Atenție! Hrișcă contaminată cu pesticide periculoase, retrasă din vânzare de ANSA
Omniapres, 24 septembrie 2025 18:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță retragerea de la consumatori a unui produs al operatorului „VITAFOR" S.R.L, după ce în produsul respectiv a fost depășită limita admisă de reziduuri de pesticid glifosat. Consumatorii sunt sfătuiți să nu consume produsul din lotul afectat. Rechemarea produsului a fost decisă în urma analizelor de laborator care au […]
Acum 30 minute
18:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță retragerea de la consumatori a unui produs al operatorului „VITAFOR" S.R.L, după ce în produsul respectiv a fost depășită limita admisă de reziduuri de pesticid glifosat. Consumatorii sunt sfătuiți să nu consume produsul din lotul afectat. Rechemarea produsului a fost decisă în urma analizelor de laborator care au […]
Acum 2 ore
17:40
LIVE // Despre îndemnul lui Vladimir Cebotari de a vota Partidul Nostru și blocul „Alternativa” # Omniapres
LIVE // Despre îndemnul lui Vladimir Cebotari de a vota Partidul Nostru și blocul „Alternativa" # Omniapres
17:30
Stamate despre taxele vamale la bunurile importate: Nu trebuie să limităm consumul personal # Omniapres
Candidata la alegerile parlamentare, Olesea Stamate, promite că va iniția majorarea plafonului valoric pentru trimiterile poștale scutite de taxe vamale. Într-un mesaj video adresat alegătorilor, Stamate critică actualele politici, susținând că sunt aplicate „prin copy-paste" din alte state, fără a ține cont de specificul Republicii Moldova. „Scopul unei astfel de limite trebuie să fie prevenirea […]
17:10
Blocul Electoral Patriotic cere respectarea neutralității Moldovei și condamnă politica de promovare a fricii # Omniapres
Blocul Electoral Patriotic a organizat astăzi o acțiune în susținerea păcii la care au participat deputați, membri și susținători ai Blocului Patriotic. Participanții la protest au condamnat tacticile guvernării PAS, care timp de patru ani au semănat frică și ură în societate, în loc să rezolve problemele economice, sociale și educaționale. Protestatarii au cerut ca […]
16:50
Ambasadorul Moldovei la Moscova, convocat la MAE din cauza refuzului Chișinăului de a acredita observatori ruși la alegeri # Omniapres
Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, a fost convocat pe 24 septembrie la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, unde i s-a exprimat un protest ferm legat de refuzul autorităților moldovenești de a acredita reprezentanți ruși ca observatori pe termen scurt în cadrul misiunii de monitorizare a ODIHR/OSCE, precum și membri ai Camerei Publice […]
Acum 4 ore
16:40
O frescă monumentală, dedicată marilor personalități ale culturii și unității naționale românești, de pe ambele maluri ale Prutului a fost inaugurată astăzi la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi" din Chișinău, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din capitala Republicii Moldova. Lucrarea, intitulată „Zidul Istoriei", a fost realizată în parteneriat cu Pretura Sectorului Centru și […]
16:10
Ex-adjunctul SIS, Alexandru Bălan, rămâne în arest preventiv prin decizia Curții Supreme de la București # Omniapres
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare şi transmiterea de informaţii secrete către KGB din Belarus, rămâne în arest preventiv, a decis miercuri Curtea Supremă de la București, scrie presa de peste Prut. Alexandru Bălan a fost arestat preventiv pe 10 septembrie, în urma unei […]
16:00
Patru forțe politice ar ajunge în Parlament, în urma alegerilor de duminică. Potrivit celui mai recent sondaj iData, este vorba despre Blocul Electoral Patriotic (BEP), Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Blocul Alternativa și Partidul Nostru (PN). Cele mai multe voturi le-ar obține BEP – 33,9% din opțiunile alegătorilor deciși. La distanță mică urmează PAS – […]
15:40
Ion Ceban, după perchezițiile de la tipografie: „Buletinele ridicate erau modele pentru publicitate electorală” # Omniapres
Cele 200 de buletine ridicate de poliție de la o tipografie din Chișinău „nu aveau scopul de a frauda alegerile, ci erau materiale model pentru publicitate electorală" – susține unul dintre liderii Blocului electoral „Alternativa", Ion Ceban. Într-o conferință de presă, acesta a calificat acțiunea autorităților drept o „manipulare politică" orchestrat ă de partidul de guvernare, […]
15:10
Premierul Dorin Recean acuză Federația Rusă că de imixtiuni în procesul electoral din Republica Moldova „cu scopul de a prelua puterea de la Chișinău". Oficialul a dat asigurări că statul „rezistă și va împiedica planul rusesc de ocupație". „Republica Moldova este în campanie electorală. Federația Rusă tot este în campanie electorală. Doar că noi facem […]
