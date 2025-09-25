FOTO Centrul Național de Transfuzie a Sângelui a fost dotat cu echipamente moderne
Realitatea.md, 25 septembrie 2025 17:40
Centrul Național de Transfuzie a Sângelui a primit astăzi, 25 septembrie, 20 de congelatoare și 20 de frigidere medicale, în valoare de 158.000 de mii de dolari, din partea Guvernului Japoniei. Aceste echipamente moderne, destinate secțiilor și cabinetelor de transfuzie din întreaga țară, vor contribui semnificativ la îmbunătățirea proceselor de păstrare și stocare a produselor
• • •
Acum 15 minute
17:50
„Viitorul european nu mai este un vis, ci o realitate pe care o construim împreună”, viziunea femeilor lider din țară # Realitatea.md
Ludmila Andronic, Director Afaceri Corporative la Efes Moldova, Carmina Vicol, CEO Monicol și Prime Capital, și Carolina Bugaian, Președinta Asociației Femeilor Antreprenoare din Republica Moldova, transmit un mesaj comun: integrarea europeană înseamnă oportunități, egalitate și stabilitate. Republica Moldova trăiește un moment decisiv al istoriei sale. Statutul de țară candidată la Uniunea Europeană și deschiderea negocierilor
Acum 30 minute
17:40
17:40
Procurorul-șef interimar al PCCOCS, Victor Furtuna, a trecut evaluarea de integritate # Realitatea.md
Victor Furtuna, procurorul-șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), a fost propus pentru promovare după ce a trecut cu succes evaluarea de integritate financiară și etică. Alături de el, a fost evaluat și procurorul Mihail Ivanov de la Procuratura Anticorupție. Comisia de evaluare a analizat declarațiile de avere și interese
Acum 2 ore
16:50
Recean, după ce Plahotniuc a fost extrădat: Va rămâne un infractor ce a subjugat instituțiile și bugetul # Realitatea.md
Vlad Plahotniuc va rămâne un infractor ce a subjugat instituțiile și bugetul, consideră premierul Dorin Recean. În opinia șefului Guvernului, justiția trebuie să acționeze corect în raport cu toți cei care comit fărădelegi. „Cel care a încătușat o țară întreagă prin intimidare, dosare la comandă, preluare ilegală de afaceri, îmbogățire pe spatele oamenilor este adus
16:50
Republica Moldova a primit astăzi, 25 septembrie 2025, undă verde de la Consiliul Uniunii Europene pentru a adera la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri, semnată la 20 mai 1987. Potrivit instituției, decizia reprezintă un pas simbolic, dar strategic, în direcția integrării europene și vine ca o recunoaștere directă a eforturilor de reformă
16:40
Partidul Nostru propune un proiect de lege prin care statul va finanța studiile tinerilor în străinătate, cu angajamentul ca, după finalizarea acestora, să revină acasă și să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, candidatul Partidului Nostru la funcția de deputat, în cadrul dezbaterilor electorale de la TVR Moldova. „Politica
16:30
Patronul Igor Surkis a luat decizia, după ce fanii lui Dinamo Kiev au aruncat cu ouă în Vladislav Blănuță # Realitatea.md
Fotbalistul Vladislav Blănuță, în vârstă de 23 de ani, traversează cea mai grea perioadă a carierei. Transferat recent de Dinamo Kiev de la FCU Craiova, a provocat un scandal imens în Ucraina. Fanii echipei l-au acuzat că a distribuit materiale proruse pe rețelele sociale. Ucrainenii, în condițiile războiului cu rușii, îl acuză că a distribuit pe TikTok, în trecut, mai
16:20
Un nou fals circulă pe canalele de Telegram, sub forma unor „citații" de chemare la instituțiile militare. Ministerul Apărării atenționează că aceste documente sunt fabricate și urmăresc să inducă ideea falsă că ar exista o pregătire de război. „Aceste documente sunt false și fac parte dintr-o nouă tentativă de a răspândi minciuna că ar exista
16:20
