Programul „Bursele Europene pentru Jurnaliști” a dat start înregistrărilor. Cei mai buni vor merge într-o vizită la Bruxelles

Serile petrecute în cămin rămân adesea în amintirea studenților ca unele dintre cele mai interesante și memorabile momente din viața lor universitară. Camera de cămin devine locul în care se nasc prietenii, se împărtășesc povești, se râde și se plânge împreună. Ne-am gândit să adunăm 10 idei prin care serile voastre ar putea deveni mai interesante. De la jocuri de societate și activități creative, până la yoga și trenduri pe TikTok, sper că vei găsi o activitate potrivită pentru tine și colegii tăi.