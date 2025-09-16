AIPA a început recepționarea cererilor pentru o parte din fermierii afectați de calamități
16 septembrie 2025
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a anunțat inițierea recepționării cererilor pentru acordarea ajutorului financiar destinat fermierilor afectați de fenomenele meteorologice extreme din acest an. Sprijinul se adresează atât producătorilor de sfeclă de zahăr și de culturi pomicole, cât și viticultorilor din sudul țării. Cine poate solicita compensații Conform Hotărârii Guvernului nr. 594 […]
Toate camioanele, atât cele încărcate cu marfă, cât și cele fără marfă, care intenționează să plece din Republica Moldova prin postul vamal de frontieră Leușeni, se pot programa în rândul electronic începând cu 22 septembrie curent. Astfel, transportatorii vor putea selecta din timp ora dorită pentru traversare, iar cu 30 de minute înainte de intervalul […]
Peste 40 de fermieri au fost premiați în cadrul PRIA Gala Fermierilor, un eveniment care promovează producătorii locali și recunoaște contribuția lor la dezvoltarea agriculturii și a economiei naționale. Evenimentul s-a desfășurat pe 11 septmebrie la Digital Park și este organizat de PRIAevents, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Agenția de Intervenție […]
Cristian Railean: „Cu Timac Agro 80% din recolta de cireșe are calibru comercial, iar pomii au o imunitate mai bună” # Agrobiznes
La Carahasani, raionul Ștefan Vodă, compania Lucventas SRL administrează o livadă de 15 hectare de cireș și 7 hectare de măr, iar fructele ajung anual pe piețele din România, Polonia și Marea Britanie. Cristian Railean, șeful sectorului agricol al companiei, a ales să mizeze pe calitate și pe soluții moderne de nutriție a plantelor. Fermierul […]
Compania agricolă Corteva (CTVA) ia în considerare o divizare prin care afacerile sale cu semințe și cele cu pesticide ar urma să devină două companii separate, relatează Reuters. Corteva însăși a fost desprinsă din conglomeratul chimic DowDuPont în 2019. De atunci, prețul acțiunilor sale a crescut cu aproape 150%, inclusiv cu peste 25% doar în acest […]
Moldova a epuizat cota de export la prune în UE. „E necesară segmentarea fructelor pentru procesare și dialog imediat” # Agrobiznes
La 24 iulie 2025, Republica Moldova și Comisia Europeană au convenit asupra unei revizuiri a acordului DCFTA, consolidând accesul pe piața UE pentru fructele moldovenești. Noile prevederi (aflate în curs de adoptare) instituie cote permanente majorate sub care exporturile moldovenești vor fi scutite de taxe vamale. Pentru prune, acestea au crescut de 4 ori mai […]
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează despre autorizarea spre plată a cererilor de acordare a sprijinului financiar în perioada 08 – 12 septembrie 2025. Pe parcursul săptămânii trecute, AIPA a autorizat spre plată 37,6 mil. lei – surse financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, pe diferite mecanisme de subvenționare, […]
Cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc a reunit la București 49 de crame din Republica Moldova, care au prezentat peste 300 de vinuri. Vinificatorii noștri au prezentat diversitatea și autenticitatea vinurilor, spre bucuria vizitatorilor. La eveniment a fost prezent și secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Andrian Digolean, care a […]
Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală anunță despre lansarea unui nou program de formare de bază dedicat consilierilor agricoli. Programul este conceput pentru a contribui la abilitarea consilierilor agricoli în oferirea de servicii de consiliere eficientă fermierilor și altor beneficiari ai sprijinului PAC (Politica Agricolă Comună). În cadrul instruirilor vor fi oferite informații practice și […]
Seminar pentru producătorii agricoli la Dondușeni – bioeconomia soiei în condițiile schimbărilor climatice # Agrobiznes