Doi foști lideri de filiale ai unui partid politic, condamnați la închisoare pentru finanțare ilegală # Realitatea.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat astăzi sentința în dosarul penal al președinților Oficiilor Teritoriale Dondușeni și Fălești ai unui fost partid politic, acuzați de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării ilegale a formațiunii de către un grup criminal organizat. Potrivit CNA, cei doi inculpați au fost condamnați la câte patru ani de
16:10
Un interviu de angajare vine la pachet cu emoții pentru oricine. Este un moment în care știm că suntem evaluați, iar asta activează toate mecanismele noastre de apărare. Emoțiile nu sunt un semn de slăbiciune, ci o reacție firească a corpului și a minții atunci când vrem să dăm ce avem mai bun. Diferența o
16:10
Robert F. Kennedy Jr., secretarul pentru Sănătate și Servicii Umane, a anunțat că FDA va efectua o nouă revizuire a pilulelor abortive utilizate în două treimi dintre avorturi în SUA. Secretarul pentru Sănătate și Servicii Umane, Robert F. Kennedy Jr., a declarat că FDA va efectua o nouă revizuire a pilulelor abortive, despre care susținătorii drepturilor
Acum 4 ore
16:00
Lucian Rogac, avocatul fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, acuză Poliția de Frontieră că i-a îngreuiat trecerea și l-a percheziționat fără a-i oferi explicații, după ce, în această dimineață, 25 septembrie, clientul său a fost extrădat în Republica Moldova. „Așa cum am anticipat, imediat cum am aterizat în Republica Moldova au început și abuzurile. Poliția de
16:00
Strada pietonală Eugen Doga – una dintre cele mai renumite zone dedicate exclusiv pietonilor, din centrul orașului # Realitatea.md
Strada pietonală Eugen Doga din Chișinău se află în centrul Chișinăului și este un punct de legătură între unele dintre cele mai importante clădiri ale orașului, fiind aproape de Parcul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului" și de alte locații emblematice ale orașului. În 2015, printr-o decizie a Consiliului municipal Chișinău, a fost dată vestea cea mare,
15:50
Meteorologii anunță cod galben de înghețuri pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea meteo este valabilă în perioada 27 – 28 septembrie 2025. „În orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse la suprafața solului, se prevăd înghețuri cu intensitatea de -1…-2°C", transmite SHS. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
15:40
Avocatul lui Iurie Roșca a solicitat Curții Supreme de Justiție strămutarea procesului penal în care fostul politician este acuzat de trafic de influență, însă cererea a fost respinsă ca inadmisibilă. Decizia a fost pronunțată la 25 septembrie 2025 și este irevocabilă. Magistrații au constatat că cererea a fost depusă tardiv, cu doar câteva zile înainte
15:20
Declarații la RLIVE TV: Minoritățile etnice din Republica Moldova au multe de oferit familiei europene # Realitatea.md
Comunitățile etnice din Republica Moldova sunt gata să susțină procesul de integrare europeană a țării. Aceasta este poziția exprimată de reprezentanții minorităților ucraineană, azeră și romă, invitați la emisiunea „Consens Național" de la RLIVE TV. Potrivit lor, fiecare comunitate are ceva de oferit marii familii europene, prin tradițiile și valorile păstrate de-a lungul generațiilor. Roman
15:20
Republica Moldova este printre cele mai sărace țări din Europa, în timp ce, la nivel global, cea mai bogată este Singapore, cu un PIB de 156.755 de dolari pe cap de locuitor. Aceasta a devenit un hub global al comerțului, finanțelor și inovației, atrăgând miliardari din întreaga lume, scrie BANI.MD. Pe locul doi se află
15:20
VIDEO Cântăreața Irina Rimes, îngrijorată în preajma alegerilor: Tradițiile sunt folosite ca arme; biserica politizată # Realitatea.md
