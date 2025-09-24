CEC dezminte că alegătorii care vor vota prin corespondență ar fi recepționat buletine de vot din care lipsesc unii concurenți electorali
Curentul.md, 24 septembrie 2025 10:40
Comisia Electorală Centrală denunță un nou fals care circulă în mediul online și care pretinde, în mod eronat, că alegătorii care au optat pentru votul prin corespondență ar fi recepționat buletine de vot din care lipsesc unii concurenți electorali. Această informație este complet falsă și reprezintă o încercare de a submina încrederea cetățenilor în procesul […]
CEC dezminte că alegătorii care vor vota prin corespondență ar fi recepționat buletine de vot din care lipsesc unii concurenți electorali
Dorin Recean va vorbi azi despre pregătirea statului împotriva imixtiunilor Rusiei la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Curentul.md
Premierul Dorin Recean va susține azi o conferință de presă, după ședința de Guvern. Dorin Recean va vorbi despre “pregătirea statului Republica Moldova împotriva imixtiunilor Rusiei la alegerile parlamentare din 28 septembrie”
Alexandr Stoianoglo: „Profesioniștii din instituțiile statului nu trebuie să fie victimele politizării” # Curentul.md
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a declarat în cadrul emisiunii ,,Gonța Media” că, odată ajunși la guvernare, profesioniștii din instituțiile statului nu vor fi dați afară, indiferent de preferințele lor politice. „Oamenii competenți trebuie să aibă posibilitatea să își continue activitatea și să genereze rezultate. Atunci când demonstrezi respect față de profesioniști, […]
Andrei Năstase a transmis o scrisoare lui Donald Trump: Am solicitat ajustarea tarifelor comerciale aplicate R. Moldova # Curentul.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a transmis președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, o scrisoare oficială prin care a solicitat ajustarea tarifelor comerciale aplicate Republicii Moldova, astfel încât acestea să fie aliniate la nivelul celor pentru Uniunea Europeană. Politicianul a spus că, în lipsa unor demersuri concrete ale diplomației oficiale de a […]
Azerbaidjan elimină eliberarea poliței „Carte Verde” la frontieră începând cu 1 octombrie 2025 # Curentul.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier că, începând cu 1 octombrie 2025, Republica Azerbaidjan anulează procedura de eliberare a poliței de asigurare internațională „Carte Verde” în punctele de trecere a frontierei. Conform Agenției Transport Terestru din Republica Azerbaidjan, transportatorii care nu dețin „Carte Verde” valabilă la intrarea pe teritoriul țării vor […]
Serviciul Fiscal de Stat a efectuat 263 vizite fiscale și a emis decizii privind obligații suplimentare de peste 5 milioane lei # Curentul.md
În perioada săptămânii precedente, 15-19 septembrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 1 miliard de lei. Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații Serviciului Fiscal […]
FLYONE lansează cinci rute noi de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău: Malaga (Spania), Geneva (Elveția), Tașkent (Uzbekistan), Bodrum (Turcia) și Heraklion (Grecia, Creta). Pe lângă noile destinații, compania va crește frecvența zborurilor zilnice către Istanbul, Paris, Dublin, Bologna și Tbilisi, oferind pasagerilor mai multă flexibilitate și conectivitate. Zborurile vor fi operate cu o […]
Serghei Ivanov – apel către oamenii din țară și din diaspora: Să nu călcăm pe aceleași greble. Votați echipă nouă, echipa Partidului Nostru! # Curentul.md
Serghei Ivanov, candidat al Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii din țară și diaspora să voteze o echipă nouă, formată din oameni integri și cu experiență reală de viață, pentru o schimbare autentică în Republica Moldova. „Dragii mei moldoveni din țară și din diaspora, echipa Partidului Nostru este formată din oameni simpli, dar cu experiență de viață. […]
Operatorul de transport Moldelectrica implementează noi piețe pentru optimizarea sistemului electroenergetic # Curentul.md
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”, în calitate de Operator al Sistemului de Transport al energiei electrice din Republica Moldova, informează că, în conformitate cu Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 276 din 30 mai 2025, intră în vigoare noile reglementări care stabilesc cadrul de funcționare al Pieței Serviciilor de Sistem și al Pieței Energiei […]
Polițiștii au depistat mai mulți conducători aflați sub influența alcoolului: La Lozova, un bărbat de 47 de ani, la volanul unei Dacia, a prezentat 1,01 mg/l alcool în aerul expirat, iar un tânăr de 20 de ani, pe motocicletă, avea 0,40 mg/l. La Gălești, un biciclist de 41 de ani a înregistrat 1,07 mg/l, iar […]
Conform dispoziției Primăriei municipiului Chișinău, pe strada Maria Drǎgan – tronsonul dintre străzile Vadul lui Vodă și Ciocana – se execută lucrări de reparație. În acest context, până la 30 septembrie, circulația rutieră va fi restricționată parțial (pe benzi). Poliția Națională recomandă conducătorilor auto să respecte indicatoarele rutiere și să manifeste prudență sporită la volan.
