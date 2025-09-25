LIVE// Vladimir Plahotniuc a ajuns la Chișinău
Curentul.md, 25 septembrie 2025 10:10
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a ajuns în Republica Moldova. El a fost extrădat din Grecia, cu o cursă aeriană de pe ruta Atena-Chișinău.
• • •
Alte ştiri de Curentul.md
Acum 10 minute
10:10
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a ajuns în Republica Moldova. El a fost extrădat din Grecia, cu o cursă aeriană de pe ruta Atena-Chișinău.
Acum o oră
09:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că, în conformitate cu prevederile cadrului legal, toți cetățenii cu drept de vot, atât din țară, cât și cei de peste hotare, vor putea vota la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în baza unuia dintre următoarele acte de identitate: · cartea de identitate, buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova; · cartea de […]
Acum 2 ore
09:10
Comisia de Evaluare a Judecătorilor l-a notificat pe avocatul Radu Jigău, în calitate de candidat la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ), cu privire la inițierea procedurii de evaluare externă a integrității (vetting). Prin această notificare, Comisia a solicitat candidatului să depună Declarația de avere și interese personale, cu date actualizate pentru […]
Acum 24 ore
19:50
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Suntem mai decişi ca oricând să luptăm pentru realizarea scopurilor stabilite # Curentul.md
Partidul Politic „Inima Moldovei” a desfășurat astăzi şedinţa Consiliului Naţional Politic (CNP). În comunicatul de presă al formațiunii se spune că la ședință au fost abordate chestiuni ce ţin de situaţia politică din Republica Moldova, dar şi subiecte de ordin intern ale formaţiunii. „Mai mulţi vorbitori au menţionat că în această campanie electorală Partidul Republican […]
17:40
Auditul public extern și calitatea – temele centrale ale atelierului internațional de la Haga # Curentul.md
În perioada 16–18 septembrie 2025, la Haga, Regatul Țărilor de Jos, s-a desfășurat un atelier de lucru în cadrul Programului de constituentă al Curții de Conturi a Țărilor de Jos. Evenimentul a reunit reprezentanți ai Instituțiilor Supreme de Audit (ISA) din șapte țări partenere ale programului regional – Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Georgia, Republica Moldova, […]
17:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță că operatorul din domeniul alimentar „VITAFOR” S.R.L. inițiază procedura de rechemare de la consumatori a unui lot de crupe de hrișcă marca ORA. Motivul rechemării este depășirea valorilor admise de reziduuri ale pesticidului glifosat. Consumatorii care au achiziționat produsul din lotul vizat sunt rugați să nu îl consume și […]
16:50
Curtea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” a devenit astăzi o adevărată lecție de istorie vie odată cu inaugurarea „Zidului Istoriei”, o lucrare artistică monumentală, semnată de pictorul Florin Radu din Craiova, România. Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Pretura Sectorului Centru a Primăriei Chișinău și Asociația Obștească „UNIREA-ODIP” și Consiliul elevilor din instituție. Lucrarea redă […]
16:40
Guvernul a aprobat facilități fiscale și vamale la importul de gaze naturale şi energie electrică în cadrul Proiectului „Consolidarea securității energetice a Republicii Moldova”. Proiectul are scopul de a asigura securitatea aprovizionării cu gaze naturale și energie electrică a tuturor consumatorilor. Aplicarea scutirilor de taxa pe valoare adăugată, accize și taxe vamale va reduce costurile […]
16:40
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Secția Hîncești, a avut parte de o misiune mai puțin obișnuită. Angajații unității au fost solicitați să intervină pentru a elibera un porumbel prins timp de patru nopți într-o gaură a unui balcon. Pompierii au acționat cu promptitudine și atenție, reușind să salveze pasărea aflată în dificultate. Intervenția, deși […]