Artista momentului, cântăreaţa şi compozitoarea Irina Rimes a recunoscut că este „neliniștită profund" de faptul că „tradițiile sunt folosite ca arme", în contextul alegerilor parlamentare de duminică. Ea a vorbit despre ce înseamnă democraţia și dreptul de vot în viziunea sa, scrie Cancan.md cu referire la interviul acordar pentru Context.ro. „Cred că democrația este o
15:10
De la începutul anului 2025, 16.005 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost angajate prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Dintre acestea, 5.190 sunt șomeri (32,4%) și 500 au fost angajați temporar, pe perioade de până la trei luni. „În această săptămână, am atins pragul
15:00
Premieră la alegeri: Vor fi aduse și cabine de vot pentru persoanele care au solicitat urna mobilă # Realitatea.md
Pe 28 septembrie, persoanelor care au solicitat urna mobilă li se va aduce și cabina mobilă de vot. Măsura este implementată pentru prima dată și are drept scop asigurarea secretului votului persoanelor cu dizabilități și vârstnicilor care nu se pot deplasa la secțiile de votare. Cabinele mobile sunt similare celor din secții, dar au dimensiuni
14:50
Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare pentru „conspirație criminală” # Realitatea.md
Un tribunal din Paris l-a găsit vinovat joi pe fostul președinte francez Nicolas Sarkozy de conspirație criminală, într-un dosar în care a fost judecat pentru presupusa acceptare de finanțare ilegală a campaniei electorale din partea regimului liderului libian Muammar Gaddafi, care l-ar fi ajutat să câștige alegerile prezidențiale din 2007, transmite Euronews. După o prezentare
14:40
VIDEO Alegerile nu au trecut încă, dar Dodon îndeamnă susținătorii să protesteze pe 29 septembrie. „Poliția e cu noi” # Realitatea.md
Blocul Electoral Patriotic (BEP) a desfășurat o nouă manifestație prin Capitală. Deși până la alegeri mai sunt câteva zile, iar liderul socialist Igor Dodon se declară încrezător că formațiunea sa va obține mandate în Parlament, politicianul și-a îndemnat susținătorii să fie pregătiți pentru proteste pe 29 septembrie, a doua zi după parlamentare. Dodon le-a spus
14:10
VIDEO La un pas de accident! Un șofer a fost amendat după ce a încălcat regulile de circulație # Realitatea.md
Un șofer a fost amendat de polițiști după ce a fost surprins încălcând regulile de circulație rutieră. Incidentul a avut loc sâmbătă, 20 septembrie, la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Armenească din Chișinău. La volanul automobilului Renault se afla o femeie de 42 de ani, originară din municipiul Chișinău." „În privința
Acum 6 ore
13:50
FOTO În Chișinău a fost inaugurat cabinetul de RMN pentru copii. Care este valoarea acestuia # Realitatea.md
La Institutul Mamei și Copilului (IMU) a fost inaugurat astăzi, 25 septembrie, Cabinetul de rezonanță magnetică nucleară (RMN). Aparatul costă 25,6 milioane de lei și a fost achiziționat de Ministerul Sănătății, cu sprijinul Băncii Mondiale. În cadrul unui proiect implementat cu sprijinul UNICEF Moldova, în valoare de 2,7 milioane de lei, cabinetul de RMN a
13:40
VIDEO Președinta Maia Sandu comentează extrădarea lui Vlad Plahotniuc; a fost amenințată cu închisoarea # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a dezvăluit că a fost amenințată, precum că ea va fi cea încarcerată, dacă Vlad Plahotniuc va fi extrădat la Chișinău. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu înregistrat pentru canalul de YouTube al jurnalistului Dorin Galben, care a coincis ca dată cu escortarea fostului lider democrat în Republica
13:30
Un moldovean a încercat să intre în România cu un permis rusesc care s-a dovedit a fi fals # Realitatea.md
Un bărbat moldovean în vârstă de 32 de ani a fost depistat de polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galați–Rutier încercând să intre în România cu un permis de conducere fals, ce purta însemnele autorităților din Federația Rusă. Incidentul a avut loc în noaptea de 25 septembrie, în jurul orei 01.00.
