Primarul Bucureștiului face apel către moldovenii rezidenți în România: „Mergeți la vot”
Democracy.md, 25 septembrie 2025 13:10
Nicușor Dan, a lansat un apel către cetățenii R. Moldova aflați în România, încurajându‑i să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie. El a subliniat că dreptul la vot nu trebuie pierdut, indiferent de locul de reședință, și că fiecare vot are importanță pentru viitorul Republicii Moldova.Dan a transmis că accesul la secțiile de votare din […] Articolul Primarul Bucureștiului face apel către moldovenii rezidenți în România: „Mergeți la vot” apare prima dată în DemocracyMD.
• • •
Alte ştiri de Democracy.md
Acum 15 minute
13:10
Primarul Bucureștiului face apel către moldovenii rezidenți în România: „Mergeți la vot” # Democracy.md
Nicușor Dan, a lansat un apel către cetățenii R. Moldova aflați în România, încurajându‑i să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie. El a subliniat că dreptul la vot nu trebuie pierdut, indiferent de locul de reședință, și că fiecare vot are importanță pentru viitorul Republicii Moldova.Dan a transmis că accesul la secțiile de votare din […] Articolul Primarul Bucureștiului face apel către moldovenii rezidenți în România: „Mergeți la vot” apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 30 minute
13:00
Partidul Nostru: fond special pentru tineret și sport din accizele la alcool și tutun # Democracy.md
Partidul Nostru propune un proiect de lege prin care statul va finanța studiile tinerilor în străinătate, cu angajamentul ca, după finalizarea acestora, să revină acasă și să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, candidatul Partidului Nostru la funcția de deputat, în cadrul dezbaterilor electorale de la TVR Moldova. „Politica […] Articolul Partidul Nostru: fond special pentru tineret și sport din accizele la alcool și tutun apare prima dată în DemocracyMD.
Acum o oră
12:40
O înregistrare interceptată în care ar figura fostul prim‑ministru Ion Chicu și omul de afaceri Vladimir Plahotniuc a fost făcută publică, generând controverse în spațiul politic. Conform fragmentelor difuzate, discuția ar putea implica aspecte sensibile legate de decizii administrative, influență politică și colaborări informale. Deși nu toate detaliile convorbirii au fost prezentate, impactul public asupra […] Articolul Scandal de interceptare: convorbire dintre Chicu și Plahotniuc iese la lumină apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a efectuat o vizită electorală într-un sat din raionul Florești, unde a discutat cu localnicii despre problemele cetățenilor și despre necesitatea unor schimbări politice. Ion Chicu a criticat mesajele promovate de guvernare în spațiul public și a îndemnat oamenii să nu creadă acestora. „Ați văzut, când lucrurile […] Articolul Ion Chicu acuză guvernarea de manipulare și cere soluții reale pentru economie apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 2 ore
12:10
Autoritățile au semnalat un atac cibernetic de proporții: mii de routere Wi‑Fi din locuințele cetățenilor au fost compromise, cu scopul de a fi folosite pentru a surmena serverele Comisiei Electorale Centrale (CEC). Conform declarațiilor șefului Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, intenția este de a bloca activitatea instituției în ziua alegerilor, inundând sistemele cu trafic fals sau […] Articolul Atac cibernetic vizând CEC: rețele de acasă compromise, autoritățile reacționează apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Guvernul Republicii Moldova a lansat un apel către cetățeni pentru a participa activ la alegerile parlamentare programate pentru duminică, 28 septembrie 2025. În cadrul unui mesaj public, purtătorul de cuvânt al Executivului, Daniel Vodă, a subliniat importanța exercitării dreptului de vot și a prezentat cinci motive esențiale pentru care fiecare alegător ar trebui să meargă […] Articolul De ce să participi la alegeri? Guvernul explică importanța fiecărui vot apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 4 ore
11:10
