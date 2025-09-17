Federația SINDASP va avea un nou statut

Vocea Poporului, 17 septembrie 2025 14:50

Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice va avea un nou statut, iar odată ce statutul va fi aprobat la Congre­sul SINDASP din noiembrie anul curent, federația va avea și un vicepreședinte. Varianta de pro­iect a noului statut al federației a fost examinată la 5 septembrie, în cadrul ședinței Comitetului Execu­tiv al SINDASP. Vlad Canțîr, președintele […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Vocea Poporului

Acum 30 minute
14:50
Federația SINDASP va avea un nou statut Vocea Poporului
Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice va avea un nou statut, iar odată ce statutul va fi aprobat la Congre­sul SINDASP din noiembrie anul curent, federația va avea și un vicepreședinte. Varianta de pro­iect a noului statut al federației a fost examinată la 5 septembrie, în cadrul ședinței Comitetului Execu­tiv al SINDASP. Vlad Canțîr, președintele […]
Acum 4 ore
12:50
Dialogul social în sectoarele bancar și de asigurări: poziția partenerilor Vocea Poporului
Membrii Biroului Executiv ai Federației Sindicatelor Lucrătorilor Instituțiilor Bancare și de Asigurări (SIBA) s-au reunit, recent, într-o ședință ordinară. Ei au examinat și au aprobat proiecte de hotărâri cu privire la unele modificări în componența Biroului Executiv al Federației SIBA, convocarea ședinței în plen a Consiliului Federației SIBA cu privire la desfășurarea Congresului VI al […]
Acum 8 ore
08:50
Numărul angajaților, la cel mai înalt nivel din ultimii ani Vocea Poporului
În 2024, numărul mediu de salariați din Republica Moldova a atins cel mai înalt nivel din ultimii 13 ani, marcând o etapă semnificativă pentru piața muncii. Con­form datelor oferite de Biroul Național de Statistică, la sfârșitul anului trecut erau angajate 740,9 mii de persoane, cu 1% mai mult decât în 2023 și cu peste 10 […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Partenerii au semnat Memorandumul de Înțelegere privind crearea CESM Vocea Poporului
Membrii din partea Republicii Moldova a Platformei Societății Civile Re­publica Moldova – Uniunea Europea­nă, inclusiv Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, au semnat vineri, 5 septembrie, Memorandumul de Înțelegere privind crearea Comite­tului Economic și Social din Moldova (CESM). Evenimentul marchează un pas impor­tant în consolidarea dialogului social și ci­vic, în contextul procesului de integrare europeană […]
08:20
Biroul Executiv al FSEȘ a aprobat documente importante pentru sindicaliștii din educație Vocea Poporului
Biroul Executiv al Federației Sindicale a Educației și Științei (FSEȘ) s-a întrunit, în una din zilele trecute, în ședință, în care a aprobat și examinat două docu­mente de importanță majoră pentru membrii de sindicat din educație și cer­cetare. Este vorba de Convenția Colectivă pen­tru anii 2026–2030, semnată recent, și de  Instrucțiunea privind activitatea de mento­rat […]
14 septembrie 2025
18:30
FSCRE promovează un mod de viață sănătos în rândul sindicaliștilor Vocea Poporului
Tradițional, în ajunul sărbătorii profesionale „Ziua  lucrătorului din sistemul gaze și petrol”, marcată anual în prima duminică a lunii sep­tembrie, Federația Sindicatelor Lu­crătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice (FSCRE), în par­teneriat cu SA „Moldovagaz”, or­ganizează Spartachiada salariaților din ramura gaze. La deschiderea evenimentului, Margareta Strestian, preşedinta FSCRE,  a adresat  un mesaj de felicitare tuturor […]
12 septembrie 2025
13:00
Prima activitate de informare „Fii vocea echității la locul de muncă!” Vocea Poporului
Confederația Națională a Sindica­telor din Moldova (CNSM) a lansat oficial, marți, 9 septembrie, la Re­zina, prima activitate de informare din cadrul campaniei naționale „Fii vocea echității la locul de muncă!”. Evenimentul a avut ca temă centrală promovarea egalității de tratament pentru lucrătorii și lucrătoarele cu responsabilități familiale. Această inițiativă marchează începu­tul unui amplu program de […]
08:30
Sindicatele cer indemnizații pentru tinerii specialiști din mai multe domenii Vocea Poporului
