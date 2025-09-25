Ex-ministru de externe: Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova este încă un pas incontestabil în curățarea justiției

12:40

Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a venit cu un mesaj pentru cei care încă nu au decis cu cine să voteze la alegerile parlamentare. Politicianul îndeamnă indecișii să-l voteze astfel încât vocea lor să conteze în viitorul Parlament. „Ești indecis? Nu vrei să mergi la vot? Te întreb: Unde e locul tău […]