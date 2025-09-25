VIDEO // Doi tineri, reținuți pentru fabricarea de euro falși: Captură de 10 000 de euro la Ialoveni
Omniapres, 25 septembrie 2025
Doi tineri din Chișinău, cu vârste de 23 și 24 de ani, au fost reținuți de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate, în colaborare cu procurorii PCCOCS și cu suportul mascaților de la „Fulger”, fiind bănuiți de implicare într-o rețea specializată în fabricarea și distribuirea de euro falși. Cazul a ieșit la iveală după ce autoritățile […] The post VIDEO // Doi tineri, reținuți pentru fabricarea de euro falși: Captură de 10 000 de euro la Ialoveni appeared first on Omniapres.
Prețul primei de asigurare obligatorie de asistență medicală va fi revizuit, astfel încât polița să fie accesibilă pentru toți cetățenii, care să beneficieze de servicii medicale de calitate și moderne. Asigurări în acest sens au fost oferite de fondatorul și vicepreședintele Partidului „Mișcarea Respect Moldova”, Eugeniu Nichiforciuc, în cadrul dezbaterilor electorale de la TV8, unde […] The post VIDEO // ”Respect Moldova” propune alocarea a 8% din PIB pentru sănătate appeared first on Omniapres.
Olesea Stamate: Statul trebuie să încurajeze crearea unităților de procesare a producției agricole în raioane # Omniapres
O soluție care ar ajuta la oprirea exodului forței de muncă din sate este implicarea statului în crearea unor unități de procesare a producției agricole la nivel regional. Propunerea vine de la candidatul independent pentru funcția de deputat Olesea Stamate. În opinia sa, e nevoie de programe dedicate pentru înființarea întreprinderilor care să producă valoare […] The post Olesea Stamate: Statul trebuie să încurajeze crearea unităților de procesare a producției agricole în raioane appeared first on Omniapres.
Grupuri de susținători ai lui Vlad Plahotniuc au venit, azi-dimineață, la Aeroportul din Chișinău, acolo unde a aterizat avionul cu care fostul lider al PDM a fost adus de la Atena. În cadrul unui miting pașnic, participanții au condamnat presiunile la care este supus Plahotniuc și au calificat dosarul în care este vizat acesta drept […] The post Simpatizanții lui Plahotniuc, la Aeroport: „PAS încearcă să-și elimine oponenții!” appeared first on Omniapres.
Acum o oră
Svetlana Sainsus, cofondatoarea Caritate.md, își împlinește visul: va juca într-un film artistic care va ajunge pe Netflix # Omniapres
Un proiect cinematografic ambițios, cu actori de la Hollywood și filmări realizate chiar în Chișinău, va aduce Republica Moldova pe harta internațională a filmului. Cofondatoarea Caritate.md, Svetlana Sainsus, a fost aleasă pentru un rol în lungmetrajul „Chișinău, my love”, regizat de cineastul moldovean Mihai Țărnă. Filmul, care va combina acțiunea cu o poveste de dragoste, […] The post Svetlana Sainsus, cofondatoarea Caritate.md, își împlinește visul: va juca într-un film artistic care va ajunge pe Netflix appeared first on Omniapres.
Acum 2 ore
Nu mai puțin de 2% dintre moldoveni dețin criptomonede, anunță CryptoDigest Moldova. Estimarea aparține Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și se conține în raportul ”Perspective Economice Regionale”, publicat în septembrie. Republica Moldova se clasează pe locul 12 dintre cele 40 de țări incluse în clasamentul elaborat de BERD. Țara noastră este între Ghana […] The post Raport BERD: Cel puțin 2% dintre moldoveni dețin criptovalute appeared first on Omniapres.
Bărbat de 75 de ani, salvat de pompieri după ce a căzut într-o fântână în raionul Hîncești # Omniapres
Un bărbat în vârstă de 75 de ani a fost salvat de angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), după ce a căzut într-o fântână de acumulare a apelor pluviale dintr-o gospodărie din localitatea Caracui, raionul Hîncești. Incidentul s-a produs în după-amiaza zilei de marți, 24 septembrie 2025, iar apelul de urgență a fost […] The post Bărbat de 75 de ani, salvat de pompieri după ce a căzut într-o fântână în raionul Hîncești appeared first on Omniapres.
