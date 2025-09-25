Alba Iulia stabilește un nou record Guinness: 5 tone de mâncare pentru 10.000 de comeseni
TVR Moldova, 25 septembrie 2025 17:40
Recent, în orașul Alba Iulia, a fost stabilit un nou record mondial Guinness pentru cea mai lungă masă din lume, construită din materiale reciclabile.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 15 minute
17:50
Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei a anunțat că Irina Vlah va fi supusă unei interdicții de intrare pe teritoriul Republicii Polone pentru o perioadă de cinci ani, la solicitarea șefului diplomației de la Varșovia.
Acum 30 minute
17:40
Alba Iulia stabilește un nou record Guinness: 5 tone de mâncare pentru 10.000 de comeseni # TVR Moldova
Recent, în orașul Alba Iulia, a fost stabilit un nou record mondial Guinness pentru cea mai lungă masă din lume, construită din materiale reciclabile.
Acum o oră
17:20
Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei a anunțat că Irina Vlah va fi supusă unei interdicții de intrare pe teritoriul Republicii Polone pentru o perioadă de cinci ani, la solicitarea șefului diplomației de la Varșovia.
17:10
E frumoasă toamna în Moldova, dar ... bine-ar fi să acţionăm vigilent, pentru a evita unele consecinţe negative, care ar putea dăuna mediului şi, până la urmă, nouă, oamenilor. Despre acest subiect ne spune Liliana Pușcașu, purtător de cuvânt al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).
Acum 2 ore
16:40
Oportunități de angajare: Peste două mii de locuri vacante, disponibile la Târgul locurilor de muncă # TVR Moldova
Peste 2.000 de locuri de muncă au fost disponibile la târgul organizat în Chișinău de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. De la joburi full-time și part-time, până la stagii de practică, angajatorii au venit cu oferte variate, atât pentru cei cu experiență cât și pentru tinerii aflați încă pe băncile facultăților. Vizitatorii au putut să-și depună CV-urile și să stea de vorbă cu reprezentanții companiilor.
16:30
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat astăzi sentința de condamnare în privința președinților Oficiilor Teritoriale Dondușeni și Fălești ai unui fost partid politic. Cei doi au fost găsiți vinovați de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării ilegale a partidului politic de către un grup criminal organizat, se precizează într-un comunicat al Centrului Național Anticorupție (CNA).
16:10
Pericolul izbucnirii incendiilor de vegetaţie se menţine, în continuare, ridicat pentru că mulţi gospodari preferă, în această perioadă, să dea foc resturilor din curţi, grădini sau de pe terenurile agricole. Iar flăcările se pot extinde din cauza vântului şi pot cuprinde vegetaţia uscată de secetă. Pompierii şi specialiştii în protecţia mediului le recomandă, însă, folosirea altor metode de a distruge deşeurile vegetale, cum ar fi compostarea. Iar cei care nu se conformează riscă amenzi consistente.
Acum 4 ore
15:50
Patru ani de închisoare, cu executare, pentru Iurie Roșca. Fostul lider PPCD a fugit din R. Moldova # TVR Moldova
Curtea de Apel Centru a menținut, pe 25 septembrie, sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, privind condamnarea lui Iurie Roșca, fost vicepreședinte al Parlamentului și lider PPCD, pentru trafic de influență. El urmează să execute patru ani de închisoare după ce prima instanță a decis ca el să execute șase ani de închisoare.
15:10
A fost creată Confederația Asociațiilor Veteranilor de Război: Unitate pentru drepturi și valori # TVR Moldova
A fost lansată Confederația Asociațiilor Veteranilor de Război din Republica Moldova, o structură creată prin unirea a trei organizații de veterani, care își propune să promoveze valorile proeuropene, interesele naționale și principiile statului de drept. Într-o conferinţă de presă, membrii acesteia au subliniat că noua structură îşi propune să apere drepturile civice și sociale ale veteranilor, să onoreze memoria celor care și-au jertfit viața pentru patrie și să consolideze relațiile între organizațiile de veterani.