16:10
Marin Ciobanu: Forța de muncă calificată rămâne principalul factor de atractivitate pentru investitori și trebuie să depunem toate eforturile pentru a dezvolta și a păstra personalul # Curentul.md
În cadrul reuniunii Clubului Presei Economice, președintele Asociației Patronale din Industria Prelucrătoare (APIP), Marin Ciobanu, a subliniat că, pentru pregătirea forței de muncă calificate, nu sunt suficiente competențele oferite de școlile profesionale, colegii și universități, existând o listă extinsă de domenii care nu sunt acoperite de programa școlară moldovenească. Pentru a elimina lacunele din acest […]
15:50
VIDEO// Partidul Politic „NOI – Noua Opțiune Istorică” şi-a prezentat viziunea privind domeniile social, sănătate şi educaţie # Curentul.md
Partidul Politic „NOI – Noua Opțiune Istorică”, în cadrul unei conferințe de presă desfășurată astăzi, şi-a prezentat viziunea privind domeniile social, sănătate şi educaţie. Dmitri Torner, liderul Partidului Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”, a menţionat că, în plan social, formaţiunea optează pentru: realizarea unui program naţional de combatere a sărăciei, care va asigura crearea […]
15:40
Peste 1.300.000 țigarete confiscate în captura record a autorităților, șase persoane reținute # Curentul.md
Ofițerii SPIA, de comun cu procurorii PCCOCS, au destructurat o rețea de producere și comercializare ilegală a țigărilor în mun. Chișinău, fiind reținute 6 persoane printre care un angajat al poliției. Reținerea celor șase a fost precedată de 45 de percheziții. Acestea au fost desfășurate la domiciliile și în mașinile persoanelor vizate, în trei garaje […]
15:40
Blocul Electoral Patriotic a desfășurat astăzi o acțiune în susținerea păcii. La eveniment au participat deputați, membri și susținători ai Blocului Patriotic. Participanții la protest au condamnat tacticile guvernării PAS, care timp de patru ani au semănat frică și ură în societate, în loc să rezolve problemele economice, sociale și educaționale. Protestatarii au cerut ca principiul […]
15:20
În cadrul unei conferințe de presă, Mariana Barașianț, candidata Blocului electoral ALTERNATIVA la funcția de deputată, a subliniat necesitatea integrității, transparenței și responsabilității în sistemul judiciar. „Atâta timp cât există judecători și procurori care iau decizii la comandă, iar funcționari și demnitari tratează corupția ca pe ceva normal, cetățenii nu pot avea încredere în lege. […]
15:20
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a venit cu o reacție la declarațiile de astăzi ale premierului Dorin Recean: „Ca niște lași, vă ascundeți de dezbateri, dar aruncați cu noroi. Sunteți niște impostori care ați ajuns întâmplător în fruntea țării și care îndrugați minciuni folosindu-vă de tribuna Guvernului și Parlamentului”. „Candidatul la funcția de […]
15:10
Pompierii din Taraclia au salvat 24 de tone de floarea-soarelui din flăcările care au cuprins un camion # Curentul.md
În seara zilei de 23 septembrie 2025, pompierii din raionul Taraclia au intervenit pentru lichidarea unui incendiu care a cuprins un camion de model MAN. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:17, iar potrivit informațiilor, incendiul s-a produs pe traseul R-32 Cahul–Taraclia, unde flăcările au afectat un autovehicul încărcat cu mai multe […]
14:40
Blocul ALTERNATIVA: Nu este pentru prima dată când asistăm la asemenea scamatorii. În 2023, la locale, PAS a încercat aceeași schemă ieftină, tot împotriva candidatului Ion Ceban # Curentul.md
„Astăzi, opinia publică a asistat la un spectacol penibil, pus în scenă de către guvernare și Poliție. A fost prezentată o așa-zisă „descoperire senzațională”: chipurile, Blocul ALTERNATIVA ar fi tipărit buletine de vot false. În realitate, ceea ce au arătat oamenilor nu sunt decât materiale publicitare electorale, perfect legale, cu inscripția mare și clară „MODEL”” […]
14:40