13:20
41 de gospodării vulnerabile din Moldova vor fi renovate energetic cu sprijinul UE și al Guvernului Germaniei # Realitatea.md
Primele 41 de gospodării vulnerabile din zonele rurale ale Republicii Moldova vor fi renovate energetic, cu finanțare din Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial (FEERM), susținut de Uniunea Europeană și Guvernul Germaniei. Lucrările urmează să fie finalizate înainte de începerea sezonului rece, în funcție de specificul fiecărui lot regional. Familiile beneficiare au fost selectate
12:40
Economia Moldovei, susținută de banii diasporei. Remitențele au crescut cu 4 milioane dolari față de iulie # Realitatea.md
Transferurile de mijloace bănești din străinătate către persoanele fizice prin intermediul sistemului bancar național au însumat 134,55 milioane dolari SUA în luna august 2025, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM), scrie bani.md. Nivelul transferurilor din august a fost mai mare față luna precedentă, când volumul ajustat sezonier a constituit 130,39 milioane dolari.
12:40
VIDEO Un moldovean de 39 de ani, prins cu mii de pachete de țigări ascunse în camion la frontieră română # Realitatea.md
Un moldovean de 39 de ani, aflat la volanul unui camion înmatriculat în Republica Moldova, a fost depistat de polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă cu 60 de mii de țigarete nedeclarate, ascunse în cabina vehiculului. Marfa, provenită din Bulgaria, este estimată la 100 de mii de lei. Incidentul s-a produs pe 23
12:20
Percheziții la Glodeni și Dondușeni într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor # Realitatea.md
Mai multe perchezi
Acum 8 ore
11:50
Procurorii dezvăluie dacă Plahotniuc a făcut primele declarații pe dosare; A fost plasat în arest preventiv # Realitatea.md
Vlad Plahotniuc a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în baza mandatelor emise anterior de instanțe la demersul procurorilor. Fostul lider democrat extrădat în Republica Moldova din Grecia nu a fost încă audiat, dar urmează să-i fie aduse la cunoștință învinuirile, după care audiat pe marginea lor. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md […] Articolul Procurorii dezvăluie dacă Plahotniuc a făcut primele declarații pe dosare; A fost plasat în arest preventiv apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Petru Scalețchi este bucătar și promotor al gastronomiei moldovenești, cu experiență acumulată în Franța, unde a învățat că bucătăria adevărată înseamnă nu doar gust, ci și respect pentru tradiții. El spune că a ales să se întoarcă în Moldova pentru a aduce această experiență acasă și pentru a construi o cultură culinară bazată pe rădăcini […] Articolul Petru Scalețchi: „Moldova este UE – prin gastronomie, tradiție și creativitate” apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Maestrul Nicolae Botgros a confirmat că nepotul său, Cristian Botgros, fiul foștilor soți Corneliu Botgros și Adriana Ochișanu, se află în stare gravă. „Nepotul meu este în stare gravă. Eu nu vreau să vorbesc nimic. Nimic nu pot să spun acum, vă rog frumos…”, a răspuns maestrul Nicolae Botgros jurnaliștilor de la Canal 5. Cristian […] Articolul Maestrul Nicolae Botgros a confirmat că nepotul său se află în stare gravă apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Cozi kilometrice de mașini s-au format la punctele de trecere a frontierei Otaci și Palanca, pe sensul de intrare în Republica Moldova dinspre Ucraina. Informația a fost publicată de mai multe canale de Telegram din țara vecină, care au postat și imagini video de la fața locului. În înregistrări se observă coloane lungi de autoturisme […] Articolul VIDEO Cozi kilometrice la intrarea în Moldova prin vămile Otaci și Palanca apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
VIDEO Plahotniuc a fost scos după aproape o oră din AEC și dus la Penitenciarul nr. 13 # Realitatea.md
Vlad Plahotniuc ar fi fost ținut aproape o oră la Aeroportul Internațional Chișinău. Potrivit surselor, acesta ar fi fost audiat de procurori, însă oficial nu a fost anunțat nimic. Fostul lider democrat a fost extrădat astăzi din Grecia și escortat de către forțele de ordine imediat după aterizare. În fața Aeroportului s-a adunat mai multă […] Articolul VIDEO Plahotniuc a fost scos după aproape o oră din AEC și dus la Penitenciarul nr. 13 apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Avocatul lui Vlad Plahotniuc susține că este ținut într-o încăpere separată de clientul său pe aeroportul din Chișinău # Realitatea.md
Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, a încercat să înregistreze un video, dar a fost fără sunet. Telegraph Moldova scrie că ar fi ținut într-o încăpere separată de clientul său, fără a i se oferi explicații. Oamenii legii nu au comentat public acuzațiile. VIDEO Momentul escortării a lui Vlad Plahotniuc – în cătușe – din […] Articolul Avocatul lui Vlad Plahotniuc susține că este ținut într-o încăpere separată de clientul său pe aeroportul din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Actrița Nina Doni s-a stins din viață. A activat peste 60 de ani pe scena Teatrului „Luceafărul” # Realitatea.md
Actrița de teatru și film Nina Doni s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut public de Teatrul Republican „Luceafărul”, instituția căreia artista i-a fost fidelă timp de peste 60 de ani. Nina Doni s-a născut pe 9 mai 1936, în comuna Olănești, raionul Ștefan Vodă. A absolvit în 1960 Școala Teatrală „B. Șciukin” din […] Articolul Actrița Nina Doni s-a stins din viață. A activat peste 60 de ani pe scena Teatrului „Luceafărul” apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Un bărbat de 75 de ani a fost salvat de angajații IGSU după ce a căzut într-o fântână de acumulare a apelor pluviale dintr-o gospodărie din localitatea Caracui, raionul Hîncești. Incidentul a avut loc miercuri, 24 septembrie. „Potrivit primelor informații, bărbatul desfășura lucrări în apropierea bazinului, iar la un moment dat nu a mai fost […] Articolul Intervenție contracronometru la Hîncești. Un bărbat a fost salvat dintr-o fântână apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Tatiana Crețu candidează independent la alegerile parlamentare de pe 28 septembrie 2025. Concurenta electorală este juristă de meserie. Slogan: Candidata nu a făcut public un slogan electoral și nu și-a prezentat la CEC simbolul electoral. Orientare geopolitcă: Uniunea Europeană Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Priorități, angajamente și promisiuni cheie: Transparența […] Articolul Dosarul candidatului: Tatiana Crețu, candidată independentă apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Un ex-secretar al PP „Șor” Rîșcani, trimis în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului # Realitatea.md
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani a Partidului Politic „Șor” a fost trimis în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului. Cauza penală a fost disjunsă în 2024, de către Procuratura Anticorupție (PA), din cauza penală de bază pornită în anul 2022. „Conform informațiilor obținute în urma investigațiilor efectuate de PA, în comun cu CNA, învinuitul, […] Articolul Un ex-secretar al PP „Șor” Rîșcani, trimis în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Viorel Cernăuțeanu și mai mulți oameni ai legii, decorați de președintă. DOC cu lista lor # Realitatea.md
Viorel Cernăuțeanu a primit ordinul Credință Patriei de clasa a II-a. Decretul a fost publicat pe pagina web a Președinției, fiind datat cu 23 septembrie. Pe lângă șeful Poliției Naționale au fost decorați și alți oameni ai legii, dar și angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Printre ei se numără inclusiv pompierii decedați în accidentul de […] Articolul Viorel Cernăuțeanu și mai mulți oameni ai legii, decorați de președintă. DOC cu lista lor apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
09:40
Alarmă într-un centru comercial din Căușeni: Pompierii au simulat un incendiu pentru a-și perfecționa intervențiile # Realitatea.md
Miercuri, 24 septembrie, salvatorii și pompierii au desfășurat un exercițiu tactic în incinta unui centru comercial din municipiul Căușeni, având drept scop perfecționarea deprinderilor practice ale efectivului și îmbunătățirea capacităților de gestionare și intervenție în cazul izbucnirii unui incendiu într-un spațiu public aglomerat. Conform scenariului stabilit, incendiul a izbucnit din cauza unui frigider din subsolul clădirii, […] Articolul Alarmă într-un centru comercial din Căușeni: Pompierii au simulat un incendiu pentru a-și perfecționa intervențiile apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Atenție! Punctul de trecere a frontierei Otaci, aglomerat pe sensul de intrare în țară # Realitatea.md
