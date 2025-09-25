VIDEO Cozi kilometrice la intrarea în Moldova prin vămile Otaci și Palanca
Realitatea.md, 25 septembrie 2025 11:30
Cozi kilometrice de mașini s-au format la punctele de trecere a frontierei Otaci și Palanca, pe sensul de intrare în Republica Moldova dinspre Ucraina. Informația a fost publicată de mai multe canale de Telegram din țara vecină, care au postat și imagini video de la fața locului. În înregistrări se observă coloane lungi de autoturisme
Procurorii dezvăluie dacă Plahotniuc a făcut primele declarații pe dosare; A fost plasat în arest preventiv
Vlad Plahotniuc a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în baza mandatelor emise anterior de instanțe la demersul procurorilor. Fostul lider democrat extrădat în Republica Moldova din Grecia nu a fost încă audiat, dar urmează să-i fie aduse la cunoștință învinuirile, după care audiat pe marginea lor. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md
Petru Scalețchi este bucătar și promotor al gastronomiei moldovenești, cu experiență acumulată în Franța, unde a învățat că bucătăria adevărată înseamnă nu doar gust, ci și respect pentru tradiții. El spune că a ales să se întoarcă în Moldova pentru a aduce această experiență acasă și pentru a construi o cultură culinară bazată pe rădăcini
Maestrul Nicolae Botgros a confirmat că nepotul său, Cristian Botgros, fiul foștilor soți Corneliu Botgros și Adriana Ochișanu, se află în stare gravă. „Nepotul meu este în stare gravă. Eu nu vreau să vorbesc nimic. Nimic nu pot să spun acum, vă rog frumos…", a răspuns maestrul Nicolae Botgros jurnaliștilor de la Canal 5. Cristian
VIDEO Plahotniuc a fost scos după aproape o oră din AEC și dus la Penitenciarul nr. 13
Vlad Plahotniuc ar fi fost ținut aproape o oră la Aeroportul Internațional Chișinău. Potrivit surselor, acesta ar fi fost audiat de procurori, însă oficial nu a fost anunțat nimic. Fostul lider democrat a fost extrădat astăzi din Grecia și escortat de către forțele de ordine imediat după aterizare. În fața Aeroportului s-a adunat mai multă
Avocatul lui Vlad Plahotniuc susține că este ținut într-o încăpere separată de clientul său pe aeroportul din Chișinău
Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, a încercat să înregistreze un video, dar a fost fără sunet. Telegraph Moldova scrie că ar fi ținut într-o încăpere separată de clientul său, fără a i se oferi explicații. Oamenii legii nu au comentat public acuzațiile. VIDEO Momentul escortării a lui Vlad Plahotniuc – în cătușe – din
Actrița Nina Doni s-a stins din viață. A activat peste 60 de ani pe scena Teatrului „Luceafărul"
Actrița de teatru și film Nina Doni s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut public de Teatrul Republican „Luceafărul", instituția căreia artista i-a fost fidelă timp de peste 60 de ani. Nina Doni s-a născut pe 9 mai 1936, în comuna Olănești, raionul Ștefan Vodă. A absolvit în 1960 Școala Teatrală „B. Șciukin" din
Un bărbat de 75 de ani a fost salvat de angajații IGSU după ce a căzut într-o fântână de acumulare a apelor pluviale dintr-o gospodărie din localitatea Caracui, raionul Hîncești. Incidentul a avut loc miercuri, 24 septembrie. „Potrivit primelor informații, bărbatul desfășura lucrări în apropierea bazinului, iar la un moment dat nu a mai fost
Tatiana Crețu candidează independent la alegerile parlamentare de pe 28 septembrie 2025. Concurenta electorală este juristă de meserie. Slogan: Candidata nu a făcut public un slogan electoral și nu și-a prezentat la CEC simbolul electoral. Orientare geopolitcă: Uniunea Europeană Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Priorități, angajamente și promisiuni cheie: Transparența
Un ex-secretar al PP „Șor" Rîșcani, trimis în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani a Partidului Politic „Șor" a fost trimis în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului. Cauza penală a fost disjunsă în 2024, de către Procuratura Anticorupție (PA), din cauza penală de bază pornită în anul 2022. „Conform informațiilor obținute în urma investigațiilor efectuate de PA, în comun cu CNA, învinuitul,
Viorel Cernăuțeanu și mai mulți oameni ai legii, decorați de președintă. DOC cu lista lor
Viorel Cernăuțeanu a primit ordinul Credință Patriei de clasa a II-a. Decretul a fost publicat pe pagina web a Președinției, fiind datat cu 23 septembrie. Pe lângă șeful Poliției Naționale au fost decorați și alți oameni ai legii, dar și angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Printre ei se numără inclusiv pompierii decedați în accidentul de
Alarmă într-un centru comercial din Căușeni: Pompierii au simulat un incendiu pentru a-și perfecționa intervențiile
