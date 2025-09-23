Programul „Bursele Europene pentru Jurnaliști” a dat start înregistrărilor. Cei mai buni vor merge într-o vizită la Bruxelles
#diez, 23 septembrie 2025 14:15
Programul „Bursele Europene pentru Jurnaliști" revine cu o nouă ediție! Oportunitatea are drept scop încurajarea și facilitarea pregătirii profesionale a jurnaliștilor din Republica Moldova care doresc să obțină o expertiză în problematica europeană.
Programul „Bursele Europene pentru Jurnaliști" a dat start înregistrărilor. Cei mai buni vor merge într-o vizită la Bruxelles
Programul „Bursele Europene pentru Jurnaliști" revine cu o nouă ediție! Oportunitatea are drept scop încurajarea și facilitarea pregătirii profesionale a jurnaliștilor din Republica Moldova care doresc să obțină o expertiză în problematica europeană.
Investim în inovație și comunități creative: maib a susținut desfășurarea primului Festival de proiecții video din Moldova
Maib, în calitate de partener general, a făcut posibilă organizarea primei ediții a :ACT – Festivalul de Video Mapping din Moldova, un eveniment care a adus împreună arta digitală, proiecțiile 3D și muzica electronică într-un spectacol unic. Festivalul, organizat de xdoi Event, a transformat pentru o seară Castel Mimi într-o scenă vibrantă, conectând publicul la o experiență multisenzorială de lumină, tehnologie și emoție.
Inițiază un proiect ecologic în școala ta și câștigă 10.000 de lei pentru implementare. Cu ce inițiative eligibile te poți înscrie
Elevii și profesorii din instituțiile de învățământ general din Moldova sunt invitați să participe la concursul „EcoEd – școala pentru un viitor verde". Fie că ești elev(ă), fie profesor (profesoară), pentru a participa la competiție, trebuie să inițiezi un proiect sustenabil în școala ta, iar Centrul Național de Mediu îți va oferi un sprijin financiar de până la 10.000 de lei.
Republica Moldova a încheiat screeningul bilateral pentru aderarea la UE. Care sunt următoarele etape
Republica Moldova a încheiat luni, 22 septembrie, screeningul bilateral pentru aderarea la Uniunea Europeană. Procesul a început în luna iulie a anului trecut, iar timp de 15 luni experții au analizat legislația națională în raport cu cea europeană, informează Biroul pentru Integrare Europeană.
În ziua alegerilor, cetățenii Moldovei care nu dețin un act de identitate vor primi gratuit buletine provizorii pentru a vota
În ziua alegerilor, Agenția Servicii Publice va elibera gratuit cărți de identitate provizorii pentru cetățenii cu drept de vot care nu dețin un act de identitate. Informația a fost confirmată de către reprezentanții autorității, într-un comunicat de presă.
(video) Fotbalistul francez Ousmane Dembélé a câștigat Balonul de Aur 2025. Cine sunt laureații galei
Atacantul francez Ousmane Dembélé a câștigat trofeul Balonul de Aur, pentru cel mai bun fotbalist al sezonului 2024/2025. Premiul a fost decernat luni, 22 septembrie, în cadrul celei de-a 69-a ceremonii anuale a evenimentului.
Trenul Literaturii, extensia mobilă a FILIT Chișinău, va transforma o simplă călătorie feroviară într-o experiență culturală vie, având ca destinație un loc special: Castel MIMI. Trenul Literaturii pornește din Gara Chișinău vineri, 26 septembrie 2025, la ora 15:00. Pe parcursul călătoriei poeta Ligia Keșișian va susține un performance poetic.
:ACT Festival – Prima ediție a festivalului de video mapping din Moldova a adunat peste 1.500 de spectatori la Castel Mimi
Pe 20 septembrie 2025, la Castel Mimi a avut loc prima ediție :ACT Festival, eveniment care a adunat peste 1.500 de spectatori. Artiști vizuali locali și internaționali au transformat fațada castelului într-o scenă de lumină și emoție, oferind o experiență culturală unică pentru Republica Moldova.
