Frații Bîzdîga – 100 de hectare de livezi de măr și ambiția exporturilor premium
Agrobiznes, 25 septembrie 2025 06:00
Acum câțiva ani scriam despre planurile îndrăznețe ale fraților Igor și Vadim Bîzdîga din Trinca, Edineț – doi tineri care, urmând exemplul tatălui, au decis să rămână acasă și să construiască un viitor în agricultură. Atunci își doreau să obține certificarea GLOBALG.A.P., convinși că așa vor putea deschide ușile exporturilor spre piețe exigente, pentru producția […]
Acum 2 ore
06:00
Acum 24 ore
18:00
Soluții complete pentru procesarea nucilor: Nutmec/Kadioglu și Orehovod, disponibile prin Ozonteh Impex # Agrobiznes
Republica Moldova are un potențial imens în cultivarea și valorificarea nucilor – un produs cu tradiție, dar și cu cerere tot mai mare pe piețele internaționale. Pentru ca fermierii și procesatorii să transforme recolta într-un produs cu valoare adăugată, sunt necesare echipamente moderne, care să asigure randament ridicat, pierderi minime și calitate superioară. Astăzi, prin […]
15:20
Republica Moldova va implementa sistemul AKIS ce va conecta fermierii, cercetarea și consilierea # Agrobiznes
Guvernul a aprobat Conceptul Sistemului informațional „Sistemul de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS)” și Regulamentul resursei informaționale aferente. Noul sistem informațional va conecta fermierii cu cercetătorii, consilierii agricoli și organizațiile din domeniu, oferindu-le acces la informații actualizate, tehnologii moderne și oportunități de finanțare. Scopul este crearea unui spațiu unic unde agricultorii să găsească răspunsuri […]
12:00
Piața merelor din India anticipează o creștere a importurilor în acest sezon, determinată de cererea internă ridicată, pe care producția locală nu o poate acoperi în totalitate, afirmă Mukesh Kumar Jaiswal, director general al importatorului de fructe proaspete Agro Aira Greens Pvt. Ltd.. „Estimăm o creștere de 10% a importurilor de mere, până la 600.000 […]
11:00
Guvernul planifică să aloce exclusiv procesatorilor industriali, în special întreprinderi din industria alimentară, dreptul de a importa 3.000 de tone de zahăr din contingentul tarifar preferențial existent, în mărime de 6.500 tone pentru poziția tarifară 1701. Anterior de aceste preferinţe beneficiau doar câteva companii. Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării, autorul iniţiativei, face trimitere la multiplele solicitări […]
10:00
Danemarca intenționează să introducă prima taxă pe emisiile poluante ale animalelor de fermă # Agrobiznes
Guvernul danez a pus la punct un plan pentru a implementa prima taxă din lume care se va aplica pentru emisiile poluante ale animalelor de fermă, unul dintre principalele obiective fiind acela de a ajuta fermierii să evite acest gen de emisii, transmite Bloomberg. Ministrul danez pentru tranziția ecologică, Jeppe Bruus, a declarat că Guvernul […]
08:40
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) reamintește că, în baza Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 124 din 24.07.2025, data limită de depunere a cererilor de solicitare a plăților directe în sectorul zootehnic per kilogram de lapte este 26 septembrie și per cap de animal este 17 octombrie 2025. Potrivit ordinului MAIA, apelul pentru depunerea cererilor de solicitare a plăților directe […]
Ieri
06:00
Uniunea Europeană amână pentru a doua oară intrarea în vigoare a interdicției asupra importurilor asociate defrișărilor, în urma presiunilor venite din partea partenerilor comerciali. Comisarul pentru Mediu, Jessica Roswall, a invocat probleme tehnice cu sistemul de înregistrare, care ar putea ceda sub încărcătură odată ce legea ar intra în vigoare la sfârșitul anului. „Există un […]
23 septembrie 2025
21:10
Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Andrian Digolean, a avut o întrevedere cu E. S. Dominique Waag, Ambasadoarea Franței în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, Guvernul francez a prezentat propunerea de a detașa un expert tehnic internațional pe lângă minister. Sprijin pentru negocieri și sectorul vitivinicol Expertul va avea o dublă […]
08:20