Adriana Ochișanu a publicat primul mesaj, după ce fiul ei, Cristian Botgros, a ajuns în spital # Omniapres
Interpreta Adriana Ochișanu a rupt tăcerea și a scris un mesaj emoționant adresat fiului ei, Cristian Botgros, după ce presa a relatat că acesta se află în comă, în urma unei presupuse supradoze. „Dragul meu Cristi, dacă ar fi să îți spun un singur lucru pe care să-l porți mereu în tine, iată-l: ești iubit […] The post Adriana Ochișanu a publicat primul mesaj, după ce fiul ei, Cristian Botgros, a ajuns în spital appeared first on Omniapres.
Acum 4 ore
Percheziții la Glodeni și Dondușeni în dosare de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor # Omniapres
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la Glodeni și Dondușeni. Acțiunile au avut loc într-un dosar ce vizează fapte de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. În cadrul investigațiilor, au fost documentate activități suspecte ce implică transferuri […] The post Percheziții la Glodeni și Dondușeni în dosare de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor appeared first on Omniapres.
Secretarul organizației Rîșcani a partidului „Șor”, trimis în judecată pentru complicitate la finanțare ilegală # Omniapres
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani a Partidului Politic „Șor” a fost trimis în judecată, fiind acuzat de complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat dosarul pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Potrivit anchetatorilor, faptele s-au petrecut în perioada iulie […] The post Secretarul organizației Rîșcani a partidului „Șor”, trimis în judecată pentru complicitate la finanțare ilegală appeared first on Omniapres.
Avocatul lui Plahotniuc: Guvernarea a transformat extrădarea într-un spectacol electoral # Omniapres
Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, acuză guvernarea că a folosit procedura de extrădare în scopuri electorale. „Așa cum am menționat anterior, Inspectoratul General al Poliției, la ordinul puterii politice de la Chișinău, a transformat procesul de extrădare a lui Vlad Plahotniuc într-un spectacol politic de prost gust, regizat și pus în scenă fix în […] The post Avocatul lui Plahotniuc: Guvernarea a transformat extrădarea într-un spectacol electoral appeared first on Omniapres.
VIDEO // Plahotniuc, preluat imediat de poliție la sosire. Nu a avut contact cu presa, iar în fața aeroportului l-au așteptat protestatari și simpatizanți # Omniapres
Vlad Plahotniuc a revenit în Republica Moldova în această dimineață, cu o cursă din Grecia. După ce a trecut procedurile de frontieră, el a fost preluat de forțele de ordine și condus rapid spre un microbuz al Poliției, fără a i se permite să discute cu jurnaliștii care l-au așteptat la aeroport, scrie telegraph.md. La […] The post VIDEO // Plahotniuc, preluat imediat de poliție la sosire. Nu a avut contact cu presa, iar în fața aeroportului l-au așteptat protestatari și simpatizanți appeared first on Omniapres.
VIDEO // Presa: Vladimir Plahotniuc, plasat în aceeași celulă în Penitenciarul nr. 13 unde a stat Vlad Filat # Omniapres
Vladimir Plahotniuc, extrădat astăzi în Moldova, a ajuns la Penitenciarul nr.13. Fostul lider PD va fi plasat în aceeași celulă renovată, în care a stat președintele PLDM, Vlad Filat, scrie TV8 cu trimitere la sursele sale. Astăzi, la ora 17:30, la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana va avea loc prima ședință de judecată cu participarea acestuia, […] The post VIDEO // Presa: Vladimir Plahotniuc, plasat în aceeași celulă în Penitenciarul nr. 13 unde a stat Vlad Filat appeared first on Omniapres.
Un nou sondaj de opinie confirmă că patru forțe politice vor accede în următorul Parlament, iar Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar putea lua aproape jumătate din voturile exprimate. Mai exact, potrivit Barometrului de Opinie Publică, pentru PAS ar vota 49,57% din alegătorii cu opțiune clară. Urmează Blocul Electoral Patriotic – 24,09%, Partidul Nostru – […] The post Sondaj: Patru forțe politice ajung în Parlament, PAS ia majoritatea voturilor appeared first on Omniapres.