În perioada 15–20 septembrie 2025, Universitatea Tehnică a Moldovei și Institutul Național de Inovații în Securitatea Cibernetică „Cybercor" în parteneriat cu Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu" din Sibiu, au organizat, în premieră, o școală de toamnă dedicată securității cibernetice. Evenimentul a reunit peste 50 de participanți – studenți, masteranzi și cadre didactice din România și Republica Moldova – într-un program intens de prelegeri, laboratoare practice și sesiuni interactive.
Atunci când ești elev sau student, un laptop nu este doar un gadget, ci o unealtă esențială pentru cursuri online, proiecte, cercetare și relaxare. Alegerea potrivită îți poate influența ritmul de lucru, confortul în utilizare și chiar rezultatele academice.
O nouă platformă digitală, My Voice Counts (MVC), este acum disponibilă pentru cetățenii Republicii Moldova, oferindu-le posibilitatea să-și exprime opiniile liber, sigur și complet anonim. Aplicația le permite oamenilor să participe activ la viața publică a țării sau a comunității lor fără a fi nevoiți să iasă în stradă.
Pe 23 septembrie, la Edineț are loc un nou eveniment RAM Impact, care îi aduce față în față pe creatorii de conținut, lideri de opinie și comunitatea locală.
Republica Moldova inaugurează prima colecție de instrumente de coarde create integral de un singur lutier
Pe 24 septembrie 2025, Sala cu Orgă din Chișinău va găzdui inaugurarea primei colecții de instrumente de coarde realizate integral de un singur lutier pentru membrii Orchestrei Naționale de Cameră. Colecția cuprinde 24 de instrumente: 15 viori, patru viole, patru violoncele și un contrabas, toate create de lutierul Cesare Cipriani, după tradiția maeștrilor școlii cremoneze – Stradivarius, Guarneri și Amati.
Tinerii din Moldova și România s-au întâlnit la Bootcamp-ul Social Impact Award și dau startul Votului Comunității pentru ediția 2025
Social Impact Award (SIA) a adus împreună tineri inovatori din Republica Moldova și România, într-un Bootcamp organizat la Cetatea Carului, Moeciu, menit să creeze conexiuni, schimb de experiențe și să inspire noi inițiative cu impact social.
UTM – gazda Conferinței Internaționale "2025 RoEduNet: Networking in Education and Research" – un pas strategic pentru digitalizarea și securitatea cibernetică în Republica Moldova
În perioada 17–20 septembrie 2025, Universitatea Tehnică a Moldovei a avut onoarea de a găzdui cea de-a 24-a ediție a Conferinței Internaționale RoEduNet, desfășurată sub genericul „Networking in Education and Research". Evenimentul a reunit peste 200 de participanți, dintre care 120 din afara țării – cercetători, profesori universitari, doctoranzi, experți în digitalizare și lideri din mediul academic și guvernamental, confirmând astfel statutul UTM ca centru al inovației și al colaborării internaționale.
Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III
Din 18 septembrie 2025, maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III. Până la 7 octombrie 2025, inclusiv, sunt disponibile pentru subscriere 7.500 de obligațiuni, în valoare totală de 150.000.000 MDL, cu valoarea nominală de 20.000 MDL fiecare.
Pentru mulți absolvenți din România momentul obținerii diplomei de licență se lasă așteptat chiar și până la un an după finalizarea studiilor. Această situație devine uneori frustrantă pentru tinerii care doresc să-și continue studiile sau să aplice pentru un loc de muncă în străinătate. Conform unui răspuns oferit de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) din România pentru #diez, acest lucru are o explicație legală și administrativă.
Marea Britanie a recunoscut oficial Statul Palestina, la scurt timp după anunțuri similare din partea Canadei și Australiei. Premierul britanic Keir Starmer a declarat că decizia sprijină soluția celor două state, subliniind totodată că organizația Hamas nu trebuie să aibă un rol politic în viitor.
În perioada 22-28 septembrie, termometrele vor indica cel mult +27 °C în centrul țării, +29 °C la sud și +25 °C la nord. Totodată, potrivit prognozelor meteorologilor, în toate cele șapte zile vom avea parte de cer variabil.