Pe 19 septembrie 2025, la baza de producție GȚ Agro-Panfil din s. Plop, r-n Dondușeni, va avea loc un seminar dedicat producătorilor agricoli, cu tema „Valorificarea potențialului bioeconomic al soiei în condițiile schimbărilor climatice”. Evenimentul este organizat de Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală (CCAR), în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii […]
Asociația AgTech Moldova organizează un sondaj național pentru fermieri. Întrebările sunt simple, practice și merg la subiect. Durează 2–3 minute și e anonim. De ce îl facem? Ca să înțelegem nevoile din teren și să prioritizăm proiecte care ajută: Ce întrebăm pe scurt: Completează sondajul în limba română aici sau dacă ești vorbitor de limba […]
Comerțul cu grâu cu Europa, în condițiile noilor cote, va fi nerentabil pentru traderii ucraineni. Această opinie a fost exprimată de directorul companiei „Grain Power”, Artem Soloviov, pe Facebook. El a precizat că au redevenit valabile cotele tarifare din perioada de dinainte de război. Pentru restul acestui an, Comisia Europeană a stabilit o cotă cu […]
În sezonul 2025, discuțiile legate de calitatea grâului alimentar din Republica Moldova s-au extins către un indicator relativ nou pentru piața noastră – indicele W. Indicele W reflectă forța făinii (glutenului) și modul în care aluatul obținut din făina de grâu își dezvoltă elasticitatea și crește. Pentru aprecierea calității sunt următoarele intervale ale valorilor W: […]
Moldova înregistrează cel mai înalt nivel al exporturilor de grâu din ultimii patru ani # Agrobiznes
În perioada iulie–august 2025, Republica Moldova a înregistrat cel mai ridicat nivel al exporturilor de grâu din ultimii patru ani pentru această perioadă. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, volumul exporturilor a crescut cu 14%, iar față de anul 2023 avansul a fost de 55,6%. Diferența este și mai pronunțată când raportăm la anul […]
Purcari Wineries Group, lider recunoscut în industria vinului cu o tradiție ce începe din 1827. Producem vinuri excepționale și investim constant în inovație, sustenabilitate și în oamenii valoroși. Cu peste 1.650 de hectare de podgorii de primă calitate, șapte platforme de producție, situate în România, Moldova și Bulgaria, Grupul deține poziția de cel mai mare […]
China deschide o nouă rută maritimă spre Europa, cu 17 zile mai rapidă decât prin Canalul Suez # Agrobiznes
China va inaugura pe 20 septembrie 2025 ruta „China–Europe Arctic Express”, marcând primul serviciu regulat de transport containerizat între Asia și Europa prin Ruta Maritimă de Nord. Noul coridor va reduce timpul de tranzit la 18 zile, față de aproximativ 35 de zile prin Canalul Suez, potrivit Logistics Update Africa. Operată de compania Haijie Shipping, […]
Din 11 octombrie 2025, intră în vigoare modificările Regulamentului privind acordarea subvențiilor în avans pentru dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADER. Acestea vizează Mărimea minimă a subvenției acordate per proiect individual, indiferent de sector, a crescut de la 40 mii lei la 50 mii lei. Pentru detalii suplimentare, apelați Direcția implementarea proiectelor LEADER din cadrul […]
Clusterul Gold Grapes Logistic format din 11 viticultori a pus în funcțiune linia de sortare a strugurilor # Agrobiznes
Clusterul strugurilor de masă „Gold Grapes Logistic” a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare odată cu punerea în funcțiune a unei linii moderne de sortare a strugurilor și distribuire a șapte tractoare performante membrilor săi. Noile investiții vor contribui la modernizarea proceselor de producere, la creșterea calității muncii și la deschiderea unor noi oportunități de […]
New Holland lansează noua gamă de tractoare T7 – cel mai mic consum de combustibil din clasa sa # Agrobiznes