Acum 6 ore
Mai mulți angajați ai MAI, SPPS și CNA decorați de președinta Maia Sandu pentru merite deosebite # Omniapres
Mai mulți angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Protecție și Pază de Stat și Centrului Național Anticorupție au fost decorați cu distincții de stat. Decretul semnat de președinta Maia Sandu a fost publicat în Monitorul Oficial, comunică MOLDPRES. Distincțiile au fost acordate „în semn de apreciere a profesionalismului manifestat la îndeplinirea datoriei de serviciu […] The post Mai mulți angajați ai MAI, SPPS și CNA decorați de președinta Maia Sandu pentru merite deosebite appeared first on Omniapres.
VIDEO // Vladimir Plahotniuc, adus la Chișinău: Primele imagini cu fostul lider PDM sub escortă # Omniapres
Primele imagini cu Vlad Plahotniuc pe teritoriul Republicii Moldova au fost difuzate joi dimineață, la scurt timp după aterizarea avionului care l-a adus de la Atena la Chișinău. Fostul lider al Partidului Democrat, protejat de mascați și polițiști în civil, a fost escortat direct din aeronavă în dubița care l-a transportat către Penitenciarul nr. 13. […] The post VIDEO // Vladimir Plahotniuc, adus la Chișinău: Primele imagini cu fostul lider PDM sub escortă appeared first on Omniapres.
VIDEO // Nicușor Dan, apel către moldovenii din România: „Mergeți la vot! De alegerea voastră depinde viitorul Moldovei” # Omniapres
Preşedintele Nicuşor Dan, îi îndeamnă pe cetăţenii moldoveni care se află în România să meargă, duminică, la vot pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova. Șeful statului precizează că acest scrutin reprezintă un moment crucial pentru viitorul lor şi al Basarabiei. Potrivit şefului statului vecin, alegerile parlamentare din Republica Moldova care vor avea loc, duminică, reprezintă un […] The post VIDEO // Nicușor Dan, apel către moldovenii din România: „Mergeți la vot! De alegerea voastră depinde viitorul Moldovei” appeared first on Omniapres.
Primele imagini cu Vlad Plahotniuc la bordul avionului care se îndreaptă spre Chișinău: înconjurat de mascați, citind o carte # Omniapres
Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, reținut în Grecia acum două luni, urmează să fie extrădat joi, 25 septembrie, în Republica Moldova. Avionul la al cărui bord a urcat Plahotniuc urmează să aterizeze la Chișinădu la ora 09:30, scrie ZIUA.md. În presă au apărut deja primele imagini cu fostul lider al PDM. Înconjurați de […] The post Primele imagini cu Vlad Plahotniuc la bordul avionului care se îndreaptă spre Chișinău: înconjurat de mascați, citind o carte appeared first on Omniapres.
Acum 8 ore
Ziua de azi aduce o energie constructivă, favorabilă muncii în echipă și finalizării unor planuri amânate. Unele zodii au parte de reușite pe plan financiar, altele primesc oferte profesionale sau ocazia de a se afirma, iar atmosfera generală este una de eliberare și relaxare după eforturile din ultima perioadă. BALANȚĂ O să faceți niște demersuri […] The post Horoscop 25 septembrie 2025. Reușite financiare și vești bune pentru mai multe zodii appeared first on Omniapres.
Acum 24 ore
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță retragerea de la consumatori a unui produs al operatorului „VITAFOR” S.R.L, după ce în produsul respectiv a fost depășită limita admisă de reziduuri de pesticid glifosat. Consumatorii sunt sfătuiți să nu consume produsul din lotul afectat. Rechemarea produsului a fost decisă în urma analizelor de laborator care au […] The post Atenție! Hrișcă contaminată cu pesticide periculoase, retrasă din vânzare de ANSA appeared first on Omniapres.
LIVE // Despre îndemnul lui Vladimir Cebotari de a vota Partidul Nostru și blocul „Alternativa” # Omniapres
Stamate despre taxele vamale la bunurile importate: Nu trebuie să limităm consumul personal # Omniapres
Candidata la alegerile parlamentare, Olesea Stamate, promite că va iniția majorarea plafonului valoric pentru trimiterile poștale scutite de taxe vamale. Într-un mesaj video adresat alegătorilor, Stamate critică actualele politici, susținând că sunt aplicate „prin copy-paste” din alte state, fără a ține cont de specificul Republicii Moldova. „Scopul unei astfel de limite trebuie să fie prevenirea […] The post Stamate despre taxele vamale la bunurile importate: Nu trebuie să limităm consumul personal appeared first on Omniapres.
