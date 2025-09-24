11 dintre cele 74 de persoane care au participat la taberele militare din Serbia au fost reținute

10:30

Presa internațională evidențiază declarațiile lui Donald Trump despre posibilitatea Ucrainei de a-și recâștiga teritoriile ocupate de Rusia și recomandarea ca NATO să doboare aparatele rusești care încalcă spațiul aerian al Alianței. Mai multe publicații explică schimbarea de poziție a președintelui american față de Rusia și scot în evidență discursul președintelui Ucrainei ținut la Consiliul de Securitate al ONU. Agențiile internaționale de presă remarcă un incident amuzant, în care a fost implicat președintele Franței, Emmanuel Macron, oprit pe stradă de un polițist din cauza cortegiului oficial al lui Trump, care trecea prin preajmă.