New Holland lansează o gamă complet reproiectată de tractoare T7 Standard Wheelbase (180–225 CP), menită să aducă un plus de productivitate și performanță fermierilor. Cu un design mai compact, dotări noi și un consum record la testele independente, T7 intră într-o nouă etapă. Manevrabilitate și control la nivel superior Noul ax frontal, disponibil în variante […]
În perioada iulie–august 2025, exporturile de porumb din Republica Moldova s-au situat, practic, la același nivel cu volumul exportat în perioada similară a anului trecut. Astfel, în aceste două luni au fost livrate pe piețele externe 20,0 mii tone de porumb, comparativ cu 20,8 mii tone în iulie–august 2024. În lunile de vară se exportă […]
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) reamintește despre importanța respectării condiției specifice de eligibilitate pentru măsurile de subvenționare postinvestițională aferente sectorul vegetal și vitivinicol și anume – „solicitantul deține competențe în domeniu”. În acest context, se informează despre desfășurarea programului de consiliere și formare în agricultură „Administrarea afacerii în domeniul vitivinicol”, care va avea loc […]
Mihai Caracaci: „Cu drona și sistemele de ghidare de la Biotron avem zero costuri la abonamentul RTK și eficiență în câmp” # Agrobiznes
Mihai Caracaci este un tânăr fermier care a decis să continue activitatea tatălui său și să se implice în agricultură. În raionul Anenii Noi, pe o suprafață de 500 de hectare pe care le au în gestiune, asigură o rotație echilibrată a culturilor. Începând cu 2020, an care s-a remarcat printr-o secetă extremă, au început […]
Prognoze pentru producția de floarea-soarelui și rapiță în regiunea Mării Negre în 2025/26 comparativ cu sezonul trecut # Agrobiznes
Oleaginoasele rămân un pilon strategic al producției agricole în regiunea Mării Negre–Dunăre, care asigură cea mai mare parte a exporturilor mondiale de ulei de rapiță și floarea-soarelui. Orice fluctuații de producție în Ucraina, Rusia sau România se reflectă imediat în balanțele de piață europene și globale, influențând prețurile, competiția și fluxurile comerciale. Prognoza UkrAgroConsult pentru […]
Expert olandez în protecția legumelor vine la Drochia: seminar despre controlul integrat al dăunătorilor # Agrobiznes
La mijlocul lunii septembrie, legumicultorii din Republica Moldova vor avea o oportunitate deosebită: să învețe direct de la un specialist internațional în protecția culturilor. Fred Dukker, expert olandez recunoscut în domeniul Managementului Integrat al Dăunătorilor (IPM), va susține un seminar dedicat celor mai moderne și sustenabile soluții pentru cultivatorii de legume. Evenimentul, intitulat „Management inteligent […]
Exportul de ulei de soia din cele 5 principale țări furnizoare a crescut în iulie la 1,2 milioane tone, comparativ cu 986 mii tone în aceeași perioadă a anului 2024 și 908 mii tone în iunie anul curent, potrivit analiștilor Oil World (Germania). În special, au crescut livrările din Argentina – la 738 (660) mii […]
Exporturile de floarea-soarelui din Moldova în 2025: cum a variat prețul față de anii trecuți # Agrobiznes
În perioada iulie-august 2025, Republica Moldova a exportat 24,9 mii tone de floarea-soarelui, cu 18,2% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2024, când volumul livrărilor a atins un record de peste 30,4 mii tone. Chiar dacă exporturile au înregistrat o reducere față de anul precedent, ritmul a rămas oricum unul accelerat pentru perioada de […]
Agricultura Moldovei trece printr-o schimbare profundă. Digitalizarea, transparența și adaptarea la standardele europene sunt importante pentru a construi un sector agroalimentar competitiv și sustenabil. În centrul acestui proces stau datele – despre terenuri, culturi, animale – informații care pot transforma modul în care fermierii și instituțiile colaborează. La DeepTech GigaHack 2025, între 12–14 septembrie, se […]
