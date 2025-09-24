Mark Tkaciuk: „Moldova trebuie să folosească regulile internaționale în interesul său”
Democracy.md, 24 septembrie 2025 09:10
Un guvern responsabil trebuie să se preocupe de dezvoltarea economiei și crearea condițiilor de trai pentru cetățeni. Despre acest lucru a declarat unul dintre lideri ai blocului electoral ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk, în cadrul dezbaterilor electorale de la 1TV. Potrivit politicianului, statul trebuie să-și exercite funcțiile directe: să deschidă piețe externe, să reducă ratele de credit, să […] Articolul Mark Tkaciuk: „Moldova trebuie să folosească regulile internaționale în interesul său” apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 15 minute
09:10
Acum 24 ore
18:10
Şase state europene au anunţat recunoaşterea oficială a Statului Palestina în cadrul Adunării Generale a ONU, desfășurate la New York. Gestul vine ca un semnal puternic de susținere pentru soluția celor două state în conflictul israeliano-palestinian. Liderii acestor ţări au subliniat importanţa instaurării păcii și respectarea dreptului poporului palestinian la autodeterminare. Decizia a stârnit reacţii […] Articolul Val de susţinere pentru Palestina: Tot mai multe state îi recunosc suveranitatea apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Ilan Șor investește în influență regională: avion de lux pentru președintele Kârgâzstanului, într-o schemă ascunsă # Democracy.md
O investigație amplă realizată recent de IPN scoate la lumină o schemă complexă prin care oligarhul fugar Ilan Șor a facilitat închirierea unui avion de lux pentru președintele Kârgâzstanului, Sadâr Japarov. Conform informațiilor, avionul de tip Gulfstream G450, evaluat la 17,9 milioane de dolari, a fost achiziționat printr-un contract mascat, semnat la 19 decembrie 2024, […] Articolul Ilan Șor investește în influență regională: avion de lux pentru președintele Kârgâzstanului, într-o schemă ascunsă apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Bani din Rusia pentru a manipula scrutinul din Moldova — BBC spune că s‑a infiltrat în reţea # Democracy.md
O investigaţie a BBC susţine că reţele de influenţă finanţate din Rusia ar fi încercat să manipuleze scrutinul electoral din Republica Moldova, iar jurnalistii britanici au reuşit să se infiltreze în această reţea pentru a documenta modul în care funcţiona schema. Conform anchetei, operaţiunile ar include finanţare mascată a anumitor grupuri civice, promovarea de mesaje […] Articolul Bani din Rusia pentru a manipula scrutinul din Moldova — BBC spune că s‑a infiltrat în reţea apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
Blocul ALTERNATIVA propune condiții decente de trai pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova # Democracy.md
Candidata Blocului Electoral ALTERNATIVA, Olga Ursu, s-a întâlnit cu angajații fabricii Ionel din Chișinău, unde a discutat despre situația social-economică a țării și despre prioritățile Blocului ALTERNATIVA. Olga Ursu a subliniat că realitatea cu care se confruntă cetățenii Republicii Moldova este tot mai dificilă, mai ales pentru familiile tinere. „Eu îmi doresc să-mi cresc copiii […] Articolul Blocul ALTERNATIVA propune condiții decente de trai pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
“Legea trebuie să fie egală pentru toți” – Blocul ALTERNATIVA prezintă soluții pentru reforma justiției # Democracy.md
Blocul ALTERNATIVA a prezentat Programul pentru domeniul Justiției: ”Un stat de drept nu se construiește cu instituții subordonate” Blocului Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 23 septembrie, Programul pentru domeniul Justiției. În cadrul unei conferințe de presă, Mariana Barașianț, candidat la funcția de deputat, a declarat că actualul sistem de justiție este ”prizonier al jocurilor de […] Articolul “Legea trebuie să fie egală pentru toți” – Blocul ALTERNATIVA prezintă soluții pentru reforma justiției apare prima dată în DemocracyMD.
