AIPA: 30 septembrie – termen limită pentru subvenții complementare
Agrobiznes, 22 septembrie 2025 10:10
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) reamintește că 30 septembrie curent, este data limită de depunere a cererilor de solicitare a subvențiilor pentru măsurile complementare. Astfel, solicitanții pasibili subvenționării sunt: fermierii, grupurile de producători agricoli, asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, organizațiile profesionale din domeniul agricol, organizațiile din domeniul cercetării și inovării, și instituțiile de învățământ […]
• • •
Australia, în alertă după ce a găsit larve ce le-ar putea pune în pericol exporturile agricole # Agrobiznes
Autoritățile australiene au intrat în stare de alertă după ce larve de gândac Khapra (Trogoderma granarium) au fost descoperite în scutece importate, vândute în supermarketuri din întreaga țară. Incidentul a declanșat temeri serioase că acest dăunător ar putea ajunge în silozuri și depozite de cereale, punând în pericol exporturile agricole, potrivit Reuters. Ministerul Agriculturii a […]
Săptămâna aceasta și următoarea, întregul „corn belt” din SUA va fi afectat de vreme răcoroasă, cu precipitații prelungite și averse puternice, care vor împiedica maturarea și uscarea porumbului și soiei, precum și vor întârzia începutul recoltării, fapt ce va susține prețurile. Precipitațiile vor contribui la acumularea de umiditate înainte de însămânțare și vor accelera dezvoltarea […]
Analiștii Oil World au redus prognoza pentru recolta mondială de floarea-soarelui în anul de marketing 2025/26. Estimarea pentru producția globală a fost ajustată în scădere cu 0,7 milioane tone, până la 58,7 milioane tone. Chiar și așa, nivelul rămâne cu 3,6 milioane de tone mai mare decât anul trecut, însă seceta și condițiile nefavorabile au […]
Două decizii importante pentru siguranța alimentară și agricultură, publicate în Monitorul Oficial # Agrobiznes
Republica Moldova își consolidează cadrul normativ în domeniul siguranței alimentelor și al agriculturii prin două decizii publicate în Monitorul Oficial, care aliniază legislația națională la standardele Uniunii Europene, transmite MOLDPRES. Prima decizie se referă la cerințele sanitar-veterinare și criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, precum și la stabilirea normelor pentru controalele oficiale privind prezența parazitului Trichinella […]
Consiliul UE a adoptat o decizie privind poziția Uniunii în cadrul Comitetului de Asociere UE–Moldova în configurație comercială, referitoare la extinderea accesului pe piață pentru unele exporturi moldovenești care nu au fost încă liberalizate: prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri. Aceste produse nu sunt încă complet liberalizate pentru exportul […]
Pe 4 și 5 octombrie, Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău se transformă într-un loc de întâlnire pentru pasionații de vin, turiști și prieteni ai Vinului Moldovei. Ziua Națională a Vinului aduce împreună producători locali și vizitatori pentru degustări, povești despre vin și experiențe culturale autentice. Evenimentul celebrează tradițiile milenare ale vinificației și oferă oportunitatea […]
Republica Moldova deschide negocierile cu Uniunea Europeană pentru consolidarea cooperării în domeniul transportului rutier de mărfuri. Decretul semnat de Maia Sandu a fost publicat în „Monitorul Oficial” și a intrat în vigoare, transmite MOLDPRES. Decretul prevede inițierea negocierilor cu UE asupra proiectului Deciziei nr. 1/2025; aprobarea semnării deciziei în cadrul Comitetului Mixt moldo-european; aplicarea imediată […]
Perioada de vegetație de toamnă a culturii de rapiță este tot mai des însoțită de apariția unui dăunător periculos – molia verzei (Plutella xylostella). În ultimii ani, numărul acestui dăunător a crescut considerabil, iar pagubele au devenit deosebit de vizibile mai ales în faza de 3–6 frunze a rapiței. Atacul larvelor duce la slăbirea plantelor, […]
Guvernul a aprobat trei proiecte despre implementarea cărora spune că va sprijini sectorul privat, în special fermierii, procesatorii și comercianții, prin oferirea unui cadru normativ ce va reduce ambiguitățile și va facilita conformitatea cu standardele europene. Despre ce este vorba: Schimbarea destinației terenurilor agricole Guvernul a aprobat Regulamentul care stabilește procedura și cerințele specifice de […]