Republica Moldova înregistrează un avans accelerat în procesul de aderare la Uniunea Europeană # Democracy.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat cu mândrie finalizarea procesului de screening, o etapă esențială în parcursul de aderare la Uniunea Europeană, în doar 15 luni. Această performanță este cu mult mai rapidă comparativ cu alte state candidate, care au necesitat între 30 și 36 de luni pentru a încheia această fază. Screeningul constă […] Articolul Republica Moldova înregistrează un avans accelerat în procesul de aderare la Uniunea Europeană apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova a luat o poziție fermă după ce Rusia a solicitat acreditarea observatorilor săi pentru monitorizarea alegerilor parlamentare ce vor avea loc în septembrie 2025. Autoritățile moldovene au refuzat această solicitare, argumentând că decizia este în deplină conformitate cu legislația națională și cu angajamentele internaționale asumate de […] Articolul Chișinăul refuză acreditarea observatorilor ruși pentru alegerile parlamentare apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Într‑un discurs susținut la Adunarea Generală a ONU, Volodimir Zelenski a lansat un avertisment ferm către comunitatea internațională: Europa nu trebuie să permită ca Republica Moldova să fie atrasă în orbita influenței rusești. El a comparat acțiunile Rusiei cu cele ale Iranului în Liban, argumentând că interferențele externe sunt menite să submineze suveranitatea și orientarea […] Articolul Președintele Ucrainei avertizează că Moldova e în linia de asalt a Kremlinului apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Nicolae Pascaru, politician și membru al Alianței „MOLDOVENII”, afirmă că în Republica Moldova are loc un linșaj informațional împotriva lui, motivat politic, în loc de dezbateri pe idei și programe. Potrivit lui Pascaru, criticile nu se referă la activitatea politică sau la propunerile sale, ci la atacuri personale și deformări mediatice menite să-l discrediteze. El […] Articolul Pascaru acuză: critica politică a devenit una strict personală, nu de conținut apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 6 ore
09:10
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizează că războiul declanşat de Rusia nu se va opri de la sine și că, de fiecare dată când Kremlinul nu este confruntat cu presiuni concrete, conflictul este extins şi agravat. Într-o declaraţie publică, el a subliniat că numai o reacție internațională fermă — financiară, diplomatică și militară — poate împiedica […] Articolul Preşedintele Ucrainei: numai un răspuns ferm poate opri expansiunea agresiunii ruse apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 24 ore
18:10
Colaborare transfrontalieră: Primarii din Moldova și Ucraina discută despre viitorul european comun # Democracy.md
La 23 septembrie 2025, primarul Odesei, Ghenadi Truhanov, s-a întâlnit cu primarii localităților moldovenești Leova, Tudora și Ștefan Vodă – Alexandru Bujorean, Veronica Mocan și Vladislav Cociu – în cadrul unei reuniuni intermunicipale organizate la Odessa. Discuțiile s-au concentrat pe dezvoltarea localităților, provocările comune și integrarea europeană. Un punct central a fost comunitatea moldovenească de […] Articolul Colaborare transfrontalieră: Primarii din Moldova și Ucraina discută despre viitorul european comun apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Ministra de Interne: Poliția pregătită să asigure ordinea la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Democracy.md