Bunurile, lucrările și serviciile achiziționate din Fondul pentru eficiență energetică vor fi transmise beneficiarilor în baza unui nou Regulament, aprobat de Guvern. Documentul stabilește un mecanism simplificat, care elimină etapele birocratice și asigură acces rapid la investiții pentru persoane fizice, persoane juridice și asociații de proprietari. Prin acest mecanism, bunurile și serviciile finanțate vor fi […]
14:30
Maia Sandu s-a întâlnit cu funcționarii publici implicați în procesul de integrare europeană # Curentul.md
Cu ocazia finalizării procesului de evaluare a conformității legislației naționale cu cea europeană, denumit screening, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu i-a primit ieri la Președinție pe funcționarii publici care au contribuit la buna desfășurare a acestui pas decisiv pe calea integrării europene a țării noastre. În cadrul întrevederii, șefa statului și-a exprimat recunoștința pentru munca intensă […]
14:20
Vitalie Dragancea și-a lansat prima carte: Toate păcatele oamenilor de aici, din lucrare, sunt păcatele mele, eu le recunosc # Curentul.md
Vitalie Dragancea, expert în comunicare, ex-consilier al prim-ministrului Republicii Moldova, și-a lansat ieri prima carte – „Rătăciți între realități și iluzii”. La evemimentul găzduit de Academia de Studii Economice din Moldova au participat academicieni, economiști, oameni de afaceri, comunicatori, jurnaliști și studenți, notează unimedia.info. „Nu e o carte, e o lucrare. Nu e literatură artistică, e […]
14:20
Petr Vlah vine cu soluții: „Dacă anterior Moldova era atractivă pentru investitori, acum situaţia este diametral opusă” # Curentul.md
Petr Vlah, candidat pe lista Partidului Politic „Alianţa pentru Unirea Românilor”, spune că, în ultimii ani, permanent s-a vorbit despre faptul că investitorii străini evită să vină în Moldova având în vedere războiul din ţara vecină, care prezintă riscuri pentru potenţialii investitori. „Da, aceasta poate fi o cauză, însă nu e unica. Şi avem toate […]
14:20
Lidia Pleșca, profesoară de limba și literatură română, a lansat placheta de versuri „Din lacrimă iubirii se naște nemurirea” # Curentul.md
Lidia Pleșca, profesoară de limba și literatură română, a lansat placheta de versuri „Din lacrimă iubirii se naște nemurirea”, în cadrul unui eveniment care a reunit familia, colegii și prietenii săi. Autoarea a spus că lucrarea este dedicată familiei și în special fiului său, „plecat prea devreme”. „Această carte e un semn lăsat copiilor și […]
13:10
Zinaida Popa: ”Moldexpo” S.A. devine prima societate pe acțiuni din Moldova certificată ISO 9001 de Bureau Veritas # Curentul.md
Pe 23 septembrie 2025, Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” S.A. a primit Certificatul ISO 9001 din partea Bureau Veritas România, devenind astfel prima societate pe acțiuni din Republica Moldova recunoscută de cea mai mare organizație internațională de certificare, cu sediul la Paris. Distincția confirmă eforturile constante de modernizare și aliniere la cele mai înalte standarde […]
12:40
Dmitri Torner: Moldova are nevoie de lideri patrioți, de lideri maturi, nu de metafore # Curentul.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „Noua Opțiune Istorică” (NOI), în cadrul unei adresări, a declarat că „discursul recent al Președintei în context electoral – așteptat de mulți ca un moment de unitate națională – s-a transformat, din păcate, într-o repetiție palidă a acelorași clișee de narative despre „război hibrid”. Fără mesaj nou, fără claritate strategică. […]
12:40
Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică” (NOI) va avea observatorii săi pentru secțiile de votare din diaspora. Prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale din 22 septembrie 2025, a fost confirmată lista constituită din 100 de reprezentanți ai concurentului electoral Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică” pentru perioada electorală a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 în birourile electorale […]
12:10
