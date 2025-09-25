Experți: Dosarele lui Plahotniuc sunt un test major pentru justiția Republicii Moldova
TVR Moldova, 25 septembrie 2025 14:40
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova ar putea urgenta acțiunile de urmărire penală în dosarele care încă nu au ajuns pe masa judecătorilor. Potrivit experților de la Chișinău, procesul fostului lider democrat va fi marcat în continuare de proceduri complexe, iar avocații acestuia vor avea „o strategie de apărare motivată politic” și nu exclud că ar putea să solicite modificarea măsurii.
• • •
Acum 30 minute
14:40
Experți: Dosarele lui Plahotniuc sunt un test major pentru justiția Republicii Moldova # TVR Moldova
14:40
Cinci dintre cele mai aşteptate filme ale anului, între care noile producţii de regizori cunoscuţi precum Tudor Giurgiu şi Igor Cobileanski, dar şi propunerea României la Premiile Oscar, se vor vedea în premieră în Republica Moldova la ediţia 11 a Zilelor Filmului Românesc la Chişinău, care va avea loc între 16 şi 19 octombrie la Cinematograful Cineplex-Loteanu.
Acum o oră
14:20
După zile călduroase, R. Moldova se răcește brusc: Minime de până la - 2 grade Celsius # TVR Moldova
14:10
Poliția din Bălți informează că întreprinde acțiuni într-o cauză penală privind implicarea unei persoane în coruperea alegătorilor pentru influențarea modului de exercitare a votului la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Acum 2 ore
13:50
Avocatul lui Plahotniuc acuză autoritățile că au făcut din extrădare un „spectacol politic” # TVR Moldova
Lucian Rogac, avocatului lui Vladimir Plahotniuc, spune că Inspectoratul General al Poliției, la ordinul puterii politice de la Chișinău, a transformat procesul de extrădare într-un „spectacol politic de prost gust, regizat și pus în scenă fix în preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie”. Autoritățile Republicii Moldova au respins de fiecare dată acuzațiile lui Lucian Rogac și au subliniat că au respectat procedura de extrădare a oligarhului.
13:40
Doi tineri au fost reținuți pentru fabricarea de bancnote false: 10.000 euro găsiți în ascunzișuri # TVR Moldova
Poliția R. Moldova informează că oamenii legii au reținut doi bănuiți pentru implicare în fabricarea de euro falși, în urma unei capturi de 10.000 de euro contrafăcuți.
13:40
Petru Scalețchi este bucătar și promotor al gastronomiei moldovenești, cu experiență acumulată în Franța, unde a învățat că bucătăria adevărată înseamnă nu doar gust, ci și respect pentru tradiții.
13:10
Finanțare ilegală de peste 1,4 mil. de lei: Secretarul „Șor” din Rîșcani, trimis în judecată # TVR Moldova
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală împotriva secretarului oficiului teritorial Rîșcani al Partidului Politic „Șor”. Acesta este învinuit de complicitate la finanțarea ilegală a partidului din partea unui grup criminal organizat.
13:00
Acum 4 ore
12:20
Sandu: Partidele care iau bani de la ruși sunt supuse Moscovei. Cine plătește, acela comandă muzica # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a acuzat partidele finanțate de Rusia că acționează la comanda Kremlinului în cadrul unei emisiuni moderate de Dorin Galben.
12:20
Centrul Național Anticorupție (CNA), informează că împreună cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au desfășurat acțiuni de urmărire penală în raioanele Glodeni și Dondușeni, într-un dosar ce vizează fapte de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice.
11:50
Ce urmează pentru Plahotniuc: Patru dosare penale și ședința de mâine în dosarul Fraudei Bancare # TVR Moldova
După ce a fost adus în joi dimineață în Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc a fost reținut și plasat în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Procurorul anticorupție, Alexandru Cernei, a precizat că, odată cu reținerea, au intrat în vigoare toate cele patru mandate de arest preventiv emise anterior pe numele acestuia, iar termenul de 30 de zile de arest a început să curgă din momentul perfectării procesului-verbal.