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a anunțat că Poliția este pe deplin pregătită să mențină ordinea publică și să asigure un proces electoral corect și transparent în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit ministrului, autoritățile au întreprins măsuri ferme în ultimele luni pentru a preveni orice tentativă de influențare ilegală sau destabilizare a […] Articolul Ministra de Interne: Poliția pregătită să asigure ordinea la alegerile parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Guvernul Republicii Moldova a aprobat un regulament privind mecanismul de informare și monitorizare a obstacolelor majore în calea comerțului, cu scopul de a proteja și facilita comerțul cu Uniunea Europeană. Acest mecanism stabilește reguli clare pentru identificarea și soluționarea rapidă a problemelor care ar putea afecta exporturile moldovenești către UE. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării […] Articolul Moldova introduce reguli clare pentru eliminarea obstacolelor în comerțul cu UE apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Parlamentul R. Moldova întărește capacitățile administrative prin ateliere Twinning cu țări europene # Democracy.md
Funcționarii Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova au participat recent la un amplu program de schimb de bune practici cu reprezentanți ai administrațiilor parlamentare din mai multe țări europene, printre care Grecia, Austria, România și Elveția. Activitatea face parte din eforturile de modernizare a instituției parlamentare și de pregătire a acesteia pentru integrarea în spațiul european. Programul […] Articolul Parlamentul R. Moldova întărește capacitățile administrative prin ateliere Twinning cu țări europene apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Valeriu Munteanu, lider al Partidului Liberal, a lansat un apel la mobilizare adresat alegătorilor, afirmând că alegerile parlamentare reprezintă un moment decisiv pentru viitorul Republicii Moldova. În discursul său, Munteanu a subliniat că votul de pe data stabilită nu este doar despre cine va conduce, ci despre direcţia pe care ţara o va urma – […] Articolul Valeriu Munteanu: „Alegerile sunt un moment decisiv pentru viitorul Moldovei” apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Președintele american cere dezarmare: „Nici un motiv să folosim arme nucleare sau biologice” # Democracy.md
În cadrul unei intervenții internaționale, Donald Trump a făcut un apel puternic la pace universală și a cerut renunțarea la utilizarea armelor biologice și nucleare. În discursul său, el a subliniat că astfel de arme reprezintă o amenințare existențială pentru întreaga omenire și că orice escaladare poate duce la consecințe catastrofale. Trump a propus consolidarea […] Articolul Președintele american cere dezarmare: „Nici un motiv să folosim arme nucleare sau biologice” apare prima dată în DemocracyMD.
15:30
„Partidul de la guvernare recurge la noi presiuni în raport cu Partidul Democrat Modern pe care vor să-l reducă la tăcere. Este reacția PDMM la cererea Ministerului Justiției transmisă Curții de Apel Centru prin care solicită instanței limitarea activității formațiunii pentru o perioadă de un an”, acuză PDMM printr-un comunicat. Formațiunea califică acțiunea drept „o […] Articolul PDMM: „PAS folosește instituțiile statului pentru a elimina oponenții politici” apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
SVR: „UE şi NATO se pregătesc să ocupe Moldova” — CCD califică afirmaţiile drept falsuri # Democracy.md
Serviciile de informaţii ruse, în special SVR (Serviciul de Informaţii Externe), au lansat afirmaţii potrivit cărora NATO şi Uniunea Europeană intenţionează să ocupe Republica Moldova. Conform acestor declaraţii, ar fi vorba despre o concentrare de trupe NATO în România, pregătiri pentru desfăşurarea de forţe în regiunea Odesa, și un plan care ar viza intimidarea regiunii […] Articolul SVR: „UE şi NATO se pregătesc să ocupe Moldova” — CCD califică afirmaţiile drept falsuri apare prima dată în DemocracyMD.
14:30
Liderul Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, a declarat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că actuala guvernare „își trăiește ultimele zile” și că recurge la „campanii de minciuni și manipulări” împotriva opoziției și a cetățenilor. „Somăm această guvernare, aflată în agonie, să înceteze imediat campania de minciuni și manipulări la adresa oamenilor”, a declarat […] Articolul ALTERNATIVA acuză autoritățile de falsuri și anunță acțiuni în judecată apare prima dată în DemocracyMD.
