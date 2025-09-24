Andrei Năstase a transmis o scrisoare lui Donald Trump: Am solicitat ajustarea tarifelor comerciale aplicate R. Moldova

11:20

Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, spune că „Toată lumea trebuie să iasă la vot! 70% dintre moldoveni nu mai vor să vadă PAS la guvernare. Cetățenii vor da un vot masiv de protest împotriva PAS, iar ei asta cunosc”. „PAS știe că nu va obține majoritatea și recurge la dezinformare, chemarea la ură […]