15:00
PDMM, despre cererea Ministerului Justiției de a limita activitatea formațiunii: O nouă comandă politică # Omniapres
Partidul de la guvernare recurge la noi presiuni în raport cu Partidul Democrat Modern pe care vor să-l reducă la tăcere. Este reacția PDMM la cererea Ministerului Justiției transmisă Curții de Apel Centru prin care solicită instanței limitarea activității formațiunii pentru o perioadă de un an. PDMM califică acțiunea drept o nouă comandă politică a […]
Acum 6 ore
14:30
VIDEO // Veronica Dragalin a devenit victima unei farse telefonice rusești a lui Vovan și Lexus # Omniapres
Veronica Dragalin, fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, a devenit victima farsorilor ruși Vovan și Lexus. În înregistrarea publicată de cei doi, Dragalin vorbește despre motivele demisiei sale. Fostul procuror era convinsă că discută cu un coleg ucrainean. Dragalin spune că decizia de a pleca din funcție a fost determinată de presiuni directe din partea președintei […]
14:30
Elevii și studenții cu drept de vot, care își fac studiile într-o localitate diferită de cea unde au domiciliul sau reședința temporară, pot participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Precizările au fost făcute de către Comisia Electorală Centrală (CEC). Aceștia vor putea vota la orice secție de votare organizată în localitatea unde își […]
14:20
VIDEO // Echipament de spionaj, descoperit la sediul partidului ”Moldova Mare”. Formațiunea acuză guvernarea de practici ilegale # Omniapres
Partidul „Moldova Mare" susține că în sediul său central a fost descoperit un echipament de spionaj ascuns, pe care îl consideră dovada unor practici ilegale din partea autorităților. Lidera formațiunii, Victoria Furtuna, susține că incidentul arată cum "guvernarea recurge la supraveghere și intimidare în loc să respecte standardele democratice". Potrivit acesteia, adevăratele probleme ale țării […]
14:10
Peste jumătate de milion de metri pătrați de locuințe vor fi renovate în următorii trei ani # Omniapres
Bunurile, lucrările și serviciile achiziționate din Fondul pentru eficiență energetică vor fi transmise beneficiarilor în baza unui nou Regulament, aprobat de Guvern.Documentul stabilește un mecanism simplificat, care elimină etapele birocratice și asigură acces rapid la investiții pentru persoane fizice, persoane juridice și asociații de proprietari. Prin acest mecanism, bunurile și serviciile finanțate vor fi transmise […]
13:20
Critici la adresa guvernării: Stamate spune că autoritățile au tolerat rețeaua „MeriȘor” ani de zile # Omniapres
Candidata la alegerile parlamentare, Olesea Stamate, critică acțiunile întârziate ale autorităților în cazul rețelei de afaceri controlate Ilan Șor. Într-o postare pe rețelele sociale, ea i se adresează fostei colege din fracțiunea PAS, Marcela Adam, acuzând o strategie politică întârziată și calcule electorale în decizia de a închide magazinele sociale „MeriȘor". Potrivit lui Stamate, rețeaua […]
13:10
Oleg Cara a fost numit oficial în funcția de director general al Biroului Național de Statistică (BNS) pentru un mandat de cinci ani. Decizia a fost aprobată luni, 24 septembrie, în cadrul ședinței Guvernului. Potrivit Executivului, Cara a câștigat concursul organizat pentru această funcție și va coordona activitatea instituției responsabile de colectarea, prelucrarea și publicarea […]
Acum 8 ore
12:40
VIDEO // Buletine de vot „Model” cu ștampila „Votat” pentru blocul Alternativa, ridicate de poliție. Cum explică IGP # Omniapres
200 de buletine de vot cu ștampila „Votat" aplicată în dreptul unui bloc politic antrenat în alegerile parlamentare au fost descoperite de polițiștii din Chișinău într-o tipografie din capitală. Descinderea a avut loc în baza unei informații transmise de Serviciul Fiscal de Stat. Din imaginile publicate de poliție se vede că este vorba despre blocul […]
12:10
Sportul capătă o voce și în politică: Constantin Rusu, ales în fruntea Ligii Sportivilor „Respect Moldova” # Omniapres
Partidul „Mișcarea Respect Moldova" a lansat Liga Sportivilor „Respect Moldova", o inițiativă menită să aducă sportul în prim-planul preocupărilor sociale și politice ale țării. Noua structură își propune să devină o platformă de sprijin și promovare pentru sportivii moldoveni, dar și un catalizator pentru dezvoltarea sportului de masă. În fruntea Ligii a fost numit Constantin […]
12:00
Fiscul blochează activitatea magazinelor sociale „MeriȘor” și a altor companii afiliate lui Ilan Șor # Omniapres
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a blocat tranzacțiile și activitatea mai multor companii și organizații care ar fi afiliate politicianului Ilan Șor, supus sancțiunilor internaționale. Printre entitățile vizate se numără și rețeaua de magazine sociale „MeriȘor", care urmează să fie închisă. Deciziile au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial și sunt semnate de directoarea SFS, […]