Guvernul argentinian a anunţat eliminarea taxelor la exporturile de cereale şi oleaginoase până la 31 octombrie, a declarat purtătorul de cuvânt al administraţiei prezidenţiale, Manuel Adorni, pe reţeaua X, citat de AFP. Obiectivul măsurii este atragerea de valută, într-un moment în care Argentina solicită un împrumut de la Trezoreria SUA pentru plata datoriilor și reducerea […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează că, în perioada 15-19 septembrie 2025, a autorizat spre plată cereri de sprijin financiar în valoare totală de 18,62 milioane de lei, sumă direcționată către producătorii agricoli prin mai multe mecanisme de subvenționare. Sumele au fost distribuite astfel: Pentru a consulta lista beneficiarilor autorizați la plată, […]
15:10
Ghenadie Dumitrașco, beneficiar IFAD: „După ce am instalat propria linie de sortare a nucilor, lucrăm mai ușor și mai eficient” # Agrobiznes
Republica Moldova se afirmă tot mai mult ca furnizor de nuci de calitate pe piețele externe, iar printre antreprenorii care contribuie la acest succes se numără și Ghenadie Dumitrașco, administrator al companiei DGT-POWER IMPEX S.R.L.. Deși are studii juridice și economice, iar experiența sa profesională nu era legată de agricultură, Ghenadie Dumitrașco a decis să […]
11:40
Porumbul rămâne una dintre cele mai importante culturi atât pentru Ucraina, cât și pentru întreaga regiune a Europei de Est. Schimbările din comerțul internațional, presiunile concurențiale și cererea tot mai volatilă din partea marilor importatori vor influența direct nu doar fermierii ucraineni, ci și pe cei din Moldova. În sezonul 2025/26, Ucraina caută să-și mențină […]
10:10
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) reamintește că 30 septembrie curent, este data limită de depunere a cererilor de solicitare a subvențiilor pentru măsurile complementare. Astfel, solicitanții pasibili subvenționării sunt: fermierii, grupurile de producători agricoli, asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, organizațiile profesionale din domeniul agricol, organizațiile din domeniul cercetării și inovării, și instituțiile de învățământ […]
21 septembrie 2025
18:00
Australia, în alertă după ce a găsit larve ce le-ar putea pune în pericol exporturile agricole # Agrobiznes
Autoritățile australiene au intrat în stare de alertă după ce larve de gândac Khapra (Trogoderma granarium) au fost descoperite în scutece importate, vândute în supermarketuri din întreaga țară. Incidentul a declanșat temeri serioase că acest dăunător ar putea ajunge în silozuri și depozite de cereale, punând în pericol exporturile agricole, potrivit Reuters. Ministerul Agriculturii a […]
10:20
Săptămâna aceasta și următoarea, întregul „corn belt” din SUA va fi afectat de vreme răcoroasă, cu precipitații prelungite și averse puternice, care vor împiedica maturarea și uscarea porumbului și soiei, precum și vor întârzia începutul recoltării, fapt ce va susține prețurile. Precipitațiile vor contribui la acumularea de umiditate înainte de însămânțare și vor accelera dezvoltarea […]
07:40
Analiștii Oil World au redus prognoza pentru recolta mondială de floarea-soarelui în anul de marketing 2025/26. Estimarea pentru producția globală a fost ajustată în scădere cu 0,7 milioane tone, până la 58,7 milioane tone. Chiar și așa, nivelul rămâne cu 3,6 milioane de tone mai mare decât anul trecut, însă seceta și condițiile nefavorabile au […]
19 septembrie 2025
16:00
Două decizii importante pentru siguranța alimentară și agricultură, publicate în Monitorul Oficial # Agrobiznes
Republica Moldova își consolidează cadrul normativ în domeniul siguranței alimentelor și al agriculturii prin două decizii publicate în Monitorul Oficial, care aliniază legislația națională la standardele Uniunii Europene, transmite MOLDPRES. Prima decizie se referă la cerințele sanitar-veterinare și criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, precum și la stabilirea normelor pentru controalele oficiale privind prezența parazitului Trichinella […]
12:40
Consiliul UE a adoptat o decizie privind poziția Uniunii în cadrul Comitetului de Asociere UE–Moldova în configurație comercială, referitoare la extinderea accesului pe piață pentru unele exporturi moldovenești care nu au fost încă liberalizate: prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri. Aceste produse nu sunt încă complet liberalizate pentru exportul […]
