins cel mai înalt nivel din ultimii 13 ani, marcând o etapă semnificativă pentru piața muncii. Conform datelor oferite de Biroul Național de Statistică, la sfârșitul anului trecut erau angajate 740,9 mii de persoane, cu 1% mai mult decât în 2023 și cu peste 10 […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Membrii din partea Republicii Moldova a Platformei Societății Civile Republica Moldova – Uniunea Europeană, inclusiv Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, au semnat vineri, 5 septembrie, Memorandumul de Înțelegere privind crearea Comitetului Economic și Social din Moldova (CESM). Evenimentul marchează un pas important în consolidarea dialogului social și civic, în contextul procesului de integrare europeană […]
08:20
Biroul Executiv al FSEȘ a aprobat documente importante pentru sindicaliștii din educație # Vocea Poporului
Biroul Executiv al Federației Sindicale a Educației și Științei (FSEȘ) s-a întrunit, în una din zilele trecute, în ședință, în care a aprobat și examinat două documente de importanță majoră pentru membrii de sindicat din educație și cercetare. Este vorba de Convenția Colectivă pentru anii 2026–2030, semnată recent, și de Instrucțiunea privind activitatea de mentorat […]
14 septembrie 2025
18:30
Tradițional, în ajunul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului din sistemul gaze și petrol”, marcată anual în prima duminică a lunii septembrie, Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice (FSCRE), în parteneriat cu SA „Moldovagaz”, organizează Spartachiada salariaților din ramura gaze. La deschiderea evenimentului, Margareta Strestian, preşedinta FSCRE, a adresat un mesaj de felicitare tuturor […]
12 septembrie 2025
13:00
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a lansat oficial, marți, 9 septembrie, la Rezina, prima activitate de informare din cadrul campaniei naționale „Fii vocea echității la locul de muncă!”. Evenimentul a avut ca temă centrală promovarea egalității de tratament pentru lucrătorii și lucrătoarele cu responsabilități familiale. Această inițiativă marchează începutul unui amplu program de […]
08:30
Salarii mici și cerințe mari la locul de muncă, birocrație, programe de studii care nu corespund cerințelor pieței muncii – acestea sunt doar câteva probleme care au fost abordate în cadrul campusului sindical „Incluziunea tinerilor în lumea muncii. Provocări și oportunități”. Evenimentul, organizat de CNSM, cu susținerea Fundației „Friedrich Ebert”, s-a desfășurat timp de două […]
11 septembrie 2025
13:10
Salariații din agricultură, industria alimentară și ramurile conexe vor primi lefuri mai mari. La 1 august, Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație „Agroindsind”, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Federația Națională a Patronatelor din Agricultură și Industria Alimentară au semnat Protocolul-acord de modificare a Convenției colective (nivel de ramură), prelungită pentru anii 2023-2026. […]
11:30
Cum și cui s-a acordat suportul financiar în mărime de 1500 de lei și 5000 de lei în luna mai a anului acesta? În baza cărui act normativ? Am îndoieli privind acordarea suportului pentru unele persoane. Copilul cu dizabilități născut peste hotare, dar înregistrat și în Republica Moldova, are dreptul la suport financiar? Dacă copilul […]
10 septembrie 2025
15:50
Recent, Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale și Producerii de Mărfuri „Sindidncomservice” a dat startul celei de-a III-a ediții a proiectului „Rucsacuri pline de oportuni-tăți: sprijinind educația prin sindicalism”. Evenimentul a avut loc la Casa Sindicatelor. Proiectul își propune să transforme emoțiile începutului de școală în amintiri frumoase și pline de încredere, oferindu-le celor […]
12:50
Inspectorii CNSM au desfășurat instruiri privind securitatea și sănătatea în muncă # Vocea Poporului
Centrul Sindical Ramural Teritorial Anenii Noi din domeniul Educației și Științei, în parteneriat cu Centrul Național pentru Securitatea Muncii, a organizat recent o serie de instruiri dedicate securității și sănătății în muncă. În acele zile, orașul Anenii Noi s-a transformat într-un centru de dialog și învățare despre un subiect vital: securitatea și sănătatea în muncă. […]
11:40
Părinții, îngrijitoarele și toți cei interesați de serviciile alternative de îngrijire a copiilor au acum la dispoziție o resursă esențială. Luni, 25 august, a fost lansat Centrul de Suport (Help Desk), o platformă de informare, care oferă răspunsuri clare la toate întrebările privind inaugurarea și funcționarea creșelor de tip familial. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției […]