Ministrul Energiei a discutat la București despre tranziția energetică și integrarea Moldovei în piața UE # Curentul.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la Simpozionul Român al Energiei (SIREN), care se desfășoară săptămâna aceasta la București sub genericul „Tranziție rezilientă și justă pentru sectorul energetic românesc”. Evenimentul a reunit reprezentanți ai guvernelor, experți, companii și organizații internaționale pentru a dezbate principalele provocări și soluții privind tranziția energetică. În discursul său la deschiderea […]
Blocul ALTERNATIVA a depus o cerere de dezbateri cu PAS: „Ne dorim o campanie cinstită și civilizată” # Curentul.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a depus astăzi, o adresare oficială la sediul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), solicitând organizarea unor dezbateri publice corecte și transparente. Solicitarea vine în contextul în care, în ultimele luni, Blocul Electoral ALTERNATIVA a fost constant ținta unor atacuri denigratoare și campanii de dezinformare lansate de către partidul de guvernare. Membrii formațiunii […]
Marta Kos, despre finalizarea screeningului: „Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă” # Curentul.md
Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, într-o adresare video, a declarat că, în puțin peste un an, Republica Moldova a finalizat procesul de evaluare a gradului de aliniere la legislația europeană. Potrivit spuselor sale, prin această realizare, Republica Moldova demonstrează că este hotărâtă să adere la UE și că este pregătită pentru următoarea etapă a […]
ASP va elibera acte de identitate în regim special pentru ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 # Curentul.md
Agenția Servicii Publice (ASP) informează cetățenii Republicii Moldova că, în ziua alegerilor parlamentare – duminică, 28 septembrie 2025 – subdiviziunile teritoriale ale instituției vor activa în regim special, între orele 07:00 și 21:00. Cetățenii cu drept de vot, care în ziua scrutinului nu vor deține acte de identitate valabile, vor putea solicita gratuit cărți de […]
Daniel Vodă: Așa-zisele „alerte” despre pretinse planuri de ocupare a Moldovei de către Europa sunt o reacție isterică fabricată de serviciile ruse # Curentul.md
Daniel Vodă a comentat declarațiile recente ale Ministerului de Externe al Rusiei, subliniind că afirmațiile referitoare la presupuse planuri de ocupare a Moldovei sunt nefondate și fac parte dintr-o campanie de dezinformare. „Rusia are experiența ocupațiilor de teritorii străine. Uniunea Europeană se extinde pentru a primi țările în spațiul păcii și al bunăstării. Conducerea țării […]
Moldovenii au investit 14,6 milioane de lei prin platforma eVMS.md, în perioada 8 -17 septembrie # Curentul.md
Subscrierea pentru emisiunea de valori mobiliare de stat, desfășurată prin platforma eVMS.md, în perioada 8 -17 septembrie 2025, s-a încheiat. Pe parcursul celor zece zile de subscriere, persoanele fizice au investit în total 14 649 900 lei, fiind realizate 380 de tranzacții de către 302 de investitori. Din suma totală, cca 11 milioane de lei […]
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a venit cu un mesaj pentru cei care încă nu au decis cu cine să voteze la alegerile parlamentare. Politicianul îndeamnă indecișii să-l voteze astfel încât vocea lor să conteze în viitorul Parlament. „Ești indecis? Nu vrei să mergi la vot? Te întreb: Unde e locul tău […]
La 22 septembrie, doi ofițeri de investigații au fost recunoscuți vinovați de comiterea infracțiunii de trafic de influență de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Instanța a dispus aplicarea amenzii în valoare de câte 150 000 de lei pentru fiecare dintre inculpați și i-a privat de dreptul de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de […]
Blocul ALTERNATIVA a prezentat Programul pentru domeniul Justiției: ”Un stat de drept nu se construiește cu instituții subordonate” # Curentul.md
Blocului Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 23 septembrie, Programul pentru domeniul Justiției. În cadrul unei conferințe de presă, Mariana Barașianț, candidat la funcția de deputat, a declarat că actualul sistem de justiție este ”prizonier al jocurilor de putere, marcat de procese interminabile, decizii la comandă și instituții aflate în conflict”. ”Cetățeanul este plimbat de la […]