14:30
„Date Inteligente” nu va organiza exit‑poll la parlamentare — motivele respingerii deciziei CEC # Democracy.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis că nu va permite organizarea unui exit‑poll la alegerile parlamentare ce vor avea loc pe 28 septembrie. Singura solicitare în acest sens, depusă de compania „Date Inteligente” S.R.L., a fost respinsă. Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a explicat că motivul respingerii se bazează pe existența unor „suspiciuni rezonabile” legate de […] Articolul „Date Inteligente” nu va organiza exit‑poll la parlamentare — motivele respingerii deciziei CEC apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Victoria Furtună propune ca subvențiile politice să fie eliminate și banii redirecționați spre pensii # Democracy.md
Victoria Furtună, lidera partidului „Moldova Mare”, a propus eliminarea finanțării partidelor politice din bugetul de stat și redirecționarea acestor resurse către pensii. Conform afirmațiilor sale, în anul 2025 partidele aflate la guvernare ar fi beneficiat de aproximativ 65 de milioane de lei din buget — bani care, în opinia ei, ar fi putut fi folosiți […] Articolul Victoria Furtună propune ca subvențiile politice să fie eliminate și banii redirecționați spre pensii apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski au purtat la New York o discuție concentrată pe găsirea unor căi de a pune capăt războiului din Ucraina. În cadrul întrevederii, Zelenski a reiterat importanța unei încetări a focului, punând accent pe nevoia ca sancțiunile internaționale să continue și să fie intensificate dacă Rusia nu […] Articolul Întâlnire la ONU: Trump și Zelenski abordează soluții pentru pace în Ucraina apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Victoria Furtună: „Regimul Sandu a trecut orice limită. În sediul Moldova Mare a fost găsit echipament de spionaj” # Democracy.md
Președintele Partidului Politic Moldova Mare, Victoria Furtună, anunță că în sediul central al formațiunii a fost descoperit echipament de spionaj ascuns. „Așa arată democrația europeană a regimului Sandu: supraveghere totală, intimidare și încălcare sistematică a standardelor democratice. Hoții adevărați sunt lăsați liberi, iar țintă devine opoziția”, a declarat lidera partidului într-o postare pe rețelele sociale. […] Articolul Victoria Furtună: „Regimul Sandu a trecut orice limită. În sediul Moldova Mare a fost găsit echipament de spionaj” apare prima dată în DemocracyMD.
Ieri
13:10
Premierul acuză: Moscova folosește structuri din Transnistria pentru a influența alegerile # Democracy.md
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, avertizează că Rusia ar intenționa să se implice în alegerile parlamentare de luna septembrie prin utilizarea structurilor din regiunea transnistreană pentru a crea haos electoral. Potrivit lui Recean, Rusia urmărește să instaleze la Chișinău un guvern prietenos, care apoi să-i permită extinderea influenței militare și politice în Transnistria. Printre scenariile […] Articolul Premierul acuză: Moscova folosește structuri din Transnistria pentru a influența alegerile apare prima dată în DemocracyMD.
12:30
Ion Ceban, atac dur la adresa guvernării: „Sunteți niște impostori care ați ajuns întâmplător în fruntea țării” # Democracy.md
Ion Ceban acuză actuala guvernare de lașitate și abuz de resurse administrative în campania electorală. Într-o declarație publică, liderul Blocului ALTERNATIVA a criticat dur faptul că reprezentanții PAS evită dezbaterile directe și preferă atacurile publice fără argumente. „Ca niște lași, vă ascundeți de dezbateri, dar aruncați cu noroi. Sunteți niște impostori care ați ajuns întâmplător […] Articolul Ion Ceban, atac dur la adresa guvernării: „Sunteți niște impostori care ați ajuns întâmplător în fruntea țării” apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Fostul președinte al Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a lansat un apel public către cetățeni, îndemnându-i să voteze la alegerile locale pentru formațiunile pro-europene care susțin ferm parcursul european al Republicii Moldova. Potrivit acestuia, în actualul context geopolitic și social, singurele opțiuni credibile pentru menținerea direcției pro-UE sunt Partidul Liberal (PL) și Partidul Acțiune și Solidaritate […] Articolul Ghimpu avertizează: Dacă nu votați PL sau PAS, riscăm revenirea partidelor proruse apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Olga Ursu, candidată pentru funcția de deputat din partea Blocului electoral ALTERNATIVA, a avut o întâlnire electorală cu angajații fabricii „Ionel” din Chișinău, unde a prezentat principalele priorități ale formațiunii. Ursu a declarat că Blocul ALTERNATIVA se opune închiderii școlilor, subliniind necesitatea ca fiecare copil să aibă acces la educație și la servicii sociale de […] Articolul „Educația trebuie susținută, nu desființată” – mesajul Olgăi Ursu către guvernare apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Liderul Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, a avut o întâlnire cu locuitorii din Comrat, unde a discutat despre problemele și așteptările cetățenilor. Potrivit acestuia, oamenii își doresc mai multă unitate, respect reciproc și un viitor sigur pentru familiile lor. „Tot ce își doresc oamenii este unitate, căci toți trăim pe același pământ. Pace și siguranța […] Articolul Ion Ceban, la Comrat: „Oamenii își doresc unitate, pace și siguranța zilei de mâine” apare prima dată în DemocracyMD.