Miercuri, 24 septembrie, salvatorii și pompierii au desfășurat un exercițiu tactic în incinta unui centru comercial din municipiul Căușeni, având drept scop perfecționarea deprinderilor practice ale efectivului și îmbunătățirea capacităților de gestionare și intervenție în cazul izbucnirii unui incendiu într-un spațiu public aglomerat. Conform scenariului stabilit, incendiul a izbucnit din cauza unui frigider din subsolul clădirii,
Atenție! Punctul de trecere a frontierei Otaci, aglomerat pe sensul de intrare în țară
La această oră, în Punctul de Trecere a Frontierei „Otaci", pe direcția de intrare în Republica Moldova, se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Poliția de Frontieră informează că se lucrează la capacitate maximă și sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier. Pentru evitarea timpilor mari de așteptare, participanții la trafic sunt
Președintele american Donald Trump a cerut miercuri ca ONU să deschidă imediat o „anchetă" după „tripla sabotare" de care susține că a fost victima în ziua precedentă, în timpul discursului său la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, relatează AFP. Descriind o defecțiune a scării rulante la sosirea sa, apoi o defecțiune a teleprompterului și o
Avionul cu care este escortat Vlad Plahotniuc la Chișinău aterizează în scurt timp. Echipa RLIVE transmite în direct
Avionul cu care este escortat Vlad Plahotniuc la Chișinău aterizează în scurt timp. Echipa RLIVE transmite în direct de la fața locului. Știrea se actualizează. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
Primarul degrevat al capitalei și unul dintre liderii Blocului „Alternativa", Ion Ceban, a declarat la o emisiune de la Exclusiv TV că municipalitatea gestionează în prezent „cel mai mare portofoliu de proiecte finanțate prin instrumentele Uniunii Europene", în valoare de peste 2,2 miliarde de lei. Potrivit edilului, acestea vizează lucrări de infrastructură, transport, iluminat public,
SUA ar putea retrage 13 miliarde de dolari destinați inițiativelor de energie verde ale administrației Biden
Departamentul pentru Energie al Statelor Unite a anunțat că are în vedere retragerea a peste 13 miliarde de dolari în finanțări, alocate anterior de administrația Biden pentru sprijinirea proiectelor din domeniul energiei eoliene, solare, al bateriilor și al vehiculelor electrice. Nu este încă clar ce programe vor fi vizate, iar instituţia nu a oferit detalii
Adriana Ochișanu, mesaj dureros și rugăciuni pentru fiul său Cristi Botgros: Dacă ar fi să îți spun un singur lucru…
Cristian Botgros, fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros, nepotul maestrului Nicolae Botgros, se află internat în stare gravă la spital. Într-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare, Adriana Ochișanu și-a exprimat dragostea necondiționată și speranța că va depăși acest moment critic. Mesajul s-a încheiat cu o declarație de iubire profundă, în care
Xi Jinping anunță un nou obiectiv climatic: China va reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu până la 10%
Preşedintele chinez Xi Jinping a anunţat personal miercuri noul angajament climatic al ţării sale, și anume reducerea emisiilor de gaz cu efect de seră cu 7 până la 10% până în 2035, relatează AFP. „China îşi va reduce emisiile nete de gaz cu efect de seră la nivelul întregii economii cu 7 până la 10%
ULTIMA ORĂ Plahotniuc ar fi urcat în avionul spre Chișinău. Aterizarea este așteptată la 09:30
Vlad Plahotniuc ar fi urcat, escortat, în avionul care decolează din Atena și urmează să ajungă la Chișinău la ora 09:30 (ora locală), potrivit Agora.md. Publicația notează că inculpatul a fost așezat pe ultimul rând al aeronavei, fiind înconjurat de mascați și oameni ai legii îmbrăcați în civil. La bord au fost zăriți și reprezentanți
Fără curent electric în capitală și în alte localități din țară: programul deconectărilor și lista adreselor afectate
Premier Energy va efectua astăzi, 25 septembrie, lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice în mai multe sectoare și localități din țară. Chişinău, sectorul Buiucani: str. Bariera Sculeni str-la 1/1, 4, Calea Ieşilor 1/4, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/6, 20, 22, 999, Mesager 1, 2 în intervalul de timp între 09:10-16:00 pentru lucrări
Lavrov acuză Ucraina și Europa de prelungirea conflictului, în cadrul unei întâlniri la ONU
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a
Drone de origine necunoscută au fost identificate în noaptea de miercuri spre joi deasupra a patru aeroporturi daneze, provocând închiderea unuia dintre ele timp de câteva ore, a indicat poliţia, scrie AFP. Dronele au fost reperate în apropierea aeroporturilor din Aalborg (nord), Esbjerg (vest) şi Sonderborg (sud) şi a bazei aeriene din Skrydstrup (sud), înainte […] Articolul Danemarca: Drone neidentificate observate în apropierea mai multor aeroporturi apare prima dată în Realitatea.md.
