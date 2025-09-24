Volodimir Zelenski, de la tribuna ONU: „Europa nu își poate permite să piardă și Republica Moldova”

09:05

Presa de la Chișinău scrie despre rețeaua „Siloviki” formată din foști angajați ai instituțiilor de forță, inclusiv din Serviciul de Pază și Protecție de Stat, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul de Informații și Securitate care acționează în sprijinul grupării criminale Șor, coordonată de la Kremlin. Totodată, presa publică înregistrări audio din 2018 care arată că Ion Ceban, actualul primar al Chișinăului, a fost un actor-cheie în relația dintre PSRM și PDM înainte de alegerile din 2019. În convorbirile cu Serghei Iaralov, mâna dreaptă a lui Vlad Plahotniuc, Ceban discută despre coordonarea politică între cele două partide, inclusiv în contextul protestelor din august 2018.