11:30
Fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, îndeamnă moldovenii să voteze, la alegerile parlamentare din 28 septembrie doar partidele sau blocurile electorale care au șanse reale să treacă pragul electoral. În același timp, Plahotniuc spune că niciun vot direct sau indirect nu trebuie să ajungă la PAS, pentru că voturile oferite partidelor fără șansă se vor redistribui […] Articolul Vlad Plahotniuc îndeamnă moldovenii să voteze doar opoziția cu șanse reale apare prima dată în DemocracyMD.
11:00
Mihai Fifor avertizează: Moscova folosește frica și dezinformarea pentru a sabota drumul european al Moldovei # Democracy.md
Fostul ministru român al apărării, Mihai Fifor, a declarat că Rusia desfășoară acțiuni de influență în Republica Moldova, cu scopul de a crea frică, neîncredere și haos în rândul populației. Potrivit acestuia, astfel de acțiuni au ca obiectiv sabotarea procesului electoral și a parcursului european al țării. Declarațiile vin în contextul unor mesaje recente transmise […] Articolul Mihai Fifor avertizează: Moscova folosește frica și dezinformarea pentru a sabota drumul european al Moldovei apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Mali, Burkina Faso și Niger părăsesc CPI, invocând suveranitate și justiție selectivă # Democracy.md
Mali, Burkina Faso și Niger au anunțat decizia de a se retrage din Curtea Penală Internațională (CPI), invocând nemulțumiri legate de modul în care este folosit acest organism. Autoritățile celor trei ţări susţin că CPI a devenit „un instrument al represiunilor neocoloniale”, argumentând că justiția aplicată este selectivă și influențată de interesele externe. Decizia face […] Articolul Mali, Burkina Faso și Niger părăsesc CPI, invocând suveranitate și justiție selectivă apare prima dată în DemocracyMD.
10:00
Comisia Electorală Centrală: Informaţiile despre lipsa candidaţilor din buletinele de vot sunt false # Democracy.md
Comisia Electorală Centrală a respins cu fermitate afirmațiile potrivit cărora buletinele de vot trimise prin corespondență către cetățenii aflați în străinătate ar fi incompletate, fără anumite candidați. Potrivit autorității, toate buletinele necesare au fost tipărite sub supraveghere oficială și expediere a fost realizată în deplină siguranță. Cele peste 2.400 de plicuri cu buletine de vot […] Articolul Comisia Electorală Centrală: Informaţiile despre lipsa candidaţilor din buletinele de vot sunt false apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a declarat în cadrul emisiunii „Vocile Puterii” cu Vera Terentiev că un partid aflat la guvernare ar trebui să vorbească despre rezultate concrete, nu despre etichetarea cetățenilor. Ceban a afirmat că guvernarea ar fi trebuit să prezinte oamenilor realizări precum construcția de grădinițe, modernizarea școlilor și spitalelor, […] Articolul Ceban: „Poporul merită o retorică pozitivă, nu război și insulte” apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Mark Tkaciuk: „Moldova trebuie să folosească regulile internaționale în interesul său” # Democracy.md
Un guvern responsabil trebuie să se preocupe de dezvoltarea economiei și crearea condițiilor de trai pentru cetățeni. Despre acest lucru a declarat unul dintre lideri ai blocului electoral ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk, în cadrul dezbaterilor electorale de la 1TV. Potrivit politicianului, statul trebuie să-și exercite funcțiile directe: să deschidă piețe externe, să reducă ratele de credit, să […] Articolul Mark Tkaciuk: „Moldova trebuie să folosească regulile internaționale în interesul său” apare prima dată în DemocracyMD.