În fiecare zi, în toată țara se desfășoară o multitudine de evenimente interesante la care poți participa. Mai jos îți prezentăm câteva dintre cele programate în Chișinău pentru perioada 22-28 septembrie, dacă îți dorești să savurezi din plin săptămâna.
La București va avea loc cel mai mare târg dedicat studiilor în străinătate. Cum poți participa
Bucureștiul va găzdui marți, 30 septembrie 2025, Târgul internațional de studii de masterat și doctorat, organizat de QS Top Universities. Evenimentul va avea loc la Grand Hotel București, între orele 17:00 și 20:30.
(foto) „Se bea foarte mult suc de lămâie." Ecaterina Gramma, despre tradițiile culinare din Grecia
Ecaterina Gramma locuiește în Grecia de doi ani. Mult timp a stat chiar în capitala acesteia, Atena, dar de șase luni s-a mutat la periferie, în orașul Eleusina. Evident, în această perioadă, tânăra a reușit să descopere majoritatea obiceiurilor culinare ale localnicilor și să înțeleagă ce le place acestora să gătească. Totodată, a aflat cât de mult ulei de măsline și suc de lămâie utilizează în preparatele tradiționale, dar și ce atitudine au față de brânza feta.
Serile petrecute în cămin rămân adesea în amintirea studenților ca unele dintre cele mai interesante și memorabile momente din viața lor universitară. Camera de cămin devine locul în care se nasc prietenii, se împărtășesc povești, se râde și se plânge împreună. Ne-am gândit să adunăm 10 idei prin care serile voastre ar putea deveni mai interesante. De la jocuri de societate și activități creative, până la yoga și trenduri pe TikTok, sper că vei găsi o activitate potrivită pentru tine și colegii tăi.
În următoarele două luni, Moldova va găzdui mai multe evenimente culturale. Printre acestea se numără și cinci festivaluri pentru cei care doresc să se apropie de tradițiile locale și de artă, în general. Îți prezentăm mai jos lista acestora.
Pescarii moldoveni s-au clasat pe primul loc la cea de-a 25-a ediție a Campionatului Mondial de Pescuit la Crap
Tinerii moldoveni pot obține o bursă lunară de 992 de euro pentru studii de masterat în Germania. Care sunt condițiile de înscriere # #diez
Serviciul German de Schimb Academic lansează înscrierile pentru bursele DAAD EPOS 2026/2027. Studenții internaționali au oportunitatea să urmeze un program de masterat în una dintre universitățile din Germania. Această bursă oferă finanțare completă pentru unul sau patru ani, în funcție de programul de studiu ales. Сообщение Tinerii moldoveni pot obține o bursă lunară de 992 de euro pentru studii de masterat în Germania. Care sunt condițiile de înscriere появились сначала на #diez.
Devino voluntar(ă) la AIESEC! Alătură-te organizației pentru a beneficia de stagii internaționale și oportunități de angajare # #diez
Organizația AIESEC din Chișinău recrutează voluntari! Dacă cunoști limba engleză, ai între 18 și 30 de ani, atunci nu ezita să te alături celei mai mari asociații de tineret din lume. Сообщение Devino voluntar(ă) la AIESEC! Alătură-te organizației pentru a beneficia de stagii internaționale și oportunități de angajare появились сначала на #diez.
Creează biosenzori la una dintre cele mai bune universități din Germania. Cătălina Staver, despre bursa DAAD și studiile la inginerie biomoleculară # #diez
Cătălina Staver este singura tânără din Republica Moldova care în anul 2020 a reușit să obțină bursa DAAD pentru studii de licență în Germania. Deși Serviciul German de Schimb Academic facilitează o asemenea oportunitate în mare parte doar pentru programele de masterat, Cătălinei i-a reușit să-și continue traseul academic peste hotare imediat după finalizarea liceului. În acest material studenta ne-a povestit cum a început colaborarea cu instituțiile educaționale din Germania și despre procesul de obținere a bursei. Сообщение Creează biosenzori la una dintre cele mai bune universități din Germania. Cătălina Staver, despre bursa DAAD și studiile la inginerie biomoleculară появились сначала на #diez.