11:30
La peste șase ani de când a fugit din R. Moldova, fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc, este extrădat la Chișinău joi, 25 septembrie.
11:10
Un bărbat în vârstă de 75 de ani a fost salvat de angajații IGSU, după ce a căzut într-o fântână de acumulare a apelor pluviale dintr-o gospodărie din localitatea Caracui, raionul Hâncești.
11:10
Curtea Constituțională a respins sesizarea lui Nagacevschi în cazul partidului Irinei Vlah # TVR Moldova
Curtea de Apel Centru urmează să examineze solicitarea Ministerului Justiției despre limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”, parte a Blocului „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, pentru un termen de 12 luni, după ce Curtea Constituțională a respins, joi, sesizarea privind excepția de neconstituționalitate depusă de Fadei Nagacevschi în interesele acestei formațiuni politice a Irinei Vlah.
Acum 6 ore
10:30
„Nu-l vor ține în închisoare”: Sandu, despre riscul ca Plahotniuc să fie eliberat de foștii aliați # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat în cadrul emisiunii realizate de Dorin Galben că revenirea la putere a forțelor politice legate de Vladimir Plahotniuc ar putea compromite definitiv justiția și procesul de tragere la răspundere a fostului lider democrat.
10:00
09:20
Președintele României: Alegerile din 28 septembrie - un moment crucial pentru viitorul R. Moldova # TVR Moldova
Președintele României, Nicușor Dan, subliniază, într-un mesaj video, importanța alegerilor parlamentare din Republica Moldova de duminică, 28 septembrie 2025 și spune că acestea reprezintă „un moment crucial pentru viitorul cetățenilor din R. Moldova”.
Acum 8 ore
08:50
/LIVE TEXT/ Plahotniuc, înconjurat de mascați, zboară din Atena la Chișinău. Primele imagini # TVR Moldova
08:40
Sondaj iData: Patru formațiuni politice intră în Parlament, Patriotic și PAS la egalitate # TVR Moldova
Competiţie acerbă înaintea alegerilor parlamentare, cel puţin asta arată ultimul sondaj "Barometrul electoral", realizat de IData. Studiul arată că, duminica viitoare, în legislativul de la Chişinău ar intra patru partide şi blocuri politice. E vorba, în ordine, de Blocul Electoral "Patriotic", Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul electoral "Alternativa" şi Partidul Nostru. Potrivit sondajului, preşedintele Maia Sandu continuă să se bucure de încrederea locuitorilor ţării.
08:30
/LIVE-TEXT/Vladimir Plahotniuc, înconjurat de mascați, zboară din Atena la Chișinău. Primele imagini # TVR Moldova
07:30
Dodon a fost prins cu minciuni; buletinele „model” ale Blocului Alternativa sunt ilegale # TVR Moldova
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc miercuri, 24 septembrie.
Acum 12 ore
06:50
Plahotniuc este adus astăzi la Chișinău după ce a fost fugar șase ani și s-a ascuns în 20 de state # TVR Moldova
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, care a fugit acum mai bine de șase ani din Republica Moldova, pe 14 iunie 2019, este adus joi, 25 septembrie, la Chișinău, sub escortă, din Grecia. El a fost prins pe 22 iulie în Aeroportul din Atena. Oligarhul urmează să fie plasat în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău într-o cameră separată, deoarece a deținut o funcție publică.
Acum 24 ore
21:10
Timp de trei zile, Chișinăul va fi capitala europeană a judo-ului. E o premieră pentru Republica Moldova, care va fi gazda campionatului continental de tineret, la care vor participa sute de sportivi din peste 40 de țări. Turneul va avea loc peste o lună, iar reprezentanții federației internaționale de profil sunt deja în vizită în țara noastră pentru a asigura buna organizare a evenimentului.