16:30
Tusk și Sikorski transmit un mesaj clar Moscovei: încălcarea spațiului aerian NATO nu va fi tolerată # Democracy.md
Polonia a lansat un avertisment ferm către Rusia, subliniind că nu va tolera încălcarea spațiului aerian al NATO. Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a declarat că Rusia nu ar trebui să se plângă la Națiunile Unite dacă rachetele sau avioanele sale sunt doborâte după ce intră în spațiul aerian al NATO. Sikorski a subliniat […] Articolul Tusk și Sikorski transmit un mesaj clar Moscovei: încălcarea spațiului aerian NATO nu va fi tolerată apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Liderul Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, a declarat în cadrul emisiunii Gonța Media că instituțiile statului acționează la comandă politică și manifestă un control disproporționat asupra formațiunii sale. „Fiscul stă cu ochii pe Blocul ALTERNATIVA, organele de control stau cu ochii pe noi, Comisia Electorală Centrală stă cu ochii pe noi. Și nu văd, pentru […] Articolul Ceban: „Fiscul și CEC au ochii doar pe Blocul ALTERNATIVA” apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Alianța Moldovenii propune descentralizarea fiscală pentru dezvoltarea echilibrată a regiunilor # Democracy.md
Alianța „Moldovenii” a propus recent un proiect legislativ semnificativ care vizează reformarea sistemului de gestionare a finanțelor publice în Republica Moldova. Prezentat de președintele partidului, economistul Denis Roșca, proiectul urmărește descentralizarea fiscală și redistribuirea resurselor financiare către autoritățile locale. În prezent, modelul financiar al țării este considerat excesiv de centralizat, ceea ce limitează autonomia autorităților […] Articolul Alianța Moldovenii propune descentralizarea fiscală pentru dezvoltarea echilibrată a regiunilor apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Marta Kos: Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a aderării la Uniunea Europeană # Democracy.md
Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere, a anunțat că Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a procesului de aderare la Uniunea Europeană, după finalizarea cu succes a procesului de screening bilateral. Acest proces a fost unul amplu și complex, în cadrul căruia experți din ambele părți au analizat gradul de aliniere a legislației moldovenești […] Articolul Marta Kos: Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a aderării la Uniunea Europeană apare prima dată în DemocracyMD.
15:30
Doar unele realizări ale lui Renato Usatîi ca primar al municipiului Bălți! Articolul Doar unele realizări ale lui Renato Usatîi ca primar al municipiului Bălți! apare prima dată în DemocracyMD.
15:00
Declarațiile pro‑rus ale lui Dodon reiau disputa privind orientarea externă a Republicii Moldova # Democracy.md
Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova și candidat în alegerile recente, și-a reafirmat poziția pro-rusă într-o declarație publică care a atras atenția opiniei publice și a actorilor politici. Dodon a afirmat că el este „pro-rus” și a argumentat că, în cazul în care ar câștiga scrutinul electoral, „rușii nu l-ar ataca pe al lor”, […] Articolul Declarațiile pro‑rus ale lui Dodon reiau disputa privind orientarea externă a Republicii Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Linia Strășeni‑Gutinaș va conecta Moldova de România — un pas strategic spre independență energetică # Democracy.md
Proiectul liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni‑Gutinaș reprezintă mult mai mult decât o simplă investiție în infrastructură: este o veritabilă armă de suveranitate și stabilitate pentru Moldova. Prin această conexiune, Republica Moldova nu doar se leagă fizic de rețeaua energetică europeană și de România, ci îşi reduce vulnerabilitatea față de șantajul energetic și dependențe […] Articolul Linia Strășeni‑Gutinaș va conecta Moldova de România — un pas strategic spre independență energetică apare prima dată în DemocracyMD.