Blocul Electoral Patriotic cere respectarea neutralității Moldovei și condamnă politica de promovare a fricii # Omniapres
Blocul Electoral Patriotic a organizat astăzi o acțiune în susținerea păcii la care au participat deputați, membri și susținători ai Blocului Patriotic. Participanții la protest au condamnat tacticile guvernării PAS, care timp de patru ani au semănat frică și ură în societate, în loc să rezolve problemele economice, sociale și educaționale. Protestatarii au cerut ca […] The post Blocul Electoral Patriotic cere respectarea neutralității Moldovei și condamnă politica de promovare a fricii appeared first on Omniapres.
Ambasadorul Moldovei la Moscova, convocat la MAE din cauza refuzului Chișinăului de a acredita observatori ruși la alegeri # Omniapres
Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, a fost convocat pe 24 septembrie la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, unde i s-a exprimat un protest ferm legat de refuzul autorităților moldovenești de a acredita reprezentanți ruși ca observatori pe termen scurt în cadrul misiunii de monitorizare a ODIHR/OSCE, precum și membri ai Camerei Publice […] The post Ambasadorul Moldovei la Moscova, convocat la MAE din cauza refuzului Chișinăului de a acredita observatori ruși la alegeri appeared first on Omniapres.
O frescă monumentală, dedicată marilor personalități ale culturii și unității naționale românești, de pe ambele maluri ale Prutului a fost inaugurată astăzi la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din capitala Republicii Moldova. Lucrarea, intitulată „Zidul Istoriei”, a fost realizată în parteneriat cu Pretura Sectorului Centru și […] The post FOTO // „Zidul Istoriei”, inaugurat la Liceul „Gheorghe Asachi” din Chișinău appeared first on Omniapres.
Ex-adjunctul SIS, Alexandru Bălan, rămâne în arest preventiv prin decizia Curții Supreme de la București # Omniapres
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare şi transmiterea de informaţii secrete către KGB din Belarus, rămâne în arest preventiv, a decis miercuri Curtea Supremă de la București, scrie presa de peste Prut. Alexandru Bălan a fost arestat preventiv pe 10 septembrie, în urma unei […] The post Ex-adjunctul SIS, Alexandru Bălan, rămâne în arest preventiv prin decizia Curții Supreme de la București appeared first on Omniapres.
Patru forțe politice ar ajunge în Parlament, în urma alegerilor de duminică. Potrivit celui mai recent sondaj iData, este vorba despre Blocul Electoral Patriotic (BEP), Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Blocul Alternativa și Partidul Nostru (PN). Cele mai multe voturi le-ar obține BEP – 33,9% din opțiunile alegătorilor deciși. La distanță mică urmează PAS – […] The post Sondaj: BEP și PAS, aproape la același nivel appeared first on Omniapres.
Ion Ceban, după perchezițiile de la tipografie: „Buletinele ridicate erau modele pentru publicitate electorală” # Omniapres
Cele 200 de buletine ridicate de poliție de la o tipografie din Chișinău „nu aveau scopul de a frauda alegerile, ci erau materiale model pentru publicitate electorală” – susține unul dintre liderii Blocului electoral „Alternativa”, Ion Ceban. Într-o conferință de presă, acesta a calificat acțiunea autorităților drept o „manipulare politică” orchestrat ă de partidul de guvernare, […] The post Ion Ceban, după perchezițiile de la tipografie: „Buletinele ridicate erau modele pentru publicitate electorală” appeared first on Omniapres.
Premierul Dorin Recean acuză Federația Rusă că de imixtiuni în procesul electoral din Republica Moldova „cu scopul de a prelua puterea de la Chișinău”. Oficialul a dat asigurări că statul „rezistă și va împiedica planul rusesc de ocupație”. „Republica Moldova este în campanie electorală. Federația Rusă tot este în campanie electorală. Doar că noi facem […] The post Dorin Recean: „Rusia vrea să preia puterea la Chișinău, încălcând voința moldovenilor” appeared first on Omniapres.