12:00
Plahotniuc îndeamnă moldovenii să voteze doar concurenți cu șanse de a ajunge Parlament, ca să se evite voturile indirecte pentru PAS # Omniapres
Fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, îndeamnă moldovenii să voteze, la alegerile parlamentare din 28 septembrie doar partidele sau blocurile electorale care au șanse reale să treacă pragul electoral. În același timp, Plahotniuc spune că niciun vot direct sau indirect nu trebuie să ajungă la PAS, pentru că voturile oferite partidelor fără șansă se vor redistribui […]
11:40
Ministra Justiției: Plahotniuc ajunge mâine în R. Moldova. Va fi plasat în Penitenciarul 13 # Omniapres
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, va fi extrădat în Republica Moldova joi, 25 septembrie, a confirmat ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru. Potrivit acesteia, odată ajuns în țară, Plahotniuc va fi plasat în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, într-o celulă separată, din motive de securitate. „Ministerul Justiției a asigurat toate pregătirile necesare […]
11:00
Persoanele care vor să devină cetățeni ai Republicii Moldova vor fi obligate, potrivit noii legislații, să demonstreze cunoașterea limbii române și a prevederilor constituționale. Legea privind cetățenia a fost promulgată și publicată în Monitorul Oficial, urmând să intre în vigoare peste trei luni. Actul normativ are ca obiectiv modernizarea și uniformizarea procedurilor legate de acordarea […]
Acum 12 ore
10:40
VIDEO // Captura record: peste 1,3 milioane de țigarete confiscate, șase persoane reținuți, inclusiv un polițist # Omniapres
Șase persoane, printre care și un angajat al poliției, au fost reținute de ofițerii SPIA și procurorii PCCOCS, în urma destructurării unei rețele specializate în producerea și comercializarea ilegală a țigărilor în municipiul Chișinău. Acțiunea a fost precedată de 45 de percheziții desfășurate simultan la domiciliile și automobilele suspecților, în trei garaje utilizate pentru depozitarea […]
10:10
Ion Ceban, primarul degrevat al mun. Chișinău și unul dintre liderii blocului "Alternativa", a criticat mesajul transmis recent de președinta Maia Sandu, cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie. Invitat în cadrul unei emisiuni la Exclusive TV, Ceban a comentat forma și tonul discursului prezidențial, susținând că mesajul a fost lipsit de […]
09:40
Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat că formațiunea sa va susține, în viitorul Parlament, eliminarea finanțării partidelor politice din bugetul de stat. Afirmația a fost făcută în cadrul emisiunii „Gonța Media", moderată de jurnalistul Gheorghe Gonța. „Chiar recent am aflat că pentru partidele care sunt la guvernare, numai pentru anul 2025, s-au cheltuit […]
09:10
CEC demontează un nou fals: Toți concurenții electorali sunt prezenți pe buletinul de vot prin corespondență # Omniapres
Comisia Electorală Centrală denunță un nou fals care circulă în mediul online și care pretinde, în mod eronat, că alegătorii care au optat pentru votul prin corespondență ar fi recepționat buletine de vot din care lipsesc unii concurenți electorali. Această informație este complet falsă și reprezintă o încercare de a submina încrederea cetățenilor în procesul […]
07:10
Astăzi, energiile astrale aduc vești bune în plan profesional și financiar, dar și ocazii de a petrece timp de calitate alături de cei dragi; pentru unele zodii vin bani nesperați, iar pentru altele se deschid drumuri noi în carieră. BALANȚĂ Vi se fac niște oferte de lucru, dar o să vă consultați întâi cu niște […]
17:40
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor, condamnat la 5 ani de închisoare pentru finanțare ilegală a partidului „Șansa” # Omniapres
Fostul bodyguard al politicianului Ilan Șor a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru implicare în finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șansa". Sentința a fost pronunțată de Jud
17:10
CEC avertizează „Democrația Acasă” pentru includerea unor candidați AUR în lista electorală # Omniapres
Partidul „Democrația Acasă” a primit un avertisment din partea Comisiei Electorale Centrale pentru faptul că în lista formațiunii se regăseau doi membri ai Partidului AUR din R. Moldova. Hotărârea CEC a fost emisă în urma unei sesizări a Serviciului de Informații și Securitate, care face referire la o „notă informativă anonimă”, scrie ZIUA.md. Astfel, candidații […] The post CEC avertizează „Democrația Acasă” pentru includerea unor candidați AUR în lista electorală appeared first on Omniapres.