Tinerii din diaspora sunt invitați la tabăra „DOR de Tradiții”. Vei explora obiceiurile de iarnă prin excursii și activități educative # #diez
Biroul Relații cu Diaspora (BDR) lansează cea de-a doua ediție a Programului „DOR de Tradiții”. Proiectul își propune să apropie copiii moldoveni din diaspora de valorile și tradițiile țării noastre, să consolideze legătura cu rădăcinile culturale și să asigure transmiterea patrimoniului național din generație în generație. Сообщение Tinerii din diaspora sunt invitați la tabăra „DOR de Tradiții”. Vei explora obiceiurile de iarnă prin excursii și activități educative появились сначала на #diez.
Dacă ești în industria tehnologică, ai planuri să lansezi propriul start-up sau pur și simplu ești pasionat de lumea fondatorilor și investitorilor și vrei să înțelegi cum gândesc antreprenorii, podcasturile de mai jos îți vor fi de folos. Am selectat patru podcasturi internaționale și patru locale din Republica Moldova, în care se discută despre afaceri și tehnologii. Сообщение O listă de podcasturi internaționale și locale pentru persoanele pasionate de start-upuri появились сначала на #diez.
A început școala, iar ghiozdanele pline cu manuale revin în prim-plan. Pentru a-ți ușura puțin „povara de pe umeri”, poți opta pentru un manual digital, ce poate fi descărcat gratuit. Сообщение Cum poți descărca gratuit manualele școlare din anul de studii 2025/2026 появились сначала на #diez.
Învață să realizezi documentare în cadrul atelierelor gratuite MOLDOX Lab. Filmele vor fi prezentate la o proiecție publică # #diez
Ești pasionat(ă) de filmul documentar și simți că vrei să înveți mai multe despre montaj sau fotografie? Dacă răspunsul la această întrebare este „da”, MOLDOX Lab lansează în această toamnă patru ateliere dedicate tinerilor și profesioniștilor interesați de film, fotografie și arta documentarului. Atelierele se vor desfășura în perioada 24-30 noiembrie la Chișinău. Сообщение Învață să realizezi documentare în cadrul atelierelor gratuite MOLDOX Lab. Filmele vor fi prezentate la o proiecție publică появились сначала на #diez.
Rezultatele admiterii la liceele din Chișinău. 15 instituții au decis implementarea noului profil general # #diez
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a publicat rezultatele admiterii în învățământul liceal din municipiul Chișinău pentru anul de studii 2025/2026. În urma celor două etape de înmatriculare, în clasa a X-a au fost admiși 5.424 de elevi. Tinerii au fost repartizați în 95 de instituții liceale – 81 publice și 14 private. Сообщение Rezultatele admiterii la liceele din Chișinău. 15 instituții au decis implementarea noului profil general появились сначала на #diez.
Ești student(ă) în anul I sau II? Fundația Konrad-Adenauer îți oferă o bursă pentru studii și dezvoltarea profesională timp de 12 luni # #diez
Sucursala Fundației Konrad-Adenauer din Republica Moldova lansează înscrierile pentru bursa „KAS Sur-Place 2026”. Programul este destinat studenților care își fac studiile de licență în anul I sau II și celor care îmbină performanțele academice cu implicarea civică și/sau politică. Сообщение Ești student(ă) în anul I sau II? Fundația Konrad-Adenauer îți oferă o bursă pentru studii și dezvoltarea profesională timp de 12 luni появились сначала на #diez.
De la primele linii de cod la spațiul cosmic: descoperă cea mai recentă ediție a cursului „Fundamentele IT” # #diez
Viitorul aparține celor care au curajul să învețe și să se reinventeze. Orange Digital Center este locul unde această transformare devine posibilă – un spațiu în care curiozitatea se întâlnește cu mentoratul, iar pașii mici de azi se transformă în cariere solide de mâine. Сообщение De la primele linii de cod la spațiul cosmic: descoperă cea mai recentă ediție a cursului „Fundamentele IT” появились сначала на #diez.
Mai mulți scriitori contemporani faimoși vin în Republica Moldova la Serile FILIT, în cadrul celei de-a treia ediții a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere FILIT Chișinău. Vrei să-i cunoști și să discuți cu ei? Intrarea este liberă. Pentru a participa însă, este necesară înscrierea prealabilă, aici. Сообщение Lista scriitorilor care vor veni la Serile FILIT Chișinău în 2025 появились сначала на #diez.
