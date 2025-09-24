Mark Tkaciuk: „Moldova trebuie să folosească regulile internaționale în interesul său”

10:50

Ion Ceban îndeamnă cetățenii să iasă masiv la vot pe 28 septembrie, subliniind că majoritatea moldovenilor nu mai doresc să vadă PAS la guvernare. „70% dintre moldoveni nu mai vor să vadă PAS la putere. Cetățenii vor da un vot masiv de protest, iar ei știu acest lucru. PAS știe că nu va obține majoritatea