Oil World reduce prognoza producției mondiale de floarea-soarelui

Barterul de modă veche revine în comerțul exterior al Rusiei pentru prima dată de la anii 1990: companiile, încercând să ocolească sancțiunile occidentale, schimbă grâu pe automobile chinezești, iar semințe de in pe materiale de construcții, scrie Reuters. „Băncile chineze se tem să ajungă pe listele de sancțiuni secundare, de aceea nu acceptă bani din Rusia”, a declarat […]