20:40
Experți: Promisiunile electorale sunt nerealiste, folosite doar pentru mobilizarea alegătorilor # TVR Moldova
Promisiuni multe, dar, în mare parte, irealizabile. Este concluzia unei analize făcute de Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT şi a experților independenți care au studiat platformele electorale ale concurenților cu șanse reale de a ajunge în Parlament. Potrivit acestora, programele sunt utilizate, în majoritatea cazurilor, ca instrumente de mobilizare politică, nu ca platforme realiste.
20:10
Grămada de mere din raionul Soroca lângă care s-a filmat Igor Dodon spunând că a fost abandonată de fermier urma, de fapt, să fie transportată la procesare. Într-un videoclip, proprietarul fructelor a declarat că Dodon a pătruns în livada sa fără voie şi a minţit când a spus că merele au fost aruncate. După acelaşi scenariu electoral a mers şi liderul Partidului Democraţia Acasă, Vasile Costiuc, care a ales, însă, un câmp cu ceapă. În timp ce Costiuc a negat acuzaţiile că ar promova falsuri, Igor Dodon a refuzat să comenteze această situaţie.
19:40
La Dondușeni, cinci persoane riscă până la șase ani de închisoare pentru corupere electorală # TVR Moldova
Cinci persoane riscă până la 6 ani de închisoare pentru coruperea alegătorilor. Dosarele au ajuns pe masa judecătorilor.
19:10
Cei mai buni participanți la Marea Dictare Națională au fost premiați în cadrul unei ceremonii # TVR Moldova
Participanții care au obținut rezultate remarcabile la cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale au fost premiaţi aseară în cadrul unei ceremonii organizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării din Republica Moldova. Din cele peste două mii de persoane care s-au adunat în Piața Marii Adunări Naționale pentru a-și testa cunoștințele, 18 au reuşit să obţină nota zece, iar 120 - nota nouă, numărul fiind în creştere faţă de anul anterior.
18:40
Comisia Electorală: Buletinele „model” ale Blocului „Alternativa” contravin legislației electorale # TVR Moldova
Descindere la o tipografie din Chișinău în urma căreia poliția a ridicat 200 de buletine de vot false, pe care era aplicată ștampila "VOTAT" în dreptul Blocului politic "Alternativa". Oamenii legii susțin că acestea urmau să fie folosite într-o schemă de tip "carusel" la scrutinul de duminică. Liderul Blocului Alternativa, Ion Ceban, respinge aceste acuzații și spune că materialele ridicate de poliție sunt, de fapt, pliante explicative pentru alegători. Iar reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale susține că astfel de materiale contravin legii privind publicitatea electorală şi nu pot ajunge în spațiul public.
18:10
Republica Moldova devine protagonistă într-o nouă serie documentară internațională care explorează farmecul autentic al țării, "Flavours of the Republic of Moldova, realizată de regizorul britanic Charlie Ottley, cunoscut pentru proiectul Flavours of România. Documentarul face parte din programul de promovare turistică și culturală a țării, iar despre impactul acestei inițiative ne-au vorbit Elena Stepanov, directoarea executivă a Asociației Naționale pentru Turism Receptor și Intern și ANDREI Chistol, secretar de stat al Ministerului Culturii
17:40
Carnea roșie, consumată în exces, poate crește riscul de cancer. Ce recomandă specialiștii? # TVR Moldova
Carnea roșie, prezentă frecvent în alimentația moldovenilor, poate deveni periculoasă pentru sănătate atunci când este consumată în exces. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a clasificat încă din 2015 acest tip de carne drept „probabil cancerigenă pentru oameni”, pe baza unor studii ample realizate la nivel internațional.