11:50
Pe 4 și 5 octombrie, Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău se transformă într-un loc de întâlnire pentru pasionații de vin, turiști și prieteni ai Vinului Moldovei. Ziua Națională a Vinului aduce împreună producători locali și vizitatori pentru degustări, povești despre vin și experiențe culturale autentice. Evenimentul celebrează tradițiile milenare ale vinificației și oferă oportunitatea […]
09:50
Republica Moldova deschide negocierile cu Uniunea Europeană pentru consolidarea cooperării în domeniul transportului rutier de mărfuri. Decretul semnat de Maia Sandu a fost publicat în „Monitorul Oficial” și a intrat în vigoare, transmite MOLDPRES. Decretul prevede inițierea negocierilor cu UE asupra proiectului Deciziei nr. 1/2025; aprobarea semnării deciziei în cadrul Comitetului Mixt moldo-european; aplicarea imediată […]
06:00
Perioada de vegetație de toamnă a culturii de rapiță este tot mai des însoțită de apariția unui dăunător periculos – molia verzei (Plutella xylostella). În ultimii ani, numărul acestui dăunător a crescut considerabil, iar pagubele au devenit deosebit de vizibile mai ales în faza de 3–6 frunze a rapiței. Atacul larvelor duce la slăbirea plantelor, […]
18 septembrie 2025
17:30
Guvernul a aprobat trei proiecte despre implementarea cărora spune că va sprijini sectorul privat, în special fermierii, procesatorii și comercianții, prin oferirea unui cadru normativ ce va reduce ambiguitățile și va facilita conformitatea cu standardele europene. Despre ce este vorba: Schimbarea destinației terenurilor agricole Guvernul a aprobat Regulamentul care stabilește procedura și cerințele specifice de […]
15:50
Un târg mai mare, mai internațional și mai inovator. Așa se prezintă ediția a 43-a a Macfrut 2026, târgul internațional dedicat lanțului de aprovizionare cu fructe și legume. Prima mare noutate este data desfășurării: târgul, unic prin formatul său, va avea loc în perioada 21–23 aprilie 2026, la Rimini Expo Centre. Suprafața expozițională va fi […]
13:20
În raionul Nisporeni a avut loc cea de-a VII-a ediție a Festivalului Național al Prunei, eveniment dedicat promovării tradițiilor agricole și valorificării produselor autohtone. Festivalul a reunit producători și meșteșugari, care au prezentat vizitatorilor o gamă variată de produse pe bază de prune. Programul a inclus expoziții, degustări și activități culturale, menite să susțină și […]
12:20
Noul sezon de export al orzului a adus „surprize”: peste grâu la preț, destinații mai multe # Agrobiznes
Orzul demonstrează statutul de cultură profitabilă la începutul sezonului 2025/2026. Datele oficiale arată că în perioada iulie–august 2025 s-au exportat 77,4 mii tone de orz, volum aproape identic cu cel din aceeași perioadă a anului trecut (75,2 mii tone). Stabilitatea cantitativă contrastează cu dinamica prețurilor și a veniturilor, ceea ce face ca această cultură furajeră […]
12:10
Republica Moldova încheie screeningul UE pe agricultură, siguranță alimentară și pescuit # Agrobiznes
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a finalizat sesiunile bilaterale de screening cu Comisia Europeană pentru trei dintre cele mai complexe capitole din acquis-ul comunitar: Gradul de aliniere la legislația UE Pe parcursul procesului, MAIA și autoritățile responsabile au prezentat nivelul de pregătire pentru aderarea la UE în sectoarele vizate, precum și angajamentele Republicii Moldova […]
10:30
Silvia Stoica: „Am revenit acasă să investim în cătină. IFAD ne-a ajutat să trecem la alt nivel” # Agrobiznes
Au pornit de la un teren moștenit de la bunel, înconjurat de livezi abandonate și păduri, dar cu multă dorință de a face agricultură acasă. Astăzi, Gospodăria Țărănească „Stoica Silvia Victor” din satul Leordoaia, raionul Călărași, gestionează 17 ha de cătină, o pepinieră și, cu sprijinul IFAD, a construit un complex frigorific modern, unic în […]
09:40
Deseori, fermele zootehnice se confruntă cu grămezi de gunoi de grajd sau cu bazine pline de dejecții lichide, greu de gestionat. În același timp, agricultorii care lucrează terenurile caută soluții organice pentru a-și fertiliza culturile. Un proiect nou, „Bursa de Nutrienți”, lansat în premieră în Republica Moldova, își propune să facă legătura între aceste două […]
