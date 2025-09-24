Real Madrid, de neoprit în campionatul Spaniei
Real Madrid este de neoprit în actuala ediție de campionat al primei divizii spaniole de fotbal. Echipa antrenată de Xabi Alonso a obținut a șasea victorie consecutivă în La Liga. De această dată, Realul a învins în deplasare pe FC Levante cu scorul de 4:1.
Vremea se răcește în toată țara, începând de joi, 25 septembrie. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperatura aerului va scădea ziua până la plus 14 - 18 grade Celsius.
Dorin Recean: „Se dă ultima bătălie pentru viitorul țării noastre. Vă îndemn pe toți să participăm cu un vot cinstit” # Radio Moldova
Federația Rusă încearcă să submineze procesul electoral din 28 septembrie prin acțiuni subversive și planuri de destabilizare cu scopul de a prelua puterea de la Chișinău. Declarația a fost făcută miercuri, 24 septembrie, de premierul Dorin Recean, oficialul subliniind că „statul Republica Moldova rezistă și că autoritățile vor împiedica planul rusesc de ocupație”.
Declarație: „Plahotniuc va fi adus în cătușe în R. Moldova să răspundă în fața justiției” # Radio Moldova
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, care a fugit acum mai bine șase ani din R. Moldova, va fi adus joi, 25 septembrie, la Chișinău „fără tratamente speciale”, susține premierul Dorin Recean.
Atacurile rusești în regiunile ucrainene au ucis cel puțin șapte civili și au rănit alți peste 40 în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile regionale, citate de The Kyiv Independent.
Biroul Național de Statistică (BNS) și Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) au șefi numiți de Guvern pentru o perioadă de cinci ani.
Peste 580 de percheziții pentru prevenirea corupției electorale și a destabilizărilor, anunță ministra de Interne # Radio Moldova
Oamenii legii au efectuat, începând cu data de 1 august curent, peste 580 de percheziții pentru prevenirea corupției electorale și a destabilizărilor, a anunțat ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, înaintea ședinței Guvernului. Doar în ziua de luni, 22 septembrie, au avut loc circa 250 de percheziții, vizând peste 100 de persoane.
Burse de merit pentru zece studenți și cinci elevi cu rezultate excepționale la învățătură # Radio Moldova
Cincisprezece elevi și studenți vor primi burse de merit pentru rezultate excepționale la învățătură. Lista candidaților a fost aprobată miercuri, 24 septembrie, de Cabinetul de miniștri.
Ministra Justiției anunță că Vladimir Plahotniuc va fi extrădat pe 25 septembrie în R. Moldova # Radio Moldova
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în R. Moldova joi, 25 septembrie, a anunțat ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru. Oficiala a subliniat că oligarhul va fi plasat în Penitenciarul 13, într-o celulă separată.
Revista presei internaționale //Trump își schimbă poziția față de războiul ruso-ucrainean și declară că Ucraina își poate recupera teritoriile pe cale militară # Radio Moldova
Presa internațională evidențiază declarațiile lui Donald Trump despre posibilitatea Ucrainei de a-și recâștiga teritoriile ocupate de Rusia și recomandarea ca NATO să doboare aparatele rusești care încalcă spațiul aerian al Alianței. Mai multe publicații explică schimbarea de poziție a președintelui american față de Rusia și scot în evidență discursul președintelui Ucrainei ținut la Consiliul de Securitate al ONU. Agențiile internaționale de presă remarcă un incident amuzant, în care a fost implicat președintele Franței, Emmanuel Macron, oprit pe stradă de un polițist din cauza cortegiului oficial al lui Trump, care trecea prin preajmă.
Incendiu pe șoseaua Cahul–Taraclia: un camion cu peste 20 de tone de semințe, cuprins de flăcări # Radio Moldova
Peste 20 de tone de semințe de floarea-soarelui au fost la un pas de a fi mistuite de flăcări, după ce camionul care le transporta a luat foc în mers. Incidentul s-a produs marți seara, 23 septembrie, pe șoseaua Cahul–Taraclia.
The 'Maria Bieșu' International Opera and Ballet Festival will, for the first time, include a scientific and cultural conference to mark the 90th anniversary of the late prima donna's birth.
Revista presei // Nicolae Timofti: R. Moldova se află în fața unei alegeri decisive, între continuarea parcursului european și izolare # Radio Moldova
Finanțarea ilegală a partidelor politice, războiul informațional, dar și avertismentele venite din partea experților în context electoral, sunt subiectele de bază abordate de mass-media cu câteva zile înaintea scrutinului parlamentar.
