Volodimir Zelenski, de la tribuna ONU: „Europa nu își poate permite să piardă și Republica Moldova”
Radio Chisinau, 24 septembrie 2025 18:25
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, susține că Europa nu poate să-și permită ca Republica Moldova să intre pe „orbita” Federației Ruse. De la tribuna Națiunilor Unite, acesta a acuzat Rusia că încearcă să întreprindă aceleași acțiuni în raport cu Moldova, cum Iranul a făcut odată cu Liban.
• • •
Acum 5 minute
18:40
Republica Moldova va construi prima cale ferată electrificată cu ecartament european, pe segmentul Chișinău–Ungheni # Radio Chisinau
Republica Moldova ar putea avea în curând prima cale ferată electrificată cu ecartament european, pe segmentul Chișinău–Ungheni, ceea ce va asigura o conectare directă la rețeaua modernă de căi ferate europene.
Acum 30 minute
18:25
Acum o oră
18:00
VIDEO | Tipografie clandestină cu publicații electorale, identificată la Chișinău. Ziarele, destinate distribuirii în nordul țării, cu implicarea unui preot de la Mitropolia Moldovei # Radio Chisinau
O tipografie clandestină din Chișinău, implicată în producerea și diseminarea de materiale cu caracter ilegal și conținut instigator, a fost identificată și neutralizată în urma unor acțiuni comune desfășurate de polițiștii Direcției de Poliție Chișinău și Inspectoratului Bălți, în comun cu angajații SIS.
Acum 2 ore
17:40
Patru formațiuni politice ar accede în Parlament, potrivit unui sondaj realizat și prezentat astăzi de compania iData. În fruntea clasamentului se află Blocul Electoral Patriotic și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflate aproape la egalitate în intențiile de vot.
17:20
Reacția MAE de la Chișinău după acuzația Moscovei privind refuzul de acreditare a reprezentanților ruși ca observatori la alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău confirmă convocarea ambasadorului Lilian Darii la Ministerul rus de Externe și a dat asigurări că autoritățile moldovenești efectuează toate măsurile necesare pentru a asigura integritatea și transparența alegerilor parlamentare din 28 septembrie, transmite IPN.
17:05
Un lot de crupe de hrișcă, rechemat din comerț. ANSA: „Consumatorii care au procurat produsele sunt îndemnați sa nu îl consume” # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează consumatorii din Republica Moldova despre rechemarea unui lot de hrișcă, importat din Ucraina, marca comercială „ORA”.
16:45
Șeful IGP: Mii de routere Wi-Fi ale cetățenilor au fost transformate în arme cibernetice pentru a bloca CEC # Radio Chisinau
Mii de routere Wi-Fi din locuințele cetățenilor au fost compromise în această dimineață, a declarat pentru IPN și publicația franceză Le Figaro șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu.
Acum 4 ore
16:40
Ambasadorului Lilian Darii, convocat la Moscova. Ministerul rus de Externe i-a înmânat o notă de protest # Radio Chisinau
Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, a fost convocat astăzi la Ministerul rus de Externe, unde i-a fost înmânată o notă de protest în legătură cu refuzul autorităților Republicii Moldova de a acredita reprezentanți ruși în calitate de observatori pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
16:30
16:10
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
15:50
CNA și PA au efectuat peste 30 de percheziții în dosare de finanțare ilegală a unui partid politic # Radio Chisinau
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție, au efectuat în această dimineață peste 30 de percheziții în mai multe localități din țară. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează acceptarea finanțării ilegale a unui partid politic din partea unui grup criminal organizat.
15:30
ICR „Mihai Eminescu” sprijină organizarea FILIT Chișinău și reafirmă angajamentul de a promova diversitatea literară și dialogul intercultural în regiune # Radio Chisinau
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău susține organizarea celei de-a treia ediții a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere – FILIT Chișinău, un eveniment dedicat promovării literaturii contemporane, lecturii și traducerilor, stimulării dialogului intercultural și consolidării legăturilor dintre scriitori, traducători și cititori.
15:10
VIDEO | Buletine de vot cu ștampila deja pusă în dreptul blocului „Alternativa”, descoperite într-o tipografie din Chișinău. UPDATE: Reacția lui Ion Ceban # Radio Chisinau
Poliția a efectuat verificări la o tipografie din Chișinău, în urma unei informații primite de la Serviciul Fiscal de Stat. În cadrul percheziției, au fost depistate și ridicate 200 de buletine de vot deja ștampilate cu mențiunea „VOTAT” în dreptul blocului „Alternativa” care participă la alegerile parlamentare.