17 septembrie 2025
16:10
Fermierii mici sau grădinarii aleg să cultive plante atât pentru plăcere, cât și pentru o obține o recoltă curată și sănătoasă. Tocmai de aceea, tot mai mulți aleg metode naturale de protejare a plantelor de cultură. Am discutat cu fermieri mici, dar cu experiență în domeniu și ne-au povestit câteva metode simple, organice și, în […]
16:00
Meteorologii au emis un nou cod galben, de data aceasta de vânt puternic. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 18 septembrie, în intervalul orelor 06:00-18:00 pe întreg teritoriul țării, se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic, în rafale de până la 15-20 m/s. Pentru a preveni eventuale incidente, autoritățile îndeamnă cetățenii să evite arborii bătrâni, inclusiv […]
12:20
Guvernul simplifică accesul întreprinderilor mici și mijlocii la granturi și consultanță pentru dezvoltarea afacerilor # Agrobiznes
Antreprenorii vor avea acces mai simplu la finanțare, consultanță și alte tipuri de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor, oferit de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Guvernul a aprobat un Regulament care va eficientiza administrarea tuturor programelor de suport pentru întreprinderile mici și mijlocii. Întreprinzătorii vor solicita diferite tipuri de sprijin printr-un mecanism unitar, cu un singur plan de afaceri prezentat […]
11:50
Barterul de modă veche revine în comerțul exterior al Rusiei pentru prima dată de la anii 1990: companiile, încercând să ocolească sancțiunile occidentale, schimbă grâu pe automobile chinezești, iar semințe de in pe materiale de construcții, scrie Reuters. „Băncile chineze se tem să ajungă pe listele de sancțiuni secundare, de aceea nu acceptă bani din Rusia”, a declarat […]
10:10
Fermierii mici sau grădinarii aleg să cultive plante atât pentru plăcere, cât și pentru o obține o recoltă curată și sănătoasă. Tocmai de aceea, tot mai mulți aleg metode naturale de protejare a plantelor de cultură. Am discutat cu fermieri mici, dar cu experiență în domeniu și ne-au povestit câteva metode simple, organice și, în […]
16 septembrie 2025
17:00
AIPA a început recepționarea cererilor pentru o parte din fermierii afectați de calamități # Agrobiznes
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a anunțat inițierea recepționării cererilor pentru acordarea ajutorului financiar destinat fermierilor afectați de fenomenele meteorologice extreme din acest an. Sprijinul se adresează atât producătorilor de sfeclă de zahăr și de culturi pomicole, cât și viticultorilor din sudul țării. Cine poate solicita compensații Conform Hotărârii Guvernului nr. 594 […]
14:00
Toate camioanele, atât cele încărcate cu marfă, cât și cele fără marfă, care intenționează să plece din Republica Moldova prin postul vamal de frontieră Leușeni, se pot programa în rândul electronic începând cu 22 septembrie curent. Astfel, transportatorii vor putea selecta din timp ora dorită pentru traversare, iar cu 30 de minute înainte de intervalul […]
12:30
Peste 40 de fermieri au fost premiați în cadrul PRIA Gala Fermierilor, un eveniment care promovează producătorii locali și recunoaște contribuția lor la dezvoltarea agriculturii și a economiei naționale. Evenimentul s-a desfășurat pe 11 septmebrie la Digital Park și este organizat de PRIAevents, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Agenția de Intervenție […]
10:40
Cristian Railean: „Cu Timac Agro 80% din recolta de cireșe are calibru comercial, iar pomii au o imunitate mai bună” # Agrobiznes
La Carahasani, raionul Ștefan Vodă, compania Lucventas SRL administrează o livadă de 15 hectare de cireș și 7 hectare de măr, iar fructele ajung anual pe piețele din România, Polonia și Marea Britanie. Cristian Railean, șeful sectorului agricol al companiei, a ales să mizeze pe calitate și pe soluții moderne de nutriție a plantelor. Fermierul […]
10:20
Compania agricolă Corteva (CTVA) ia în considerare o divizare prin care afacerile sale cu semințe și cele cu pesticide ar urma să devină două companii separate, relatează Reuters. Corteva însăși a fost desprinsă din conglomeratul chimic DowDuPont în 2019. De atunci, prețul acțiunilor sale a crescut cu aproape 150%, inclusiv cu peste 25% doar în acest […]
