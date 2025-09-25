VIDEO Alegerile nu au trecut încă, dar Dodon îndeamnă susținătorii să protesteze pe 29 septembrie. „Poliția e cu noi”

17:30

Două avioane au evitat la limita de trei metri o coliziune pe Aeroportul din Nice, Franța. Incidentul a avut loc pe 21 septembrie, seara, când un Airbus al companiei aeriene tunisiene Nouvelair trebuia să aterizeze pe pista 4 stânga, dar s-a aliniat pe 4 dreapta. Aparatul de zbor era cât pe ce să se izbească