16:40
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, urmează să fie extrădat în Republica Moldova joi, 25 septembrie 2025. Anunțul a fost făcut de avocatul său, Lucian Rogac, într-o postare pe rețelele sociale. „Ținând cont de ultimele informații primite de colegii mei din Grecia de la autoritățile elene, vreau să comunic faptul că procesul […] The post Avocatul lui Vladimir Plahotniuc confirmă: extrădarea va avea loc pe 25 septembrie appeared first on Omniapres.
16:10
VIDEO // Dora, personajul lui Emilian Crețu, lansează o piesă satirică despre alegeri și vânzarea votului # Omniapres
Dora, personajul actorului și influencerului Emilian Crețu a dat lovitura cu o piesă satirică inspirată din realitățile țării noastre în preajma alegerilor parlamentare. Cântă despre vânzarea voturilor, candidați și jurnaliști care „și-au vândut onoarea”. De numirea piesei conține limbaj licențios, așa că interpretul avertizează că este interzisă minorilor și pseudo-intelectualilor, scrie cancan.md. Versurile aparțin scriitoarei […] The post VIDEO // Dora, personajul lui Emilian Crețu, lansează o piesă satirică despre alegeri și vânzarea votului appeared first on Omniapres.
15:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis marți, 23 septembrie, o avertizare meteorologică de cod galben, ce vizează un pericol excepțional de incendiu cu caracter natural. Potrivit meteorologilor, în perioada 24–30 septembrie 2025, se menține un risc crescut de izbucnire a incendiilor pe fondul temperaturilor ridicate și al umidității scăzute din sol și aer. Avertizarea este […] The post Avertizare meteo: risc crescut de incendii până pe 30 septembrie appeared first on Omniapres.
15:10
VIDEO // Marta Kos după finalizarea screeningului pentru Moldova: „Munca nu se oprește aici” # Omniapres
Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kós, a transmis luni un mesaj de felicitare Republicii Moldova pentru finalizarea procesului de screening, o etapă esențială în parcursul țării către aderarea la Uniunea Europeană. „Astăzi, Republica Moldova a realizat încă un pas important în parcursul său către Uniunea Europeană. Ați finalizat procesul de screening, o parte esențială a […] The post VIDEO // Marta Kos după finalizarea screeningului pentru Moldova: „Munca nu se oprește aici” appeared first on Omniapres.
14:40
VIDEO // Șofer tupeist, identificat și sancționat pentru frânare bruscă și comportament agresiv în trafic # Omniapres
Un bărbat în vârstă de 33 de ani, locuitor al capitalei, a fost identificat și sancționat de ofițerii de patrulare ai Inspectoratului Național de Securitate Publică, după ce a fost surprins încălcând Regulamentul circulației rutiere pe strada Ciuflea din Chișinău, în data de 11 septembrie. Potrivit autorităților, bărbatul se afla la volanul unui automobil de […] The post VIDEO // Șofer tupeist, identificat și sancționat pentru frânare bruscă și comportament agresiv în trafic appeared first on Omniapres.