PDMM, despre cererea Ministerului Justiției de a limita activitatea formațiunii: O nouă comandă politică # Omniapres
Partidul de la guvernare recurge la noi presiuni în raport cu Partidul Democrat Modern pe care vor să-l reducă la tăcere. Este reacția PDMM la cererea Ministerului Justiției transmisă Curții de Apel Centru prin care solicită instanței limitarea activității formațiunii pentru o perioadă de un an. PDMM califică acțiunea drept o nouă comandă politică a […] The post PDMM, despre cererea Ministerului Justiției de a limita activitatea formațiunii: O nouă comandă politică appeared first on Omniapres.
VIDEO // Veronica Dragalin a devenit victima unei farse telefonice rusești a lui Vovan și Lexus # Omniapres
Veronica Dragalin, fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, a devenit victima farsorilor ruși Vovan și Lexus. În înregistrarea publicată de cei doi, Dragalin vorbește despre motivele demisiei sale. Fostul procuror era convinsă că discută cu un coleg ucrainean. Dragalin spune că decizia de a pleca din funcție a fost determinată de presiuni directe din partea președintei […] The post VIDEO // Veronica Dragalin a devenit victima unei farse telefonice rusești a lui Vovan și Lexus appeared first on Omniapres.
Elevii și studenții cu drept de vot, care își fac studiile într-o localitate diferită de cea unde au domiciliul sau reședința temporară, pot participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Precizările au fost făcute de către Comisia Electorală Centrală (CEC). Aceștia vor putea vota la orice secție de votare organizată în localitatea unde își […] The post CEC: Elevii și studenții pot vota în orașul în care studiază, indiferent de domiciliu appeared first on Omniapres.
VIDEO // Echipament de spionaj, descoperit la sediul partidului ”Moldova Mare”. Formațiunea acuză guvernarea de practici ilegale # Omniapres
Partidul „Moldova Mare” susține că în sediul său central a fost descoperit un echipament de spionaj ascuns, pe care îl consideră dovada unor practici ilegale din partea autorităților. Lidera formațiunii, Victoria Furtuna, susține că incidentul arată cum ”guvernarea recurge la supraveghere și intimidare în loc să respecte standardele democratice”. Potrivit acesteia, adevăratele probleme ale țării […] The post VIDEO // Echipament de spionaj, descoperit la sediul partidului ”Moldova Mare”. Formațiunea acuză guvernarea de practici ilegale appeared first on Omniapres.
Peste jumătate de milion de metri pătrați de locuințe vor fi renovate în următorii trei ani # Omniapres
Bunurile, lucrările și serviciile achiziționate din Fondul pentru eficiență energetică vor fi transmise beneficiarilor în baza unui nou Regulament, aprobat de Guvern.Documentul stabilește un mecanism simplificat, care elimină etapele birocratice și asigură acces rapid la investiții pentru persoane fizice, persoane juridice și asociații de proprietari. Prin acest mecanism, bunurile și serviciile finanțate vor fi transmise […] The post Peste jumătate de milion de metri pătrați de locuințe vor fi renovate în următorii trei ani appeared first on Omniapres.
Critici la adresa guvernării: Stamate spune că autoritățile au tolerat rețeaua „MeriȘor” ani de zile # Omniapres
Candidata la alegerile parlamentare, Olesea Stamate, critică acțiunile întârziate ale autorităților în cazul rețelei de afaceri controlate Ilan Șor. Într-o postare pe rețelele sociale, ea i se adresează fostei colege din fracțiunea PAS, Marcela Adam, acuzând o strategie politică întârziată și calcule electorale în decizia de a închide magazinele sociale „MeriȘor”. Potrivit lui Stamate, rețeaua […] The post Critici la adresa guvernării: Stamate spune că autoritățile au tolerat rețeaua „MeriȘor” ani de zile appeared first on Omniapres.
Oleg Cara a fost numit oficial în funcția de director general al Biroului Național de Statistică (BNS) pentru un mandat de cinci ani. Decizia a fost aprobată luni, 24 septembrie, în cadrul ședinței Guvernului. Potrivit Executivului, Cara a câștigat concursul organizat pentru această funcție și va coordona activitatea instituției responsabile de colectarea, prelucrarea și publicarea […] The post Oleg Cara, numit director general al Biroului Național de Statistică pentru 5 ani appeared first on Omniapres.