Ursula von der Leyen propune o vârstă minimă pentru accesul la rețelele sociale: „Vârsta digitală de majorat” # Realitatea.md
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a exprimat sprijinul pentru introducerea unei vârste minime de acces la rețelele sociale, în contextul unei preocupări tot mai mari față de siguranța copiilor în mediul online, transmite știrileprotv.ro. „Multe state din Uniunea Europeană consideră că a venit momentul să stabilim o „vârstă digitală de majorat” pentru accesul […] Articolul Ursula von der Leyen propune o vârstă minimă pentru accesul la rețelele sociale: „Vârsta digitală de majorat” apare prima dată în Realitatea.md.
Un bărbat a fost arestat în Marea Britanie după atacul cibernetic care a paralizat mai multe aeroporturi europene # Realitatea.md
Un bărbat a fost arestat în Marea Britanie în legătură cu atacul cibernetic care a perturbat zborurile pe aeroportul Heathrow din Londra și pe mai multe alte aeroporturi europene weekendul trecut, relatează hotnews.ro. Agenția Națională pentru Combaterea Criminalității (NCA) a anunțat că a arestat un bărbat de aproximativ 40 de ani, în West Sussex, în […] Articolul Un bărbat a fost arestat în Marea Britanie după atacul cibernetic care a paralizat mai multe aeroporturi europene apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Nicușor Dan îndeamnă basarabenii din România să voteze la alegerile parlamentare: reprezintă un moment crucial # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, îi îndeamnă pe toți basarabenii din România să voteze în una dintre cele 23 de secții organizate în 14 orașe din țară, subliniind că scrutinul din 28 septembrie reprezintă un moment crucial pentru viitorul cetățenilor Republicii Moldova, transmite adevărul.ro. „Legătura dintre România și Republica Moldova nu este doar una istorică – […] Articolul VIDEO Nicușor Dan îndeamnă basarabenii din România să voteze la alegerile parlamentare: reprezintă un moment crucial apare prima dată în Realitatea.md.
Un pas spre viitor: mii de oportunități de angajare la Târgul Locurilor de Muncă din Chișinău # Realitatea.md
Miercuri, 24 septembrie 2025, la Palatul Republicii din Chișinău, s-a desfășurat Târgul Locurilor de Muncă, organizat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), prin implicarea Direcției Generale Ocuparea Forței de Muncă Chișinău, în parteneriat cu GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) GmbH, HEKS/EPER Moldova și HELVETAS Moldova. Evenimentul a reunit 50 de angajatori de top din diverse ramuri ale economiei […] Articolul Un pas spre viitor: mii de oportunități de angajare la Târgul Locurilor de Muncă din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
Victima unei farse? Dragalin, contactată de Vovan și Lexus sub identitatea unor jurnaliști ucraineni # Realitatea.md
Veronica Dragalin, fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, a devenit victima farsorilor ruși Vovan și Lexus, celebri pentru farsele telefonice în care au reușit să păcălească numeroși politicieni europeni. Fosta procuroare era convinsă că discută cu jurnaliști ucraineni, scrie newsmaker.md. Drăgălin a vorbit despre motivele demisiei sale, menționând că președinta Maia Sandu i-ar fi cerut personal […] Articolul Victima unei farse? Dragalin, contactată de Vovan și Lexus sub identitatea unor jurnaliști ucraineni apare prima dată în Realitatea.md.