14:30
Blocul Electoral ALTERNATIVA a depus astăzi, o adresare oficială la sediul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), solicitând organizarea unor dezbateri publice corecte și transparente. Solicitarea vine în contextul în care, în ultimele luni, Blocul Electoral ALTERNATIVA a fost constant ținta unor atacuri denigratoare și campanii de dezinformare lansate de către partidul de guvernare. Membrii formațiunii […] Articolul Blocul ALTERNATIVA cere dezbateri publice cu PAS apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Solicitare fermă: exportatorii moldoveni afectati de tarifele americane – Năstase cere renegocieri” # Democracy.md
Liderul politic Năstase a solicitat Statelor Unite ale Americii să revizuiască și să ajusteze tarifele comerciale impuse produselor moldovenești, pe care le consideră excesive și dăunătoare pentru exportatori. Potrivit lui, noile reguli aplicate de Washington afectează competitivitatea produselor autohtone, mai ales în sectoarele agricole și manufacturier. Năstase subliniază că tarifele „reciproce” stabilite pentru Moldova sunt […] Articolul Solicitare fermă: exportatorii moldoveni afectati de tarifele americane – Năstase cere renegocieri” apare prima dată în DemocracyMD.
13:50
Partidul Nostru pune accent pe dezvoltarea economiei, deoarece fără o economie puternică țara nu are viitor. În ultimii ani, Moldova trece tot mai mult pe importuri – un semn clar al degradării activității economice. Despre aceasta a declarat, în cadrul dezbaterilor la BASTV, candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, Roman Ciubaciuc. „Noi […] Articolul Partidul Nostru promite măsuri pentru revitalizarea economiei naționale apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Parteneriat strategic România‑Moldova: cooperare pentru independență și reziliență energetică # Democracy.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, subliniază în repetate rânduri importanța cooperării cu România în vederea consolidării securității energetice a Republicii Moldova. În acest context, România este privită ca un partener de încredere, care ajută Moldova să reducă dependențele energetice tradiționale, să-și diversifice sursele de energie și să mărească reziliența sistemului electric. Printre proiectele strategice menționate se […] Articolul Parteneriat strategic România‑Moldova: cooperare pentru independență și reziliență energetică apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Președintele rus Vladimir Putin i-a propus președintelui american Donald Trump o extindere cu un an a ultimului acord major de control al armamentului nuclear între cele două țări. Tratatul limitează numărul de ogive nucleare și sisteme de livrare pe care fiecare țară le poate deține. Rusia este dispusă să respecte aceste limite până în februarie […] Articolul Putin îi face o ofertă surpriză lui Trump: Extinderea unui important tratat nuclear apare prima dată în DemocracyMD.
12:30
Moldova a încheiat procesul de screening bilateral pentru Capitolul 33: Prevederi financiare și bugetare # Democracy.md
La 22 septembrie 2025, Republica Moldova a finalizat procesul de screening bilateral pentru Capitolul 33 – Prevederi financiare și bugetare, în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Reuniunea a avut loc la Bruxelles și a fost coordonată de Ministerul Finanțelor, cu participarea viceprim-ministrei pentru Integrare Europeană și negociator-șef, Cristina Gherasimov. Echipa Ministerului Finanțelor, condusă […] Articolul Moldova a încheiat procesul de screening bilateral pentru Capitolul 33: Prevederi financiare și bugetare apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Fost ambasador SUA avertizează: finanțări ilegale și influență rusească, amenințări la adresa democrației din Moldova # Democracy.md
Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA la București, a declarat că speră ca Republica Moldova să facă față cu succes atacurilor hibride lansate de Federația Rusă în perspectiva alegerilor parlamentare. El subliniază că sprijinul internațional din partea statelor democratice este esențial pentru rezistența țării. Zuckerman a atras atenția asupra unor practici nocive precum finanțările ilicite, […] Articolul Fost ambasador SUA avertizează: finanțări ilegale și influență rusească, amenințări la adresa democrației din Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Blocul ALTERNATIVA promite să extindă la nivel național proiectele implementate în sectorul Rîșcani al capitalei, unde oamenii se bucură deja de spații verzi amenajate, drumuri și curți reabilitate, dar și instituții modernizate. Liderul Ion Ceban afirmă că „lucrurile frumoase trebuie multiplicate în toată țara”. Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău! Articolul Ion Ceban: „Lucrurile frumoase trebuie multiplicate la nivel național” apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat recent că Germania are o responsabilitate specială de a proteja comunitatea evreiască și de a asigura că țara rămâne un loc sigur pentru aceasta. Într-un discurs ţinut cu ocazia aniversării unui organism reprezentativ al evreilor din Germania, Merz a subliniat că istoria ţării, cu trecutul său tragic legat de […] Articolul Cancelarul Merz subliniază responsabilitatea Germaniei față de viața evreiască apare prima dată în DemocracyMD.