14:50
Ex-adjunctul SIS, Alexandru Balan, rămâne în arest preventiv până pe 10 octombrie, în România # Radio Chisinau
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, reținut recent și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în România, fiind suspectat de trădare, a depus o contestație pentru eliberare. Cererea sa a fost respinsă de Înalta Curte de Casație și Justiție de la București. Decizia Curții este definitivă, astfel, Alexandru Balan va rămâne în arest până pe 10 octombrie, transmite IPN.
Acum 6 ore
14:30
Republica Moldova a finalizat procesul de screening de două ori mai repede decât alte state candidate. Maia Sandu: „Haideți să continuăm la fel de hotărâți” # Radio Chisinau
Republica Moldova a finalizat procesul de screening într-un timp record, de două ori mai repede decât alte state, a spus președinta Maia Sandu într-un mesaj de felicitare adresat astăzi experților și autorităților care au contribuit la finalizarea procesului de screening.
14:10
Experți: Serviciile speciale de la Moscova și-au intensificat campaniile de dezinformare în preajma alegerilor din 28 septembrie # Radio Chisinau
Republica Moldova se confruntă cu atacuri masive de dezinformare în contextul alegerilor din 28 septembrie. Campaniile sunt orchestrate de serviciile secrete ruse și vizează în special diaspora prin rețele sociale și canale Telegram, la fel s-a întâmplat în România la ultimele alegeri prezidențiale, observă experții care au participat la o dezbatere publică organizată de agenția de presă IPN. Ei au subliniat că aceste operațiuni fac parte din războiul hibrid pe care Federația Rusă îl duce împotriva țărilor din regiune, transmite Radio Chișinău.
13:55
Congresmeni americani avertizează asupra tentativelor rusești de a frauda alegerile parlamentare. „Războiul hibrid al Rusiei împotriva R. Moldova nu poate fi tolerat” # Radio Chisinau
În ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, congresmenii americani Mike Lawler și Deborah Ross, co-președinți ai Grupului pentru Moldova din Congresul SUA, au transmis un mesaj ferm privind amenințările la adresa democrației moldovenești, acuzând Federația Rusă că încearcă să influențeze rezultatul scrutinului.
13:35
DRRM continuă să investească în viitorul copiilor din R. Moldova. 15 000 de pachete cu rechizite și cărți vor fi donate în cadrul proiectului „Cutia preșcolarului și a școlarului” # Radio Chisinau
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) continuă să investească în viitorul copiilor de peste Prut prin desfășurarea, în perioada 25-26 septembrie 2025, a celei de-a treia ediții a proiectului „Cutia preșcolarului și a școlarului”.
13:20
Noi consuli generali ai Republicii Moldova în orașele Nisa și Barcelona, numiți de Guvern # Radio Chisinau
Lilian Moraru a fost rechemat din funcția de consul general al Republicii Moldova în orașul Nisa, Franța. În locul acestuia a fost numit Victor Martin. Deciziile au fost aprobate astăzi de Guvern, transmite MOLDPRES.
13:05
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost dat în căutare internațională. Anunțul a fost făcut de ministra afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, care a precizat că, deocamdată, aceasta este singura informație care poate fi comunicată oficial, transmite IPN.
12:45
Buletine de vot cu ștampila deja pusă în dreptul unui bloc electoral, descoperite într-o tipografie din Chișinău (VIDEO) # Radio Chisinau
Poliția a efectuat verificări la o tipografie din Chișinău, în urma unei informații primite de la Serviciul Fiscal de Stat. În cadrul percheziției, au fost depistate și ridicate 200 de buletine de vot deja ștampilate cu mențiunea „VOTAT” în dreptul unui bloc politic participant la alegerile parlamentare.
Acum 8 ore
12:30
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 25 septembrie.
12:10
„Rusia are scopul să preia puterea la Chișinău. Vom împiedica planul rusesc de ocupație”. Premierul Dorin Recean descrie metodele Moscovei de influențare a votului din 28 septembrie # Radio Chisinau
„Rusia vrea să facă campanie electorală aici și scopul ei este să preia puterea la Chișinău, încălcând voința suverană a moldovenilor. Vă asigur de un lucru, statul R. Moldova rezistă. Nu doar rezistăm, ci și ripostăm și vom împiedica planul rusesc de ocupație”, a declarat Dorin Recean într-o conferință de presă susținută după ședința Guvernului de astăzi, 24 septembrie.
12:05
11:50
Ministra Justiției: „Vladimir Plahotniuc va fi deținut în celulă separată la Penitenciarul nr. 13” # Radio Chisinau
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, vizat în mai multe dosare penale, urmează să ajungă mâine dimineață la Chișinău, a anunțat ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru. Potrivit acesteia, partea operațională a extrădării - transportul și logistica, este gestionată de Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Interpol, transmite MOLDPRES.