23 septembrie 2025
18:10
Şase state europene au anunţat recunoaşterea oficială a Statului Palestina în cadrul Adunării Generale a ONU, desfășurate la New York. Gestul vine ca un semnal puternic de susținere pentru soluția celor două state în conflictul israeliano-palestinian. Liderii acestor ţări au subliniat importanţa instaurării păcii și respectarea dreptului poporului palestinian la autodeterminare. Decizia a stârnit reacţii […] Articolul Val de susţinere pentru Palestina: Tot mai multe state îi recunosc suveranitatea apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Ilan Șor investește în influență regională: avion de lux pentru președintele Kârgâzstanului, într-o schemă ascunsă # Democracy.md
O investigație amplă realizată recent de IPN scoate la lumină o schemă complexă prin care oligarhul fugar Ilan Șor a facilitat închirierea unui avion de lux pentru președintele Kârgâzstanului, Sadâr Japarov. Conform informațiilor, avionul de tip Gulfstream G450, evaluat la 17,9 milioane de dolari, a fost achiziționat printr-un contract mascat, semnat la 19 decembrie 2024, […] Articolul Ilan Șor investește în influență regională: avion de lux pentru președintele Kârgâzstanului, într-o schemă ascunsă apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Bani din Rusia pentru a manipula scrutinul din Moldova — BBC spune că s‑a infiltrat în reţea # Democracy.md
O investigaţie a BBC susţine că reţele de influenţă finanţate din Rusia ar fi încercat să manipuleze scrutinul electoral din Republica Moldova, iar jurnalistii britanici au reuşit să se infiltreze în această reţea pentru a documenta modul în care funcţiona schema. Conform anchetei, operaţiunile ar include finanţare mascată a anumitor grupuri civice, promovarea de mesaje […] Articolul Bani din Rusia pentru a manipula scrutinul din Moldova — BBC spune că s‑a infiltrat în reţea apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
Blocul ALTERNATIVA propune condiții decente de trai pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova # Democracy.md
Candidata Blocului Electoral ALTERNATIVA, Olga Ursu, s-a întâlnit cu angajații fabricii Ionel din Chișinău, unde a discutat despre situația social-economică a țării și despre prioritățile Blocului ALTERNATIVA. Olga Ursu a subliniat că realitatea cu care se confruntă cetățenii Republicii Moldova este tot mai dificilă, mai ales pentru familiile tinere. „Eu îmi doresc să-mi cresc copiii […] Articolul Blocul ALTERNATIVA propune condiții decente de trai pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
“Legea trebuie să fie egală pentru toți” – Blocul ALTERNATIVA prezintă soluții pentru reforma justiției # Democracy.md
Blocul ALTERNATIVA a prezentat Programul pentru domeniul Justiției: ”Un stat de drept nu se construiește cu instituții subordonate” Blocului Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 23 septembrie, Programul pentru domeniul Justiției. În cadrul unei conferințe de presă, Mariana Barașianț, candidat la funcția de deputat, a declarat că actualul sistem de justiție este ”prizonier al jocurilor de […] Articolul “Legea trebuie să fie egală pentru toți” – Blocul ALTERNATIVA prezintă soluții pentru reforma justiției apare prima dată în DemocracyMD.
16:30
Tusk și Sikorski transmit un mesaj clar Moscovei: încălcarea spațiului aerian NATO nu va fi tolerată # Democracy.md
Polonia a lansat un avertisment ferm către Rusia, subliniind că nu va tolera încălcarea spațiului aerian al NATO. Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a declarat că Rusia nu ar trebui să se plângă la Națiunile Unite dacă rachetele sau avioanele sale sunt doborâte după ce intră în spațiul aerian al NATO. Sikorski a subliniat […] Articolul Tusk și Sikorski transmit un mesaj clar Moscovei: încălcarea spațiului aerian NATO nu va fi tolerată apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Liderul Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, a declarat în cadrul emisiunii Gonța Media că instituțiile statului acționează la comandă politică și manifestă un control disproporționat asupra formațiunii sale. „Fiscul stă cu ochii pe Blocul ALTERNATIVA, organele de control stau cu ochii pe noi, Comisia Electorală Centrală stă cu ochii pe noi. Și nu văd, pentru […] Articolul Ceban: „Fiscul și CEC au ochii doar pe Blocul ALTERNATIVA” apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Alianța Moldovenii propune descentralizarea fiscală pentru dezvoltarea echilibrată a regiunilor # Democracy.md
Alianța „Moldovenii” a propus recent un proiect legislativ semnificativ care vizează reformarea sistemului de gestionare a finanțelor publice în Republica Moldova. Prezentat de președintele partidului, economistul Denis Roșca, proiectul urmărește descentralizarea fiscală și redistribuirea resurselor financiare către autoritățile locale. În prezent, modelul financiar al țării este considerat excesiv de centralizat, ceea ce limitează autonomia autorităților […] Articolul Alianța Moldovenii propune descentralizarea fiscală pentru dezvoltarea echilibrată a regiunilor apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Marta Kos: Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a aderării la Uniunea Europeană # Democracy.md
Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere, a anunțat că Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a procesului de aderare la Uniunea Europeană, după finalizarea cu succes a procesului de screening bilateral. Acest proces a fost unul amplu și complex, în cadrul căruia experți din ambele părți au analizat gradul de aliniere a legislației moldovenești […] Articolul Marta Kos: Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a aderării la Uniunea Europeană apare prima dată în DemocracyMD.
