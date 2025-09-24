Dorin Recean: „Rusia vrea să preia puterea la Chișinău, încălcând voința moldovenilor”

17:30

Cetățenii noștri stabiliți peste hotare nu pot fi priviți doar ca un vot la alegeri, afirmă candidata independentă la alegerile parlamentare, Olesea Stamate, după o serie de întâlniri cu diaspora din Irlanda și nordul Italiei. Într-un video publicat pe rețelele de socializare, ea susține că, deși mulți moldoveni din străinătate nu își mai văd viitorul […] The post Olesea Stamate: Diaspora nu trebuie privită doar ca un vot, ci ca partener de dezvoltare a Moldovei appeared first on Omniapres.