VIDEO // Buletine de vot „Model” cu ștampila „Votat” pentru blocul Alternativa, ridicate de poliție. Cum explică IGP # Omniapres
200 de buletine de vot cu ștampila „Votat” aplicată în dreptul unui bloc politic antrenat în alegerile parlamentare au fost descoperite de polițiștii din Chișinău într-o tipografie din capitală. Descinderea a avut loc în baza unei informații transmise de Serviciul Fiscal de Stat. Din imaginile publicate de poliție se vede că este vorba despre blocul […] The post VIDEO // Buletine de vot „Model” cu ștampila „Votat” pentru blocul Alternativa, ridicate de poliție. Cum explică IGP appeared first on Omniapres.
Sportul capătă o voce și în politică: Constantin Rusu, ales în fruntea Ligii Sportivilor „Respect Moldova” # Omniapres
Partidul „Mișcarea Respect Moldova” a lansat Liga Sportivilor „Respect Moldova”, o inițiativă menită să aducă sportul în prim-planul preocupărilor sociale și politice ale țării. Noua structură își propune să devină o platformă de sprijin și promovare pentru sportivii moldoveni, dar și un catalizator pentru dezvoltarea sportului de masă. În fruntea Ligii a fost numit Constantin […] The post Sportul capătă o voce și în politică: Constantin Rusu, ales în fruntea Ligii Sportivilor „Respect Moldova” appeared first on Omniapres.
Fiscul blochează activitatea magazinelor sociale „MeriȘor” și a altor companii afiliate lui Ilan Șor # Omniapres
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a blocat tranzacțiile și activitatea mai multor companii și organizații care ar fi afiliate politicianului Ilan Șor, supus sancțiunilor internaționale. Printre entitățile vizate se numără și rețeaua de magazine sociale „MeriȘor”, care urmează să fie închisă. Deciziile au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial și sunt semnate de directoarea SFS, […] The post Fiscul blochează activitatea magazinelor sociale „MeriȘor” și a altor companii afiliate lui Ilan Șor appeared first on Omniapres.
Plahotniuc îndeamnă moldovenii să voteze doar concurenți cu șanse de a ajunge Parlament, ca să se evite voturile indirecte pentru PAS # Omniapres
Fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, îndeamnă moldovenii să voteze, la alegerile parlamentare din 28 septembrie doar partidele sau blocurile electorale care au șanse reale să treacă pragul electoral. În același timp, Plahotniuc spune că niciun vot direct sau indirect nu trebuie să ajungă la PAS, pentru că voturile oferite partidelor fără șansă se vor redistribui […] The post Plahotniuc îndeamnă moldovenii să voteze doar concurenți cu șanse de a ajunge Parlament, ca să se evite voturile indirecte pentru PAS appeared first on Omniapres.
Ministra Justiției: Plahotniuc ajunge mâine în R. Moldova. Va fi plasat în Penitenciarul 13 # Omniapres
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, va fi extrădat în Republica Moldova joi, 25 septembrie, a confirmat ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru. Potrivit acesteia, odată ajuns în țară, Plahotniuc va fi plasat în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, într-o celulă separată, din motive de securitate. „Ministerul Justiției a asigurat toate pregătirile necesare […] The post Ministra Justiției: Plahotniuc ajunge mâine în R. Moldova. Va fi plasat în Penitenciarul 13 appeared first on Omniapres.
Persoanele care vor să devină cetățeni ai Republicii Moldova vor fi obligate, potrivit noii legislații, să demonstreze cunoașterea limbii române și a prevederilor constituționale. Legea privind cetățenia a fost promulgată și publicată în Monitorul Oficial, urmând să intre în vigoare peste trei luni. Actul normativ are ca obiectiv modernizarea și uniformizarea procedurilor legate de acordarea […] The post Cunoașterea limbii române devine obligatorie pentru obținerea cetățeniei moldovenești appeared first on Omniapres.