Salarii mici și cerințe mari la lo­cul de muncă, birocrație, progra­me de studii care nu corespund cerințelor pieței muncii – aces­tea sunt doar câteva probleme care au fost abordate în cadrul campusului sindical „Incluziu­nea tinerilor în lumea muncii. Provocări și oportunități”. Evenimentul, organizat de CNSM, cu susținerea Fundației „Friedrich Ebert”, s-a desfășurat timp de două […]
11 septembrie 2025
13:10
Noi salarii tarifare în agricultură și în industria alimentară Vocea Poporului
Salariații din agricultură, industria ali­mentară și ramurile conexe vor primi lefuri mai mari. La 1 august, Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație „Agroindsind”, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Federația Națională a Patronatelor din Agricultură și Industria Alimentară au semnat Protocolul-acord de modificare a Convenției colective (nivel de ramură), prelungită pentru anii 2023-2026. […]
11:30
Suport financiar unic pentru anumite persoane, în baza legislației Vocea Poporului
Cum și cui s-a acordat suportul financiar în mărime de 1500 de lei și 5000 de lei în luna mai a anului acesta? În baza cărui act normativ? Am îndoieli privind acordarea suportului pentru unele persoane. Copilul cu dizabilități născut peste hotare, dar înregistrat și în Republica Moldova, are dreptul la suport financiar? Dacă copilul […]
10 septembrie 2025
15:50
„Sindidncomservice” le-a adus bucurii multor pici de 1 septembrie Vocea Poporului
Recent, Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale și Pro­ducerii de Mărfuri „Sindidncomservice” a dat startul celei de-a III-a ediții a pro­iectului „Rucsacuri pline de oportuni-tăți: sprijinind educația prin sindica­lism”. Evenimentul a avut loc la Casa Sindicatelor. Proiectul își propune să transforme emoțiile începutului de școală în amintiri frumoase și pline de încredere, oferindu-le celor […]
12:50
Inspectorii CNSM au desfășurat instruiri privind securitatea și sănătatea în muncă Vocea Poporului
Centrul Sindical Ramural Teritorial Anenii Noi din domeniul Educației și Științei, în parteneriat cu Centrul Național pentru Securitatea Muncii, a organizat recent o serie de instruiri dedicate securității și sănătății în muncă. În acele zile, orașul Anenii Noi s-a transformat într-un centru de dialog și învățare despre un subiect vital: securitatea și sănătatea în muncă. […]
11:40
Centru de suport pentru creșe familiale Vocea Poporului
Părinții, îngrijitoarele și toți cei interesați de serviciile alter­native de îngrijire a copiilor au acum la dispoziție o resursă esențială. Luni, 25 august, a fost lansat Centrul de Suport (Help Desk), o platformă de informare, care oferă răspunsuri clare la toate întrebările privind inaugurarea și funcționarea creșelor de tip familial. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției […]
9 septembrie 2025
13:00
Mai mult de jumătate de viață, în apărarea membrilor de sindicat Vocea Poporului
Când era elev, visa să se facă jurist. Dar așa a fost să fie că a absolvit facultatea de istorie, a lucrat o perioadă în calitate de pedagog, iar în ultimii 40 de ani, adică mai mult de jumătate din viață, luptă pentru drepturile și interesele membrilor de sindicat. La 13 august, Nicolae Garaz, președintele […]
09:00
Concedierea ilegală și despăgubirea pentru perioada de absență forțată Vocea Poporului
Mă aflu într-un proces de judecată, ca urmare a concedierii mele ilegale. Consider că dreptatea îmi aparține și voi fi re­stabilit la locul de muncă cu plata cuvenită pentru perioada de absență forțată. Cât privește mărimea acestei plăți care, actualmente, este plafonată, am auzit despre sesizarea Curții Constituționale și hotărârea acesteia, prin care une­le reglementări […]
8 septembrie 2025
15:20
O nouă sesiune a Școlii Sindicale: toți vor avea de câștigat  Vocea Poporului
Circa 30 de lideri și activiști sindicali, dar și membri de sindicat din diferite dome­nii, s-au reunit la Institutul Muncii în pe­rioada 3-5 septembrie, pentru a participa la sesiunea a III-a a Școlii Sindicale din Moldova, ediția a XI-a. În cadrul sesiunii curente, cursanții învață politicile CNSM în domeniul securității și sănătății în muncă, despre […]
12:10