Un târg mai mare, mai internațional și mai inovator. Așa se prezintă ediția a 43-a a Macfrut 2026, târgul internațional dedicat lanțului de aprovizionare cu fructe și legume. Prima mare noutate este data desfășurării: târgul, unic prin formatul său, va avea loc în perioada 21–23 aprilie 2026, la Rimini Expo Centre. Suprafața expozițională va fi […]
În raionul Nisporeni a avut loc cea de-a VII-a ediție a Festivalului Național al Prunei, eveniment dedicat promovării tradițiilor agricole și valorificării produselor autohtone. Festivalul a reunit producători și meșteșugari, care au prezentat vizitatorilor o gamă variată de produse pe bază de prune. Programul a inclus expoziții, degustări și activități culturale, menite să susțină și […]
Noul sezon de export al orzului a adus „surprize”: peste grâu la preț, destinații mai multe # Agrobiznes
Orzul demonstrează statutul de cultură profitabilă la începutul sezonului 2025/2026. Datele oficiale arată că în perioada iulie–august 2025 s-au exportat 77,4 mii tone de orz, volum aproape identic cu cel din aceeași perioadă a anului trecut (75,2 mii tone). Stabilitatea cantitativă contrastează cu dinamica prețurilor și a veniturilor, ceea ce face ca această cultură furajeră […]
Republica Moldova încheie screeningul UE pe agricultură, siguranță alimentară și pescuit # Agrobiznes
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a finalizat sesiunile bilaterale de screening cu Comisia Europeană pentru trei dintre cele mai complexe capitole din acquis-ul comunitar: Gradul de aliniere la legislația UE Pe parcursul procesului, MAIA și autoritățile responsabile au prezentat nivelul de pregătire pentru aderarea la UE în sectoarele vizate, precum și angajamentele Republicii Moldova […]
Silvia Stoica: „Am revenit acasă să investim în cătină. IFAD ne-a ajutat să trecem la alt nivel” # Agrobiznes
Au pornit de la un teren moștenit de la bunel, înconjurat de livezi abandonate și păduri, dar cu multă dorință de a face agricultură acasă. Astăzi, Gospodăria Țărănească „Stoica Silvia Victor” din satul Leordoaia, raionul Călărași, gestionează 17 ha de cătină, o pepinieră și, cu sprijinul IFAD, a construit un complex frigorific modern, unic în […]
Deseori, fermele zootehnice se confruntă cu grămezi de gunoi de grajd sau cu bazine pline de dejecții lichide, greu de gestionat. În același timp, agricultorii care lucrează terenurile caută soluții organice pentru a-și fertiliza culturile. Un proiect nou, „Bursa de Nutrienți”, lansat în premieră în Republica Moldova, își propune să facă legătura între aceste două […]
Fermierii mici sau grădinarii aleg să cultive plante atât pentru plăcere, cât și pentru o obține o recoltă curată și sănătoasă. Tocmai de aceea, tot mai mulți aleg metode naturale de protejare a plantelor de cultură. Am discutat cu fermieri mici, dar cu experiență în domeniu și ne-au povestit câteva metode simple, organice și, în […]
Meteorologii au emis un nou cod galben, de data aceasta de vânt puternic. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 18 septembrie, în intervalul orelor 06:00-18:00 pe întreg teritoriul țării, se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic, în rafale de până la 15-20 m/s. Pentru a preveni eventuale incidente, autoritățile îndeamnă cetățenii să evite arborii bătrâni, inclusiv […]
Guvernul simplifică accesul întreprinderilor mici și mijlocii la granturi și consultanță pentru dezvoltarea afacerilor # Agrobiznes
Antreprenorii vor avea acces mai simplu la finanțare, consultanță și alte tipuri de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor, oferit de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Guvernul a aprobat un Regulament care va eficientiza administrarea tuturor programelor de suport pentru întreprinderile mici și mijlocii. Întreprinzătorii vor solicita diferite tipuri de sprijin printr-un mecanism unitar, cu un singur plan de afaceri prezentat […]
Barterul de modă veche revine în comerțul exterior al Rusiei pentru prima dată de la anii 1990: companiile, încercând să ocolească sancțiunile occidentale, schimbă grâu pe automobile chinezești, iar semințe de in pe materiale de construcții, scrie Reuters. „Băncile chineze se tem să ajungă pe listele de sancțiuni secundare, de aceea nu acceptă bani din Rusia”, a declarat […]