11:35
Guvernul a aprobat un set de facilități fiscale pentru importul de gaze naturale și energie electrică # Radio Chisinau
Guvernul a aprobat un set de facilități fiscale și vamale pentru importul de gaze naturale și energie electrică în cadrul Proiectului „Consolidarea securității energetice a Republicii Moldova”. Măsura prevede scutirea de TVA, accize și taxe vamale, ceea ce va reduce costurile totale ale proiectului cu aproximativ 80 de milioane de euro.
11:20
LIVE | Conferință de presă susținută de premierul Dorin Recean, cu privire la pregătirea R. Moldova împotriva imixtiunilor Rusiei la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Radio Chisinau
Premierul Dorin Recean susșine o conferință de presă cu privire la pregătirea R. Moldova împotriva imixtiunilor Rusiei la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
11:00
ELECTORALA 2025 | „Nu vă lăsați provocați în himerele estice. Destinul Basarabiei este unul european”. Mesajul primarului orașului Iași pentru cetățenii Republicii Moldova # Radio Chisinau
Trei secții de votare vor fi organizate la Iași pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, care au loc pe 28 septembrie. În acest context, primarul orașului Iași, Mihai Chirica, a transmis un mesaj cetățenilor Republicii Moldova, prin care vorbește despre destinul european al spațiului dintre Prut și Nistru.
10:45
Un camion încărcat cu 24 de tone de semințe de floarea-soarelui a luat foc la Taraclia (FOTO) # Radio Chisinau
Un camion încărcat cu 24 de tone de semințe de floarea-soarelui a fost curpins de flăcări ieri seară, pe drumul Cahul-Taraclia.
Acum 12 ore
10:20
Procurorii PCCOCS cer arest preventiv pentru 12 persoane implicate în taberele paramilitare din Serbia suspectate că pregăteau dezordini în masă în R. Moldova (VIDEO) # Radio Chisinau
Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au depus 12 demersuri de aplicare a arestului preventiv pentru 30 de zile pe numele persoanelor reținute în dosarul privind participarea la taberele paramilitare din Serbia, suspectate că pregăteau dezordini în masă în Republica Moldova.
10:05
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 24 septembrie 2025.
09:50
Aproximativ 27 000 de studenți străini au ales România pentru studii. Cei mai mulți sunt din Republica Moldova # Radio Chisinau
La data de 31 august a.c., în evidențele Inspectoratului General pentru Imigrări din România se aflau 26.989 de persoane care beneficiau de un permis de ședere în scop de studii.
09:35
ELECTORALA 2025 | Elevii și studenții pot vota la alegerile parlamentare din 28 septembrie în localitatea unde își fac studiile # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că elevii și studenții cu drept de vot, care studiază într-o localitate diferită de cea unde au domiciliul sau reședința temporară, vor putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
09:20
SFS a aplicat interdicții asupra tranzacțiilor mai multor companii care s-ar afla sub controlul unor persoane sancționate internațional # Radio Chisinau
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a aplicat interdicții asupra tranzacțiilor și/sau activităților mai multor companii care s-ar afla sub controlul unor persoane supuse sancțiunilor internaționale. Deciziile în acest sens au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial, transmite MOLDPRES.
09:05
Ion Ceban, omul-cheie în relația PSRM–PDM. Convorbiri telefonice în 2018 cu „deadea Serioja” Iaralov, mâna dreaptă a lui Plahotniuc (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău scrie despre rețeaua „Siloviki” formată din foști angajați ai instituțiilor de forță, inclusiv din Serviciul de Pază și Protecție de Stat, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul de Informații și Securitate care acționează în sprijinul grupării criminale Șor, coordonată de la Kremlin. Totodată, presa publică înregistrări audio din 2018 care arată că Ion Ceban, actualul primar al Chișinăului, a fost un actor-cheie în relația dintre PSRM și PDM înainte de alegerile din 2019. În convorbirile cu Serghei Iaralov, mâna dreaptă a lui Vlad Plahotniuc, Ceban discută despre coordonarea politică între cele două partide, inclusiv în contextul protestelor din august 2018.
08:45
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 24 septembrie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 61 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 62 de bani.
08:20
METEO | Cer varibil și maxime de până la 27 grade Celsius, anunțate pentru miercuri # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează pentru astăzi, 24 septembrie, cer varibil, îndeosebi fără precipitații. Dimineața, izolat, se va forma ceață slabă.