O persoană a fost reținută și 800 mii de lei ridicați o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice în urma perchezițiilor din nordul țării # Curentul.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți anunță desfășurarea a peste 30 de percheziții, în contextul unei investigații privind fapte grave de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Cercetările vizează un grup de persoane afiliate unei formațiuni politice, inclusiv factori de decizie, membri și simpatizanți, […]
Partidul „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Numai reducând bugetele diferitor structuri de stat până la nivelul de acum patru ani, am obţine surse financiare care ne-ar permite să acoperim circa jumătate din deficitul bugetului de stat # Curentul.md
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” și-a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, viziunea privind optimizarea cheltuielilor publice şi administrarea proprietăţii publice. Dmitri Torner, liderul formațiunii, a menţionat că primul pas pe care partidul îl va face pentru optimizarea cheltuielilor publice va fi aducerea bugetelor tuturor ministerelor, agenţiilor şi birourilor la nivelul anului […]
Liderii Blocului ALTERNATIVA îi invită la dezbateri pe primii 4 candidați din lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru Parlament. # Curentul.md
Ei au spus că, în această campanie electorală, nu avem dezbateri „care sunt cu adevărat așteptate de către oameni”. „Vedem tot felul de sperietori și frici, declarații la briefinguri și nici măcar răspunsuri pentru jurnaliști sau clarificări pentru oameni. Și toate acestea sunt completate cu zeci de tone de materiale care cheamă la dezbinare în […]
Opt țări nordice și baltice au lansat un proiect comun pentru consolidarea rezilienței instituționale a Ministerului Afacerilor Externe # Curentul.md
Cele opt țări nordice și baltice – Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia și Suedia – au lansat un proiect comun pentru consolidarea rezilienței instituționale a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Proiectul este implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și presupune consolidarea capacităților instituției în domeniul securității cibernetice și modernizarea infrastructurii […]
Blocul Unirea Națiunii (BUN) s-a retras din cursa electorală pentru alegerile parlamentare în favoarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Anunțul a fost făcut în cadrul unui briefing susținut de conducătorii celor două formațiuni. Fruntașii BUN au spus că „este nevoie de responsabilitate maximă și de unitate în jurul valorilor naționale și europene” pentru ca niciun […]
Înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj tuturor cetățenilor, subliniind că suveranitatea, independența, integritatea teritorială și viitorul european al țării noastre sunt supuse unor amenințări majore. „Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, […]
La Bruxelles, în perioada 18–19 septembrie 2025, s-a desfășurat procedura de screening bilateral pentru Capitolul 22 „Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale”. Acest exercițiu reprezintă o etapă crucială în parcursul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, marcând un pas decisiv pentru dezvoltarea regională și accesarea fondurilor europene. În cadrul delegației Republicii Moldova, la […]
Un bloc din Bălți cu 53 de apartamente va beneficia de reabilitare energetică și facturi mai mici # Curentul.md
Locatarii unui bloc cu 53 de apartamente din municipiul Bălți vor beneficia de condiții de trai mai confortabile și facturi mai mici la energie, datorită lucrărilor de reabilitare energetică care vor începe în perioada următoare. Este primul bloc de locuințe din nordul Republicii Moldova care va fi renovat energetic prin intermediul Programului Guvernului Fondul pentru […]
Sinteza CNA: 150 de percheziții efectuate și peste 20 de mln. de lei ridicate în dosare de corupere electorală # Curentul.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și prevenire a corupției, precum și pe recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, CNA a desfășurat peste 150 de percheziții în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor pe întreg teritoriul […]