Până pe 14 septembrie, C.Î. Agrostoc desfășoară o ofertă promoțională: fermierii pot achiziționa semințe de grâu și orz marca Agrostoc cu 25% reducere, la un minim de 2 tone. Promoția este disponibilă în limita stocului, cu plata rapidă la livrare. Oferta include trei soiuri cu rezultate de top în câmp: grâul Ursita, grâul Kuialnic și […]
Asociația AgTech Moldova își începe activitatea: deschiși spre colaborări și proiecte care livrează rezultate # Agrobiznes
AgTech Moldova este o organizație obștească construită pentru a conecta companiile, specialiștii și organizațiile care modernizează agricultura prin tehnologie. Mandatul este simplu: colaborare, proiecte aplicate și rezultate măsurabile pentru sector. Ce anunțăm acum Declarații Sergiu Jaman, cofondator AgTech Moldova: „AgTech Moldova pornește ca o platformă practică: punem la aceeași masă companiile care dezvoltă soluții și actorii […]
Asociația AgTech Moldova își începe activitatea: deschiși spre colaborări și proiecte care livrează rezultate # Agrobiznes
Producătorii și importatorii vor fi responsabili de colectarea și reciclarea deșeurilor generate. Cabinetul de miniștri a aprobat o hotărâre în acest sens. Scopul deciziei este de a reduce poluarea și presiunea asupra mediului. Proiectul prevede consolidarea sistemului de responsabilitate extinsă a producătorului (REP), mecanism prin care producătorii și importatorii sunt obligați să gestioneze produsele după ce acestea […]
Programul LEADER, relansat cu noi oportunități pentru satele Moldovei și antreprenorii locali # Agrobiznes
Satele Republicii Moldova vor beneficia de mai multe resurse financiare pentru modernizare, prin modificările la Programul LEADER, aprobate de Guvern. Acestea prevăd creșterea plafonului de finanțare pentru Grupurile de Acțiune Locală (GAL) până la patru milioane de lei anual și diversificarea domeniilor de activitate pentru lansarea afacerilor și inițiativelor sociale. Prin diversificarea domeniilor de intervenție […]
O criză sistemică care se desfășoară în industria cerealieră în ultimii ani a ajuns la apogeu în mai multe țări, inclusiv Rusia. Pe măsură ce fermierii abandonează masiv producția de grâu, exporturile înregistrează o dinamică negativă neobișnuită. Aproximativ 35.000 de fermieri producători de cereale au intrat în faliment în ultimii cinci ani, potrivit Uniunii Ruse […]
Premierul Dorin Recean a anunțat, după ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, că Guvernul va aloca 100 de milioane de lei pentru a sprijini fermierii care au avut de suferit din cauza intemperiilor din această primăvară, dar și a fenomenelor extreme din luna iulie. „Am decis să alocăm 100 de milioane de lei fermierilor pentru despăgubiri […]
Sezonul agricol 2025-2026 aduce o premieră importantă pentru agricultura și industria agroalimentară a Republicii Moldova. După o pauză de 15 ani, ţara noastră a revenit pe piața internațională cu exporturi de ulei de rapiță, un produs cu valoare adăugată care marchează un nou pas în diversificarea și industrializarea sectorului, constată expertul Iurie Rija, directorul asociaţiei […]
În Germania, fermierii cultivă din ce în ce mai puțin porumb.pentru această cultură. Suprafața ocupată de porumbul pentru siloz s-a redus în 2025 cu 4,2% față de 2024 și a ajuns la 1,96 milioane ha. Pentru prima dată din 2010, aceasta a coborât sub pragul de 2 milioane ha. Vârful suprafețelor cu porumb pentru siloz […]
Egiptul a majorat importul de soia din SUA, reducând achizițiile din Ucraina și Brazilia # Agrobiznes
Importurile de soia ale Egiptului au crescut semnificativ de la începutul anului – până la 2,9 milioane de tone, cu 1 milion de tone mai mult față de nivelul corespunzător din 2024. Creșterea livrărilor a fost posibilă datorită prețurilor reduse oferite de exportatorii de oleaginoase din SUA. Potrivit analiștilor de la Oil World (Germania), importurile […]