08:05
Trump afirmă că Ucraina își poate recâștiga întregul teritoriu. „Granițele originare sunt o opțiune foarte realistă” # Radio Chisinau
Președintele SUA Donald Trump a afirmat, într-o postare pe Truth Social, că Ucraina este capabilă să revină la granițele inițiale, cu sprijinul UE și al NATO. Mesajul a fost postat după o întrevedere pe care a avut-o cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, întrevedere în cadrul căreia președintele american a lăudat încrâncenarea cu luptătorii ucraineni își apără țara.
Acum 24 ore
21:10
Un nou atac al Ucrainei asupra instalațiilor petroliere din Rusia. Ținte lovite în mod repetat de Kiev # Radio Chisinau
Armata ucraineană a lovit, în cursul nopții trecute, două instalații rusești de distribuție a petrolului în regiunile Briansk și Samara, a transmis Statul Major General de la Kiev, citat de Reuters.
20:50
Săptămâna Limbii Române, marcată în școlile cu predare în limbile minorităților naționale (FOTO) # Radio Chisinau
În perioada 22–26 septembrie, instituțiile de învățământ general cu predare în limbile minorităților din Republica Moldova marchează Săptămâna Limbii Române. Elevii participă la dezbateri, mese rotunde, expoziții educaționale, întâlniri cu scriitori și profesori, concursuri, lecții publice și activități de lectură.
20:30
Restricții de circulație pe o stradă din Chișinău până pe la sfârșitul lunii septembrie # Radio Chisinau
Primăria municipiului Chișinău anunță că pe strada Maria Drăgan, în tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Ciocana, se execută lucrări de reparație.
20:15
Dor de izvor | Vasile Iovu: „Gheorghe Zamfir pentru mine e ca un Luceafăr spre care am tins mereu. Foarte greu am ajuns la sunetul lui Gheorghe Zamfir” (Audio) # Radio Chisinau
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
19:50
Meteorologii anunță o schimbare semnificativă a vremii în a doua parte a săptămânii. Joi noaptea vor cădea ploi slabe, iar de vineri până duminică sunt prognozate înghețuri de până la -2 grade, a comunicat pentru IPN Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
19:30
Centrul Național de Epileptologie de la IMU, renovat cu o investiție de 39 milioane de lei (FOTO) # Radio Chisinau
La Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău a fost inaugurat astăzi Centrul Național de Epileptologie, complet modernizat în urma unei reconstrucții capitale. Lucrările de construcție și renovare, care vizează o suprafață totală de aproximativ 400 de metri pătrați, au fost finanțate de Ministerului Sănătății și Institutul de Medicină Urgentă, cu o investiție totală de 39 de milioane de lei.
19:05
CEC dezminte falsul potrivit căruia buletinele de vot prin corespondență ar fi incomplete # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) dezminte ferm un nou fals care circulă în mediul online, potrivit căruia buletinele de vot transmise alegătorilor prin corespondență nu ar conține toți concurenții electorali. „Această informație este complet falsă și reprezintă o încercare de a submina încrederea cetățenilor în procesul electoral”, transmite CEC.
Ieri
18:40
ELECTORALA 2025 | Curtea de Apel suspendă cererea Ministerului Justiției privind Partidul Inima Moldovei # Radio Chisinau
Curtea de Apel Centru suspendă examinarea cererii Ministerului Justiției de a limita activitatea Partidul politic „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah. Aceasta după ce, reprezentații formațiunii au solicitat verificarea constituționalității unor prevederi din Legea partidelor politice, iar magistrații au dat curs acestui demers, transmite IPN.
18:20
ANRE a aprobat Planul de dezvoltare a rețelelor electrice pentru perioada 2025–2034. Investiții de 8 miliarde de lei în modernizarea infrastructurii energetice # Radio Chisinau
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat Planul de dezvoltare a rețelelor electrice de transport pentru perioada 2025–2034. Documentul a fost elaborat de Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” și prevede investiții totale de circa 8 miliarde de lei în modernizarea infrastructurii energetice a Republicii Moldova.
18:00
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie. Informația a fost confirmată pentru MOLDPRES de serviciul de presă al Ministerului Afacerilor Interne (MAI).
17:40
Polonia își redeschide granița cu Belarus, după exercițiile militare de amploare ale Rusiei. Avertismentul lui Donald Tusk # Radio Chisinau
Punctele de trecere de la frontiera dintre Polonia și Belarus vor fi redeschise la miezul nopții, de miercuri spre joi, a anunțat premierul polonez Donald Tusk, potrivit Reuters.
17:25
ELECTORALA 2025 | Partidul „Democrația Acasă” a primit un avertisment și un termen de 24 de ore pentru a-și modifica lista electorală # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a avertizat partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, și i-a acordat un termen de 24 de ore pentru a-și aduce lista electorală în conformitate cu legislația. Decizia vine după ce s-a constatat că în listă figurează doi membri ai Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), comunică MOLDPRES.
