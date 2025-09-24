Real Madrid, de neoprit în campionatul Spaniei

09:10

Ziua de școală nu se încheie odată cu sunetul clopoțelului. Temele pentru acasă sunt încă o provocare pentru elevi. Atunci când sunt prea multe, prea grele sau prea lungi, devin surasolicitante. Oboseala îi face pe copii mai irascibili, iar tensiunile sunt resimțite și de părinți. Psihologul Viorica Bucșa, invitată la emisiunea „Bună Dimineața”, de la Moldova 1, ne spune ce este de făcut pentru a transforma temele pentru acasă într-o experiență mai puțin stresantă.