Constructorii de automobile și mașini agricole au desfășurat Congresul VIII Vocea Poporului
Pe 22 august 2025, în incinta Școlii Profesionale nr. 9 din Chișinău, s-au desfășurat lucrările Congre­sului VIII al Federației Sindicate-lor Lucrătorilor din Industria Con­structoare de Automobile și Mașini Agricole. În cadrul Congresului a fost prezentat și examinat raportul de activitate al Federației pentru perioada 2020–2025, precum și raportul Comisiei de cenzori. În raportul de activitate […]
08:20
Deficit de cadre și în acest an școlar: profesorii, la mare căutare Vocea Poporului
Și acest an școlar începe cu insuficiență de profesori. Este vorba de cel puțin 1500 de cadre didactice. Cel mai mult se simte lipsa de profesori de matematică, fizică, limba și literatura română. Totuși, situația pare să fie mai bună în comparație cu ul­timii doi ani, când lipseau peste 2000 de profesori. Cel mai mare […]
5 septembrie 2025
15:50
Tinerii sindicaliști la Moldova Youth Forum 2025 Vocea Poporului
Pe 28 august, la Arena Chișinău, reprezentanții Comisi­ei de Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) au partici­pat la Moldova Youth Forum 2025, un eveniment dedicat dialogului, implicării civi­ce și formării liderilor tineri. În cadrul forumului, sindicaliștii au desfășurat o activitate de informare și sensibili-zare a participanților privind rolul și importanța sindicate­lor în […]
12:50
Igor Zubcu a discutat cu Kemal Özkan, oficial al Uniunii Globale IndustriALL Vocea Poporului
Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Igor Zubcu, a avut, recent, o întrevedere cu Kemal Özkan, secretar general adjunct al Uniunii Globale IndustriALL – organizație sindicală internațională care re­prezintă interesele lucrătorilor din indus­triile de bază la nivel global. La discuții a participat și Margareta Stres­tian, președinta Federației Sindicatelor Lu­crătorilor din Industria Chimică și […]
08:50
A fost semnată Convenția Colectivă în domeniul educației pentru anii 2026-2030 Vocea Poporului
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) au sem­nat Convenția Colectivă la nivel de ramură în domeniile educației și științei pentru anii 2026-2030. Documentul stabilește drepturile și obligațiile angajatorilor și ale angajaților, având drept scop protejarea intereselor personalului din sistem și crearea unui mediu echitabil în cadrul instituțiilor din […]
3 septembrie 2025
09:10
Mecanismul 2% din impozitul pe venit: cum funcționează și cine poate fi beneficiar Vocea Poporului
Ce înseamnă Legea 2%? Am citit pe rețelele de socializare că, datorită acestei legi, în anul acesta, circa 20 de milioane de lei au fost direcționate organizațiilor non-profit. Care organizații au dreptul de a beneficia de 2%? De când și cum funcționează acest mecanism, se ia 2% din cele 12% ale impozitului pe venit  și […]
1 septembrie 2025
15:20
Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei de 1 Septembrie – Ziua cunoștințelor Vocea Poporului
Dragi elevi și studenți, Distinși profesori, Stimați părinți, În numele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și al meu personal, vă aduc sincere felicitări cu prilejul Zilei de 1 Septembrie – Ziua cunoștințelor, care dă startul unui nou an de învățământ. Dragi elevi și studenți, în acest frumos început de toamnă, vă dorim succese, multă […]
15:00
Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii naționale „Ziua Limbii Române” Vocea Poporului
Stimați concetățeni, Stimați membri de sindicat, În mod tradițional, la data de 31 august, Republica Moldova celebrează una dintre cele mai importante sărbători naționale – Ziua Limbii Române. Această zi reprezintă un frumos prilej să cinstim limba pe care o vorbim – limba care ne leagă de rădăcini, de istorie, de tradițiile și valorile noastre, […]
09:00
Contract individul de muncă vs. contract de prestări servicii Vocea Poporului
La solicitarea mea de angajare prin contract individul de muncă mi s-a explicat că poate fi acceptată doar încheie­rea unui contract de prestări servicii. Vă rog să ne spuneți în ce cazuri poate fi încheiat un contract de prestări ser­vicii și în ce constă delimitarea acestui contract de con­tractul individual de muncă? Alexandru Corman, Cahul […]
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.