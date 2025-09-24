Atenție! Hrișcă contaminată cu pesticide periculoase, retrasă din vânzare de ANSA

07:10

Trecem în revistă ce ne dorim și proiectăm frumos pe un ecran și considerăm că s-a și întâmplat ca să prindă viață visul. BALANȚĂ Sunteți într-o expectativă și o să urgentanți niște demersuri ca să vă lansați în proiecte noi că ați observat că lucrurile se urnesc greu. O operație – surpriză și poate primiți […] The post Horoscop 23 septembrie 2025. Zodia care își poate schimba viața sentimentală după o întâlnire neașteptată appeared first on Omniapres.