15:00
Igor Dodon îi urează bun venit lui Plahotniuc: „Welcome back”. Cei doi sunt vizați în dosarul Kuliok # TVR Moldova
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, i-a urat bun venit fostului președinte PDM, Vladimir Plahotniuc. Cei doi oameni politici figurează în dosarul „Kuliok”. Vladimir Plahotniuc este învinuit de corupere activă, în timp ce Igor Dodon - corupere pasivă.
15:00
Șor combină educația cu finanțarea: Profesorii din autonomia găgăuză primesc sprijin prin „Evrazia” # TVR Moldova
Trei directoare de școală din autonomia găgăuză și șefa Direcției Educație a Executivului de la Comrat dețin carduri bancare ale Băncii din Rusia Promsviazibank. Ele au participat în martie 2025 la Forumul Internațional Pedagogic organizat la Sankt-Petersburg, motiv din care au ajuns subiect de discuție la Consiliul de Etică al Ministerului Educației. Deocamdată se cunoaște că doar una dintre ele - Natalia Cristeva - a primit transferuri de bani din Rusia pe contul de la Promsviazibank.
14:40
Experți: Dosarele lui Plahotniuc sunt un test major pentru justiția Republicii Moldova # TVR Moldova
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova ar putea urgenta acțiunile de urmărire penală în dosarele care încă nu au ajuns pe masa judecătorilor. Potrivit experților de la Chișinău, procesul fostului lider democrat va fi marcat în continuare de proceduri complexe, iar avocații acestuia vor avea „o strategie de apărare motivată politic” și nu exclud că ar putea să solicite modificarea măsurii.
14:40
Cinci dintre cele mai aşteptate filme ale anului, între care noile producţii de regizori cunoscuţi precum Tudor Giurgiu şi Igor Cobileanski, dar şi propunerea României la Premiile Oscar, se vor vedea în premieră în Republica Moldova la ediţia 11 a Zilelor Filmului Românesc la Chişinău, care va avea loc între 16 şi 19 octombrie la Cinematograful Cineplex-Loteanu.
14:20
După zile călduroase, R. Moldova se răcește brusc: Minime de până la - 2 grade Celsius # TVR Moldova
După o perioadă neobișnuit de caldă pentru un sfârșit de septembrie, vremea se răcește brusc în toată Republica Moldova.
14:10
Poliția din Bălți informează că întreprinde acțiuni într-o cauză penală privind implicarea unei persoane în coruperea alegătorilor pentru influențarea modului de exercitare a votului la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Acum 6 ore
13:50
Avocatul lui Plahotniuc acuză autoritățile că au făcut din extrădare un „spectacol politic” # TVR Moldova
Lucian Rogac, avocatului lui Vladimir Plahotniuc, spune că Inspectoratul General al Poliției, la ordinul puterii politice de la Chișinău, a transformat procesul de extrădare într-un „spectacol politic de prost gust, regizat și pus în scenă fix în preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie”. Autoritățile Republicii Moldova au respins de fiecare dată acuzațiile lui Lucian Rogac și au subliniat că au respectat procedura de extrădare a oligarhului.
13:40
Doi tineri au fost reținuți pentru fabricarea de bancnote false: 10.000 euro găsiți în ascunzișuri # TVR Moldova
Poliția R. Moldova informează că oamenii legii au reținut doi bănuiți pentru implicare în fabricarea de euro falși, în urma unei capturi de 10.000 de euro contrafăcuți.
13:40
Petru Scalețchi este bucătar și promotor al gastronomiei moldovenești, cu experiență acumulată în Franța, unde a învățat că bucătăria adevărată înseamnă nu doar gust, ci și respect pentru tradiții.
13:10
Finanțare ilegală de peste 1,4 mil. de lei: Secretarul „Șor” din Rîșcani, trimis în judecată # TVR Moldova
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală împotriva secretarului oficiului teritorial Rîșcani al Partidului Politic „Șor”. Acesta este învinuit de complicitate la finanțarea ilegală a partidului din partea unui grup criminal organizat.
13:00
După o perioadă neobișnuit de caldă pentru un sfârșit de septembrie, vremea se răcește brusc în toată Republica Moldova.
12:20
Sandu: Partidele care iau bani de la ruși sunt supuse Moscovei. Cine plătește, acela comandă muzica # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a acuzat partidele finanțate de Rusia că acționează la comanda Kremlinului în cadrul unei emisiuni moderate de Dorin Galben.