Tigări și 500.000 de mii de lei, ridicați în urma unor percheziții de amploare la Chișinău # Radio Moldova
PCCOCS solicită arest pentru 30 de zile în cazul a 12 participanți la taberele militare din Serbia, investigați pentru organizarea de dezordini în masă # Radio Moldova
Angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au depus demersuri de aplicare a arestului preventiv pentru 30 de zile pe numele a 12 persoane reținute în dosarul privind participarea la taberele militare din Serbia, acuzate de pregătirea dezordinilor în masă în Republica Moldova. Decizia urmează a fi luată de judecătorul de instrucție.
Printre cei care dau formă și culoare noțiunii de autentic și ecologic se numără antreprenoarea Svetlana Nițoreanu, care deține o livadă de alun eco. Fermiera a plantat în anul 2015 o livadă de alun, în sistem ecologic, în satul Grigorievca, raionul Căușeni. A cules prima roadă patru ani mai târziu și a avut răbdare cu această cultură, a povestit antreprenoarea în emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
ELECTORALA 2025 // Elevii și studenții își pot exercita dreptul de vot prezentând carnetul școlar sau de student # Radio Moldova
Autoritățile electorale încurajează tinerii din R. Moldova să-și exercite dreptul de vot, chiar dacă în ziua scrutinului nu se vor afla la domiciliu. Elevii și studenții cu drept de vot pot participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie în localitatea unde își fac studiile, chiar dacă aceasta diferă de cea de domiciliu sau reședință temporară.
ELECTORALA 2025 // Congresmeni americani avertizează despre pericolul instalării unui guvern marionetă la Chișinău # Radio Moldova
În calitate de copreședinți ai grupului parlamentar din Republica Moldova, congresmenii americani Mike Lawler și Deborah Ross, au transmis un mesaj de avertizare înaintea scrutinului parlamentar din 28 septembrie. „Vladimir Putin nu trebuie să fie lăsat să influențeze în mod nejustificat rezultatele alegerilor prin operațiuni de influență”, au scris parlamentarii pe rețeaua X.
„Punct de cotitură major”: Zelenski salută „schimbarea de atitudine” a președintelui Trump față de războiul din Ucraina # Radio Moldova
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat marți satisfacția față „schimbarea de atitudine” a omologului său american Donald Trump în ceea ce privește războiul din Ucraina, după ce acesta a declarat că Kievul este capabil să câștige împotriva Moscovei.
De ce temele pentru acasă provoacă anxietate și cum pot părinții să intervină eficient. Sfaturile psihologului # Radio Moldova
Ziua de școală nu se încheie odată cu sunetul clopoțelului. Temele pentru acasă sunt încă o provocare pentru elevi. Atunci când sunt prea multe, prea grele sau prea lungi, devin surasolicitante. Oboseala îi face pe copii mai irascibili, iar tensiunile sunt resimțite și de părinți. Psihologul Viorica Bucșa, invitată la emisiunea „Bună Dimineața”, de la Moldova 1, ne spune ce este de făcut pentru a transforma temele pentru acasă într-o experiență mai puțin stresantă.
Băncile rusești de top au început să anuleze activ limitele stabilite anterior pe cardurile de credit. Despre aceasta scrie The Moscow Times, cu referire la numeroase plângeri depuse de cetățeni publicate de Izvestia. Cel mai des, clienții se plâng de acțiunile VTB, Poșta Bank și Renaissance Bank.
Statele G7 reafirmă sprijinul pentru Ucraina și condamnă provocările aeriene ale Rusiei în spațiul NATO # Radio Moldova
Miniștrii de externe ai țărilor „Grupului celor șapte” („marea șapte”, G7) au condamnat recentele încălcări de către Rusia a spațiului aerian al țărilor europene NATO, scrie DW.
Parchetul General al României a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a deputatei Diana Șoșoacă, pentru a putea fi cercetată penal într-un dosar care reunește mai multe cauze. Este vorba de negarea Holocaustului, promovarea în public a cultului persoanelor condamnate pentru genocid și crime de război, precum și a unor idei sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, dar și pentru că, în urmă cu patru ani, Diana Șoșoacă și soțul ei ar fi sechestrat și agresat o echipă de jurnaliști italieni.
Donald Trump: Rusia pare un „tigru de hârtie”, iar Ucraina are șanse reale să câștige # Radio Moldova
Ucraina are șanse reale să își recâștige întreg teritoriul, dacă beneficiază de sprijin militar și financiar din partea Uniunii Europene și NATO, a declarat președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, pe rețeaua sa socială. Liderul de la Casa Albă a remarcat că războiul prelungit a slăbit Rusia, atât pe plan militar, cât și economic, iar actualul context ar putea fi favorabil Kievului.
