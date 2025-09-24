Cinci ani de când Filarmonica Națională a fost afectată de flăcări: „Este dureros că stă în ruine”

09:50

Autoritățile electorale încurajează tinerii din R. Moldova să-și exercite dreptul de vot, chiar dacă în ziua scrutinului nu se vor afla la domiciliu. Elevii și studenții cu drept de vot pot participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie în localitatea unde își fac studiile, chiar dacă aceasta diferă de cea de domiciliu sau reședință temporară.