17:40
Zelenski, la ONU: Europa nu își poate permite să piardă și R. Moldova, cum a fost în cazul Georgiei # TVR Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat miercuri, în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, desfășurată la New York, că Europa nu își poate permite să piardă Republica Moldova situată strategic în fața influenței rusești, urmând exemplul Belarusului și al Georgiei, care au intrat în orbita Moscovei.
17:10
La Bălți, o tipografie ilegală cu materiale românofobe: Conexiunea cu Mitropolia Moldovei # TVR Moldova
În urma unor acțiuni comune desfășurate de polițiștii Direcției de Poliție Chișinău și Inspectoratului Bălți, în comun cu angajații SIS, a fost identificată și neutralizată o tipografie clandestină, implicată în producerea și diseminarea de materiale cu caracter ilegal și conținut instigator.
17:10
Agenția Servicii Publice (ASP) informează că noua Lege a cetățeniei Republicii Moldova a fost promulgată, publicată în Monitorul Oficial și va intra în vigoare la 24 decembrie 2025. Actul normativ este considerat unul fundamental pentru securitatea națională și pentru prevenirea tentativelor de obținere frauduloasă a cetățeniei.
17:00
Tipografie clandestină și publicații ilegale cu conținut denigrator, depistate de poliție # TVR Moldova
În urma unor acțiuni comune desfășurate de polițiștii Direcției de Poliție Chișinău și Inspectoratului Bălți, în comun cu angajații SIS, a fost identificată și neutralizată o tipografie clandestină, implicată în producerea și diseminarea de materiale cu caracter ilegal și conținut instigator.
16:20
Hrișcă cu reziduuri de pesticid: ANSA: Consumatorii sunt îndemnați să nu consume produsul # TVR Moldova
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță rechemarea de crupe de hrișcă marca comercială „ORA”.
16:00
R. Moldova a obținut 11 medalii de la Campionatul Mondial de para-armwrestling din Bulgaria # TVR Moldova
Lotul R. Moldova de para-armwrestling, format din 13 sportivi, s-a întors cu 11 medalii de la Campionatul Mondial de para-armwrestling, desfășurat în orașul Albena, Bulgaria.
16:00
Ambasadorul R. Moldova la Moscova, Lilian Darii, a fost convocat, miercuri, la Ministerul Afacerilor de Externe al Federației Ruse, potrivit Ambasadei Rusiei la Chișinău. Diplomatului moldovean i-a fost înmânată o notă de protest în legătură cu „refuzul nemotivat al autorităților moldovene de a acredita reprezentanți ruși în calitate de observatori pe termen scurt în cadrul misiunii de monitorizare a OSCE, precum și în calitate de observatori internaționali la alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie”.
15:40
Alexandru Balan, acuzat că a transmis secrete de stat ale României pentru Belarus, rămâne în arest # TVR Moldova
Spionul din Republica Moldova, Alexandru Balan, pus sub acuzare de DIICOT pentru trădare, a cerut eliberarea, însă cererea sa a fost respinsă de Înalta Curte de Casație și Justiție de la București. El a contestat arestul preventiv. DIICOT îl acuză că a transmis informații secrete de stat către KGB din Belarus. Decizia Curții este definitivă și, prin urmare, Alexandru Balan va rămâne în arest până pe 10 octombrie.
15:40
Pierderea memoriei nu este întotdeauna un semn de boală – neurologii explică factorii și soluțiile # TVR Moldova
Pierderea de memorie nu este întotdeauna un semn al unei afecțiuni neurologice. Chiar și tinerii sănătoși pot trece prin episoade de uitare cauzate de stres, supra-solicitare sau lipsa somnului, explică medicul neurolog Paviul Gavriliuc.
15:30
Peste 30 de percheziții în toată R. Moldova într-un dosar privind infracțiuni din domeniul electoral # TVR Moldova
Angajații Procuraturii Anticorupție și ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins, miercuri, în mai multe locații din Republica Moldova. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale privind acceptarea finanțării ilegale a partidului politic din partea unui grup criminal organizat, informează Pocuratura Anticorupție.