Fermierii mici sau grădinarii aleg să cultive plante atât pentru plăcere, cât și pentru o obține o recoltă curată și sănătoasă. Tocmai de aceea, tot mai mulți aleg metode naturale de protejare a plantelor de cultură. Am discutat cu fermieri mici, dar cu experiență în domeniu și ne-au povestit câteva metode simple, organice și, în […]
AIPA a început recepționarea cererilor pentru o parte din fermierii afectați de calamități # Agrobiznes
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a anunțat inițierea recepționării cererilor pentru acordarea ajutorului financiar destinat fermierilor afectați de fenomenele meteorologice extreme din acest an. Sprijinul se adresează atât producătorilor de sfeclă de zahăr și de culturi pomicole, cât și viticultorilor din sudul țării. Cine poate solicita compensații Conform Hotărârii Guvernului nr. 594 […]
Toate camioanele, atât cele încărcate cu marfă, cât și cele fără marfă, care intenționează să plece din Republica Moldova prin postul vamal de frontieră Leușeni, se pot programa în rândul electronic începând cu 22 septembrie curent. Astfel, transportatorii vor putea selecta din timp ora dorită pentru traversare, iar cu 30 de minute înainte de intervalul […]
Peste 40 de fermieri au fost premiați în cadrul PRIA Gala Fermierilor, un eveniment care promovează producătorii locali și recunoaște contribuția lor la dezvoltarea agriculturii și a economiei naționale. Evenimentul s-a desfășurat pe 11 septmebrie la Digital Park și este organizat de PRIAevents, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Agenția de Intervenție […]
Cristian Railean: „Cu Timac Agro 80% din recolta de cireșe are calibru comercial, iar pomii au o imunitate mai bună” # Agrobiznes
La Carahasani, raionul Ștefan Vodă, compania Lucventas SRL administrează o livadă de 15 hectare de cireș și 7 hectare de măr, iar fructele ajung anual pe piețele din România, Polonia și Marea Britanie. Cristian Railean, șeful sectorului agricol al companiei, a ales să mizeze pe calitate și pe soluții moderne de nutriție a plantelor. Fermierul […]
Compania agricolă Corteva (CTVA) ia în considerare o divizare prin care afacerile sale cu semințe și cele cu pesticide ar urma să devină două companii separate, relatează Reuters. Corteva însăși a fost desprinsă din conglomeratul chimic DowDuPont în 2019. De atunci, prețul acțiunilor sale a crescut cu aproape 150%, inclusiv cu peste 25% doar în acest […]
Moldova a epuizat cota de export la prune în UE. „E necesară segmentarea fructelor pentru procesare și dialog imediat” # Agrobiznes
La 24 iulie 2025, Republica Moldova și Comisia Europeană au convenit asupra unei revizuiri a acordului DCFTA, consolidând accesul pe piața UE pentru fructele moldovenești. Noile prevederi (aflate în curs de adoptare) instituie cote permanente majorate sub care exporturile moldovenești vor fi scutite de taxe vamale. Pentru prune, acestea au crescut de 4 ori mai […]
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează despre autorizarea spre plată a cererilor de acordare a sprijinului financiar în perioada 08 – 12 septembrie 2025. Pe parcursul săptămânii trecute, AIPA a autorizat spre plată 37,6 mil. lei – surse financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, pe diferite mecanisme de subvenționare, […]
Cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc a reunit la București 49 de crame din Republica Moldova, care au prezentat peste 300 de vinuri. Vinificatorii noștri au prezentat diversitatea și autenticitatea vinurilor, spre bucuria vizitatorilor. La eveniment a fost prezent și secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Andrian Digolean, care a […]
Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală anunță despre lansarea unui nou program de formare de bază dedicat consilierilor agricoli. Programul este conceput pentru a contribui la abilitarea consilierilor agricoli în oferirea de servicii de consiliere eficientă fermierilor și altor beneficiari ai sprijinului PAC (Politica Agricolă Comună). În cadrul instruirilor vor fi oferite informații practice și […]