„Catalizatorul viitorului industrial al Moldovei”. CCI lansează a doua ediției a Conferinței DIALOG PRO-INDUSTRIE # Realitatea.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) a lansat oficial cea de-a II-a ediție a Conferinței anuale „DIALOG PRO-INDUSTRIE: Catalizatorul Viitorului Industrial al Moldovei”, care va avea loc pe 3 octombrie 2025, la Palatul Republicii. Evenimentul reprezintă un reper important pentru mediul industrial, antreprenorial și instituțional din țară. Conferința va reuni antreprenori, autorități publice, asociații […] Articolul „Catalizatorul viitorului industrial al Moldovei”. CCI lansează a doua ediției a Conferinței DIALOG PRO-INDUSTRIE apare prima dată în Realitatea.md.
Merele discordiei între Dodon și Catlabuga. Socialistul – acuzat de fake news, după ce ar fi intrat fără voie în livadă # Realitatea.md
Merele dintr-o livadă din Soroca au devenit motiv de a filma videouri pentru candidații la parlamentare Igor Dodon și Ludmila Catlabuga. Fructele se aflau pe u câmp și urmau a fi duse la procesare, înainte să devină vedete pe rețelele de socializare. Liderul socialiștilor a publicat duminică un video de la Soroca și afirma că […] Articolul Merele discordiei între Dodon și Catlabuga. Socialistul – acuzat de fake news, după ce ar fi intrat fără voie în livadă apare prima dată în Realitatea.md.
Dezbateri la RLIVE TV: Alianța „Moldovenii” vrea să transforme Moldova într-un „magazin mare” # Realitatea.md
Denis Roșca din Alianța „Moldovenii” susține că formațiunea sa vrea să transforme Moldova într-un „magazin mare”. Mai exact, conform lui, dacă partidul din care face parte va accede în Parlament, va dezvolta relațiile bilaterale cu alte state și va insista să existe consuli responsabili de comerț. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru […] Articolul Dezbateri la RLIVE TV: Alianța „Moldovenii” vrea să transforme Moldova într-un „magazin mare” apare prima dată în Realitatea.md.
Un nou incident în aer. Avionul în care se afla ministra spaniolă a Apărării, bruiat în apropiere de Kaliningrad # Realitatea.md
Semnalul unui avion militar spaniol la bordul căruia se afla ministra Apărării Margarita Robles ar fi fost bruiat în apropiere de Kaliningrad. Incidentul s-a produs miercuri dimineață, în timp ce aparatul de zbor se deplasa spre Lituania. În avion se afla Robles și rude ale piloților spanioli care fac parte din misiunea NATO de apărare […] Articolul Un nou incident în aer. Avionul în care se afla ministra spaniolă a Apărării, bruiat în apropiere de Kaliningrad apare prima dată în Realitatea.md.
Partidul Democrat Modern: Ministerul Justiției a cerut instanței să restricționeze activitatea formațiunii # Realitatea.md
Ministerul Justiției a depus o cerere la Curtea de Apel Centru, prin care solicită restricționarea activității Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) pe întreaga durată a procesului aflat pe rol, până la pronunțarea unei decizii finale, transmite IPN. Demersul completează o solicitare anterioară, privind suspendarea activității formațiunii. Serviciul de presă al Partidului Democrat Modern a […] Articolul Partidul Democrat Modern: Ministerul Justiției a cerut instanței să restricționeze activitatea formațiunii apare prima dată în Realitatea.md.
Europa nu își poate permite să lasă Moldova sub influență rusească, a declarat liderul ucrainean Vladimir Zelenski, la ONU. În opinia oficialului, țara noastre trece actualmente printr-o perioadă dificilă, iar UE nu a reușit anterior să salveze Georgia și Belarus din mâinile Kremlinului. Totodată, președintele țării vecine consideră că, dacă Europa nu ajută Republica Moldova, […] Articolul Zelenski, la ONU: Europa nu își poate permite să piardă Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Un crater de mari dimensiuni s-a format în Bangkok, Tailanda, după ce o șosea s-a prăbușit, cel mai probabil din cauza lucrărilor la o stație de metrou. Alimentarea cu apă și energie electrică în cartierul respectiv a fost oprită, iar zona a fost evacuată. Din fericire, autoritățile au anunțat că nu s-au înregistrat victime, […] Articolul Momentul în care o șosea din Tailanda se prăbușește apare prima dată în Realitatea.md.