Blocul de pe str. N. Titulescu 36/B, Chișinău, construit de KIRSAN, gata de dare deplină în exploatare. Administrația: Vă mulțumim tuturor pentru încredere! # Curentul.md
Compania Kirsan Com SRL anunță că toate lucrările de montare ale rețelelor inginerești la blocul de pe str. N. Titulescu 36/B, Chișinău au fost finalizate, ceea ce înseamnă că acestea vor fi conectate în cel mai scurt timp, asigurând funcționarea deplină a blocului imediat după darea în exploatare. Valentin Strogoteanu, Director General, a lansat un […]
11:40
Oleg Cara a fost numit director general al Biroului Național de Statistică, pe un termen de 5 ani. El a câștigat concursul pentru această funcție. De asemenea, astăzi, în cadrul ședinței Guvernului, Andrian Munteanu a fost numit șef la Serviciul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, pe un termen de 5 ani. Lilian Moraru […]
11:10
Biblioteca Națională a Republicii Moldova își deschide ușile pentru vizitatorii de toate vârstele, oferindu-le un program complex în cadrul ediției 2025 a Nocturnei Bibliotecilor, cu genericul „DESTINE ȘI PERSONAJE CELEBRE DIN LITERATURĂ”. Nocturna Bibliotecilor este organizată în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România și Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, susținută […]
10:40
CEC dezminte că alegătorii care vor vota prin corespondență ar fi recepționat buletine de vot din care lipsesc unii concurenți electorali # Curentul.md
Comisia Electorală Centrală denunță un nou fals care circulă în mediul online și care pretinde, în mod eronat, că alegătorii care au optat pentru votul prin corespondență ar fi recepționat buletine de vot din care lipsesc unii concurenți electorali. Această informație este complet falsă și reprezintă o încercare de a submina încrederea cetățenilor în procesul […]
Ieri
10:10
Dorin Recean va vorbi azi despre pregătirea statului împotriva imixtiunilor Rusiei la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Curentul.md
Premierul Dorin Recean va susține azi o conferință de presă, după ședința de Guvern. Dorin Recean va vorbi despre “pregătirea statului Republica Moldova împotriva imixtiunilor Rusiei la alegerile parlamentare din 28 septembrie”
09:40
Alexandr Stoianoglo: „Profesioniștii din instituțiile statului nu trebuie să fie victimele politizării” # Curentul.md
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a declarat în cadrul emisiunii ,,Gonța Media” că, odată ajunși la guvernare, profesioniștii din instituțiile statului nu vor fi dați afară, indiferent de preferințele lor politice. „Oamenii competenți trebuie să aibă posibilitatea să își continue activitatea și să genereze rezultate. Atunci când demonstrezi respect față de profesioniști, […]
09:10
Andrei Năstase a transmis o scrisoare lui Donald Trump: Am solicitat ajustarea tarifelor comerciale aplicate R. Moldova # Curentul.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a transmis președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, o scrisoare oficială prin care a solicitat ajustarea tarifelor comerciale aplicate Republicii Moldova, astfel încât acestea să fie aliniate la nivelul celor pentru Uniunea Europeană. Politicianul a spus că, în lipsa unor demersuri concrete ale diplomației oficiale de a […]
23 septembrie 2025
18:40
Azerbaidjan elimină eliberarea poliței „Carte Verde” la frontieră începând cu 1 octombrie 2025 # Curentul.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier că, începând cu 1 octombrie 2025, Republica Azerbaidjan anulează procedura de eliberare a poliței de asigurare internațională „Carte Verde” în punctele de trecere a frontierei. Conform Agenției Transport Terestru din Republica Azerbaidjan, transportatorii care nu dețin „Carte Verde” valabilă la intrarea pe teritoriul țării vor […]
18:10
Serviciul Fiscal de Stat a efectuat 263 vizite fiscale și a emis decizii privind obligații suplimentare de peste 5 milioane lei # Curentul.md