Alexandr Severin, Partidul Nostru: A venit timpul ca o echipă nouă, profesionistă și integră, să își asume responsabilitatea pentru țară! # Curentul.md
Fețele celor care au guvernat țara în ultimele trei decenii au arătat de ce (nu) sunt în stare, afirmă Alexandr Severin, candidat pe lista Partidului Nostru, primar suspendat al orașului Fălești. „Este momentul unei schimbări reale. A venit timpul ca o echipă nouă – care nu a fost la guvernare, dar este pregătită, curată și […]
Reacția BEP la percheziții: Guvernarea PAS este în agonie. Vom apăra drepturile legale ale colegilor # Curentul.md
Astăzi, liderii Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei au susținut o conferință de presă cu genericul: „Presiunile regimului PAS pentru a reduce opoziția la tăcere”. Igor Dodon, Vasile Tarlev și Constantin Starîș au condamnat presiunile neîntemeiate exercitate de regimul PAS asupra Partidului ”Inima Moldovei” și a liderului său, Irina Vlah. Ei […]
Astăzi, liderul Partidului NOI, Dmitri Torner, a avut o întâlnire cu reprezentanta Misiunii Internaționale de Observare ENEMO (European Network of Election Monitoring Organizations), Mariam Chubabria, care se află în Republica Moldova pentru a monitoriza desfășurarea procesului electoral. Discuția a vizat mai multe aspecte legate de alegerile aflate în desfășurare, inclusiv condițiile de desfășurare a campaniei […]
În acest weekend, familiile angajaților Ambasadei SUA în Republica Moldova au participat la culesul merelor, marcând o tradiție americană de toamnă. Evenimentul a avut loc într-o livadă din Rădeni, oferind participanților ocazia de a se bucura de fructe proaspete alături de familie și prieteni. Această activitate reflectă parteneriatul de peste 30 de ani dintre Statele […]
În ultimele zile, polițiștii din întreaga țară au înregistrat peste 5100 de încălcări ale regulilor de circulație. 81 de conducători auto au fost depistați în stare de ebrietate. 2476 au depășit limita de viteză, iar 702 nu au respectat indicatoarele de prioritate și semnalele semafoarelor. 408 șoferi conduceau fără revizia tehnică anuală și fără polița […]
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că în perioada 15–19 septembrie 2025 a aprobat cereri de sprijin financiar în valoare totală de 18,62 milioane lei, direcționate către agricultori prin mai multe mecanisme de subvenționare. 2,85 milioane lei – dezvoltarea proiectelor investiționale în cadrul Programului LEADER 12,68 milioane lei – plăți directe per […]
Blocul ALTERNATIVA cheamă cetățenii la cel mai mare protest în ziua alegerilor. „Pe data de 28 septembrie, fiecare cetățean poate să protesteze democratic, în cabina de vot, unde nu-l vede nimeni. Chemăm cetățenii să protesteze prin vot împotriva Partidului PAS, împotriva partidului care a fost 4 ani la guvernare, având toată puterea și a sărăcit […]
Republica Moldova avansează în parcursul european: finalizată analiza Capitolului 22 pentru dezvoltare regională # Curentul.md
Republica Moldova a încheiat analiza Capitolului 22 – Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale – în cadrul sesiunii de screening bilateral desfășurate la Bruxelles. Săptămâna trecută, o echipă a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, condusă de secretarul de stat Corneliu Cirimpei, a participat la discuțiile cu experții europeni, în care au fost evaluate situația actuală […]
Petr Vlah propune măsuri pentru ca datoria de stat să scadă: Moratoriu la noi credite și renegocierea tuturor contractelor şi acordurilor de împrumut # Curentul.md
Petr Vlah, candidat pe lista Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) la alegerile parlamentare din 28 septembrie, susține că una dintre cele mai îngrijorătoare teme care se discută în societate este creșterea constantă a datoriei de stat. „Atunci când PAS a venit la guvernare, datoria de stat era 69 miliarde de lei, iar acum a ajuns […]
În perioada 15 – 21 septembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 794,62 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 28,6 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 100,2%. Totodată, în perioada 15 – 21 […]
Iwona Piórko, noua ambasadoare a UE: „Sunt aici să ascult și să sprijin Moldova în drumul european” # Curentul.md
Noua Ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko a venit cu o adresare la începutul mandatului său. Oficialul a spus că va merge în toată țara. „De la venirea mea, acum două săptămâni, am simțit căldura oamenilor și bogăția culturii dumneavoastră. Am venit într-un moment crucial al istoriei noastre comune, iar Uniunea Europeană […]