Înscrie-ți școala la #SuperCoders 2025 – programul care aduce AI și siguranța online în fiecare clasă din Moldova # Realitatea.md
Fundația Orange Moldova, în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în Moldova și cu suportul TEKEDU lansează ediția 2025 a programului național #SuperCoders, unul dintre cele mai importante proiecte de educație digitală din țară. Acesta aduce în prim-plan două dintre cele mai actuale și necesare teme: inteligența artificială generativă și siguranța online. Proiectul […] Articolul Înscrie-ți școala la #SuperCoders 2025 – programul care aduce AI și siguranța online în fiecare clasă din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Avocatul Radu Jigău, candidat la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, a intrat în procedura de vetting. Comisia de Evaluare a Judecătorilor l-a notificat astăzi despre începerea verificării externe a integrității. Candidatul trebuie să prezinte, în termen de 10 zile, declarația de avere și interese pentru ultimii cinci ani, cheltuielile aferente, Chestionarul de […] Articolul Avocatul Radu Jigău, verificat la integritate pentru Curtea Supremă apare prima dată în Realitatea.md.
PAMU Risipeni, inaugurat după construcție din temelie: Mii de locuitori vor avea acces la asistență medicală # Realitatea.md
Miercuri, 24 septembrie, a fost inaugurat noul edificiu al Punctului de Asistență Medicală Urgentă (PAMU) Risipeni, construit din temelie. Angajații vor beneficia astfel de condiții moderne de lucru, într-un edificiu care respectă standardele europene și este conectat la toate utilitățile. Cheltuielile estimate pentru lucrările de construcție-montaj ale clădirii, precum și pentru amenajarea terenului adiacent, au […] Articolul PAMU Risipeni, inaugurat după construcție din temelie: Mii de locuitori vor avea acces la asistență medicală apare prima dată în Realitatea.md.
La un pas de catastrofă pe aeroportul din Nice! Două avioane au evitat coliziunea la 3 metri distanță # Realitatea.md
Două avioane au evitat la limita de trei metri o coliziune pe Aeroportul din Nice, Franța. Incidentul a avut loc pe 21 septembrie, seara, când un Airbus al companiei aeriene tunisiene Nouvelair trebuia să aterizeze pe pista 4 stânga, dar s-a aliniat pe 4 dreapta. Aparatul de zbor era cât pe ce să se izbească […] Articolul La un pas de catastrofă pe aeroportul din Nice! Două avioane au evitat coliziunea la 3 metri distanță apare prima dată în Realitatea.md.
Noi drumuri spre Europa: trenuri mai rapide și comerț facilitat prin Cantemir–Fălciu # Realitatea.md
Cetățenii, agenții economici și vizitatorii Republicii Moldova vor beneficia de mai multe oportunități de călătorie, după ce Guvernul de la Chișinău a aprobat semnarea Acordului cu România privind controlul coordonat la punctul feroviar Cantemir–Fălciu. Documentul marchează relansarea unei legături feroviare importante între sudul țării și rețeaua europeană de transport. Potrivit MAI, autoritățile ambelor state vor […] Articolul Noi drumuri spre Europa: trenuri mai rapide și comerț facilitat prin Cantemir–Fălciu apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Polițiștii au percheziționat o nouă tipografie: Materiale ilegale cu conținut denigrator și persoane reținute # Realitatea.md
Poliția Republicii Moldova anunță că a fost identificată și destructurată o tipografie clandestină din Chișinău, implicată în producerea și distribuirea de materiale ilegale cu conținut instigator. Aceasta era echipată cu sisteme de securitate și limitare a accesului. La tipografie erau produse publicații cu mesaje denigratoare la adresa instituțiilor statului, instigare la ură pe criterii religioase […] Articolul VIDEO Polițiștii au percheziționat o nouă tipografie: Materiale ilegale cu conținut denigrator și persoane reținute apare prima dată în Realitatea.md.
Elevii Liceului Teoretic „Ștefan Vodă” au acum un loc unde pot să învețe și să creeze cu ajutorul celor mai noi tehnologii. În instituție a fost inaugurat primul Laborator FabLab, un spațiu modern dedicat dezvoltării competențelor STEAM – științe, tehnologie, inginerie, arte și matematică. Laboratorul este dotat cu imprimante 3D, roboți, tăietoare cu laser, drone […] Articolul Laborator modern cu tehnologie de ultimă oră, deschis la Liceul „Ștefan Vodă” apare prima dată în Realitatea.md.
Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a reacționat la declarațiile președintelui Statelor Unite, afirmând că paracetamolul poate fi folosit în siguranță de femeile însărcinate pentru a atenua durerea și a scădea febra. Donald Trump promite o declarație „istorică” privind autismul Potrivit EMA, studiile au arătat că nu poate fi stabilită nicio legătură între expunerea la paracetamol […] Articolul EMA: Paracetamolul poate fi folosit în siguranță de femeile însărcinate apare prima dată în Realitatea.md.
FOTO Un bărbat a fost prins drogat și fără permis la volanul unei mașini. Ce s-a întâmplat apoi? # Realitatea.md
Un bărbat de 30 de ani, aflat la volanul unei Toyota, a fost surprins de polițiști circulând haotic pe strada Ciprian Porumbescu din Capitală. „În urma verificărilor în baza de date s-a constatat că acesta nu deține permis de conducere. Conducătorul auto a fost escortat la Dispensarul Republican de Narcologie pentru testare, rezultatul expertizei confirmând […] Articolul FOTO Un bărbat a fost prins drogat și fără permis la volanul unei mașini. Ce s-a întâmplat apoi? apare prima dată în Realitatea.md.
MAE, după convocarea ambasadorului Darii: Acreditarea observatorilor la alegeri se face conform legislației naționale # Realitatea.md
Acreditarea observatorilor la alegeri se face conform legislației naționale și angajamentelor internaționale, punctează Ministerul Afacerilor Externe, după convocarea ambasadorului Moldovei în Rusia, Lilian Darii. Diplomatului i s-a înmânat o notă de protest, după ce autoritățile de la Chișinău nu au permis unor funcționari ruși să monitorizeze alegerile parlamentare. „Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova confirmă […] Articolul MAE, după convocarea ambasadorului Darii: Acreditarea observatorilor la alegeri se face conform legislației naționale apare prima dată în Realitatea.md.
PAS explică cum puteau fi utilizate buletinele model ale Alternativei la alegeri. CEC: Tipografia a sesizat # Realitatea.md
În opinia reprezentanților Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), buletinele model comandate de blocul alternativa și descoperite la o tipografia din Chișinău, puteau fi utilizate la secții mici, din regiuni pro-ruse, de exemplu din Găgăuzia. Opinia a fost expusă pe rețelele de socializare de către candidatul la parlamentare Dan Perciun și distribuită pe pagina oficială a […] Articolul PAS explică cum puteau fi utilizate buletinele model ale Alternativei la alegeri. CEC: Tipografia a sesizat apare prima dată în Realitatea.md.
Un tânăr de 31 de ani a rămas fără mașina de lux, după ce a fost oprit de Echipele mobile ale Serviciului Vamal pe traseul Chișinău – Ștefan Vodă. În interiorul BMW-ului X5, vameșii au descoperit că habitaclul și portbagajul erau burdușite cu articole vestimentare în cantități comerciale. Șoferul nu a putut prezenta documente de […] Articolul VIDEO Un tânăr a rămas fără BMW. Ce au depistat polițiștii de frontieră în mașină apare prima dată în Realitatea.md.
AUDIO Ilan Șor, plan pentru anticipatele din Moldova: Vrea partide pro-Moscova la guvernare # Realitatea.md
Condamnatul fugar Ilan Șor vrea să aducă la guvernare în R. Moldova partide loiale Moscovei, care să declanșeze în următoarele luni alegeri parlamentare anticipate. Sursele Deschide.MD din cadrul blocului „Pobeda” au furnizat un mesaj audio în care oligarhul explică simpatizaților săi despre planurile sale pentru perioada următoare. În discursul rostit, Șor spune că echipa sa […] Articolul AUDIO Ilan Șor, plan pentru anticipatele din Moldova: Vrea partide pro-Moscova la guvernare apare prima dată în Realitatea.md.
Bulgaria intenționează să pună capăt tranzitului gazelor rusești pe teritoriul său, către Serbia și Ungaria, în 2026, a declarat marți premierul bulgar Rosen Jelyazkov, ca răspuns la apelul președintelui american Donald Trump către Europa de a înceta să mai cumpere energie rusească, scrie Agerpres. Premierul Bulgariei, Rosen Jelyazkov, a anunțat la New York, în cadrul […] Articolul Bulgaria renunță treptat la gazul rusesc. Termenul limită, 2028 apare prima dată în Realitatea.md.