VIDEO // Captura record: peste 1,3 milioane de țigarete confiscate, șase persoane reținuți, inclusiv un polițist # Omniapres
Șase persoane, printre care și un angajat al poliției, au fost reținute de ofițerii SPIA și procurorii PCCOCS, în urma destructurării unei rețele specializate în producerea și comercializarea ilegală a țigărilor în municipiul Chișinău. Acțiunea a fost precedată de 45 de percheziții desfășurate simultan la domiciliile și automobilele suspecților, în trei garaje utilizate pentru depozitarea […] The post VIDEO // Captura record: peste 1,3 milioane de țigarete confiscate, șase persoane reținuți, inclusiv un polițist appeared first on Omniapres.
Ion Ceban, primarul degrevat al mun. Chișinău și unul dintre liderii blocului ”Alternativa”, a criticat mesajul transmis recent de președinta Maia Sandu, cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie. Invitat în cadrul unei emisiuni la Exclusive TV, Ceban a comentat forma și tonul discursului prezidențial, susținând că mesajul a fost lipsit de […] The post VIDEO // Ion Ceban, despre mesajul Maiei Sandu: „Regizat și lipsit de conținut” appeared first on Omniapres.
Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat că formațiunea sa va susține, în viitorul Parlament, eliminarea finanțării partidelor politice din bugetul de stat. Afirmația a fost făcută în cadrul emisiunii „Gonța Media”, moderată de jurnalistul Gheorghe Gonța. „Chiar recent am aflat că pentru partidele care sunt la guvernare, numai pentru anul 2025, s-au cheltuit […] The post Victoria Furtună propune eliminarea finanțării partidelor din bugetul de stat appeared first on Omniapres.
CEC demontează un nou fals: Toți concurenții electorali sunt prezenți pe buletinul de vot prin corespondență # Omniapres
Comisia Electorală Centrală denunță un nou fals care circulă în mediul online și care pretinde, în mod eronat, că alegătorii care au optat pentru votul prin corespondență ar fi recepționat buletine de vot din care lipsesc unii concurenți electorali. Această informație este complet falsă și reprezintă o încercare de a submina încrederea cetățenilor în procesul […] The post CEC demontează un nou fals: Toți concurenții electorali sunt prezenți pe buletinul de vot prin corespondență appeared first on Omniapres.
Astăzi, energiile astrale aduc vești bune în plan profesional și financiar, dar și ocazii de a petrece timp de calitate alături de cei dragi; pentru unele zodii vin bani nesperați, iar pentru altele se deschid drumuri noi în carieră. BALANȚĂ Vi se fac niște oferte de lucru, dar o să vă consultați întâi cu niște […] The post Horoscop 24 septembrie 2025. O zi plină de oportunități și surprize financiare appeared first on Omniapres.
23 septembrie 2025
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor, condamnat la 5 ani de închisoare pentru finanțare ilegală a partidului „Șansa” # Omniapres
Fostul bodyguard al politicianului Ilan Șor a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru implicare în finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șansa”. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, iar pedeapsa urmează a fi executată într-un penitenciar de tip semiînchis. Instanța a dispus și confiscarea sumei de aproximativ 5,2 milioane de lei, […] The post Fostul bodyguard al lui Ilan Șor, condamnat la 5 ani de închisoare pentru finanțare ilegală a partidului „Șansa” appeared first on Omniapres.
CEC avertizează „Democrația Acasă” pentru includerea unor candidați AUR în lista electorală # Omniapres
Partidul „Democrația Acasă” a primit un avertisment din partea Comisiei Electorale Centrale pentru faptul că în lista formațiunii se regăseau doi membri ai Partidului AUR din R. Moldova. Hotărârea CEC a fost emisă în urma unei sesizări a Serviciului de Informații și Securitate, care face referire la o „notă informativă anonimă”, scrie ZIUA.md. Astfel, candidații […] The post CEC avertizează „Democrația Acasă” pentru includerea unor candidați AUR în lista electorală appeared first on Omniapres.
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, urmează să fie extrădat în Republica Moldova joi, 25 septembrie 2025. Anunțul a fost făcut de avocatul său, Lucian Rogac, într-o postare pe rețelele sociale. „Ținând cont de ultimele informații primite de colegii mei din Grecia de la autoritățile elene, vreau să comunic faptul că procesul […] The post Avocatul lui Vladimir Plahotniuc confirmă: extrădarea va avea loc pe 25 septembrie appeared first on Omniapres.