12:20
Centrul Național Anticorupție (CNA), informează că împreună cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au desfășurat acțiuni de urmărire penală în raioanele Glodeni și Dondușeni, într-un dosar ce vizează fapte de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice.
Acum 8 ore
11:50
Ce urmează pentru Plahotniuc: Patru dosare penale și ședința de mâine în dosarul Fraudei Bancare # TVR Moldova
După ce a fost adus în joi dimineață în Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc a fost reținut și plasat în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Procurorul anticorupție, Alexandru Cernei, a precizat că, odată cu reținerea, au intrat în vigoare toate cele patru mandate de arest preventiv emise anterior pe numele acestuia, iar termenul de 30 de zile de arest a început să curgă din momentul perfectării procesului-verbal.
11:30
La peste șase ani de când a fugit din R. Moldova, fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc, este extrădat la Chișinău joi, 25 septembrie.
11:10
Un bărbat în vârstă de 75 de ani a fost salvat de angajații IGSU, după ce a căzut într-o fântână de acumulare a apelor pluviale dintr-o gospodărie din localitatea Caracui, raionul Hâncești.
11:10
Curtea Constituțională a respins sesizarea lui Nagacevschi în cazul partidului Irinei Vlah # TVR Moldova
Curtea de Apel Centru urmează să examineze solicitarea Ministerului Justiției despre limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”, parte a Blocului „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, pentru un termen de 12 luni, după ce Curtea Constituțională a respins, joi, sesizarea privind excepția de neconstituționalitate depusă de Fadei Nagacevschi în interesele acestei formațiuni politice a Irinei Vlah.
10:30
„Nu-l vor ține în închisoare”: Sandu, despre riscul ca Plahotniuc să fie eliberat de foștii aliați # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat în cadrul emisiunii realizate de Dorin Galben că revenirea la putere a forțelor politice legate de Vladimir Plahotniuc ar putea compromite definitiv justiția și procesul de tragere la răspundere a fostului lider democrat.
Acum 12 ore
10:00
La peste șase ani de când a fugit din R. Moldova, fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc, este extrădat la Chișinău joi, 25 septembrie.
09:20
Președintele României: Alegerile din 28 septembrie - un moment crucial pentru viitorul R. Moldova # TVR Moldova
Președintele României, Nicușor Dan, subliniază, într-un mesaj video, importanța alegerilor parlamentare din Republica Moldova de duminică, 28 septembrie 2025 și spune că acestea reprezintă „un moment crucial pentru viitorul cetățenilor din R. Moldova”.
08:50
/LIVE TEXT/ Plahotniuc, înconjurat de mascați, zboară din Atena la Chișinău. Primele imagini # TVR Moldova
La peste șase ani de când a fugit din R. Moldova, fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc, este extrădat în R. Moldova joi, 25 septembrie. Oligarhul a urcat în avion escortat de mascați, reprezentanți ai Interpol și oamenii legii îmbrăcați în civil. El urmează să ajungă la 9:30 pe Aeroportul Internațional Chișinău. În același avion, a urcat avocatul său, Lucian Rogac, potrivit Agora.md
08:40
Sondaj iData: Patru formațiuni politice intră în Parlament, Patriotic și PAS la egalitate # TVR Moldova
Competiţie acerbă înaintea alegerilor parlamentare, cel puţin asta arată ultimul sondaj "Barometrul electoral", realizat de IData. Studiul arată că, duminica viitoare, în legislativul de la Chişinău ar intra patru partide şi blocuri politice. E vorba, în ordine, de Blocul Electoral "Patriotic", Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul electoral "Alternativa" şi Partidul Nostru. Potrivit sondajului, preşedintele Maia Sandu continuă să se bucure de încrederea locuitorilor ţării.
08:30
/LIVE-TEXT/Vladimir Plahotniuc, înconjurat de mascați, zboară din Atena la Chișinău. Primele imagini # TVR Moldova
La peste 6 ani de când a fugit din R. Moldova, fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc, va fi extrădat în R. Moldova astăzi, 25 septembrie. Plahotniuc a urcat în avion, escortat de mascați, reprezentanți Interpol și oamenii legii îmbrăcați în civil. El urmează să ajungă la 09:30 la Chișinău (ora locală), scrie agora.md. În același avion a urcat avocatul său, Lucian Rogac.