11:20
Serghei Ivanov, candidat al Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii din țară și diaspora să voteze o echipă nouă, formată din oameni integri și cu experiență reală de viață, pentru o schimbare autentică în Republica Moldova. „Dragii mei moldoveni din țară și din diaspora, echipa Partidului Nostru este formată din oameni simpli, dar cu experiență de viață. […] Articolul Serghei Ivanov: „Țara are nevoie de o schimbare reală” apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Olesea Stamate: Achizițiile în numerar – reguli stricte care împiedică accesul la locuinţe # Democracy.md
Olesea Stamate, candidat independent la parlamentare, propune revizuirea legii care limitează achiziţiile în numerar, motivând că prevederile actuale creează obstacole majore pentru mulţi cetăţeni care au muncit peste hotare. Ea explică că legea prevede ca sumele mai vechi de trei ani să fie dificil de justificat, ceea ce face imposibilă utilizarea propriilor economii pentru achiziţii, […] Articolul Olesea Stamate: Achizițiile în numerar – reguli stricte care împiedică accesul la locuinţe apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Ultima strategie a Moscovei: presiune politică şi socială pentru a bloca drumul european al Moldovei # Democracy.md
Un europarlamentar avertizează că Rusia apelează acum la ultimele sale resurse pentru a păstra controlul asupra Republicii Moldova. Potrivit acestuia, Moscova folosește amenințări cu întreruperi de livrări de energie, propagandă și manipulare politică pentru a destabiliza situaţia în interior și pentru a împiedica parcursul european al țării. În discursul său, politicianul menționează că aceste acțiuni […] Articolul Ultima strategie a Moscovei: presiune politică şi socială pentru a bloca drumul european al Moldovei apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Igor Dodon, liderul unei formațiuni politice de opoziție, a avertizat că va organiza proteste dacă partidul „Inima Moldovei” va fi restricționat din punct de vedere legal sau administrativ în exercitarea activităţilor sale politice. El susține că orice astfel de limitare ar reprezenta o încălcare a drepturilor democratice și va fi interpretată ca un atac asupra […] Articolul Opoziţia: orice restrângere a activităţii lui Vlah va genera mobilizare populară apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Reforme urgente şi investiţii masive – singura cale ca Moldova să reziste provocărilor demografice # Democracy.md
Vasile Tofan, senior partner în cadrul unui fond de investiţii, avertizează că Moldova se află într-un moment critic — fără reforme accelerate şi cu investiţii externe de cel puţin 1 miliard de euro pe an, ţara nu își va putea susţine cheltuielile sociale și nu va putea acoperi nevoile de bază ale populației. El subliniază că […] Articolul Reforme urgente şi investiţii masive – singura cale ca Moldova să reziste provocărilor demografice apare prima dată în DemocracyMD.
Ieri
09:10
Pericol hibrid: fostul ministru al Apărării susține că Rusia încearcă să instaleze influență militară în R. Moldova # Democracy.md
Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării al Republicii Moldova, declară că Rusia urmărește transformarea Moldovei într-un punct strategic militar, considerat cap de pod împotriva Ucrainei, Uniunii Europene și României. El susține că într-un război hibrid desfășurat prin mijloace politice, mediatice și prin utilizarea structurilor separatiste, Moscova încearcă să instaleze o guvernare prorusă la Chișinău, care […] Articolul Pericol hibrid: fostul ministru al Apărării susține că Rusia încearcă să instaleze influență militară în R. Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
22 septembrie 2025
18:20
Platforma civică „Primarii pentru Europa” lansată: Edilii unesc forțele pentru integrarea europeană # Democracy.md
A fost lansată oficial Platforma Civică „Primarii pentru Europa”, o inițiativă care reunește primarii din diferite regiuni ale Republicii Moldova, cu scopul de a promova integrarea europeană și de a susține dezvoltarea durabilă a comunităților locale. Prin această platformă, autoritățile locale își afirmă angajamentul de a transforma discursul european în proiecte concrete, care să se […] Articolul Platforma civică „Primarii pentru Europa” lansată: Edilii unesc forțele pentru integrarea europeană apare prima dată în DemocracyMD.