În perioada săptămânii precedente, 15-19 septembrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 1 miliard de lei. Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații Serviciului Fiscal […]
17:40
FLYONE lansează cinci rute noi de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău: Malaga (Spania), Geneva (Elveția), Tașkent (Uzbekistan), Bodrum (Turcia) și Heraklion (Grecia, Creta). Pe lângă noile destinații, compania va crește frecvența zborurilor zilnice către Istanbul, Paris, Dublin, Bologna și Tbilisi, oferind pasagerilor mai multă flexibilitate și conectivitate. Zborurile vor fi operate cu o […]
17:20
Serghei Ivanov – apel către oamenii din țară și din diaspora: Să nu călcăm pe aceleași greble. Votați echipă nouă, echipa Partidului Nostru! # Curentul.md
Serghei Ivanov, candidat al Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii din țară și diaspora să voteze o echipă nouă, formată din oameni integri și cu experiență reală de viață, pentru o schimbare autentică în Republica Moldova. „Dragii mei moldoveni din țară și din diaspora, echipa Partidului Nostru este formată din oameni simpli, dar cu experiență de viață. […]
16:40
Operatorul de transport Moldelectrica implementează noi piețe pentru optimizarea sistemului electroenergetic # Curentul.md
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”, în calitate de Operator al Sistemului de Transport al energiei electrice din Republica Moldova, informează că, în conformitate cu Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 276 din 30 mai 2025, intră în vigoare noile reglementări care stabilesc cadrul de funcționare al Pieței Serviciilor de Sistem și al Pieței Energiei […]
16:30
Polițiștii au depistat mai mulți conducători aflați sub influența alcoolului: La Lozova, un bărbat de 47 de ani, la volanul unei Dacia, a prezentat 1,01 mg/l alcool în aerul expirat, iar un tânăr de 20 de ani, pe motocicletă, avea 0,40 mg/l. La Gălești, un biciclist de 41 de ani a înregistrat 1,07 mg/l, iar […]
16:10
Conform dispoziției Primăriei municipiului Chișinău, pe strada Maria Drǎgan – tronsonul dintre străzile Vadul lui Vodă și Ciocana – se execută lucrări de reparație. În acest context, până la 30 septembrie, circulația rutieră va fi restricționată parțial (pe benzi). Poliția Națională recomandă conducătorilor auto să respecte indicatoarele rutiere și să manifeste prudență sporită la volan.
15:40
Ministrul Energiei a discutat la București despre tranziția energetică și integrarea Moldovei în piața UE # Curentul.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la Simpozionul Român al Energiei (SIREN), care se desfășoară săptămâna aceasta la București sub genericul „Tranziție rezilientă și justă pentru sectorul energetic românesc”. Evenimentul a reunit reprezentanți ai guvernelor, experți, companii și organizații internaționale pentru a dezbate principalele provocări și soluții privind tranziția energetică. În discursul său la deschiderea […]
15:30
Blocul ALTERNATIVA a depus o cerere de dezbateri cu PAS: „Ne dorim o campanie cinstită și civilizată” # Curentul.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a depus astăzi, o adresare oficială la sediul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), solicitând organizarea unor dezbateri publice corecte și transparente. Solicitarea vine în contextul în care, în ultimele luni, Blocul Electoral ALTERNATIVA a fost constant ținta unor atacuri denigratoare și campanii de dezinformare lansate de către partidul de guvernare. Membrii formațiunii […]
15:10
Marta Kos, despre finalizarea screeningului: „Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă” # Curentul.md
Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, într-o adresare video, a declarat că, în puțin peste un an, Republica Moldova a finalizat procesul de evaluare a gradului de aliniere la legislația europeană. Potrivit spuselor sale, prin această realizare, Republica Moldova demonstrează că este hotărâtă să adere la UE și că este pregătită pentru următoarea etapă a […]
14:40