Bărbat dat în urmărire după o sentință într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor # Radio Moldova
Cinci ani de închisoare în penitenciar de tip semiînchis și 5.2 milioane de lei confiscați în folosul statului – este decizia pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unui figurant într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor.
Comisia Electorală Centrală denunță un nou fals care circulă în mediul online și care pretinde, în mod eronat, că alegătorii care au optat pentru votul prin corespondență ar fi recepționat buletine de vot din care lipsesc unii concurenți electorali.
Mihai Ghimpu, the leader of the Liberal Party (PL), is encouraging voters to support either the Liberal Party or the Action and Solidarity Party (PAS) in the parliamentary elections scheduled for September 28. He emphasizes that this vote is essential for maintaining the European trajectory of the Republic of Moldova. Ghimpu made this appeal during the electoral debates held on Tuesday evening, September 23, and organized by Moldova 1 TV.
Pentru prima dată, Festivalul Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu” are în program și o conferință științifică-culturală, consacrată aniversării de 90 de ani de la nașterea regretatei primadone. Conferința a avut loc marți la Academia de Științe a Moldovei, unde a fost organizată și lansarea unei noi cărți: „Maria Bieșu. Scrieri de altă dată, viața în roluri și imagini” de Aurelian Dănilă.
ELECTORALA 2025 // „Democrația Acasă” și AUR, sub lupa CEC: două candidate, membre AUR și DA în același timp. Formațiunea are 24 de ore pentru a opera modificări # Radio Moldova
Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, a primit avertismente din partea Comisiei Electorale Centrale (CEC) și are la dispoziție 24 de ore pentru a modifica lista de candidați la alegerile parlamentare. În caz contrar, formațiunea riscă excluderea din cursa electorală. Decizia vine după ce autoritatea electorală centrală a constatat marți, 23 septembrie, că două candidate de pe lista „Democrația Acasă” figurează simultan în structurile de conducere ale Partidului „Alianța pentru Unirea Românilor” (AUR) din R. Moldova. Și AUR s-a ales cu avertisment din partea autorității electorale centrale.
Soarta activității Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, nu va mai fi decisă de Curtea de Apel Centru. Instanța a suspendat examinarea solicitării Ministerului Justiției, care a cerut limitarea activității formațiunii. Dosarul a fost trimis către Curtea Constituțională, după ce avocații partidului au cerut verificarea constituționalității unor articole din Legea partidelor politice.
Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, îndeamnă alegătorii să voteze la scrutinul parlamentar din 28 septembrie cu Partidul Liberal (PL) sau cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), pentru a păstra cursul european al Republicii Moldova. Îndemnul a fost făcut marți-seară, 23 septembrie, la dezbaterile electorale organizate de postul public de televiziune Moldova 1.
Într-un discurs de aproape o oră, de peste trei ori mai lung decât timpul alocat, președintele american Donald Trump a lansat un atac dur asupra imigrației din Europa, proiectelor de energie curată și eficienței Organizației Națiunilor Unite, scrie portalul caleaeuropeana.ro, cu referire la relatările The Guardian și Deutsche Welle.
Rusia folosește tactici teroriste pentru a submina alegerile din R. Moldova, avertizează experții # Radio Moldova
Republica Moldova se confruntă cu o ofensivă hibridă de amploare, orchestratǎ de Kremlin. De la atacuri cibernetice și manipulare informațională până la tentative de corupere a votului și pregătiri pentru proteste violente, întreaga campanie are un scop clar: deturnarea voinței cetățenilor în scrutinul din 28 septembrie, susține expertul în spațiul Mării Negre, Mihai Isac, care avertizează că serviciile speciale ruse folosesc metode similare cu cele ale organizațiilor teroriste pentru a finanța acțiuni de destabilizare în regiunea est-europeană.
Cei mai buni participanți la Marea Dictare Națională au fost premiați în cadrul unei ceremonii organizate de Ministerul Educației # Radio Moldova
Ministerul Educației și Cercetării a premiat marți seara cei mai buni cunoscători ai limbii române, în cadrul galei de premiere a ediției a treia a Marii Dictări Naționale. Evenimentul a onorat cei 18 participanți care au scris dictarea fără nicio greșeală, obținând nota „10”, precum și alți 120 care au fost evaluați cu nota „9”.