18:20
Dodon acuză: merele moldovenilor se pierd pe câmp, în timp ce supermarketurile sunt pline de importuri # Democracy.md
Igor Dodon, liderul Blocului Electoral Patriotic, a criticat autorităţile pentru situația agricolă dificilă, în special pentru faptul că mulți fermieri nu reușesc să-și valorifice merele produse, roadele perisând pe câmpuri din cauza lipsei piețelor deschise, cererii insuficiente sau a concurenței importurilor. El susține că supermarketurile sunt saturate de fructe din afară, iar produsele locale rămân […] Articolul Dodon acuză: merele moldovenilor se pierd pe câmp, în timp ce supermarketurile sunt pline de importuri apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Liderii Blocului electoral „Patriotic” au lansat acuzații dure la adresa autorităților, după valul de percheziții desfășurate într-un dosar privind presupuse tentative de destabilizare. Potrivit acestora, acțiunile organelor de forță sunt un semnal clar că actuala guvernare este cuprinsă de panică și încearcă să intimideze opoziția înainte de ziua votului. Într-o conferință de presă organizată la […] Articolul Blocul Patriotic: „PAS a pierdut deja alegerile!” după valul de percheziții apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
Președintele partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a acuzat, într-o postare publică, că regimul PAS ar pregăti o fraudă masivă la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit liderului formațiunii, schema ar include blocarea secțiilor de vot, folosirea buletinelor pregătite din timp, ștampilarea buletinelor neutilizate și chiar utilizarea voturilor persoanelor decedate. Victoria Furtună a afirmat că, […] Articolul Acuzații grave: „Moldova Mare” denunță un plan de fraudă electorală apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Liderul Blocului Electoral Patriotic, Vasile Tarlev, îndeamnă la mobilizare în alegerile din 28 septembrie # Democracy.md
Vasile Tarlev, președintele Partidului „Viitorul Moldovei” și candidat pe listele Blocului Electoral Patriotic, a declarat că fiecare vot contează în alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Într-o întâlnire cu alegătorii din Cimișlia, Tarlev a subliniat importanța unității cetățenilor pentru a asigura un viitor mai bun pentru Moldova. Tarlev a criticat actuala guvernare pentru gestionarea ineficientă […] Articolul Liderul Blocului Electoral Patriotic, Vasile Tarlev, îndeamnă la mobilizare în alegerile din 28 septembrie apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Suspans la Kremlin: Președintele Putin va aborda subiecte majore în cadrul unei reuniuni cu Consiliul de Securitate # Democracy.md
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a făcut public faptul că președintele Rusiei, Vladimir Putin, urmează să susțină astăzi o declarație importantă în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate. Evenimentul este programat pentru mijlocul zilei, iar anunțul a stârnit deja interes atât în Rusia, cât și la nivel internațional. Deși nu au fost oferite detalii […] Articolul Suspans la Kremlin: Președintele Putin va aborda subiecte majore în cadrul unei reuniuni cu Consiliul de Securitate apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Blocul Electoral ALTERNATIVA îndeamnă cetățenii să transforme ziua de 28 septembrie în cel mai mare protest democratic, exprimat prin vot. Reprezentanții formațiunii afirmă că oamenii pot sancționa guvernarea PAS chiar în cabina de vot, „unde nu-i vede nimeni”. „Votul de protest împotriva PAS este frica lor cea mai mare”, declară liderii blocului. Totodată, ALTERNATIVA condamnă […] Articolul Blocul ALTERNATIVA cheamă cetățenii să sancționeze PAS prin vot apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a făcut în ziua precedentă o declarație publică prin care anunța că ar fi primit informații din surse apropiate structurilor de drept despre o posibilă percheziție la domiciliul său, programată pentru dimineața zilei de 22 septembrie. Costiuc a spus că este pregătit să primească forțele de ordine și a […] Articolul Vasile Costiuc: Previziunile despre percheziții nu s-au adeverit apare prima dată în DemocracyMD.
