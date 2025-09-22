AIPA: 30 septembrie – termen limită pentru subvenții complementare

14:20

Mihai Caracaci este un tânăr fermier care a decis să continue activitatea tatălui său și să se implice în agricultură. În raionul Anenii Noi, pe o suprafață de 500 de hectare pe care le au în gestiune, asigură o rotație echilibrată a culturilor. Începând cu 2020, an care s-a remarcat printr-o secetă extremă, au început […]