15 septembrie 2025
19:40
Moldova a epuizat cota de export la prune în UE. „E necesară segmentarea fructelor pentru procesare și dialog imediat” # Agrobiznes
La 24 iulie 2025, Republica Moldova și Comisia Europeană au convenit asupra unei revizuiri a acordului DCFTA, consolidând accesul pe piața UE pentru fructele moldovenești. Noile prevederi (aflate în curs de adoptare) instituie cote permanente majorate sub care exporturile moldovenești vor fi scutite de taxe vamale. Pentru prune, acestea au crescut de 4 ori mai […]
15:40
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează despre autorizarea spre plată a cererilor de acordare a sprijinului financiar în perioada 08 – 12 septembrie 2025. Pe parcursul săptămânii trecute, AIPA a autorizat spre plată 37,6 mil. lei – surse financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, pe diferite mecanisme de subvenționare, […]
13:20
Cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc a reunit la București 49 de crame din Republica Moldova, care au prezentat peste 300 de vinuri. Vinificatorii noștri au prezentat diversitatea și autenticitatea vinurilor, spre bucuria vizitatorilor. La eveniment a fost prezent și secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Andrian Digolean, care a […]
12:20
Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală anunță despre lansarea unui nou program de formare de bază dedicat consilierilor agricoli. Programul este conceput pentru a contribui la abilitarea consilierilor agricoli în oferirea de servicii de consiliere eficientă fermierilor și altor beneficiari ai sprijinului PAC (Politica Agricolă Comună). În cadrul instruirilor vor fi oferite informații practice și […]
11:20
Seminar pentru producătorii agricoli la Dondușeni – bioeconomia soiei în condițiile schimbărilor climatice # Agrobiznes
Pe 19 septembrie 2025, la baza de producție GȚ Agro-Panfil din s. Plop, r-n Dondușeni, va avea loc un seminar dedicat producătorilor agricoli, cu tema „Valorificarea potențialului bioeconomic al soiei în condițiile schimbărilor climatice”. Evenimentul este organizat de Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală (CCAR), în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii […]
10:20
Asociația AgTech Moldova organizează un sondaj național pentru fermieri. Întrebările sunt simple, practice și merg la subiect. Durează 2–3 minute și e anonim. De ce îl facem? Ca să înțelegem nevoile din teren și să prioritizăm proiecte care ajută: Ce întrebăm pe scurt: Completează sondajul în limba română aici sau dacă ești vorbitor de limba […]
09:40
09:10
Comerțul cu grâu cu Europa, în condițiile noilor cote, va fi nerentabil pentru traderii ucraineni. Această opinie a fost exprimată de directorul companiei „Grain Power”, Artem Soloviov, pe Facebook. El a precizat că au redevenit valabile cotele tarifare din perioada de dinainte de război. Pentru restul acestui an, Comisia Europeană a stabilit o cotă cu […]
14 septembrie 2025
06:10
În sezonul 2025, discuțiile legate de calitatea grâului alimentar din Republica Moldova s-au extins către un indicator relativ nou pentru piața noastră – indicele W. Indicele W reflectă forța făinii (glutenului) și modul în care aluatul obținut din făina de grâu își dezvoltă elasticitatea și crește. Pentru aprecierea calității sunt următoarele intervale ale valorilor W: […]
13 septembrie 2025
19:30
Moldova înregistrează cel mai înalt nivel al exporturilor de grâu din ultimii patru ani # Agrobiznes
În perioada iulie–august 2025, Republica Moldova a înregistrat cel mai ridicat nivel al exporturilor de grâu din ultimii patru ani pentru această perioadă. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, volumul exporturilor a crescut cu 14%, iar față de anul 2023 avansul a fost de 55,6%. Diferența este și mai pronunțată când raportăm la anul […]
11:30
Purcari Wineries Group, lider recunoscut în industria vinului cu o tradiție ce începe din 1827. Producem vinuri excepționale și investim constant în inovație, sustenabilitate și în oamenii valoroși. Cu peste 1.650 de hectare de podgorii de primă calitate, șapte platforme de producție, situate în România, Moldova și Bulgaria, Grupul deține poziția de cel mai mare […]