15:10
Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” rămâne o ruină, la cinci ani de la incendiu # TVR Moldova
Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici" din Chişinău rămâne o ruină, la cinci ani după ce a fost mistuită de un incendiu devastator. Artiștii și publicul așteaptă cu nerăbdare reconstrucția, dar proiectul, estimat la 70 de milioane de euro, bate pasul pe loc din lipsă de fonduri. În prezent, Ministerul Culturii negociază cu Banca Europeană de Investiții un credit preferențial pentru etapele de proiectare.
15:10
Peste 30 de percheziții în toată țara într-un dosar privind infracțiuni din domeniul electoral # TVR Moldova
În această dimineață, ofițerii din cadrul Procuraturii Anticorupție, în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție, au descins cu percheziții în mai multe locații din țară. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale privind acceptarea finanțării ilegale a partidului politic din partea unui grup criminal organizat.
15:10
Fostul ofițer de urmărire penală în cadrul Inspectoratului Național de Investigații, Anatolie Rusu, a fost cel care i-a asigurat, până în momentul condamnării, paza guvernatoarei regiunii găgăuze, Evghenia Guțul, o colaboratoare apropiată a oligarhului fugar la Moscova, Ilan Șor. Fostul ofițer superior a lucrat până nu demult pentru protecția oamenilor din rețeaua Șor în siajul companiei de pază și securitate Thor Security Group, conform informațiilor intrate în posesia Veridica. La fel ca Anatolie Rusu, alți foști ofițeri din Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și ai Serviciului de Pază și Protecție de Stat (SPPS) lucrează în cadrul acestei companii de securitate apropiată oligarhului fugar Ilan Șor.
15:00
Spionul moldovean acuzat că a transmis secrete de stat ale României pentru Belarus rămâne în arest # TVR Moldova
Spionul din Republica Moldova, pus sub acuzare de DIICOT pentru trădare, a cerut eliberarea, însă cererea sa a fost respinsă de Înalta Curte de Casație și Justiție de la București. El a contestat arestul preventiv. DIICOT îl acuză că a transmis informații secrete de stat către KGB din Belarus. Decizia Curții este definitivă, astfel, Alexandru Balan va rămâne în arest până pe 10 octombrie
Ieri
14:40
Donald Trump, schimbându-și complet abordarea față de conflictul din Ucraina, a considerat marți că Ucraina ar putea ‘să-și recâștige teritoriul în forma sa originală și poate chiar să meargă mai departe’ împotriva Rusiei.
14:40
Unul dintre liderii Blocului Alternativa, Ion Ceban, a ieșit într-o conferință de presă după ce poliția a anunțat că a ridicat, în urma perchezițiilor de la o tipografie buletine de vot pe care era aplicată ștampila „VOTAT” în dreptul Blocului „Alternativa”. Ion Ceban spune că, de fapt, ceea ce a depistat poliția ar fi niște materiale explicative pentru alegători.
14:40
Spionul moldovean acuzat că a transmis secrete de stat ale României pentru Belarus cere eliberarea # TVR Moldova
Spionul din Republica Moldova, pus sub acuzare de DIICOT pentru trădare, cere eliberarea. El a contestat arestul preventiv. DIICOT îl acuză că a transmis informații secrete de stat către KGB din Belarus. Contestația se judecă miercuri la Curtea Supremă.
14:10
Ministerul Sănătății anunță că, începând de astăzi, 24 septembrie, pacienții diagnosticați cu maladii oncologice vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic la Spitalul Raional Florești.
14:00
Rusia continuă atacurile masive asupra Ucrainei. Bombardează pentru a treia noapte oraşul Zaporojie # TVR Moldova
Rusia îşi continuă atacurile masive asupra Ucrainei bombardând intens pentru a treia noapte la rând oraşul Zaporojie şi satele din apropiere.