07:30
Dodon a fost prins cu minciuni; buletinele „model” ale Blocului Alternativa sunt ilegale # TVR Moldova
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc miercuri, 24 septembrie.
06:50
Plahotniuc este adus astăzi la Chișinău după ce a fost fugar șase ani și s-a ascuns în 20 de state # TVR Moldova
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, care a fugit acum mai bine de șase ani din Republica Moldova, pe 14 iunie 2019, este adus joi, 25 septembrie, la Chișinău, sub escortă, din Grecia. El a fost prins pe 22 iulie în Aeroportul din Atena. Oligarhul urmează să fie plasat în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău într-o cameră separată, deoarece a deținut o funcție publică.
Acum 24 ore
21:10
Timp de trei zile, Chișinăul va fi capitala europeană a judo-ului. E o premieră pentru Republica Moldova, care va fi gazda campionatului continental de tineret, la care vor participa sute de sportivi din peste 40 de țări. Turneul va avea loc peste o lună, iar reprezentanții federației internaționale de profil sunt deja în vizită în țara noastră pentru a asigura buna organizare a evenimentului.
20:40
Experți: Promisiunile electorale sunt nerealiste, folosite doar pentru mobilizarea alegătorilor # TVR Moldova
Promisiuni multe, dar, în mare parte, irealizabile. Este concluzia unei analize făcute de Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT şi a experților independenți care au studiat platformele electorale ale concurenților cu șanse reale de a ajunge în Parlament. Potrivit acestora, programele sunt utilizate, în majoritatea cazurilor, ca instrumente de mobilizare politică, nu ca platforme realiste.
20:10
Grămada de mere din raionul Soroca lângă care s-a filmat Igor Dodon spunând că a fost abandonată de fermier urma, de fapt, să fie transportată la procesare. Într-un videoclip, proprietarul fructelor a declarat că Dodon a pătruns în livada sa fără voie şi a minţit când a spus că merele au fost aruncate. După acelaşi scenariu electoral a mers şi liderul Partidului Democraţia Acasă, Vasile Costiuc, care a ales, însă, un câmp cu ceapă. În timp ce Costiuc a negat acuzaţiile că ar promova falsuri, Igor Dodon a refuzat să comenteze această situaţie.
19:40
La Dondușeni, cinci persoane riscă până la șase ani de închisoare pentru corupere electorală # TVR Moldova
Cinci persoane riscă până la 6 ani de închisoare pentru coruperea alegătorilor. Dosarele au ajuns pe masa judecătorilor.
19:10
Cei mai buni participanți la Marea Dictare Națională au fost premiați în cadrul unei ceremonii # TVR Moldova
Participanții care au obținut rezultate remarcabile la cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale au fost premiaţi aseară în cadrul unei ceremonii organizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării din Republica Moldova. Din cele peste două mii de persoane care s-au adunat în Piața Marii Adunări Naționale pentru a-și testa cunoștințele, 18 au reuşit să obţină nota zece, iar 120 - nota nouă, numărul fiind în creştere faţă de anul anterior.
18:40
Comisia Electorală: Buletinele „model” ale Blocului „Alternativa” contravin legislației electorale # TVR Moldova
Descindere la o tipografie din Chișinău în urma căreia poliția a ridicat 200 de buletine de vot false, pe care era aplicată ștampila "VOTAT" în dreptul Blocului politic "Alternativa". Oamenii legii susțin că acestea urmau să fie folosite într-o schemă de tip "carusel" la scrutinul de duminică. Liderul Blocului Alternativa, Ion Ceban, respinge aceste acuzații și spune că materialele ridicate de poliție sunt, de fapt, pliante explicative pentru alegători. Iar reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale susține că astfel de materiale contravin legii privind publicitatea electorală şi nu pot ajunge în spațiul public.