15:30
Constantin Țuțu surprins într-un local din Tiraspol: fostul deputat ar fi ajuns în regiunea transnistreană cu acte false # Democracy.md
Constantin Țuțu, fost deputat al Partidului Democrat din Moldova, se află în regiunea transnistreană, fiind surprins într-un local din Tiraspol. Informațiile au fost confirmate de surse din regiune, care au transmis și o imagine cu acesta. Potrivit surselor, Țuțu ar fi ajuns în stânga Nistrului cu ajutorul unui intermediar din Ucraina, utilizând acte false. Anterior, […] Articolul Constantin Țuțu surprins într-un local din Tiraspol: fostul deputat ar fi ajuns în regiunea transnistreană cu acte false apare prima dată în DemocracyMD.
15:20
Autoritățile electorale fac apel către cetățeni să se informeze despre scrutin doar din surse oficiale și de încredere, pentru a evita răspândirea dezinformărilor și manipulărilor care pot afecta procesul electoral. Mesajul vizează toate categoriile de alegători, în special cei care obțin informații din mediul online, unde apar deseori știri false sau speculații menite să creeze […] Articolul Alegătorii sunt îndemnați să se informeze din surse sigure înainte de scrutin apare prima dată în DemocracyMD.
15:20
Negocierile lui Mihai Ghimpu pentru unificarea partidelor – fără participanți până acum # Democracy.md
Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a lansat recent o invitaţie deschisă către toate formaţiunile unioniste şi pro‑europene din Republica Moldova să participe la negocieri în vederea cooperării sau unirii înaintea alegerilor parlamentare. Scopul declarat este să se creeze o forţă politică mai solidă care să nu împartă voturile şi să ofere alegătorilor o opţiune unită. […] Articolul Negocierile lui Mihai Ghimpu pentru unificarea partidelor – fără participanți până acum apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
Renato Usatîi anunță o nouă inițiativă a Partidului Nostru, menită să susțină producătorii locali și să asigure cetățenilor acces la produse de calitate. Președintele formațiunii propune adoptarea unei legi prin care minimum 50% din produsele aflate pe rafturile magazinelor să fie de origine autohtonă. „Astăzi, importurile predomină pe rafturi pentru că guvernarea apără mai des […] Articolul Renato Usatîi: Cel puțin 50% din produsele din magazine să fie moldovenești apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
AUR și-a prezentat în acest weekend programul electoral dedicat diasporei, în cadrul unei întâlniri organizate la Bologna, Italia. Președintele filialei AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a dialogat cu basarabenii stabiliți în peninsulă și a expus principalele măsuri prin care formațiunea își propune să susțină românii plecați peste hotare. Printre propunerile AUR se numără deschiderea […] Articolul Volosatîi: Diaspora susține economia, statul trebuie să le întoarcă recunoștința apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Președintele Partidului Social Democrat European (PSDE), Tudor Ulianovschi, a ieșit public să apere echipa sa politică, susținând că formațiunea este „curățată și revigorată”. El afirmă că, spre deosebire de trecut, astăzi PSDE are oameni noi, cu integritate, și o conducere care respinge practicile corupte și manipulările politice. Ulianovschi mai spune că partidul său a trecut […] Articolul Președintele PSDE se apără: partidul nu e compromis, ci consolidat apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Candidatul Alternativa promite transparență, dar admite ‘nivelul de corupție existent’ # Democracy.md
Ion Bulgac, candidat al blocului politic Alternativa, a stârnit reacții aprinse după ce a făcut o declarație controversată într‑una din dezbaterile electorale, afirmând că echipa sa va administra autoritățile publice „fără să fure mai mult decât au furat cei de dinainte”. Declarația a devenit virală, generând atât critici, cât și umor din partea publicului și […] Articolul Candidatul Alternativa promite transparență, dar admite ‘nivelul de corupție existent’ apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Recunoașterea Palestinei de către Regatul Unit: un pas simbolic fără crearea imediată a unui stat # Democracy.md