Polonia își va redeschide trecerile de frontieră cu Belarus în noaptea de joi, 25 septembrie, a anunțat premierul polonez Donald Tusk. Potrivit oficialului de la Varșovia, decizia are raționamente economice și se bazează pe încheierea exercițiilor militare comune ruso-belaruse, care reduc amenințarea pentru Polonia.
Rusia folosește tactici teroriste pentru a submina alegerile din R. Moldova, averizează experții # Radio Moldova
CA dezminte: R. Moldova nu a interzis difuzarea filmului sovietic „Ivan Vasilievici își schimbă profesia” # Radio Moldova
Nicio instituție din R. Moldova nu a interzis difuzarea filmului artistic de producție sovietică „Ivan Vasilievici își schimbă profesia” („Иван Васильевич меняет профессию”), așa cum pretinde o informație falsă distribuită în presa din Federația Rusă.
Declarație semnată la New York: R. Moldova, alături de comunitatea internațională în protejarea personalului umanitar # Radio Moldova
Republica Moldova s-a alăturat declarației pentru protecția personalului umanitar, prin care este reafirmat angajamentul statului față de dreptul internațional și activitatea umanitară sigură. Documentul a fost semnat la New York de către reprezentantul permanent al țării noastre pe lângă ONU, Gheorghe Leucă.
Doi bărbați din Edineț, condamnați pentru trafic de ființe umane: au exploatat oameni la o fermă # Radio Moldova
Un bărbat de 39 de ani și o adolescentă au fost exploatați prin muncă, timp de mai bine de un an, la o fermă din raionul Edineț. Victimele au fost forțate să muncească în condiții grele și nu au fost remunerate pentru efortul lor.
ELECTORALA 2025 // „Democrația Acasă”, sub lupa CEC: două candidate, membre AUR și DA în același timp. Formațiunea are 24 de ore pentru a opera modificări # Radio Moldova
Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, a primit un avertisment din partea Comisiei Electorale Centrale (CEC) și are la dispoziție 24 de ore pentru a modifica lista de candidați la alegerile parlamentare. În caz contrar, formațiunea riscă excluderea din cursa electorală. Decizia vine după ce CEC a constatat marți, 23 septembrie, că două candidate de pe lista „Democrația Acasă” figurează simultan în structurile de conducere ale Partidului „Alianța pentru Unirea Românilor” (AUR).
Nu există dovezi clare privind o legătură între apariția autismului și administrarea paracetamolului, afirmă experți în domeniul farmacologiei, citați de Tagesschau. Compania Kenvue, producătorul medicamentului Tylenol pe bază de paracetamol, a respins categoric existența unei astfel de conexiuni și a subliniat că afirmațiile președintelui SUA, Donald Trump, nu au fundament științific, relatează DW.
Bărbat dat în urmărire după o sentință într-un dosar de finanțarea ilegală a partidelor # Radio Moldova
Cinci ani de închisoare în penitenciar de tip semi-închis și 5.2 milioane de lei confiscați în folosul statului – este decizia pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unui figurant într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor.
ELECTORALA 2025 // Presa internațională: alegerile din 28 septembrie – „un test pentru viitorul european al R. Moldova” # Radio Moldova
Mesajul președintei Maia Sandu privind ingerințele Kremlinului la alegerile parlamentare din 28 septembrie a fost preluat la scară largă de presa internațională, care a evidențiat atât seriozitatea avertismentului, cât și importanța crucială a scrutinului pentru direcția de dezvoltare a țării.
Interdicția privind audierea coacuzaților în calitate de martori, declarată neconstituțională # Radio Moldova
Interdicția privind audierea coacuzaților în calitate de martori, chiar dacă aceștia își dau acordul expres, a fost declarată neconstituțională de Curtea Constituțională (CC). Judecătorii au stabilit marți, 23 septembrie, că această prevedere din Codul de procedură penală încalcă dreptul la apărare și accesul liber la justiție.
Țările de pe flancul estic al NATO au reacționat rapid la apelul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a crea un „zid” pentru protecția împotriva dronelor rusești. Șapte state membre UE vor discuta vineri în cadrul Comisiei propunerile privind instituirea unui sistem de apărare împotriva dronelor, iar principalul consultant va fi Ucraina, transmite publicația The Moscow Times.
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc ar urma să fie extrădat în R. Moldova pe 25 septembrie curent, susține avocatului acestuia, Lucian Rogac. Autoritățile R. Moldova nu au făcut, deocamdată, niciun anunț oficial legat de aducerea oligarhului la Chișinău pentru a fi judecat de instanțele moldovenești.