9 septembrie 2025
13:00
Când era elev, visa să se facă jurist. Dar așa a fost să fie că a absolvit facultatea de istorie, a lucrat o perioadă în calitate de pedagog, iar în ultimii 40 de ani, adică mai mult de jumătate din viață, luptă pentru drepturile și interesele membrilor de sindicat. La 13 august, Nicolae Garaz, președintele […]
09:00
Mă aflu într-un proces de judecată, ca urmare a concedierii mele ilegale. Consider că dreptatea îmi aparține și voi fi restabilit la locul de muncă cu plata cuvenită pentru perioada de absență forțată. Cât privește mărimea acestei plăți care, actualmente, este plafonată, am auzit despre sesizarea Curții Constituționale și hotărârea acesteia, prin care unele reglementări […]
8 septembrie 2025
15:20
Circa 30 de lideri și activiști sindicali, dar și membri de sindicat din diferite domenii, s-au reunit la Institutul Muncii în perioada 3-5 septembrie, pentru a participa la sesiunea a III-a a Școlii Sindicale din Moldova, ediția a XI-a. În cadrul sesiunii curente, cursanții învață politicile CNSM în domeniul securității și sănătății în muncă, despre […]
12:10
Pe 22 august 2025, în incinta Școlii Profesionale nr. 9 din Chișinău, s-au desfășurat lucrările Congresului VIII al Federației Sindicate-lor Lucrătorilor din Industria Constructoare de Automobile și Mașini Agricole. În cadrul Congresului a fost prezentat și examinat raportul de activitate al Federației pentru perioada 2020–2025, precum și raportul Comisiei de cenzori. În raportul de activitate […]
08:20
Și acest an școlar începe cu insuficiență de profesori. Este vorba de cel puțin 1500 de cadre didactice. Cel mai mult se simte lipsa de profesori de matematică, fizică, limba și literatura română. Totuși, situația pare să fie mai bună în comparație cu ultimii doi ani, când lipseau peste 2000 de profesori. Cel mai mare […]
5 septembrie 2025
15:50
Pe 28 august, la Arena Chișinău, reprezentanții Comisiei de Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) au participat la Moldova Youth Forum 2025, un eveniment dedicat dialogului, implicării civice și formării liderilor tineri. În cadrul forumului, sindicaliștii au desfășurat o activitate de informare și sensibili-zare a participanților privind rolul și importanța sindicatelor în […]
12:50
Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Igor Zubcu, a avut, recent, o întrevedere cu Kemal Özkan, secretar general adjunct al Uniunii Globale IndustriALL – organizație sindicală internațională care reprezintă interesele lucrătorilor din industriile de bază la nivel global. La discuții a participat și Margareta Strestian, președinta Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și […]
08:50
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) au semnat Convenția Colectivă la nivel de ramură în domeniile educației și științei pentru anii 2026-2030. Documentul stabilește drepturile și obligațiile angajatorilor și ale angajaților, având drept scop protejarea intereselor personalului din sistem și crearea unui mediu echitabil în cadrul instituțiilor din […]
3 septembrie 2025
09:10
Mecanismul 2% din impozitul pe venit: cum funcționează și cine poate fi beneficiar # Vocea Poporului
Ce înseamnă Legea 2%? Am citit pe rețelele de socializare că, datorită acestei legi, în anul acesta, circa 20 de milioane de lei au fost direcționate organizațiilor non-profit. Care organizații au dreptul de a beneficia de 2%? De când și cum funcționează acest mecanism, se ia 2% din cele 12% ale impozitului pe venit și […]
1 septembrie 2025
15:20
Dragi elevi și studenți, Distinși profesori, Stimați părinți, În numele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și al meu personal, vă aduc sincere felicitări cu prilejul Zilei de 1 Septembrie – Ziua cunoștințelor, care dă startul unui nou an de învățământ. Dragi elevi și studenți, în acest frumos început de toamnă, vă dorim succese, multă […]
15:00
Stimați concetățeni, Stimați membri de sindicat, În mod tradițional, la data de 31 august, Republica Moldova celebrează una dintre cele mai importante sărbători naționale – Ziua Limbii Române. Această zi reprezintă un frumos prilej să cinstim limba pe care o vorbim – limba care ne leagă de rădăcini, de istorie, de tradițiile și valorile noastre, […]
09:00
La solicitarea mea de angajare prin contract individul de muncă mi s-a explicat că poate fi acceptată doar încheierea unui contract de prestări servicii. Vă rog să ne spuneți în ce cazuri poate fi încheiat un contract de prestări servicii și în ce constă delimitarea acestui contract de contractul individual de muncă? Alexandru Corman, Cahul […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.