15:30
Doar unele realizări ale lui Renato Usatîi ca primar al municipiului Bălți! Articolul Doar unele realizări ale lui Renato Usatîi ca primar al municipiului Bălți! apare prima dată în DemocracyMD.
15:00
Declarațiile pro‑rus ale lui Dodon reiau disputa privind orientarea externă a Republicii Moldova # Democracy.md
Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova și candidat în alegerile recente, și-a reafirmat poziția pro-rusă într-o declarație publică care a atras atenția opiniei publice și a actorilor politici. Dodon a afirmat că el este „pro-rus” și a argumentat că, în cazul în care ar câștiga scrutinul electoral, „rușii nu l-ar ataca pe al lor”, […] Articolul Declarațiile pro‑rus ale lui Dodon reiau disputa privind orientarea externă a Republicii Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Linia Strășeni‑Gutinaș va conecta Moldova de România — un pas strategic spre independență energetică # Democracy.md
Proiectul liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni‑Gutinaș reprezintă mult mai mult decât o simplă investiție în infrastructură: este o veritabilă armă de suveranitate și stabilitate pentru Moldova. Prin această conexiune, Republica Moldova nu doar se leagă fizic de rețeaua energetică europeană și de România, ci îşi reduce vulnerabilitatea față de șantajul energetic și dependențe […] Articolul Linia Strășeni‑Gutinaș va conecta Moldova de România — un pas strategic spre independență energetică apare prima dată în DemocracyMD.
14:30
Blocul Electoral ALTERNATIVA a depus astăzi, o adresare oficială la sediul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), solicitând organizarea unor dezbateri publice corecte și transparente. Solicitarea vine în contextul în care, în ultimele luni, Blocul Electoral ALTERNATIVA a fost constant ținta unor atacuri denigratoare și campanii de dezinformare lansate de către partidul de guvernare. Membrii formațiunii […] Articolul Blocul ALTERNATIVA cere dezbateri publice cu PAS apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Solicitare fermă: exportatorii moldoveni afectati de tarifele americane – Năstase cere renegocieri” # Democracy.md
Liderul politic Năstase a solicitat Statelor Unite ale Americii să revizuiască și să ajusteze tarifele comerciale impuse produselor moldovenești, pe care le consideră excesive și dăunătoare pentru exportatori. Potrivit lui, noile reguli aplicate de Washington afectează competitivitatea produselor autohtone, mai ales în sectoarele agricole și manufacturier. Năstase subliniază că tarifele „reciproce” stabilite pentru Moldova sunt […] Articolul Solicitare fermă: exportatorii moldoveni afectati de tarifele americane – Năstase cere renegocieri” apare prima dată în DemocracyMD.
13:50
Partidul Nostru pune accent pe dezvoltarea economiei, deoarece fără o economie puternică țara nu are viitor. În ultimii ani, Moldova trece tot mai mult pe importuri – un semn clar al degradării activității economice. Despre aceasta a declarat, în cadrul dezbaterilor la BASTV, candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, Roman Ciubaciuc. „Noi […] Articolul Partidul Nostru promite măsuri pentru revitalizarea economiei naționale apare prima dată în DemocracyMD.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.