14:40
Diaspora Republicii Moldova este supusă unor tentative evidente de manipulare și corupere înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, avertizează ambasadorul Moldovei în România, Victor Chirilă. Potrivit acestuia, votul cetățenilor moldoveni din afara țării este esențial, putând influența atribuirea a peste 15 mandate în viitorul Parlament, format din 101 deputați. „Poliția noastră, împreună cu instituții din […] The post Ambasadorul R. Moldova la București: Diaspora poate decide 15 mandate în Parlament appeared first on Omniapres.
14:10
Un teren multifuncțional de sport, inaugurat la Taraclia cu finanțare a Guvernului Bulgariei # Omniapres
Un proiect inițiat în prezența legendei fotbalului bulgar și mondial Hristo Stoicikov, a fost inaugurat în prezența Vicepreședintelui Bulgariei, Iliana Iotova! Este vorba despre un teren de sport multifuncțional, construit de Asociația pentru Susținerea Inițiativelor Comunitare și Sportului și transmis în folosință copiilor de la Gimnaziul Taraclia. Proiectul, în valoare de peste 1 100 000 […] The post Un teren multifuncțional de sport, inaugurat la Taraclia cu finanțare a Guvernului Bulgariei appeared first on Omniapres.
13:40
Doi ofițeri de investigații au fost condamnați pentru trafic de influență de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, care le-a aplicat amenzi și interdicția de a ocupa funcții publice pentru 5 ani. Fiecare dintre inculpați a primit o amendă în valoare de 150.000 de lei, iar suma de 20.000 de lei, ridicată în momentul transmiterii mitei, […] The post Doi ofițeri de poliție, condamnați pentru mită de 20 000 de lei appeared first on Omniapres.
13:10
Moldelectrica anunță lansarea Pieței Serviciilor de Sistem și a Pieței Energiei Electrice de Echilibrare # Omniapres
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”, în calitate de Operator al Sistemului de Transport al energiei electrice din Republica Moldova, informează că, în conformitate cu Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 276 din 30 mai 2025, intră în vigoare noile reglementări care stabilesc cadrul de funcționare al Pieței Serviciilor de Sistem și al Pieței Energiei […] The post Moldelectrica anunță lansarea Pieței Serviciilor de Sistem și a Pieței Energiei Electrice de Echilibrare appeared first on Omniapres.
12:40
Partidul „Moldova Mare” anunță că va sprijini economia națională prin măsuri de modernizare a industriei și creștere a ponderii produselor autohtone pe piață. Scutirea de taxe vamale și TVA pentru importul de echipamente tehnologice este una dintre inițiativele economice prezentate de candidatul Mihail Boico, antreprenor și doctor în științe fizico-matematice. Potrivit acestuia, aceste facilități vor […] The post Partidul „Moldova Mare” promite creșterea producției locale prin scutiri de taxe appeared first on Omniapres.
12:30
ASP anunță program special și eliberare gratuită a cărților de identitate provizorii pentru alegători # Omniapres
Agenția Servicii Publice (ASP) informează cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot că, duminică, 28 septembrie 2025, subdiviziunile teritoriale ale Agenției vor funcționa după un program special, între orele 07:00 și 21:00, pentru a facilita accesul la acte de identitate necesare exercitării dreptului la vot. Persoanele cu vârsta peste 18 ani, care în ziua alegerilor […] The post ASP anunță program special și eliberare gratuită a cărților de identitate provizorii pentru alegători appeared first on Omniapres.
12:20
Moscova afirmă că Europa se pregătește de ”ocuparea Moldovei”. Reacția Guvernului: ”Vor să submineze încrederea în parcursul nostru european” # Omniapres
Serviciul de spionaj extern al Rusiei (SVR) susține că Europa se pregătește de ocuparea Republicii Moldova cu orice preț. Potrivit RIA Novosti, scenariul ar urma să fie realizat inclusiv prin introducerea de trupe străine și ocupația de facto a țării. ”În prezent, are loc o concentrare a unități militare ale țărilor NATO în România, în […] The post Moscova afirmă că Europa se pregătește de ”ocuparea Moldovei”. Reacția Guvernului: ”Vor să submineze încrederea în parcursul nostru european” appeared first on Omniapres.
12:10
VIDEO // „Șefu, ce faceți?”: Polițist surprins noaptea rupând pliante electorale ale Blocului ”Alternativa” # Omniapres
Un incident controversat a avut loc în noaptea trecută, când un polițist a fost filmat în timp ce dezlipea pliante electorale ale Blocului Alternativa” de pe un panou dintr-o stație de troleibuz. Imaginile au fost distribuite pe rețelele de socializare de către Ion Ceban, care a condamnat acțiunea. „Îmi pare nespus de rău că polițiștii […] The post VIDEO // „Șefu, ce faceți?”: Polițist surprins noaptea rupând pliante electorale ale Blocului ”Alternativa” appeared first on Omniapres.