121 de școli din Moldova au obținut câte circa 36.000 de dolari. Lista instituțiilor câștigătoare # #diez
Din 180 de instituții de învățământ general din țară – școli primare, gimnazii și licee – care și-au exprimat interesul, 121 vor beneficia de granturi în valoare de aproximativ 36.000 de dolari fiecare. Școlile au fost selectate în cadrul Programului de Granturi Școlare, organizat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Сообщение 121 de școli din Moldova au obținut câte circa 36.000 de dolari. Lista instituțiilor câștigătoare появились сначала на #diez.
Pentru al doilea an consecutiv, producțiile cinematografice din Republica Moldova fac parte din programul Festivalului de Film Românesc din Seattle, SUA. Evenimentul, ajuns la cea de-a 12-a ediție, va avea loc în perioada 7-9 noiembrie la SIFF Cinema Uptown. Сообщение Cinci scurtmetraje moldovenești vor fi proiectate în SUA появились сначала на #diez.
Toamna este un anotimp care necesită o flexibilitate excepțională din partea garderobei noastre. Pe de o parte, diminețile și serile mai răcoroase ne încurajează să ne îmbrăcăm în straturi, dar, pe de altă parte, poate fi totuși suficient de cald în timpul zilei încât să nu renunțăm la ținutele lejere, urbane. Un hanorac devine nu doar un articol practic, ci și o piatră de temelie a stilului de toamnă. Сообщение Hanorac de toamnă – cum să-l alegi? появились сначала на #diez.
„Drumul nostru spre Uniunea Europeană este vocea oamenilor care cred într-un viitor mai bun”, afirmă Maxim Macovei, jurist # #diez
Maxim Macovei este jurist și avocat, un tânăr care își dorește să contribuie la viitorul european al Republicii Moldova. Prin profesia sa, el încearcă să apere dreptatea și să promoveze valorile unei societăți moderne și echitabile. Сообщение „Drumul nostru spre Uniunea Europeană este vocea oamenilor care cred într-un viitor mai bun”, afirmă Maxim Macovei, jurist появились сначала на #diez.
Spectacole, concerte și prezentare de modă. Șapte evenimente la care să mergi în weekendul 20-21 septembrie # #diez
Trăiește intens în acest weekend, cu evenimente pentru toate gusturile – de la teatru și circ, la jazz simfonic, electronică cu inspirație folclorică și conferințe de parenting. Îți prezentăm șapte evenimente care vor avea loc în zilele de 20 și 21 septembrie. Сообщение Spectacole, concerte și prezentare de modă. Șapte evenimente la care să mergi în weekendul 20-21 septembrie появились сначала на #diez.
Echipa „Răchițele” la ARS ELECTRONICA – prima participare a UTM la prestigiosul Festival de Artă, Tehnologie și Societate # #diez
Remarcabila echipă „Răchițele”, formată din cinci studente talentate ale specialității „Design Industrial și de Produs”, Facultatea Design, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) – Olga Homițchi, Daria Proscurina, Elena Istratenco, Daria Haritonova și Ana Matei – a reprezentat cu succes Republica Moldova și, implicit, UTM, la prestigiosul festival internațional Ars Electronica. Acest eveniment de referință, considerat un etalon în domeniul artei, tehnologiei și societății, se desfășoară anual încă din 1979, în orașul Linz, Austria, ajungând în acest an la cea de-a 46-a ediție. Сообщение Echipa „Răchițele” la ARS ELECTRONICA – prima participare a UTM la prestigiosul Festival de Artă, Tehnologie și Societate появились сначала на #diez.
„Tăiem viitorul țării!” De ce România protestează deja de un an pentru educație și ce vor să obțină studenții # #diez
De aproape un an studenții din România protestează pentru educație. Și chiar dacă cerințele acestora au tot fost ignorate de Guvern, studenții au continuat să iasă în stradă de-a lungul timpului. Următorul protest va avea loc chiar pe 29 septembrie, când mii de studenți din toată țara vor boicota începerea anului universitar. În acest articol îți explicăm cum s-a ajuns aici și de unde au pornit aceste nemulțumiri ale tinerilor. Сообщение „Tăiem viitorul țării!” De ce România protestează deja de un an pentru educație și ce vor să obțină studenții появились сначала на #diez.
