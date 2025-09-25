De ce să participi la alegeri? Guvernul explică importanța fiecărui vot

13:10

Președintele rus Vladimir Putin i-a propus președintelui american Donald Trump o extindere cu un an a ultimului acord major de control al armamentului nuclear între cele două țări. Tratatul limitează numărul de ogive nucleare și sisteme de livrare pe care fiecare țară le poate deține. Rusia este dispusă să respecte aceste limite până în februarie […]