11:00
Percheziții la Bălți: CNA a ridicat peste 800 000 de lei și a reținut o persoană în dosarul finanțării ilegale # Omniapres
O persoană a fost reținută pentru 72 de ore, iar peste 800 000 de lei – în mai multe valute – au fost ridicați în urma a peste 30 de percheziții efectuate de Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți. Acțiunile au loc în contextul unei ample investigații privind finanțarea ilegală a partidelor […] The post Percheziții la Bălți: CNA a ridicat peste 800 000 de lei și a reținut o persoană în dosarul finanțării ilegale appeared first on Omniapres.
10:40
Peste 14,6 milioane de lei, investiți de moldoveni în valori mobiliare de stat prin platforma eVMS.md # Omniapres
Cetățenii Republicii Moldova au investit peste 14,6 milioane de lei în valori mobiliare de stat (VMS) în cadrul emisiunii desfășurate prin platforma eVMS.md, în perioada 8–17 septembrie 2025. Potrivit datelor oficiale, au fost înregistrate 380 de tranzacții, realizate de 302 investitori persoane fizice. Majoritatea fondurilor – aproximativ 11 milioane de lei – au fost direcționate […] The post Peste 14,6 milioane de lei, investiți de moldoveni în valori mobiliare de stat prin platforma eVMS.md appeared first on Omniapres.
10:10
Republica Moldova a încheiat oficial procesul de screening bilateral cu Uniunea Europeană, un pas esențial în parcursul de aderare la blocul comunitar. Anunțul a fost făcut de vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, printr-o postare pe Facebook. Evenimentul a avut loc luni, 22 septembrie, la Bruxelles, marcând încheierea unui proces care a durat 15 luni, […] The post Republica Moldova a finalizat procesul de screening bilateral cu Uniunea Europeană appeared first on Omniapres.
09:40
VIDEO // Blocul „Alternativa” solicită dezbateri electorale cu primii patru candidați PAS # Omniapres
Blocul electoral ”Alternativa” solicită organizarea de dezbateri electorale cu primii patru candidați de pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Liderii blocului au lansat un apel oficial către PAS, cerând ca până astăzi, ora 15:00, să fie comunicate detaliile privind locul, ora și moderatorul dezbaterii. Într-o declarație publică, reprezentanții ”Alternativa” au criticat lipsa de dezbateri […] The post VIDEO // Blocul „Alternativa” solicită dezbateri electorale cu primii patru candidați PAS appeared first on Omniapres.
09:30
Președintele PSRM, Igor Dodon, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, acuză actuala guvernare, condusă de Maia Sandu și PAS, că ar pregăti Republica Moldova pentru implicarea într-un conflict militar. Dodon a respins acuzațiile potrivit cărora revenirea sa la putere ar atrage un atac din partea Rusiei, subliniind că această logică „nu are sens”. „Dacă Dodon […] The post Dodon acuză guvernarea Sandu că pregătește Moldova de război appeared first on Omniapres.
09:10
Uniunea Europeană și Republica Moldova au decis să prelungească valabilitatea actualului Acord privind transportul rutier până la 31 martie 2027, a anunțat Comisia Europeană. Documentul sprijină accesul Republicii Moldova la piețele globale, facilitând tranzitul prin statele membre ale UE și consolidând legăturile comerciale cu piața europeană. Semnat inițial la 29 iunie 2022, acordul a permis […] The post UE și Republica Moldova prelungesc Acordul privind transportul rutier până în 2027 appeared first on Omniapres.
07:10
Horoscop 23 septembrie 2025. Zodia care își poate schimba viața sentimentală după o întâlnire neașteptată # Omniapres
Trecem în revistă ce ne dorim și proiectăm frumos pe un ecran și considerăm că s-a și întâmplat ca să prindă viață visul. BALANȚĂ Sunteți într-o expectativă și o să urgentanți niște demersuri ca să vă lansați în proiecte noi că ați observat că lucrurile se urnesc greu. O operație – surpriză și poate primiți […] The post Horoscop 23 septembrie 2025. Zodia care își poate schimba viața sentimentală după o întâlnire neașteptată appeared first on Omniapres.