Marea Britanie a anunțat recunoașterea oficială a statului Palestina, un gest simbolic care marchează un pas important în susținerea soluției celor două state în conflictul israeliano-palestinian. Premierul britanic a precizat însă că această decizie nu înseamnă crearea imediată a unui stat palestinian suveran. Potrivit declarațiilor oficiale, recunoașterea reprezintă o încurajare pentru reluarea dialogului și negocierilor […] Articolul Recunoașterea Palestinei de către Regatul Unit: un pas simbolic fără crearea imediată a unui stat apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Pentagonul impune noi restricții presei: jurnaliștii trebuie să semneze angajamente stricte # Democracy.md
Pentagonul a anunțat implementarea unor noi reguli care limitează accesul liber al presei în sediile și evenimentele militare. Jurnaliștii acreditați vor fi nevoiți să semneze un angajament prin care se obligă să nu difuzeze informații neautorizate, chiar și dacă acestea nu sunt clasificate oficial. Această decizie vine după mai multe incidente în care informații sensibile […] Articolul Pentagonul impune noi restricții presei: jurnaliștii trebuie să semneze angajamente stricte apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Acuzaţii de escaladare militară: se presupune că atacurile ruseşti au crescut după întâlnirea între Putin şi Trump # Democracy.md
În contextul tot mai tensionat al războiului din Ucraina, există suspiciuni că președintele rus Vladimir Putin ar fi ordonat intensificarea atacurilor militare asupra teritoriului ucrainean la scurt timp după o interacțiune recentă cu fostul președinte american Donald Trump. Deși nu există o confirmare oficială privind conținutul exact al discuțiilor dintre cei doi lideri, evoluțiile ulterioare […] Articolul Acuzaţii de escaladare militară: se presupune că atacurile ruseşti au crescut după întâlnirea între Putin şi Trump apare prima dată în DemocracyMD.
10:50
Ion Ceban îndeamnă cetățenii să iasă masiv la vot pe 28 septembrie, subliniind că majoritatea moldovenilor nu mai doresc să vadă PAS la guvernare. „70% dintre moldoveni nu mai vor să vadă PAS la putere. Cetățenii vor da un vot masiv de protest, iar ei știu acest lucru. PAS știe că nu va obține majoritatea […] Articolul „Un vot masiv de protest împotriva PAS” – mesajul lui Ceban apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că gruparea condusă de Ilan Șor are în plan o strategie de corupere a diasporei pentru alegerile parlamentare. Conform afirmațiilor sale, aceasta implică recrutarea de persoane din străinătate, care ar urma să fie folosite ca observatori electorali sau să primească sume de bani pentru a influența […] Articolul Viorel Cernăuțeanu: rețeaua Șor încearcă să mituiască diaspora la scrutin apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Tensiuni sporite: oficial german susține doborârea avioanelor ruse în caz de încălcare a frontierei NATO # Democracy.md
Un oficial german a afirmat recent că avioanele militare ruse care încalcă spațiul aerian al NATO ar trebui doborâte, dacă alte mijloace de descurajare nu sunt suficiente. Declaraţia vine pe fondul unor mai multe incidente în care avioane ruse au fost surprinse deasupra sau în imediata apropiere a spațiului membrilor alianței fără autorizaţie sau stabilire […] Articolul Tensiuni sporite: oficial german susține doborârea avioanelor ruse în caz de încălcare a frontierei NATO apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Israelul a intensificat ofensiva în Fâșia Gaza înaintea unei reuniuni cruciale a Adunării Generale a ONU, în care mai multe ţări urmează să recunoască oficial statul palestinian. În timpul nopţii, cel puțin 30 de persoane au fost ucise în urma atacurilor aeriene, printre victime aflându‑se și copii. Majoritatea cadavrelor au fost transportate la spitalul central […] Articolul Tensiuni crescute: Gaza lovită în noaptea dinaintea votului ONU apare prima dată în DemocracyMD.