Seminar pentru producătorii agricoli la Dondușeni – bioeconomia soiei în condițiile schimbărilor climatice # Agrobiznes
Pe 19 septembrie 2025, la baza de producție GȚ Agro-Panfil din s. Plop, r-n Dondușeni, va avea loc un seminar dedicat producătorilor agricoli, cu tema „Valorificarea potențialului bioeconomic al soiei în condițiile schimbărilor climatice”. Evenimentul este organizat de Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală (CCAR), în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii […]
Asociația AgTech Moldova organizează un sondaj național pentru fermieri. Întrebările sunt simple, practice și merg la subiect. Durează 2–3 minute și e anonim. De ce îl facem? Ca să înțelegem nevoile din teren și să prioritizăm proiecte care ajută: Ce întrebăm pe scurt: Completează sondajul în limba română aici sau dacă ești vorbitor de limba […]
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează despre autorizarea spre plată a cererilor de acordare a sprijinului financiar în perioada 08 – 12 septembrie 2025. Pe parcursul săptămânii trecute, AIPA a autorizat spre plată 37,6 mil. lei – surse financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, pe diferite mecanisme de subvenționare, […]
Comerțul cu grâu cu Europa, în condițiile noilor cote, va fi nerentabil pentru traderii ucraineni. Această opinie a fost exprimată de directorul companiei „Grain Power”, Artem Soloviov, pe Facebook. El a precizat că au redevenit valabile cotele tarifare din perioada de dinainte de război. Pentru restul acestui an, Comisia Europeană a stabilit o cotă cu […]
În sezonul 2025, discuțiile legate de calitatea grâului alimentar din Republica Moldova s-au extins către un indicator relativ nou pentru piața noastră – indicele W. Indicele W reflectă forța făinii (glutenului) și modul în care aluatul obținut din făina de grâu își dezvoltă elasticitatea și crește. Pentru aprecierea calității sunt următoarele intervale ale valorilor W: […]
Moldova înregistrează cel mai înalt nivel al exporturilor de grâu din ultimii patru ani # Agrobiznes
În perioada iulie–august 2025, Republica Moldova a înregistrat cel mai ridicat nivel al exporturilor de grâu din ultimii patru ani pentru această perioadă. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, volumul exporturilor a crescut cu 14%, iar față de anul 2023 avansul a fost de 55,6%. Diferența este și mai pronunțată când raportăm la anul […]
Purcari Wineries Group, lider recunoscut în industria vinului cu o tradiție ce începe din 1827. Producem vinuri excepționale și investim constant în inovație, sustenabilitate și în oamenii valoroși. Cu peste 1.650 de hectare de podgorii de primă calitate, șapte platforme de producție, situate în România, Moldova și Bulgaria, Grupul deține poziția de cel mai mare […]
China deschide o nouă rută maritimă spre Europa, cu 17 zile mai rapidă decât prin Canalul Suez # Agrobiznes
China va inaugura pe 20 septembrie 2025 ruta „China–Europe Arctic Express”, marcând primul serviciu regulat de transport containerizat între Asia și Europa prin Ruta Maritimă de Nord. Noul coridor va reduce timpul de tranzit la 18 zile, față de aproximativ 35 de zile prin Canalul Suez, potrivit Logistics Update Africa. Operată de compania Haijie Shipping, […]
Din 11 octombrie 2025, intră în vigoare modificările Regulamentului privind acordarea subvențiilor în avans pentru dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADER. Acestea vizează Mărimea minimă a subvenției acordate per proiect individual, indiferent de sector, a crescut de la 40 mii lei la 50 mii lei. Pentru detalii suplimentare, apelați Direcția implementarea proiectelor LEADER din cadrul […]
Din 11 octombrie 2025, intră în vigoare modificările Regulamentului privind acordarea subvențiilor în avans pentru dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADER. Acestea vizează Mărimea minimă a subvenției acordate per proiect individual, indiferent de sector, a crescut de la 40 mii lei la 50 mii lei. Pentru detalii suplimentare, apelați Direcția implementarea proiectelor LEADER din cadrul […]
Din 11 octombrie 2025, intră în vigoare modificările Regulamentului privind acordarea subvențiilor în avans pentru dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADER. Acestea vizează Mărimea minimă a subvenției acordate per proiect individual, indiferent de sector, a crescut de la 40 mii lei la 50 mii lei. Pentru detalii suplimentare, apelați Direcția implementarea proiectelor LEADER din cadrul […]