Nan de botez – condamnat la 15 ani de închisoare pentru abuzul sexual al finei sale și surorii ei # Curentul.md
Datorită acțiunilor procesuale ale procurorilor și organului de urmărire penală, printr-o sentință recent pronunțată, un bărbat în vârstă de 56 de ani, a fost recunoscut vinovat pentru acțiuni cu caracter sexual neconsimțite, stabilindu-i-se pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 15 ani, cu executare în penitenciar de tip închis. Potrivit acuzării înaintate de procurori, […]
Prin prezenta „Ialoveni Gaz” SRL Vă comunică, că în legătură cu executarea lucrărilor programate va fi sistată livrarea gazelor naturale în: Sucursala “Ialoveni Gaz” – or. Ialoveni, PRG № 20 A ( str. Basarabia 1, 1/1, 1/2, 3, 4, 5, 8 la 193 consumatori finali din data de 22.09.2025 ora 08:00 până pe data de […]
Peste 100 de sportivi au participat la Campionatul Național la Trântă, rezervat seniorilor # Curentul.md
Peste 100 de sportivi din 12 echipe din întreaga țară au participat la ediția din acest an a Campionatului Național la Trântă, rezervat seniorilor. Competiția a fost găzduită de orașul Călărași și s-a desfășurat la Școala Sportivă Specializată de Rezerve Olimpice la lupte libere „Constantin Cobîlean”. Campioni naționali la cele nouă categorii de greutate au devenit: […]
Forumul „Patrimoniu și Arhitectura: Ferestre spre Trecut, Uși spre Viitor” a adus la Chișinău experți din patru țări # Curentul.md
La Muzeul Național de Istorie a Moldovei s-a desfășurat Forumul Cultural „Patrimoniu și Arhitectura: Ferestre spre Trecut, Uși spre Viitor”, în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului. Evenimentul a reunit experți din Republica Moldova, România, Franța și Germania, care au discutat despre provocările și soluțiile pentru protejarea patrimoniului cultural și despre rolul acestuia în dezvoltarea comunităților. […]
Președinta Maia Sandu se va adresa astăzi moldovenilor, în contextul alegerilor parlamentare # Curentul.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va adresa astăzi, la ora 18:00, un mesaj către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Adresarea șefei statului va putea fi urmărită pe postul public de televiziune Moldova 1, posturile de televiziune naționale și regionale, ascultat la Radio Moldova și vizionat pe paginile oficiale de pe Facebook […]
Iurie Muntean, candidat pentru funcția de deputat din partea Blocului Electoral ALTERNATIVA, a prezentat mesajul formațiunii către cetățeni, subliniind că programul electoral se bazează pe două principii esențiale: bunul-simț și știința. „Ne deosebim de actuala guvernare prin faptul că oferim soluții reale și bine argumentate. Am văzut prea des incompetența celor de la putere. În […]
Olga Cebotari și Grigore Novac, candidați ai Blocului Electoral Patriotic, au avut o serie de întrevederi cu moldovenii din mai multe țări europene. Vizitele au inclus orașele Roma, Padova și Como (Italia), Londra (Marea Britanie) și Paris (Franța). Pe parcursul acestor discuții, socialiștii au prezentat prioritățile BEP pentru diaspora, principalele obiective ale programului electoral și […]
Centrul Național Anticorupție, în colaborare cu Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, comise în circumstanțe agravante. În dimineața zilei de astăzi, ofițerii CNA au descins cu percheziții pe teritoriul municipiilor Chișinău și Orhei, dar și în sudul […]
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, spune că „Toată lumea trebuie să iasă la vot! 70% dintre moldoveni nu mai vor să vadă PAS la guvernare. Cetățenii vor da un vot masiv de protest împotriva PAS, iar ei asta cunosc”. „PAS știe că nu va obține majoritatea și recurge la dezinformare, chemarea la ură […]
Igor Dodon: Ceea ce vedem în aceste zile este agonia dictaturii galbene. Ei știu că le vine sfârșitul politic # Curentul.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, fruntaș al Blocului Electoral Patriotic, a anunțat că în aceste clipe au loc percheziții la colegii noștri din nord: conducătorii organizațiilor teritoriale din Drochia și Rîșcani. „Regimul criminal PAS încearcă să ne intimideze, să sperie lumea, să ne reducă la tăcere. Maia Sandu și PAS caută de […]