Cercetătorii USMF „Nicolae Testemițanu” au fost apreciați cu 42 de distincții și cupa expoziției la „Excellent Idea” # #diez
Inventatorii Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova au obținut 37 de medalii și Cupa Expoziției Internaționale de Inovație și Transfer Tehnologic „Excellent Idea”, ediția a IV-a, organizată în zilele de 11 și 12 septembrie curent la Chișinău. Сообщение Cercetătorii USMF „Nicolae Testemițanu” au fost apreciați cu 42 de distincții și cupa expoziției la „Excellent Idea” появились сначала на #diez.
Circa 500.000 de oameni, potrivit autorităților, și aproximativ 1 milion, potrivit organizatorilor, au protestat joi, 18 septembrie, în Franța. Cetățenii se opun măsurilor de austeritate propuse de Guvern, care își dorește să reducă cheltuielile publice cu 44 de miliarde de euro până în 2026. Potrivit Le Monde, protestatarii solicită, inclusiv ,mai multe investiții în serviciile publice, menținerea pensiilor și taxe mai mari pentru cei bogați. Сообщение Proteste masive în Franța. De ce au ieșit în stradă peste 500.000 de cetățeni появились сначала на #diez.
Pe 4 și 5 octombrie, Moldova celebrează Vinul Moldovei, tradițiile în vinificație și excelența vinicolă # #diez
Pe 4 și 5 octombrie, Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău se transformă într-un loc de întâlnire pentru pasionații de vin, turiști și prieteni ai Vinului Moldovei. Ziua Națională a Vinului aduce împreună producători locali și vizitatori pentru degustări, povești despre vin și experiențe culturale autentice. Сообщение Pe 4 și 5 octombrie, Moldova celebrează Vinul Moldovei, tradițiile în vinificație și excelența vinicolă появились сначала на #diez.
Compania aeriană FlyOne va lansa cinci zboruri noi din Chișinău, către Malaga, Geneva, Tashkent, Bodrum și Heraklion. Anunțul a fost publicat astăzi, 19 septembrie, pe pagina de Facebook a companiei. Сообщение Cinci zboruri noi vor fi lansate de FlyOne în 2026. Lista destinațiilor появились сначала на #diez.
Complexul cultural Cucuteni – Trâpillia ar putea fi inclus în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO # #diez
Republica Moldova, România și Ucraina au lansat o inițiativă comună pentru includerea complexului cultural Cucuteni-Trâpillia în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. În cadrul conferinței „Valoarea universală excepțională a complexului cultural Precucuteni – Ariușd – Cucuteni – Trâpillia”, reprezentanții celor trei guverne au semnat un Memorandum de Înțelegere. Сообщение Complexul cultural Cucuteni – Trâpillia ar putea fi inclus în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO появились сначала на #diez.
Aprecierea oamenilor este cea mai prețioasă recunoaștere pe care o poate primi un brand, iar studiul independent LOVEMARK 2025 confirmă: Orange este cel mai iubit brand din țară. Сообщение Orange este cel mai iubit brand din Moldova, conform studiului LOVEMARK 2025 появились сначала на #diez.
15 experți din cinci țări au împărtășit strategiile de vânzări cu ecosistemul de start-upuri din Moldova # #diez
Conferința Dreamiconˣ - The Startup Sales Playbook, desfășurată pe 10 septembrie, a reunit 15 experți din cinci țări diferite, alături de fondatori, specialiști în marketing și profesioniști din vânzări, devenind o platformă dinamică de schimb de cunoștințe, învățare practică și consolidare a comunității. Cu un accent pe strategiile de vânzări la nivel global, Dreamiconˣ a evidențiat rolul esențial pe care îl joacă stăpânirea abilităților de vânzare în competitivitatea și scalarea internațională a start-upurilor moldovenești. Сообщение 15 experți din cinci țări au împărtășit strategiile de vânzări cu ecosistemul de start-upuri din Moldova появились сначала на #diez.