ASP va elibera acte de identitate în regim special pentru ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 # Curentul.md
Agenția Servicii Publice (ASP) informează cetățenii Republicii Moldova că, în ziua alegerilor parlamentare – duminică, 28 septembrie 2025 – subdiviziunile teritoriale ale instituției vor activa în regim special, între orele 07:00 și 21:00. Cetățenii cu drept de vot, care în ziua scrutinului nu vor deține acte de identitate valabile, vor putea solicita gratuit cărți de […]
13:40
Daniel Vodă: Așa-zisele „alerte” despre pretinse planuri de ocupare a Moldovei de către Europa sunt o reacție isterică fabricată de serviciile ruse # Curentul.md
Daniel Vodă a comentat declarațiile recente ale Ministerului de Externe al Rusiei, subliniind că afirmațiile referitoare la presupuse planuri de ocupare a Moldovei sunt nefondate și fac parte dintr-o campanie de dezinformare. „Rusia are experiența ocupațiilor de teritorii străine. Uniunea Europeană se extinde pentru a primi țările în spațiul păcii și al bunăstării. Conducerea țării […]
13:00
Moldovenii au investit 14,6 milioane de lei prin platforma eVMS.md, în perioada 8 -17 septembrie # Curentul.md
Subscrierea pentru emisiunea de valori mobiliare de stat, desfășurată prin platforma eVMS.md, în perioada 8 -17 septembrie 2025, s-a încheiat. Pe parcursul celor zece zile de subscriere, persoanele fizice au investit în total 14 649 900 lei, fiind realizate 380 de tranzacții de către 302 de investitori. Din suma totală, cca 11 milioane de lei […]
12:40
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a venit cu un mesaj pentru cei care încă nu au decis cu cine să voteze la alegerile parlamentare. Politicianul îndeamnă indecișii să-l voteze astfel încât vocea lor să conteze în viitorul Parlament. „Ești indecis? Nu vrei să mergi la vot? Te întreb: Unde e locul tău […]
12:40
La 22 septembrie, doi ofițeri de investigații au fost recunoscuți vinovați de comiterea infracțiunii de trafic de influență de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Instanța a dispus aplicarea amenzii în valoare de câte 150 000 de lei pentru fiecare dintre inculpați și i-a privat de dreptul de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de […]
12:10
Blocul ALTERNATIVA a prezentat Programul pentru domeniul Justiției: ”Un stat de drept nu se construiește cu instituții subordonate” # Curentul.md
Blocului Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 23 septembrie, Programul pentru domeniul Justiției. În cadrul unei conferințe de presă, Mariana Barașianț, candidat la funcția de deputat, a declarat că actualul sistem de justiție este ”prizonier al jocurilor de putere, marcat de procese interminabile, decizii la comandă și instituții aflate în conflict”. ”Cetățeanul este plimbat de la […]
11:40
O persoană a fost reținută și 800 mii de lei ridicați o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice în urma perchezițiilor din nordul țării # Curentul.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți anunță desfășurarea a peste 30 de percheziții, în contextul unei investigații privind fapte grave de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Cercetările vizează un grup de persoane afiliate unei formațiuni politice, inclusiv factori de decizie, membri și simpatizanți, […]
11:10
Partidul „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Numai reducând bugetele diferitor structuri de stat până la nivelul de acum patru ani, am obţine surse financiare care ne-ar permite să acoperim circa jumătate din deficitul bugetului de stat # Curentul.md
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” și-a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, viziunea privind optimizarea cheltuielilor publice şi administrarea proprietăţii publice. Dmitri Torner, liderul formațiunii, a menţionat că primul pas pe care partidul îl va face pentru optimizarea cheltuielilor publice va fi aducerea bugetelor tuturor ministerelor, agenţiilor şi birourilor la nivelul anului […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.