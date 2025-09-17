Federația SINDASP va avea un nou statut

08:20

Și acest an școlar începe cu insuficiență de profesori. Este vorba de cel puțin 1500 de cadre didactice. Cel mai mult se simte lipsa de profesori de matematică, fizică, limba și literatura română. Totuși, situația pare să fie mai bună în comparație cu ul­timii doi ani, când lipseau peste 2000 de profesori. Cel mai mare […]