Vremea se răcește brusc

Grămada de mere din raionul Soroca lângă care s-a filmat Igor Dodon spunând că a fost abandonată de fermier urma, de fapt, să fie transportată la procesare. Într-un videoclip, proprietarul fructelor a declarat că Dodon a pătruns în livada sa fără voie şi a minţit când a spus că merele au fost aruncate. După acelaşi scenariu electoral a mers şi liderul Partidului Democraţia Acasă, Vasile Costiuc, care a ales, însă, un câmp cu ceapă. În timp ce Costiuc a negat acuzaţiile că ar promova falsuri, Igor Dodon a refuzat să comenteze această situaţie.