Clusterul Gold Grapes Logistic format din 11 viticultori a pus în funcțiune linia de sortare a strugurilor # Agrobiznes
Clusterul strugurilor de masă „Gold Grapes Logistic” a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare odată cu punerea în funcțiune a unei linii moderne de sortare a strugurilor și distribuire a șapte tractoare performante membrilor săi. Noile investiții vor contribui la modernizarea proceselor de producere, la creșterea calității muncii și la deschiderea unor noi oportunități de […]
New Holland lansează noua gamă de tractoare T7 – cel mai mic consum de combustibil din clasa sa # Agrobiznes
New Holland lansează o gamă complet reproiectată de tractoare T7 Standard Wheelbase (180–225 CP), menită să aducă un plus de productivitate și performanță fermierilor. Cu un design mai compact, dotări noi și un consum record la testele independente, T7 intră într-o nouă etapă. Manevrabilitate și control la nivel superior Noul ax frontal, disponibil în variante […]
În perioada iulie–august 2025, exporturile de porumb din Republica Moldova s-au situat, practic, la același nivel cu volumul exportat în perioada similară a anului trecut. Astfel, în aceste două luni au fost livrate pe piețele externe 20,0 mii tone de porumb, comparativ cu 20,8 mii tone în iulie–august 2024. În lunile de vară se exportă […]
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) reamintește despre importanța respectării condiției specifice de eligibilitate pentru măsurile de subvenționare postinvestițională aferente sectorul vegetal și vitivinicol și anume – „solicitantul deține competențe în domeniu”. În acest context, se informează despre desfășurarea programului de consiliere și formare în agricultură „Administrarea afacerii în domeniul vitivinicol”, care va avea loc […]
Mihai Caracaci: „Cu drona și sistemele de ghidare de la Biotron avem zero costuri la abonamentul RTK și eficiență în câmp” # Agrobiznes
Mihai Caracaci este un tânăr fermier care a decis să continue activitatea tatălui său și să se implice în agricultură. În raionul Anenii Noi, pe o suprafață de 500 de hectare pe care le au în gestiune, asigură o rotație echilibrată a culturilor. Începând cu 2020, an care s-a remarcat printr-o secetă extremă, au început […]
Prognoze pentru producția de floarea-soarelui și rapiță în regiunea Mării Negre în 2025/26 comparativ cu sezonul trecut # Agrobiznes
Oleaginoasele rămân un pilon strategic al producției agricole în regiunea Mării Negre–Dunăre, care asigură cea mai mare parte a exporturilor mondiale de ulei de rapiță și floarea-soarelui. Orice fluctuații de producție în Ucraina, Rusia sau România se reflectă imediat în balanțele de piață europene și globale, influențând prețurile, competiția și fluxurile comerciale. Prognoza UkrAgroConsult pentru […]
Expert olandez în protecția legumelor vine la Drochia: seminar despre controlul integrat al dăunătorilor # Agrobiznes
La mijlocul lunii septembrie, legumicultorii din Republica Moldova vor avea o oportunitate deosebită: să învețe direct de la un specialist internațional în protecția culturilor. Fred Dukker, expert olandez recunoscut în domeniul Managementului Integrat al Dăunătorilor (IPM), va susține un seminar dedicat celor mai moderne și sustenabile soluții pentru cultivatorii de legume. Evenimentul, intitulat „Management inteligent […]
Exportul de ulei de soia din cele 5 principale țări furnizoare a crescut în iulie la 1,2 milioane tone, comparativ cu 986 mii tone în aceeași perioadă a anului 2024 și 908 mii tone în iunie anul curent, potrivit analiștilor Oil World (Germania). În special, au crescut livrările din Argentina – la 738 (660) mii […]
Exporturile de floarea-soarelui din Moldova în 2025: cum a variat prețul față de anii trecuți # Agrobiznes
În perioada iulie-august 2025, Republica Moldova a exportat 24,9 mii tone de floarea-soarelui, cu 18,2% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2024, când volumul livrărilor a atins un record de peste 30,4 mii tone. Chiar dacă exporturile au înregistrat o reducere față de anul precedent, ritmul a rămas oricum unul accelerat pentru perioada de […]