18:10
Republica Moldova devine protagonistă într-o nouă serie documentară internațională care explorează farmecul autentic al țării, "Flavours of the Republic of Moldova, realizată de regizorul britanic Charlie Ottley, cunoscut pentru proiectul Flavours of România. Documentarul face parte din programul de promovare turistică și culturală a țării, iar despre impactul acestei inițiative ne-au vorbit Elena Stepanov, directoarea executivă a Asociației Naționale pentru Turism Receptor și Intern și ANDREI Chistol, secretar de stat al Ministerului Culturii
Ieri
17:40
Carnea roșie, consumată în exces, poate crește riscul de cancer. Ce recomandă specialiștii? # TVR Moldova
Carnea roșie, prezentă frecvent în alimentația moldovenilor, poate deveni periculoasă pentru sănătate atunci când este consumată în exces. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a clasificat încă din 2015 acest tip de carne drept „probabil cancerigenă pentru oameni”, pe baza unor studii ample realizate la nivel internațional.
17:40
Zelenski, la ONU: Europa nu își poate permite să piardă și R. Moldova, cum a fost în cazul Georgiei # TVR Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat miercuri, în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, desfășurată la New York, că Europa nu își poate permite să piardă Republica Moldova situată strategic în fața influenței rusești, urmând exemplul Belarusului și al Georgiei, care au intrat în orbita Moscovei.
17:10
La Bălți, o tipografie ilegală cu materiale românofobe: Conexiunea cu Mitropolia Moldovei # TVR Moldova
În urma unor acțiuni comune desfășurate de polițiștii Direcției de Poliție Chișinău și Inspectoratului Bălți, în comun cu angajații SIS, a fost identificată și neutralizată o tipografie clandestină, implicată în producerea și diseminarea de materiale cu caracter ilegal și conținut instigator.
17:10
Agenția Servicii Publice (ASP) informează că noua Lege a cetățeniei Republicii Moldova a fost promulgată, publicată în Monitorul Oficial și va intra în vigoare la 24 decembrie 2025. Actul normativ este considerat unul fundamental pentru securitatea națională și pentru prevenirea tentativelor de obținere frauduloasă a cetățeniei.
17:00
Tipografie clandestină și publicații ilegale cu conținut denigrator, depistate de poliție # TVR Moldova
În urma unor acțiuni comune desfășurate de polițiștii Direcției de Poliție Chișinău și Inspectoratului Bălți, în comun cu angajații SIS, a fost identificată și neutralizată o tipografie clandestină, implicată în producerea și diseminarea de materiale cu caracter ilegal și conținut instigator.
16:20
Hrișcă cu reziduuri de pesticid: ANSA: Consumatorii sunt îndemnați să nu consume produsul # TVR Moldova
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță rechemarea de crupe de hrișcă marca comercială „ORA”.
16:00
R. Moldova a obținut 11 medalii de la Campionatul Mondial de para-armwrestling din Bulgaria # TVR Moldova
Lotul R. Moldova de para-armwrestling, format din 13 sportivi, s-a întors cu 11 medalii de la Campionatul Mondial de para-armwrestling, desfășurat în orașul Albena, Bulgaria.
16:00
Ambasadorul R. Moldova la Moscova, Lilian Darii, a fost convocat, miercuri, la Ministerul Afacerilor de Externe al Federației Ruse, potrivit Ambasadei Rusiei la Chișinău. Diplomatului moldovean i-a fost înmânată o notă de protest în legătură cu „refuzul nemotivat al autorităților moldovene de a acredita reprezentanți ruși în calitate de observatori pe termen scurt în cadrul misiunii de monitorizare a OSCE, precum și în calitate de observatori internaționali la alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie”.
15:40
Alexandru Balan, acuzat că a transmis secrete de stat ale României pentru Belarus, rămâne în arest # TVR Moldova
Spionul din Republica Moldova, Alexandru Balan, pus sub acuzare de DIICOT pentru trădare, a cerut eliberarea, însă cererea sa a fost respinsă de Înalta Curte de Casație și Justiție de la București. El a contestat arestul preventiv. DIICOT îl acuză că a transmis informații secrete de stat către KGB din Belarus. Decizia Curții este definitivă și, prin urmare, Alexandru Balan va rămâne în arest până pe 10 octombrie.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.