La această oră, în Punctul de Trecere a Frontierei „Otaci”, pe direcția de intrare în Republica Moldova, se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Poliția de Frontieră informează că se lucrează la capacitate maximă și sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier. Pentru evitarea timpilor mari de așteptare, participanții la trafic sunt […] Articolul Atenție! Punctul de trecere a frontierei Otaci, aglomerat pe sensul de intrare în țară apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Președintele american Donald Trump a cerut miercuri ca ONU să deschidă imediat o „anchetă” după „tripla sabotare” de care susține că a fost victima în ziua precedentă, în timpul discursului său la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, relatează AFP. Descriind o defecțiune a scării rulante la sosirea sa, apoi o defecțiune a teleprompterului și o […] Articolul Donald Trump acuză un „triplu sabotaj” la ONU și cere o anchetă imediată apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Avionul cu care este escortat Vlad Plahotniuc la Chișinău aterizează în scurt timp. Echipa RLIVE transmite în direct # Realitatea.md
Avionul cu care este escortat Vlad Plahotniuc la Chișinău aterizează în scurt timp. Echipa RLIVE transmite în direct de la fața locului. Știrea se actualizează. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Articolul Avionul cu care este escortat Vlad Plahotniuc la Chișinău aterizează în scurt timp. Echipa RLIVE transmite în direct apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Primarul degrevat al capitalei și unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, Ion Ceban, a declarat la o emisiune de la Exclusiv TV că municipalitatea gestionează în prezent „cel mai mare portofoliu de proiecte finanțate prin instrumentele Uniunii Europene”, în valoare de peste 2,2 miliarde de lei. Potrivit edilului, acestea vizează lucrări de infrastructură, transport, iluminat public, […] Articolul VIDEO Ion Ceban: „Chișinăul are cel mai mare portofoliu de proiecte europene” apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
SUA ar putea retrage 13 miliarde de dolari destinați inițiativelor de energie verde ale administrației Biden # Realitatea.md
Departamentul pentru Energie al Statelor Unite a anunțat că are în vedere retragerea a peste 13 miliarde de dolari în finanțări, alocate anterior de administrația Biden pentru sprijinirea proiectelor din domeniul energiei eoliene, solare, al bateriilor și al vehiculelor electrice. Nu este încă clar ce programe vor fi vizate, iar instituţia nu a oferit detalii […] Articolul SUA ar putea retrage 13 miliarde de dolari destinați inițiativelor de energie verde ale administrației Biden apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Adriana Ochișanu, mesaj dureros și rugăciuni pentru fiul său Cristi Botgros: Dacă ar fi să îți spun un singur lucru… # Realitatea.md
Cristian Botgros, fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros, nepotul maestrului Nicolae Botgros, se află internat în stare gravă la spital. Într-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare, Adriana Ochișanu și-a exprimat dragostea necondiționată și speranța că va depăși acest moment critic. Mesajul s-a încheiat cu o declarație de iubire profundă, în care […] Articolul Adriana Ochișanu, mesaj dureros și rugăciuni pentru fiul său Cristi Botgros: Dacă ar fi să îți spun un singur lucru… apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Xi Jinping anunță un nou obiectiv climatic: China va reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu până la 10% # Realitatea.md
Preşedintele chinez Xi Jinping a anunţat personal miercuri noul angajament climatic al ţării sale, și anume reducerea emisiilor de gaz cu efect de seră cu 7 până la 10% până în 2035, relatează AFP. „China îşi va reduce emisiile nete de gaz cu efect de seră la nivelul întregii economii cu 7 până la 10% […] Articolul Xi Jinping anunță un nou obiectiv climatic: China va reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu până la 10% apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
ULTIMA ORĂ Plahotniuc ar fi urcat în avionul spre Chișinău. Aterizarea este așteptată la 09:30 # Realitatea.md
Vlad Plahotniuc ar fi urcat, escortat, în avionul care decolează din Atena și urmează să ajungă la Chișinău la ora 09:30 (ora locală), potrivit Agora.md. Publicația notează că inculpatul a fost așezat pe ultimul rând al aeronavei, fiind înconjurat de mascați și oameni ai legii îmbrăcați în civil. La bord au fost zăriți și reprezentanți […] Articolul ULTIMA ORĂ Plahotniuc ar fi urcat în avionul spre Chișinău. Aterizarea este așteptată la 09:30 apare prima dată în Realitatea.md.