În perioada recoltării porumbului, riscul de contaminare cu Pesta Porcină Africană crește semnificativ. Virusul poate fi transmis din pădure, prin contact indirect cu fauna sălbatică, către gospodăriile casnice care întrețin porci. Astfel, Asociația Producatorilor de Carne de Porc din Moldova îndeamnă toti fermierii, lucrătorii agricoli și cetățenii să manifeste prudență și vigilență în această perioadă. […]
MK Credit: Același parteneriat cu mediul de afaceri, cu o viziune mai apropiată de clienți # Agrobiznes
Mediul de afaceri din Republica Moldova are nevoie de soluții de finanțare adaptate realităților pieței și ritmului de dezvoltare al întreprinderilor. După rebranding, MK Credit păstrează aceeași misiune de a sprijini antreprenorii și fermierii prin produse financiare flexibile și eficiente. Am discutat cu Cristina Bîtcă, ofițer superior de credite MK Credit, care ne-a oferit detalii […]
Micro-fermierii din Moldova pot accesa finanțare de până la 1 milion de lei prin programele IFAD # Agrobiznes
Micro-fermierii din Republica Moldova au acum oportunitatea de a obține finanțare avantajoasă de până la un milion de lei, prin programele Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD), realizate în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, transmite MOLDPRES. Creditele pot fi utilizate pentru investiții în surse de energie regenerabilă, modernizarea fermelor […]
Din cauza anulării declarațiilor vamale și a confuziei privind verificarea originii cerealelor, exporturile de soia și rapiță din Ucraina au fost complet suspendate. Fermierii refuză să plătească o taxă de 10%, traderii înregistrează pierderi din cauza navelor blocate în porturi, iar procesatorii au redus deja prețurile de achiziție. Odată cu introducerea unei taxe de export […]
Cețuire termică împotriva înghețului: soluția FructLine – AgroFogger, disponibilă pentru precomenzi # Agrobiznes
Înghețurile târzii pot compromite într-o noapte munca de un an, cât și afecta productivitatea anilor următori. Nova-Plum-Fruct SRL, prin brandul FructLine, a testat în propriile livezi superintensive (aprox. 70 ha) o soluție mobilă de protecție: AgroFogger, bazată pe cețuire termică (thermal fogging). „Vrem să le oferim colegilor noștri o tehnologie fiabilă și o speranță de […]
Transportatorii CEMT obligați să treacă la sistem digital din 2026 – ANTA organizează instruiri online # Agrobiznes
Agenția Națională Transport Auto atenționează operatorii de transport rutier, care vor solicita autorizații multilaterale CEMT pentru anul 2026, despre organizarea de către Secretariatul Forului Internațional de Transport (ITF), în limba engleză, a sesiunilor de instruire online referitor la utilizarea Sistemului Digital CEMT (SD CEMT): Deși pe parcursul anului curent au fost organizate mai multe sesiuni de instruire, rata de utilizare a platformei de […]
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) reamintește că, în baza Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 124 din 24.07.2025, data limită de depunere a cererilor de solicitare a plăților directe în sectorul zootehnic per kilogram de lapte este 26 septembrie. Potrivit ordinului MAIA, apelul pentru depunerea cererilor de solicitare a plăților directe în […]
Cel mai mare strugure din Moldova – câștigătorul Festivalului Strugurelui 2025, organizat la Cimișlia # Agrobiznes
Duminică, orașul Cimișlia a găzduit cea de-a zecea ediție a Festivalului Național al Strugurelui, un eveniment dedicat tradițiilor vitivinicole și promovării producătorilor autohtoni. Manifestarea a reunit viticultori din întreaga țară, oficiali din Republica Moldova și România, reprezentanți ai autorităților locale, meșteri populari și sute de vizitatori. Festivalul a debutat cu ceremonia de deschidere, la care […]
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează despre autorizarea spre plată a cererilor de acordare a sprijinului financiar în perioada 01 – 05 septembrie 2025. Pe parcursul săptămânii trecute, AIPA a autorizat spre plată 21,19 mil. lei – surse financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, pe diferite mecanisme de […]
